Ngoại Ô Sydney Trở Thành Nơi Nóng Nhất Mặt Đất Với 120 Độ F

Khủng hoảng cháy rừng tại Úc đã đạt tới mức cao mới hôm Thứ Bảy, 4 tháng 1, sau khi được báo cáo rằng nhiệt độ tại phần lớn ngoại ô ở phía tây của Sydney đã lên tới 120 độ F, làm cho nơi này trở thành nóng nhất trên trái đất.

Gần 200,000 cư dân của Penrith đã trải qua ngày nóng nhất chưa từng có trong lịch sử tại Sydney sau khi nhiệt độ nhảy vọt lên tới 120 độ F, khiến cho các giới chức chính quyền phải cảnh báo rằng hiện nay là rất nguy hiểm để ngay cả tổ chức di tản.

“Chúng ta hiện đang ở vị trí mà chúng tôi nói với người dân rằng là không an toàn để di chuyển, không an toàn để rời khỏi các khu vực này,” theo Thủ Hiến New South Wales là Gladys Berejiklian nói với các phóng viên.

Khi đêm xuống, khoảng 3,600 lính cứu hỏa chiến đấu với các ngọn lửa tiếp tục cháy khắp tiểu bang.

Nhiệt độ cao, nóng khô và gió mạnh đã tạo ra bão khiến cho có them 200 đám cháy tiếp tục thiêu đốt và lan rộng với tốc độ nhanh chóng kể từ đám cháy đầu tiên vào đầu tháng 9.

Khói từ các đám cháy rừng đã làm ô nhiễm không khí và biến bầu trời ban ngày thành ban đêm tối mịt tại nhiều khu vực bị nặng nề nhất. Những đám cháy này cũng được nhìn thấy trên các hình ảnh vệ tinh.