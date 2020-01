Thư Mời: Có Mặt Cho Nhau 6 - Invitation: 'presencing For Each Other 6'

Sacramento, ngày 8 tháng 1, 2020

THƯ MỜI

V/v Tham dự buổi sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 6

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức, quý cư sĩ, và quý đồng hương,

Kính thưa quý Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT và giới trẻ xa gần,

Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ Chánh niệm cho phụ huynh, giáo chức, cũng như truyền lửa cho nhau, và Ra Mắt Sách 6 cuốn sách quý, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 6 sẽ được tổ chức tại Chùa Phổ Từ, 17327 Meekland Ave, Hayward, CA 945411, vào lúc 1:30-6:00 chiều, Thứ Bảy, ngày 22 tháng 02, 2020.

Buổi sinh hoạt này gồm có các tiết mục như sau:

I. Trình bày / Presenting: Chánh niệm như là chìa khoá an vui trong gia đình và học đường. Diễn giả: Jason Dilg, Jason Dilg, Executive Director of Be Mindful và Phe Bach, Ed.D., Mindfulness Instructor of Be Mindful, C. Mindfulness, and International Institute for Restorative Practices (IIRP).





II. Hội Sách (Book Fair) và Ra Mắt Sách những cuốn sách mới nhất sau đây:

1. Enlightened Emperor Trần Nhân Tông (Giác Hoàng Trần Nhân Tông). Thích Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát, Thích Phước An. Lotus Media xuất bản (nếu kịp việc in loát).

2. Within A Tree, There Is A Flower. Within A Rock, There Is A Flame của Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng, Úc Châu, Lotus Media xuất bản.

3. Nghiên Cứu Triết Học Trung Quán Tập 1 của Dr. T.R.V. Murti do TT. Thích Nhuận Châu dịch, do Ananda Viet Foundation xuất bản.

4. Chánh Niệm Trong Đời Thường – Mindfulness in Everyday Life do Cư Sĩ Tâm Diệu, Nguyên Giác và Tâm Thường Định biên tập. Do Bodhi M. Foundation, Lotus Media và Ananda Viet Foundation xuất bản.

5. Để Ngộ Tông Chỉ Phật của cư sỹ Nguyên Giác, Ananda Việt Foundation xuất bản.

6. Only Love Can Save Us from Climate Change, Tuyển tập Hoa Đàm 7, Lotus Media xuất bản.

Đồng thời giới thiệu một số sách mới của Phật giáo, ngành giáo dục và khuyến khích văn hoá đọc trong cộng đồng người Việt.





Thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và trân trọng kính mời chư thiện tri thức, quý vị cư sĩ, và đồng hương; quý Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử cùng các bạn trẻ hoan hỷ dành ít thì giờ đến để CÓ MẶT CHO NHAU 6.

Sự hiện diện của quý Thầy Cô và quý vị là động lực lớn, là đạo tình đầm ấm, và là tấm lòng quý giá trên đời dành cho nhau. Mọi sự liên lạc, ủng hộ hay đóng góp xây dựng, xin email về Htr. tamthuongdinh@gmail.com . Cell: (916)-607-4066 hoặc Htr. Tâm Định: (619) 488-7279. Nếu ủng hộ tịnh tài để mua sách, xin Venmo @PheBach hoặc PayPal @tamthuongdinh.

Trân trọng kính cung thỉnh và kính mời.

Thay mặt Ban Tổ Chức

Htr. Tâm Thường Định - Bạch Xuân Phẻ

Htr. Tâm Định - Nguyễn Xuân Hiệp

Chương trình này có sự bảo trợ và giúp đỡ của:

1. Chùa Kim Quang; Chùa Phổ Từ; Chùa Thiên Trúc,

2. BHD GĐPT Hoa Kỳ và các đơn vị GĐPT

3. Việt Báo, Thư Viện Hoa Sen, Ananda Viet Foundation

4. Bodhi Media, Asian World Media, Liên Phật Hội

5. Viet Cali Today, Nguyệt San Chánh Pháp

6. Bodhi M. Foundation, Thao Bach Foundation

7. Simplified Builders, C. Mindfulness LLC

Sacramento, Jan. 08th, 2020





Invitation

Dear Venerable Sangha, fellow Buddhist laypersons, and colleagues

Dear our beloved Vietnamese, dear friends, and members of the Vietnamese Buddhist Youth Associations

Ladies and Gentlemen,



In order to create an opportunity for all of us to interact, learn, and discuss the work of sharing Buddhism through education, literature and arts, and the introduction of Vietnamese Buddhist publishers as well as a new book-signing event, a special gathering titled, "Presencing for Each Other 6", will be held at the Phổ Từ Compassion Mediation Center, from 1:30PM - 6:00PM on Saturday, Feb. 22, 2020.



