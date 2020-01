Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới Dạ Tiệc Kỷ Niệm 28 Năm Thành Lập

Hình ảnh trong dạ tiệc của Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới.(hình Nguyễn Thanh Huy)



Westminster (Thanh Huy)- - Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới (THPTVTTG) đã long trọng tổ chức dạ tiệc kỷ niệm 28 năm thành lập, buổi dạ tiệc đã diễn ra vào lúc 6:30 tối thứ Chủ Nhật ngày 05 tháng 1 năm 2020 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, thành phố Westminster với sự tham dự hơn 400 quan khách, quý vị dân cử, đại diện dân cử, quý vị chưởng môn các môn phái võ thuật, quý vị võ sư đến từ các võ đường, các cơ sở bảo trợ, các vị mạnh thường quân, một số cơ quan truyền thông.

Điều hợp chương trình do các MC: Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh, Bích Trâm và Nina Dương.

Mở đầu buổi tiệc với nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do Grand Master Kiều Công Lang điều hợp.

Sau đó, toàn ban hợp ca của THPTVT hát nhạc phẩm “Tổng Hội PTVT Hành Khúc” (nhạc và lời của Lâm Hoài Thạch).

Sau đó ban tổ chức mời quý vị quan khách lên sân khấu chụp hình lưu niệm với các võ sư cũng như các thành viên trong Tổng Hội PTVTTG.

Tiếp theo là lời chào mừng và cảm ơn của Võ sư Hoàng Phong Nguyễn Phước Phillip, Phó Chủ Tịch Nội Vụ THPTVTTG, Chủ Bút Nguyệt San Thế Giới Văn Học Võ Thuật, Viện Phó Viện Nghiên Cứu Võ Học Global, hiện là Chủ Tịch Phòng Thương Mại Thành Phố Westminster, Trưởng Ban Tổ Chức tiệc kỷ niệm 28 năm thành lập.





Sau đó ông mời G.Master Thiên Hà Lý Hoàng Tùng, Chủ Tịch Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới phát biểu. Sau lời chào mừng và cảm ơn quan khách, quý vị dân cử, đại diện dân cử, qúy vị chưởng môn, võ sư, các cơ sở thương mại bảo trợ, các vị mạnh thường quân cùng toàn thể tham dự ông nói: “Trải qua 28 năm kể từ ngày thành lập Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới đã từ một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ bé, đến nay đã trở thành một tổ chức lớn mạnh. Ngoài các thành viên cùng các võ đường, võ phái, trung tâm, tổ chức võ thuật tại Hoa Kỳ, đến nay đã lan rộng nhiều nước trên thế giới. Ở mỗi nước, mỗi Châu, Tổng Hội đều có võ sư và văn phòng đại diện. Không những thế, Tổng Hội còn kết nạp các nhà nghiên cứu võ học, các mạnh thường quân và người yêu thích võ thuật tán thành Nội Quy và tự nguyện làm đơn gia nhập Tổng Hội.” Trong dịp nầy ông cũng đã giới thiệu đến mọi người về Nguyệt San Thế Giới Văn Học và Võ Thuật do võ sư Hoàng Phong Phillip, võ sư Dư Minh Tuấn, nhà báo Phương Tấn tìm hiểu và nghiên cứu võ thuật đã được phổ biến trên các cơ quan truyền thông. “Nhận thức đây là một trọng trách lớn lao trước sự phát triển không ngừng, Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới quyết tâm: Cùng nhau xây dựng một thế giới võ thuật đầy Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Nâng cao nhân cách và trách nhiệm của thế hệ trẻ với gia đình, xã hội và đất nước. Mang văn hóa và Võ Đạo đến cho thế hệ trẻ, và vì thế hệ trẻ mà hình thành THPTVTTG…”

Tiếp theo là phần phát biểu của qúy vị dân cử, đại diện dân cử, mọi người đều ca ngợi tinh thần và việc làm ý nghĩa của Tổng Hội Phát Triễn Võ Thuật trong 28 năm qua, sau đó trao bằng tưởng lệ ghi nhận những đóng góp lớn lao trong mọi sinh hoạt của cộng đồng nhất là về việc bảo tồn và phát huy truyền thống võ thuật cổ truyền tại hải ngoại đến Ban Chấp Hành Tổng Hội.





