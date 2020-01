Quyền và Trách Nhiệm Của Người Làm Việc (Tiếp theo và hết): Quyền Lương Bổng, Tiền Thưởng Của Người Tạm Cư Để Làm Việc

Bộ lao động, văn phòng “Lương bổng và giờ làm việc” vẫn tiếp tục thi hành đạo luật có mục đích công bằng, bất kể nhân viên đó có giấy tờ tùy thân hay không. Bất kể tình trạng quốc tịch, nhân viên có quyền làm việc với một mức lương tối thiểu, quyền giữ tiền thưởng của mình, và có một nơi làm việc an toàn, khỏe mạnh.

Quyền Từ Chối Làm Việc.

Nhân viên và chủ tiệm có quyền từ chối phục vụ cho một khách hàng nếu có lý do chính đáng, không phân biệt đối xử với mọi người, được bảo vệ và áp dụng việc từ chối một cách bình đẳng cho tất cả các khách hàng. Nói chung, việc từ chối với khách hàng là hợp lý trong trường hợp sự có mặt của khách hàng gây trở ngại đến sự an toàn, sức khỏe của các khách hàng và nhân viên nơi đó. Những ví dụ căn bản bao gồm các khách hàng bị nhiễm trùng, hoặc nhiễm vi khuẩn, khách hàng gây mất trật tự, hoặc gây rối một cách vô lý, hay khách hàng thiếu vệ sinh.

*Bộ luật lao động của tiểu bang California, điều 12, mục 984, cung cấp các điều kiện được chính phủ quy định khi nào cần từ chối phục vụ cho một khách hàng. Điều này sẽ bao gồm khi khách hàng bị bịnh có thể lây lan đến người làm việc, nhân viên, hoặc các khách hàng khác bao gồm các bịnh sau đây:

• Cảm lạnh, cúm, hoặc các bệnh hô hấp khác kèm theo ho, sốt.

• Viêm họng do nhiễm vi khuẩn.

• Bịnh nhậm mắt.

• Ho gà.

• Đậu mùa.

• Quai bị.

• Bệnh lao

• Trốc lở.

• Chí trong tóc.

• Bệnh ghẻ.

• Da, hoặc da đầu bị nứt nẻ, trầy xước hoặc có vết cắt.

• Da, hoặc da đầu bị nhiễm trùng, hoặc có ban.

Nhân viên và chủ nhân không thể từ chối phục vụ khách hàng dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc tuổi tác. Nhân viên và chủ nhân không thể từ chối dựa trên tầng lớp xã hội.

Tại California, các tầng lớp được bảo vệ bao gồm:

• Chủng tộc, hoặc màu da

• Nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng cư trú.

• Tôn giáo hoặc tín ngưỡng

• Giới tính

• Tuổi tác

• Khuyết tật, mang thai, hoặc bịnh di truyền

• Cựu chiến binh

• Tình trạng hôn nhân

• Chiều hướng tính dục

• Tình trạng sức khoẻ, hoặc HiV/aiDS

• Tình trạng hiện dịch.

• Các quan điểm, hay hoạt động chính trị.

• Tình trạng là nạn nhân của bạo lực gia đình, tấn công, hoặc bị theo dõi

Nếu cần, quí vị có thể liên lạc với một vị đại diện pháp luật, để biết thêm chi tiết về việc tiểu bang California thực hiện luật chống phân biệt đối xử, liên quan đến việc từ chối phục vụ này.

Yêu cầu của địa phương, tiểu bang và liên bang đối với chủ quyền của tiệm

Văn phòng Phát triển Thương mại và Kinh tế của thống đốc tiểu bang California, cung cấp những tin tức phong phú, dành cho các chủ nhân doanh nghiệp ở California, bao gồm một danh sách những sự đòi hỏi của địa phương, tiểu bang và liên bang đối với chủ nhân khi mở một cửa tiệm trong ngành làm tóc và thẩm mỹ.

Khi có ý định mở một tiệm mới, hãy xem lại tin tức được cung cấp trong Bảng Hướng Dẫn Khởi Đầu cho các cửa tiệm làm tóc và thẩm mỹ:

www.businessportal.ca.gov/Portals/0/Documents/QuickStartGuides/

• Ngoài ra, những thành phố khác có thể có những luật lệ khác nhau, nên cách hay nhứt là hãy ghé thăm trang web của calgold để tìm hiểu thêm về giấy phép và lệ phí tại www.calgold.ca.gov.