The gathering consists of the following activities:

1. Book Fair: book exhibitions

2. Introducing Vietnamese Buddhist publishers in California and as well as books released by Lotus Media, Inc., Bodhi Media, Hương Tích Phật Việt, Hoa Đàm, etc... including those by Thầy Thích Nhất Hạnh, Thích Tuệ Sỹ, Thầy Như Điển, Thầy Từ Lực, Thích Hạnh Viên, Thầy Nguyên Tạng, Thầy Thiện Long (Hàn Long Ẩn), cư sĩ Thiện Quả, Nguyên Giác, Nguyên Minh, Như Hùng, Vĩnh Hảo, Trần Kiêm Đoàn, Trần Trung Đạo, Nguyễn Hoàng Lãng Du, Tâm Thường Định, v.v…

3. Sharing experiences about bringing mindfulness and Dharma to others

4. Mindfulness practices will be shared and practiced in this gathering



We humbly request your presence. We hope that all of you can join us in this meaningful gathering, including all members of the youth groups, in order to spend some quality time in the “Presence for Each Other".



Your presence is an honor and motivation for all of us in the warming spirit of the Dharma. Any question and/or support financially to buy books, please contact/Paypal at tamthuongdinh@gmail.com or Venmo @PheBach.



Respectfully yours,



On behalf of the organizing committee



Phe Bach and Scottie Nguyen





Chương Trình



1:00 PM - 1:30PM --- Tiếp đón / Greetings and snacks

1:30 PM - 2:45PM --- Triển lãm sách / Book tours

2:45 PM - 3:15PM --- Giới thiệu và những phút lắng lòng / Introduction and practice of mindfulness

3:15 PM - 4:00PM --- Giới thiệu các nhà xuất bản Phật giáo Việt Nam tại California. / Introduction of Vietnamese Buddhist Publishers

4:00 PM - 4:15PM --- Giải lao / Break

4:15 PM - 5:30PM --- Presenting Mindfulness and Discussion.

5:30 PM - 6:00PM --- Giao lưu và ký tặng sách / Book signing

6:00PM --- Hoàn mãn / Let it be.

This program is sponsored and supported by the following organizations:

1. Chùa Kim Quang; Chùa Phổ Từ; Chùa Thiên Trúc,

2. BHD GĐPT Hoa Kỳ và đơn vị GĐPT Thiện Tâm

3. Việt Báo, Thư Viện Hoa Sen / Viet Ananda Foundation

4. Liên Phật Hội, Bodhi Media, Asian World Media

5. Viet Cali Today; Nguyệt San Chánh Pháp

6. Bodhi M. Foundation; Thao Bach Foundation

7. Simplified Builders; C. Mindfulness LLC







Featured Speakers Biographies:

Jason Dilg, Executive Director of Be Mindful

Jason Dilg brings more than a decade of experience in organizational leadership, program management, and presentation coaching in thought-leadership domains that include global business, public health, climate change, and technology. He worked with hundreds of speakers as a producer of TEDxMileHigh. He previously served as a public-relations expert, school district leadership team member and political counsel, and served as a member of the staff of the US Senate Committee on Energy and Natural Resources. He holds a Bachelor of Arts degree in Spanish and political science from James Madison University.







Jason's mindfulness practice dates back nearly a decade, when he became interested in the potential benefits of the practice as a tool beyond cognitive therapy and pharmacological remedies to confront depression and anxiety. He is certified in Mental Health First Aid for both youth and adults.

Jason lives with his wife in Virginia's New River Valley and is also an award-winning musician and an amateur medical botanist.







Phe Bach, Founder of C. Mindfulness LLC and an instructor for Be Mindful and International Institute for Restorative Practices.







Dr. Phe Bach teaches Chemistry and Honors Chemistry at Mira Loma High School in Sacramento, and is a lifelong learner and mindfulness practitioner. He is also a student of Zen Master Thich Nhat Hanh and other Buddhist teachers. He has been teaching Mindful Leadership and Mindfulness in the classroom to educators in California since 2014, and he teaches classes for teacher preparation programs. He has been a Professional Development presenter with the CTA / Stanford’s Instructional Leadership Corps; a collaboration between the California Teachers Association, Stanford Center for Opportunity Policy in Education (SCOPE) and the National Board Resource Center at Stanford University (NBRC) since its inception.







Furthermore, Phe has facilitated a variety of workshop topics across the academic curriculum, including educational pedagogy, management, educational leadership, mindfulness, and mental well-being. He received his Bachelor of Science Degree in Biology from the University of Nebraska - Lincoln, he then pursued the Ph.D. program in Bio-organic Chemistry, and holds a Teaching Credential at UC Davis. Additionally, he earned his Master’s Degree in Educational Leadership and Policy Studies at California State University Sacramento and a Doctoral Degree in Educational Leadership and Management from Drexel University, with a concentration in Human Resources Development. He is a presenter and a contributor of academic papers in the USA and throughout the world, including Thailand, India, Spain, and Vietnam. Furthermore, he is an advocate and a leader in his community.







During his free time, Dr. Phe Bach enjoys outdoor activities, sports, poetry, travel, and writing. He is married to Trang, has two sons, and resides in Sacramento. His contribution to the communities in Northern California enhances the mutual understanding, respect, and love that we have for each other. His input of mindfulness in teaching for youth groups, educators, and others enriches their life perspectives, school performances, and community harmony. Dr. Bach is a mindfulness practitioner and has been volunteering with the Vietnamese Buddhist Youth Association since 1995 and Buddhist Pathways Prison Project since 2011. He is also an author, a poet and an outdoor enthusiast.