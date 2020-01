Ăn Nhiều Chất Béo Làm Mất Thị Lực Ở Tuổi Già

Các chế độ ăn uống nặng nề gồm thịt đỏ và thực phẩm nhiều chất béo có thể dẫn tới nguyên nhân làm mất thị lực trong những người Mỹ cao niên, theo một nghiên cứu mới cho thấy.

Nghiên cứu cho thấy rằng những người ăn theo các chế độ ăn uống Tây Phương tiêu chuẩn càng nhiều thì họ dễ phát triển bệnh mắt mà cướp đi thị lực chính của họ -- thoái hóa thị lực liên quan đến giai đoạn cuối của đời.

“Thứ bạn ăn dường như là quan trọng đối với thị lực của bạn, và việc mất thị lực của bạn vào cuối đời có xảy ra hay không,” theo tác giả đứng đầu nghiên cứu Amy Millen cho biết. Bà là phụ tá giáo sư trong khoa dịch tể và sức khỏe môi trường tại Trường Chuyên Môn Sức Khỏe và Sức Khỏe Công của Đại Học tại Buffalo, tại thành phố Buffalo tiểu bang New York.

“Người ta biết rằng chế độ ăn uống ảnh hưởng đến nguy cơ tim mạch và nguy cơ béo phì, nhưng công chúng có thể không biết rằng chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng tới việc mất thị lực,” theo Millen cho biết.

Thoái hóa thị lực liên quan đến tuổi tác (AMD) xảy ra khi một phần con mắt được gọi là vùng cầu vàng bị thiệt hại. Đôi khi điều này xảy ra khi lớp bồi đắp được gọi là vỏ thủy tinh gia tăng lên vùng cầu vàng. Hay nó có thể xảy ra khi các tế bào máu mới tiếp tục hình thành và chảy máu, tạo vết sẹo vùng cầu vàng, theo Viện Nhãn Khoa Mỹ cho biết.

Di truyền và hút thuốc được biết là các yếu tố nguy hiểm cho sự thoái hóa thị lực liên quan đến tuổi tác.

Nghiên cứu gồm 1,300 người từ một kiểu mẫu tiêu biểu trên toàn quốc. Hầu hết đều không có sự thoái hóa vùng cầu vàng. Có 117 người đã bị AMD trước, và 27 người bị sau đó.

Tất cả những người tham gia nghiên cứu, đã hoàn tất các thăm dò về các chế độ ăn uống của họ hai lần trong thời gian 18 năm nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu đã chọn các loại thực phẩm trong 29 loại để đo lường phẩm chất của chế độ ăn uống.

Họ khám phá rằng những người ăn nhiều theo chế độ ăn uống Tây Phương thì thường phát triển AMD thời kỳ cuối đời. Các thực phẩm liên kết với nguy cơ cao gồm:

- Thịt đỏ và thịt chế biến

- Chất béo, như margarine và bơ

- Bơ sữa có chất béo cao

- Thực phẩm chiên.

“Chế độ ăn uống là cách mà bạn có thể sửa đổi nguy cơ mất thị lực cuả bạn để tránh bị thoái hoá vùng cầu vàng liên quan đến tuổi tác,” theo Millen cho biết, đặc biệt nếu bạn có người trong gia đình bị mắc bệnh.

Bà cho biết rằng vì nghiên cứu chỉ là quan sát, nó không thể chứng minh rằng việc ăn các thực phẩm lành mạnh làm giảm nguy cơ của AMD, nhưng bà nói rằng nó đã cho thấy các thực phẩm mà bạn có thể không muốn ăn thường.

Bác sĩ nhãn khoa Avnish Deobhakta tại New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai tại Thành Phố New York, người không tham gia nghiên cứu, nhưng nói rằng ông đã không ngạc nhiên bởi các khám phá này.

“Nghiên cứu này cho thấy những gì chúng tôi đã nghi ngờ. Chế độ ăn uống nhiều thực phẩm béo, thịt chế biến và ngũ cốc tinh chế tạo ra hình thái nghiêm trọng hơn của sự thoái hóa vùng cầu vàng,” theo Decobhakta cho biết.

Cả Millen và Deobhakta đều cho rằng sự viêm được gây ra bởi chế độ ăn uống không lành mạnh và căng thẳng trên các tế bào trong mắt là động cơ gia tăng nguy cơ.

“Cặp mắt là lính gác cho phần còn lại của cơ thể. Trong các mạch máu nhỏ li ti của con mắt, ngay cả những thay đổi nhỏ mà bạn không nhận thấy trong các bộ phận khác, bạn sẽ thấy trong mắt,” theo Deobhakta.

Như thế, bạn có thể bù đắp cho một đời ăn uống không lành mạnh? Điều đó không được biết. Nhưng cả hai chuyên gia đều cho rằng chế độ ăn uống lành mạnh - đầy đủ các loại rau (đặc biệt là rau xanh đậm) và trái cây và cá béo - chứa các chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của mắt, bao gồm lutein và zeaxanthin.

“Thật khó để chuyển đổi cách bạn ăn uống qua đêm, nhưng điều này thì chắn chắn là tiến trình kéo dài nhiều thập niên, như thế hãy thử thay đổi từ từ sang thói quen trong sạch với thức ăn. Hãy thử bổ sung chế độ ăn uống hiện tại của bạn với nhiều rau cải hơn và ăn nhiều cá hơn,” theo Deobhakta cho biết.

Và cả hai chuyên gia đều mạnh mẽ khuyên là không nên hút thuốc lá.

Nghiên cứu này được đăng trong Tạp Chí Ophthamology của Anh Quốc vào tháng 12 năm 2019.