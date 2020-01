Lễ Phát Giải Golden Globe Awards 2020 Phủ Khói Cháy Rừng Ở Úc, Nữ Diễn Viên Gốc Á Đầu Tiên Awkwafina Đoạt Giải Golden Globes

Giải Golden Globe Awards lần thứ 77 đã diễn ra lộng lẫy tại The Beverly Hilton ở thành phố Beverly Hills, California, với tài tử giai nhân trong làng phim và truyền hình Hoa Kỳ vào tối Chủ Nhật, ngày 5 tháng 1 năm 2020, nhưng có 2 sự kiện đã phủ trùm sân khấu của đêm phát giải này là vụ cháy rừng tại Úc và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Vấn đề đã được đưa lên sân khấu từ lúc mới bắt đầu lễ phát giải khi Jennifer Aniston tuyên bố rằng Russell Crowe, người thắng giải nam diễn viên xuất sắc trong loạt phim ngắn hay phim truyện truyền hình, đã vắng mặt bởi vì ông đang bận bảo vệ nhà cửa và gia đình ở Úc.

Crowe, người đã thắng giải cho vai diễn người đứng đầu Fox News, Roger Ailes, trong Showtime “The Loudest Voice,” đã gửi một tuyên bố nhắm vào các quan chức chính phủ và những người khác đã phủ nhận ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

“Không còn sai lầm nữa, bi kịch đã phơi bày ra tại Úc là biến đổi khí hậu,” theo Crowe viết trong tuyên bố đã được đọc bởi Aniston.

Ellen DeGeneres, người được trao Giải Carol Burnett danh dự vì sự xuất sắc trong truyền hình, cũng lưu ý về thảm họa. “Trước khi tôi nói vài điều,” theo bà ấy đã nói với khán giả như thế, “Nước Úc, tôi yêu bạn. Trái tim tôi hướng về tất cả những người đang đau khổ ở Úc. Tất cả những con vật mà chúng ta đã mất.”

Và người điều khiển lễ phát Giải Golden Globes năm nay 2020 là Ricky Gervais đã kết thúc buổi lễ bằng sự kêu gọi, “Xin hãy hiến tặng cho nước Úc.”

Nữ diễn viên gốc Á Awkwafina nhận Quả Cầu Vàng.



Điểm đặc biệt nổi bật khác trong lễ phát Giải Golden Globes năm nay là một nữ diễn viên gốc Á đầu tiên Awkwafina đã đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc Awkwafina trong Motion Picture -- Musical or Comedy với phim "The Farewell.” Trong phim này Awkwafina đã đóng vi một người di dân Mỹ gốc Trung Hoa gặp khó khăn với việc xác định văn hóa của cô trong khi cố gắn che chắn cho bà (Zhao Shuzhen) của mình khỏi bị chẩn đoán nghiệt nghã. Awkwafina là nữ diễn viên gốc Á thứ sáu được đề cử nữ diễn viên xuất sắc trong thể loại âm nhạc hay hài kịch.

Kết quả các giải thưởng vinh danh sự tốt đẹp nhất trong lãnh vực truyền hình và phim ảnh tại buổi phát Giải Golden Globes lần thứ 77 năm 2020 như sau.

Truyền Hình:

- Nam diễn viên xuất sắc nhất trong Television Series – Musical or Comedy: Ramy Youssef của “Ramy.”

- Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Television Series – Musical or Comedy: Phoebe Waller-Bridge của “Fleabag.”

- Nam diễn viên xuất sắc nhất trong Television Series -- Drama: Brian Cox của “Succession.”

- Nữ diễn viên Television Series – Drama xuất sắc nhất: Olivia Colman của “The Crown.”

- Nam diễn viên xuất sắc nhất trong Limited Series or Motion Picture Made for Television: Russell Crowe của “The Loudest Voice.”

- Nữ diễn viên sắc nhất trong Limited Series or Motion Picture Made for Television: Michelle Williams của “Fosse/Verdon.”

- Television Limited Series or Motion Picture Made for Television xuất sắc nhất: “Chernobyl.”

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television: Patricia Arquette của “The Act.”

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Series, Limited Series or Motion Picture Made for Television: Stellan Skarsgard của “Chernobyl.”

- Best Television Series – Drama: “Succession.”

- Best Television Series -- Musical or Comedy: “Fleabag.”

Phim:

- Best Motion Picture -- Musical or Comedy: "Once Upon a Time in Hollywood.”

- Best Motion Picture – Drama: “1917.”

- Best Motion Picture -- Foreign Language: “Parasite.”

- Best Screenplay -- Motion Picture: Quentin Tarantino của "Once Upon a Time in Hollywood.”

- Best Original Song -- Motion Picture: "(I'm Gonna) Love Me Again" của "Rocketman.”

- Best Original Score -- Motion Picture: Hildur Guðnadóttir của "Joker.”

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Any Motion Picture: Brad Pitt của "Once Upon a Time in Hollywood."

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Any Motion Picture: Laura Dern của "Marriage Story."

- Nam diễn viên xuất sắc nhất trong Motion Picture -- Musical or Comedy: Taron Egerton của "Rocketman.

- Best Motion Picture – Animated: "Missing Link.”

- Nam diễn viên xuất sắc nhất trong Motion Picture – Drama: Joaquin Phoenix của "Joker."

- Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Motion Picture – Drama: Renée Zellweger của "Judy."

- Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Motion Picture -- Musical or Comedy: Awkwafina của "The Farewell."

- Đạo diễn xuất sắc nhất trong Motion Picture: Sam Mendes của "1917."