Cô Quyên Trần, Đại diện TNS. Tiểu Bang Tom Umberg lên trao bằng tưởng lục cho: Master Nguyễn Phước Phillip, Jenifer Nguyễn, Master Hà Thúc Tâm, Nguyễn Phương Tấn, Võ Thảo Ly, G. Master Hồ Đại Lượng, G. Master Văn Công Định, G.Master Trần Như Đẩu, Linda Trần, Master Đặïng Kim Anh.

Nhân dịp nầy, Master Phillip Nguyễn, Trưởng Phòng Thương Mại Thành Phố Westminster cũng đã trao bằng tưởng lục đến các Võ Sư: Master Nguyễn Đình Nhật Lân, Mr. Nguyễn Đăng Sửu, G. Master Lê Hữu Quế, Anthony Long Tạ, G. Mastter Văn Công Định, G. Master Hoàng Xuân Sơn, Mr.Henry Hiếu Trần, Master Hà Thúc Tâm, G. Master Nguyễn Văn Minh, G. Mater Hoàng Xuân Sơn, G. Master Lý Hoàng Tùng, G. Master Xuân Liểu, G. Master Từ Võ Hạnh, Pharmacist Phương Trần.

Tổng Hội Phát triển Võ Thuật do G. Master Lý Hoàng Tùng Chủ Tịch cũng đã trao một số bằng tưởng lục cho các thành viên trong tổng hội gồm có: Master Nguyễn Đình Nhật Lân, Huấn Luyện Viên Lê Thanh Tâm, HLV. Hoàng Khôi, HLV. Phạm Thế Linh, HLV. Nguyễn Mỹ Vân, G. Master Cooper, HLV. Nguyễn Hoàng Dương, Master Hà Thúc Tâm, G. Master Nguyễn Văn Minh, G.Master Hoàng Xuân Sơn, G. MasterVĩnh Quốc Tiết, G. Master Xuân Liễu, Mrs Quyên Trần.

Tiiếp theo là phần biểu diễn võ thuật của các võ đường, mở đầu là:

Võ đường Aikido Aishinkai do Master Hà Thúc Tâm điều khiển; tiếp theo United Kenpo Karate Studio-Directed By Professor Steve Cooper.

Môn phái Thiếu Lâm Chùa Liên Hoa do Võ Sư Nguyễn Quang Đức điều khiển,

Môn Phái Cốt Công Tâm Pháp do Grand Master Trần Như Đẩu điều khiển.





Kết thúc phần biểu diễn võ thuật, bữa tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do MC Thùy Linh và võ sư Văn Công Định điều hợp phụ trách với sự góp mặt trình diễn của một số nghệ sĩ thân hữu và các thành viên trong tổng hội.

Nhân dịp nầy, Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới đã cho phát hành “Nguyệt San Thế Giới Văn Học Võ Thuật” Kỷ niệm 28 năm thành lập. toàn tập được in màu, trên giấy lán, trình bày mỹ thuật về hình thức với nhiều tài liệu nghiên cứu và hình ảnh cũng như những bài viết giá trị liên quan đến các môn phái võ thuật trong đó có đầy đủ danh sách Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới.

Đây cũng là món qùa Xuân Canh Tý 2020 gởi đến tất cả các Võ Sư, võ sinh các môn phái và đồng hương quan tâm đến vấn đề phát triển võ thuật, Tổng Hội kêu gọi sự ủng hộ của tất cả quý vị với giá $10 một cuốn.

Nguyệt San Văn Học Võ Thuật được trình bày mỹ thuật về hình thức cũng như giá trị về nội dung. Trong dạ tiệc, các MC đã kêu gọi mọi người mua ủng hộ Nguyệt San với giá $10 một cuốn.

Quý vị muốn có Nguyệt San Thế Giới Văn Học Võ Thuật, liên lạc: Email: vanhocvothuat@yahoo.com