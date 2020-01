LỜI NGỎ - CHỈ CÓ TỪ BI MỚI CÓ THỂ CỨU GIÚP CHÚNG TA KHỎI VẤN NẠN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Trời bắt đầu lạnh và những chiếc lá thu đã đổi màu tuyệt đẹp. Mảnh trăng non đang chênh chếch ngồi hiên, gần tháng 11 rồi mà sao chưa thấy mưa. California, cả hai miền Nam và Bắc đều trong khói lửa của nạn cháy rừng trầm trọng. Còn bên kia Thái Bình Dương, thì cơn bão số 5 cũng vừa quét qua tại các tỉnh thành Miền Trung. Lũ lụt, hạn hán, thiên tai đang xảy ra khắp mọi nơi. Biến đổi khí hậu là có thật và đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

Theo Liên Hợp Quốc, “Sự thay đổi khí hậu hiện tại đang ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên khắp năm châu bốn biển. Nó đang làm gián đoạn nền kinh tế quốc gia và ảnh hưởng đến cuộc sống, khiến người dân, cộng đồng và các quốc gia phải trả giá rất đắt trong hiện tại và thậm chí nhiều hơn vào ngày mai. Địa cầu đang hâm nóng, thời tiết đang thay đổi, mực nước biển đang tăng lên, các biến đổi thời tiết đang trở nên bất thường, tiêu cực hơn và khí thải nhà kính (methane/ mêtan , carbon dioxide / cạc-bon đi-ô-xít , v.v…) đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Nếu không có hành động, nhiệt độ bề mặt trung bình của thế giới có khả năng vượt 3 độ C trong thế kỷ này. Những người nghèo, cơ hàn và những ai dễ bị tổn thương nhất đang bị ảnh hưởng trầm trọng nhất.”

Trong vấn đề cấp bách này, chúng tôi đang đặt câu hỏi tương tự như Johan R. Platt: “Phật giáo có thể giúp cứu hành tinh không? Một cuốn sách mới, Ecodharma lập luận rằng có, chúng ta có thể - nhưng chỉ khi Phật giáo tự cứu mình trước.” Mục tiêu và chân lý cao thượng của Phật giáo là làm giảm bớt đau khổ mà cuối cùng dẫn đến giác ngộ, như Phật giáo Dấn thân đã khuyến khích, nó không chỉ dành cho giác ngộ cá nhân, mà còn là sự soi sáng xã hội và / hoặc con người rộng lớn hơn. Cách chúng ta tiến lên tích cực là nâng nhau lên.

Do đó, phương thức giáo dục trong Phật giáo là chủng tử và huân tập: Gieo hạt, ươm mầm, tưới tẩm cho hạt bồ đề, cây hạnh phúc của chúng ta ngày càng phát triển. Nền tảng giáo lý Phật Đà là Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo. Những chân lý này phải truyền lại cho các thế hệ tương lai, để mỗi cá nhân cũng như các thành viên của cộng đồng nhân loại sống có trách nhiệm, an bình và hòa hợp với tất cả mọi người và mọi loài, cũng như sống cho vừa, cho đẹp để chúng ta bảo vệ và nuôi dưỡng Trái đất của Mẹ.

Trước những sự biến đổi khí hậu và môi trường sống, thực sự đây là một vấn đề nghiêm trọng cần được quan tâm, và hành động cụ thể ngay lập tức trong thời điểm này mà không chần chừ do dự. (The climate emergency is the defining issue of our times). Trường hợp khẩn cấp về khí hậu là vấn đề được xác định của thời đại chúng ta. Chúng tôi, anh em trong nhà xuất bản Hoa Đàm và Lotus Media Inc. đang biên soạn và kết tập các bài viết Tiếng Anh, của nhiều tác giả Ngoại quốc lẫn Việt Nam, đã từng đăng ở các báo chí quốc tế về vấn nạn hâm nóng địa cầu và thay đổi khí hậu. Tuyển tập được thực hiện đặc biệt nhắm vào giới độc giả trẻ, là thế hệ đoàn sinh và huynh trưởng GĐPT sanh ra và lớn lên tại hải ngoại, hầu nâng cao nhận thức và hành động trước những diễn biến thiên tai ngày càng nặng nề do những hành vi tiêu cực của con người gây ra.

Tuyển tập này kết tập các bài viết liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu từ các học giả và hành giả giáo lý của Đức Phật, đặc biệt là Thầy Thích Nhất Hạnh, Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều Lạt ma phương Tây trong đó có Ven. Thubten Jampa, Lama Willa B. Miller, David Loy, Kara Holsopple, Lucia Graves, Sister True Dedication, Linda Hueman, Dion Peoples, Jo Confino, Bạch X. Phẻ và Trần T. Khanh.

