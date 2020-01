Nhà Văn Nguyễn Thanh Việt Được Giải ‘Justice in Action’ Năm 2020

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt

Tổ Chức Giáo Dục và Bảo Vệ Pháp Lý Người Mỹ Gốc Á (AALDEF) sẽ tổ chức dạ tiệc Tết Âm Lịch Năm Canh Tý và Lễ Trao Giải Justice in Action Awards vào Thứ Năm, ngày 6 tháng 2 năm 2020 tại Pier Sixty, Chelsea Piers tại Thành Phố New York. Những người nhận Giải Justice in Action Awards năm 2020 là William F. Lee, cộng tác tại WilmerHale, và Viet Thanh Nguyen, nhà văn thắng giải Pulitzer, theo www.newsindiatimes.com cho biết hôm 23 tháng 12 năm 2019.

Đồng biểu diễn cho buổi tối hôm đó là Juju Chang, đồng xướng ngôn viên thắng Giải Emmy của chương trình “Nightline” của ABC News, và Sree Sreenivasan, Giáo Sư Thỉnh Giảng Marshall R. Loeb về Sáng Tạo Kỹ Thuật Số tại Trường Báo Chí của Đại Học Stony Brook University.

Giải Justice in Action Awards của Tổ Chức AALDEF công nhận các cá nhân xuất sắc vì những thành tựu và nỗ lực nổi bật của họ cho việc thăng tiến công bằng xã hội, theo thông cáo báo chí cho biết.

Những người đã nhận giải thưởng này trong quá khứ gồm Dân Biểu John Lewis, Yoko Ono, Preet Bharara, George Takei, David Henry Hwang, Neal Katyal, Aasif Mandvi, Mari Matsuda, Jessica Hagedorn, Mira Nair, BD Wong, và Fareed Zakaria, chỉ nêu một vài vị nhưng còn nhiều.

Hơn 700 nhà lãnh đạo các tổ chức dân quyền, luật pháp, kinh doanh, và nghệ thuật trên khắp nước Mỹ đã nhận được giải sẽ có mặt trong dạ tiệc và mừng Tết âm lịch của AALDEF. Buổi tối hôm đó sẽ bắt đầu với cocktail và đấu giá im lặng, theo sau là lễ trao Giải Justice in Action Awards và dạ tiệc.

Kể từ năm 1974, AALDEF đã bảo vệ và khuyến khích dân quyền của người Mỹ gốc Á trên khắp nước Mỹ thông qua tranh tụng, vận động, giáo dục cộng đồng, và tổ chức. Tất cả tiền thu được từ dạ tiệc sẽ để hỗ trợ cho các chương trình của AALDEF trong các quyền di trú, công bằng kinh tế, bình đẳng giáo dục, công bằng nhà ở và môi trường, và quyền bầu cử và dân chủ.

Caption:

Nhà Văn Nguyễn Thanh Việt.