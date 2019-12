Chùa Huệ Quang Trang Nghiêm Cử Hành Lễ Hiệp Kỵ Chư Tổ Sư, Ân Sư, Chư Tôn Đức Tăng Ni

Santa Ana (Bình Sa)- - Trưa Thứ Tư ngày 25 tháng 12 năm 2019, tại Chánh điện Tổ Đình Chùa Huệ Quang, 4918 W. Westminster Ave, Thành Phố Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ, Tưởng niệm Hiệp kỵ chư Tổ Sư, Ân Sư, chư Tôn Đức Tăng Ni, Thầy Phó Trụ Trì và Thân Phụ, Thân Mẫu của Hòa Thượng Viện Chủ cùng chư liệt vị có công trong việc xây dựng ngôi Tổ Đình Huệ Quang đã qúa vãng. Đây là một ngày truyền thống của Tổ Đình Huệ Quang theo thông lệ hằng năm cứ vào ngày 25 tháng 12 là ngày giỗ của Tổ Đình Huệ Quang.

Tham dự lễ giỗ khoảng 350 Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California cùng hàng trăm đồng hương Phật tử.

Chư Tôn Đức chứng minh có: Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, Trưởng Lão HT. Thích Phước Thuận, cùng quý HT: Thích Nguyên Trí, Thích Minh Tuyên. Thích Pháp Tánh, Thích Chơn Trí, Thích Huệ Minh, Thích Thiện Long, Thích Tâm Vân, Thích Minh Dung, Thích Bửu Lợi, Thích Minh Trí, Thích Quảng Mẫn, Thích Giác Pháp, Thích Giác Hoa, Thích Giác Sĩ, Thích Thông Hải, Thích Phước Sung, Thích Nhật Minh, Thích Tâm Thành… quý Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô đến từ các chùa và tự viện Nam California. Ngoài ra còn có sự hiện diện của một số qúy vị nhân sĩ Phật Giáo, quý vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử.

Điều hợp chương trình Thầy Thích Đức Trí.





Sau đó nghi thức lễ hiệp kỵ cầu siêu bắt đầu dưới sự chủ lễ của HT. Thích Thiện Long cùng quý Hòa Thượng Thượng Tọa trong ban nghi lễ.

Tiếp theo là lễ cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng, ni quang lâm chánh điện để cử hành lễ tưởng niệm.

Mở đầu buổi lễ, Thầy Thích Đức Trí cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, các cơ quan truyền thông và đồng hương Phật tử tham dự.





HT. xin mọi người hãy dành một phút để tưởng niệm đến những người đã hy sinh trước năm 1975 và sau 1975 cho chúng ta có ngày hôm nay. Đồng thời cũng xin dành một phút để tưởng niệm và cầu nguyện cho Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh Cao Đăng Phật Quốc, cùng cầu nguyện cho ngôi chùa Bảo Quang qua cơn sóng gió để tiếp tục sinh hoạt bình thường. HT. tiếp: “Chùa là bóng mát để đồng hương Phật tử nương tựa, hôm nay cũng là ngày để hồi tưởng đến những bậc Thầy đã dày công dạy dỗ chúng ta. Nhìn lại Tổ Đình Huệ Quang 35 năm tại Hoa Kỳ, ngồi đây để nhớ về những chướng duyên, nghịch cảnh, nhớ lại qúa khứ khó khăn qua những biến cố từ năm 1963-1964-1965-1975 và những biến cố tiếp theo sau đó mà nhớ về những bậc tôn túc đã gồng gánh Giáo Hội, chia xẽ những khó khăn từ đó để chúng ta có được ngày hôm nay. Kẻ trước người sau, nhớ ơn tất cả những người đã ra đi trong đó có Thầy Thiện Chí. Hôm nay cuối năm, chúng ta về đây để nhớ lại ai còn, ai mất, ai có đạo tràng, ai có chùa, dù ai, dù ở đâu cũng cùng chung dưới mái nhà Tam Bảo. Trong dịp nầy HT. Viện Chủ cũng cảm ơn chính quyền các cấp, các cơ quan truyền thông đã hổ trợ cho tổ đình Chùa Huệ Quang có những thành tựu như ngày hôm nay.

Cảm ơn Chư Tôn Đức kể từ ngày ở Phật Học Viện Huệ Nghiêm, HT. cũng đã kể lại những kỷ niệm với Thầy trong tình đạo, tình đời, ân nhân của các vị Thầy Tổ...