Chúng ta hãy cùng nhau thực hành sống đời thiểu dục, thanh đạm, cùng “sáng thêm niềm vui, chiều giúp đời bớt khổ” hãy sống với tứ nhiếp pháp--Catuh-samograha-differu--(bố thí Dana, ái ngữ Priyavacana, lợi hành Arthakrtya, đồng sự Samanartharta) và tinh tấn chuyển hóa những nội ma ngoại chướng để ngày càng đến bến bờ Chân-Thiện-Mỹ, Nhất Thừa hay ít nhất là để giúp cho Trái đất Mẹ xinh đẹp và quý giá này thành một môi trường sống lành mạnh và tốt đẹp cho nhiều thế hệ trong mai hậu.

Xin được trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tuyển tập Hoa Đàm số 7 - CHỈ CÓ TỪ BI MỚI CÓ THỂ CỨU GIÚP CHÚNG TA KHỎI VẤN NẠN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (ONLY LOVE CAN SAVE US FROM CLIMATE CHANGE).

Thay mặt Ban Biên Tập

Tâm Thường Định



ENGLISH VERSION







FOREWORD

Only Love Can Save Us from Climate Change

It is getting cold and the autumn leaves displace their pretty colors. The new moon is greeting the Earth from the edge of the sky; it is almost in November, and the rain is yet to come. Why hasn’t it rained yet? California, both to the south and north, is burning--wildfires are almost everywhere. On the other side of the Pacific Ocean, the Tropical Storm Matmo has just swept through the central provinces of Vietnam. Floods, droughts, and natural disasters are happening everywhere. Climate change is real and it is affecting us all.

According to the United Nations, “Climate change is now affecting every country on every continent. It is disrupting national economies and affecting lives, costing people, communities and countries dearly today and even more tomorrow. Weather patterns are changing, sea levels are rising, weather events are becoming more extreme and greenhouse gas emissions are now at their highest levels in history. Without action, the world’s average surface temperature is likely to surpass 3 degrees centigrade this century. The poorest and most vulnerable people are being affected the most.”

In this urgent matter, we are asking the same question as Johan R. Platt: “Can Buddhism Help Save the Planet?” The new book, Ecodharma argues that yes, it can — but only if Buddhism saves itself first.” Since one of the noble goals of Buddhism is the alleviation of suffering that ultimately leads to enlightenment, it should be, as Engaged Buddhism encourages, that it is not only for individual enlightenment, but a broader societal and/or human illumination. The way we move forward positively is lifting each other up.

Thus, the fundamental education in Buddhism is planting-the-seeds and training and practicing: Sowing, nurturing, watering these Bodhi seeds, our tree of happiness and peace will grow. The foundation of Buddha's teaching is the Four Noble Truths and the Eightfold Path. These fundamental truths must pass on to future generations so that each individual as well as the members of the human community live responsibly, peacefully, and in harmony with all people and species as well as in a way that we protect and nurture our Mother Earth.

In the face of climate change, this is a serious issue that needs our immediate attention and action right now. The climate emergency is the defining issue of our times. We, the publishers Hoa Dam and Lotus Media Inc. are compiling English articles, written by many well-known authors, which have been published in international newspapers about climate change. This collection is made for all ages, but especially for our young readers and the Vietnamese Buddhist Youth Families born and raised abroad, in order to raise awareness and take action against the impeccable disasters due to the negative behaviors of humans.

This collection also brings together articles related to the environment and climate change from scholars and practitioners of Buddha's teachings, especially Thay Nhat Hanh, His Holiness the Dalai Lama, and many Lama West. Tibetan, Western scholars and practitioners such as Ven. Thubten Jampa, Lama Willa B. Miller, David Loy, Kara Holsopple, Lucia Graves, Sister True Dedication, Linda Hueman, Dion Peoples, Jo Confino, Phe Bach and Khanh T. Tran.





Let us together practice frugal living, and live in a way that "we offer the joy in the morning, and make life less miserable in the afternoon", live with the Four Ways of Persuasion (Catuh-samograha-vastu) (Tứ Nhiếp Pháp - the Four all-embracing (Bodhisattva) virtues: Giving (Dana), Affectionate Speech (Priyavacana), Beneficial Actions (Arthakrtya), Co-operation (Samanartharta), and diligently transform internal and external hurdles and obstacles to become better human beings and leave this beautiful Earth a better place for all.

With that, we would like to introduce this collection, “Only Love Can Save Us from Climate Change". On behalf of the Editorial Board

Phe Bach, Ed.D.

