Vụ Khủng Hoảng Ở Đồng Tâm: Facebooker Bị Bắt, 3 Công An Chết Được Truy Tặng Huân Chương

CẦN THƠ, VN -- Vụ khủng hoảng ở xã Đồng Tâm chưa yên khi một Facebooker ở Cần Thơ đã bị bắt vì cho là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…,” hôm 12 tháng 1, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 13 tháng 1. Bản tin VOA cho biết thêm chi tiết như sau.

Công an thành phố Cần Thơ hôm 12/1 đã bắt giữ một Facebooker ở quận Ninh Kiều có tên Chung Hoàng Chương vì điều bị coi là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo báo Tuổi Trẻ.

Tờ báo thuộc Thành đoàn TP HCM dẫn lời chính quyền nói rằng hôm 10/1 “cơ quan điều tra phát hiện tài khoản Facebook 'Chương May Mắn' do [ông] Chương quản lý đăng tải nhiều bài viết có nội dung mang tính chất xuyên tạc làm mất uy tín lực lượng vũ trang trong vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội".

Ngoài ra, tin cho hay, công an quận Ninh Kiều đã “khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của [ông] Chương, thu giữ nhiều phương tiện điện tử, thiết bị lưu trữ điện tử, điện thoại liên quan đến hành vi vụ việc”.

Hiện chưa rõ ông Chương có luật sư đại diện hay không, và VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với Facebooker này.

Một trang cá nhân có tên “Chương May Mắn” vẫn tồn tại trên Facebook tối ngày 12/1. Ba ngày trước, khi xảy ra vụ việc tại Đồng Tâm, trang này đã dẫn lại các Facebooker khác như ông Nguyễn Xuân Diện, ông Trịnh Bá Tư và ông Nguyễn Anh Tuấn nói về việc “Đồng Tâm bị tấn công” lúc rạng sáng.

Một dòng trạng thái trên trang "Chương May Mắn" viết rằng “theo tin mới đọc trên net, 4 giờ sáng nay, quân lực Việt Nam Cộng Sảng với hơn một ngàn quân được trang bị súng ống tận răng, thiết giáp, máy phá sóng,..côn an chìm nổi, cùng đông đảo "quần chúng" xăm trổ chặn các ngõ ra vào,... đã nổ súng đánh úp lũ Dân Đen thôn Hoành, Đồng Tâm, làm một người anh dũng hy sinh... Đang chờ kiểm chứng! Nếu đúng thì đây là một thắng lợi vẻ vang của Đản quang vinh khi mùa xuân về”.

Trang cũng dẫn thông tin từ một website về pháp luật, trong đó nêu thông tin về việc “không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau; các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; trong thời gian 15 ngày trước và sau tết nguyên đán…”

Liên quan đến vụ Đồng Tâm, một bản tin khác của Đài VOA hôm 12 tháng 1 cho biết 3 viên chức công an chết trong vụ khủng hoảng tại Đồng Tâm đã được truy tặng huân chương. Bản tin VOA cho biết thông tin như sau.

Ba viên chức công an tử vong trong vụ đụng độ ở xã Đồng Tâm bên ngoài Hà Nội được truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, truyền thông trong nước đưa tin vào ngày thứ Bảy, trong khi thi thể của ông Lê Đình Kình, thường dân duy nhất được chính thức xác nhận thiệt mạng, cũng được trả về cho gia đình.

Những cái chết này đánh dấu một kết cục bi thảm giữa căng thẳng và phẫn nộ sục sôi liên quan đến một trong những vụ tranh chấp đất đai thu hút nhiều sự chú ý nhất giữa người dân và chính quyền trong những năm qua ở Việt Nam.

Các viên chức công an được xác định là Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, phó trung đoàn trưởng trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Trung úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ tiểu đoàn 1, trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; và Thượng úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an.

Ba người này được nói là đã “lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc,” theo một bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Bản tin cho biết Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Sáu đã kí quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho họ và cơ quan công an các cấp cũng đã kí quyết định thăng cấp bậc hàm cho họ.

Nhà chức trách ở Hà Nội ngày thứ Sáu ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức hôm thứ Năm. Các tội danh bị khởi tố bao gồm giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam mở một cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ đụng độ gây tử vong ở Đồng Tâm.

Tổ chức này cũng kêu gọi Việt Nam cho phép các nhà báo, các nhà ngoại giao và các quan chức thuộc LHQ đến tìm hiểu tình hình ở Đồng Tâm và giám sát việc điều tra vụ việc của chính phủ.

Tranh chấp đất đai ở Việt là một trong những vấn đề nóng bỏng thường dẫn tới nhiều vụ khiếu kiện và xung đột giữa người dân và chính quyền mà đôi khi biến thành bạo lực đẫm máu.