Đây là những thông hành mạnh nhất (có giá trị nhất) thế giới: 2020

Sổ thông hành (passport) là "một thứ gì đó rất cần thiết" để đi du lịch, điều đó là chắc chắn, nhưng không phải tất cả thông hành đều có trạng thái (status) ngang nhau - thông hành khác nhau cho bạn phương thức (access = Zugriff) và sự tự do đi lại khác nhau. Thật tốt/ hữu ích khi có một bảng xếp hạng tiện dụng cho bạn biết được thông hành của bạn hữu ích như thế nào - Chỉ số thông hành Henley cho năm 2020.





Vì vậy, có lẽ bạn đang tự hỏi nơi nào thông hành của riêng bạn được xếp hạng trong số các thông hành mạnh nhất thế giới? Nhật Bản là quốc gia có thông hành mạnh nhất thế giới vào năm 2020, đánh bại Singapore. Đồng hạng 3 là Đức và Nam Hàn.









- Chỉ số thông hành Henley 2020: Chỉ số thông hành Henley được Henley & Partners phát hành hàng năm và về cơ bản là "Kinh thánh" của tất cả các thông hành.





- Quá trình này là rất chính xác (The process is super accurate):

Nội dung của nó dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan vận tải hàng không quốc tế (IATA) và được cập nhật bằng cách sử dụng nghiên cứu nội bộ và dữ liệu online ("trực tuyến"). Chỉ số bao gồm 199 sổ thông hành và 227 địa điểm du lịch khác nhau.





* SỔ THÔNG HÀNH mạnh nhất thế giới năm 2020: (World’s Most Powerful Passports 2020)

Hạng 1: Japan – 191 (score rating)

Hạng 2: Singapore – 190

Đồng hạng 3: Germany – 189; South Korea - 189

Đồng hạng 4: Italy - 188, Finland - 188

Đồng hạng 5: Denmark - 187, Luxemburg - 187, Spain - 187

Đồng hạng 6: Sweden - 186, France - 186

Đồng hạng 7: Netherlands -185, Portugal , Zwitzerland , Austria , Ireland (185)

Đồng hạng 8: United Kingdom - 184, United Dtate, Belgum, Greece, Norway -(184

Đồng hạng 9: Canada - 183, Australia, Czech Republic, Malta, New Zealand (183)

Đồng hạng 10: Lithuania - 181, Slovakia, Hungary (181)

Thông hành tồi tệ nhất? Afghanistan hạng chót ngồi một mình ở vị trí thứ 107, với 26 nơi miễn thị thực xuất nhập cảnh (visa) / thị thực khi đến nơi (ghi chú thêm: địa điểm du lịch).





Thay lời kết: Để quý độc giả có thể biết rõ hơn, người viết mạn phép đúc kết dựa theo bảng xếp hạng đã được Henley & Partners công bố.

Thăm dò ý kiến với 200 sổ thông hành của 200 quốc gia nhưng 01 thông hành chỉ đi đến 199 quốc gia khác nên số điểm tối đa là 199 điểm (score). Ngoài ra xin chú thích thêm:





1) Anh ngữ

1a) Visa-free: You do not need a visa to enter these destinations.

1b) Visa on arrival: You need a visa to enter these destinations, but you can apply for and receive the visa upon arrival at the airport (no pre-departure approval necessary).

1c) Visa required: You need a traditional visa to enter these destinations, and you need to apply for it in person.





2) tiếng Việt

2a) Miễn visa (miễn thị thực): Bạn không cần thị thực để đi đến những nơi này.

2b) Visa khi đến nơi: Bạn cần visa để đi đến những nơi này, nhưng bạn có thể nộp đơn xin và nhận visa khi đến sân bay (không cần phê duyệt trước khi khởi hành).

2c) Visa cần thiết: Bạn cần một thị thực truyền thống để vào những nơi này, và tự bạn cần phải nộp đơn xin .





Tuy nhiên vì nhiều quốc gia đứng đồng hạng nên Top Ten vì thế có đến 29 quốc gia và tổng kết chỉ có 107 thứ hạng. Đặc biệt, sổ thông hành của ba nước Châu Á: Nhật, Singapore và Nam Hàn (đồng hạng 3 với Đức) nằm trong Top 3 trên thế giới. Kế đến - nếu phân chia nhóm, ví dụ nhóm I từ hạng 1-25; nhóm II từ 26-50; nhóm III từ 51-75, nhóm IV từ 76-100 và nhóm V từ hạng 101- …; thì ngoài nước Mỹ, Úc, Canada, New Zealand hầu hết các nước thuộc khối EU đều nằm trong Top 10 hay trong nhóm I.

Nước Nga hạng 51 nằm trong nhóm III cùng với Trung cộng hạng 72, đứng sau Thái Lan (hạng 65); Việt Nam thì thuộc nhóm IV, hạng 88 (trên thực tế là hạng 160 trong số 200 quốc gia, xem hình bảng xếp hạng đính kèm !) và như vậy chỉ có thể đi đến 54 nước không cần xin visa, đồng hạng với Cambodia nhưng cao hơn Laos (hạng 92); Những quốc gia chót bảng từ hạng 100 trở đi là Bắc Hàn & Sudan (hạng 100), Nepal (101), Lybia (102), Yemen (103), Somalia , Pakistan (104), Syria (105), Iraq (106) và Afghanistan hạng chót (107).





Sau đây là bảng xếp hạng của 200 quốc gia theo thứ tự sổ thông hành mạnh nhất thế giới có thể đi du lịch đến các nước khác mà không cần xin visa (miễn thị thực xuất nhập cảnh) trước hoặc phải làm visa (tiếng Đức là Visum) trực tiếp tại nơi đi tới, dẫn đầu với Nhật Bản, kế đến là Singapore, Đức và Nam Hàn đồng hạng 3. Đội bảng xếp hạng là Afghanistan (A Phú Hản).







© Lê-Ngọc Châu tóm lược _ Nam Đức, 12.01.2020

Theo Henley & Partners và internet.