Tiếp theo Đạo Từ của Trưởng Lão HT. Thích Chơn Thành, HT. nói “sự hiện diện của chúng ta hôm nay không phải là ngẫu nhiên mà là nhân duyên, nhờ cha mẹ mà chúng ta hiện hữu trong đời nầy, nhờ các vị tổ sư mà hôm nay chúng ta gặp nhau nơi đây. Cảm ơn HT. Thích Minh Mẫn đã tổ chức cầu nguyện, nhớ ơn những người bạn đồng hành, Gần nhất là HT. Thích Quảng Thanh… Trong lúc nầy HT. mời tất cả cùng niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà để tiễn giác linh HT. Thích Quảng Thanh Cao Đăng Phật Quốc.

Trưởng Lão HT. Thích Phước Thuận trong lời phát biểu đã nói: “Kỷ niệm Tôn Sư, Cha Mẹ và những người tiếp nối như Thầy Thích Thiện Chí và những vị đã có công trong việc xây dựng ngôi Tổ Đình Huệ Quang mà hằng năm HT. Thích Minh Mẫn đã làm thật là một điều đáng quý. Nhân dịp nầy HT. cũng đã chúc mừng HT. Thích Minh Mẫn và tăng chúng Chùa Huệ Quang thân tâm thường an lạc để tiếp nối con đường phục vụ đạo pháp.”

Tiếp theo lời phát biểu của HT. Thích Nguyên Trí, HT. nói: “Chúng ta gần gủi gặp nhau như ngày hôm nay là một duyên lớn, Thầy rất vui mừng gặp được chư tôn đức tăng ni trong đạo tình, tay bắt mặt mừng đó là một điều tốt cho những sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo chúng ta. HT. Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho HT. Thích Minh Mẫn và đạo tràng chùa Huệ Quang vững bước trên con đường hoằng dương chánh pháp.”





HT. Thích Chơn Trí trong lời phát biểu HT. nói: “ Quý vị thấy một buổi sáng đẹp trời như hôm nay tai Nam California, nhưng đẹp hơn nữa là tấm lòng của HT. Thích Minh Mẫn. Là đệ tử Như Lai chúng ta cùng đóng góp xây dựng ngôi nhà chánh pháp, xin hãy cùng cầu nguyện cho HT. Thích Quảng Thanh buông xả là bài học để chúng ta thực hành để được nhẹ nhàng… Chúc quý ngài thân tâm thường an lạc, hẹn gặp lại nhau trong ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Tiếp theo lời phát biểu của HT. Thích Minh Tuyên, Chào mừng chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng, Ni, HT. nói: “ Hằng năm vào ngày nầy tại tổ đình Huệ Quang chúng ta gặp nhau là một sự khéo léo tuyệt vời của HT. Thích Minh Mẫn. Thay mặt Tăng Già Khất Sĩ cuối đầu đãnh lễ các ngài Lịch Đại Tổ Sư, Sư Phụ của HT. Thích Minh Mẫn, xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho HT. Thích Minh Mẫn và đạo tràng chùa Huệ Quang mỗi ngày một phát triển.”





HT. Thích Minh Dung phát biểu: “Chúng ta đến quê hương mới, chúng ta đã mang theo những dòng sông, dòng nước trong đó có những hình ảnh đẹp nhất đó là ngôi chùa. Chùa Huệ Quang con người nghèo khó nhưng tấm lòng vĩ đại đó là HT. Thích Minh Mẫn, đã mang ánh đạo, nuôi lớn tình tự dân tộc nơi xứ sở mới lạ nầy, cảm ơn HT. Minh Mẫn và đạo tràng chùa Huệ Quang.”

HT. Thích Thông Hải nói: “Mặc dù ở xa xôi hải đão, nhưng tình huynh đệ đối với Thầy Viện Chủ Huệ Quang, HT Thích Minh Mẫn cần gì, muốn gì HT. Thông Hải xin y giáo phụng hành. Khi vào chùa nhìn thấy đông đủ chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni HT. không ngăn được niềm xúc động. Xin cảm ơn Thầy Viện Chủ Chùa Huệ Quang.”





Sau phần lễ, Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni vào trai đường để Phật tử Đạo tràng Huệ Quang làm lễ tác bạch cúng dường trai tăng, sau đó là phần thọ trai, bên ngoài trai đường đồng hương phật tử dùng bữa tiệc chay do đạo tràng khoản đãi. Trong lúc nầy Ban văn nghệ Đạo tràng Huệ Quang lần lượt trình diễn chương trình văn nghe Phật giáo giúp vui trong ngày lễ hiệp kỵ đã làm cho không khí ngày lễ thật vui.

Trước khi ra về, Ban tổ chức kính tặng mỗi vị 1 cuốn Lịch 2019 và một phần qùa lưu niệm do Tổ Đình Huệ Quang cúng dường.

Mọi tin tức liên lạc về Tổ Đình Chùa Huệ Quang xin gọi số: (714) 530-9249.