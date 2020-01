Vai Trò Bất Ngờ Của Việt Nam Trong Vụ Xung Đột Vũ Trang Giữa Mỹ Và Iran Ở Trung Đông

Sự xung đột vũ trang giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông là một trong những thách thức cho Hội Đồng Bảo An LHQ. Viêt Nam trong tư thế Ủy viên không thường trực của HĐBA/LHQ cũng phải tham gia xử lý xung đột này. Đặc biệt, trong vai trò Chủ Tich Hội Đồng Bảo An Liên Hiêp Quốc tháng 1, Viêt Nam sẽ chủ trì chương trình của HĐBA-LHQ và sẽ tham vấn các nước để xử lý vấn đề đúng mức và kịp thời nhầm bảo vệ hòa binh, an ninh và thinh vượng trong khu vực, toàn cầu cũng như các bên có liên quan đến xung đột.

Người phát ngôn bộ ngoại giao VN, Lê Thị Thu Hằng tại buổi họp báo thường lệ của bộ ngoai giao VN vào chiều thứ Năm ngay 9-1-2020 đã đưa ra những nhận định trên: https://tuoitre.vn/viet-nam-se-tham-van-cac-nuoc-ve-van-de-my-iran-tai-lien-hiep-quoc-20200109150242686.htm

Về việc bảo vệ công dân VN, những lực lượng lao động ngoài nước, ngày 8-1, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, yêu cầu các doanh nghiệp lập đường dây nóng rà soát lao động ngoài nước tại các quốc gia vùng Trung Đông trước nguy cơ xung đột vũ trang, chiến tranh bùng nổ ở khu vực. Các doanh nghiệp phải kịp thời sơ tán người lao động cũng như bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của lao động VN đang làm việc tai khu vực.

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhấn mạnh yêu cầu các doanh nghiệp phải phối hợp chăt chẽ với các công ty sử dụng lao động VN và các bên có liên quan phải có phương án bảo vệ an toàn an ninh cho người lao động và sơ tán kịp thời khi có diễn biến xấu xảy ra

Cũng để né tránh căng thẳng ở Trung Đông, VietNam Airlines đã phải chuyển hướng nhiều chuyến bay.

Trong tình hình hiện tại sau khi đánh trả lẫn nhau, Washington và Teheran đều thấy những thiêt hại của cả hai bên. Mỹ và Iran đang tim kiếm con đường để giảm bớt căng thẳng chiến tranh và nhất là tránh né cho bằng được một cuộc chiến toàn diện. Hy vọng nồng độ của cuộc chiến giữa Mỹ va Iran tai Trung Đông sẽ sớm giảm thiểu và giải pháp hòa bình trong danh dự cho cả hai phía sẽ đươc thực hiện trong một ngày gần đây. Báo bảo thủ The Wall Street Journal-WSJ cho hay trong một buổi họp báo ngày 8-1, Mỹ và Iran cùng muốn quay lưng lại nồng độ chiến tranh lúc khai màu-US and Iran back away from open conflict

Lich sử thế giới sẽ ghi nhận câu nói rất đôn hậu bất ngờ của tổng thống Mỹ, Donald Trump, trong buổi họp báo hôm 8-1: “No further military strikes after Iran’s attack”, có giá trị như lời kêu gọi cuộc hưu chiến../.

Đào Như

Chicago

Jan 10-2020