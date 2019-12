(Photo Pixabay)

Nhìn Lại Thế Giới Năm 2019



Đào Văn Bình



Năm 2019 là năm của chiến tranh mậu dịch giữa Mỹ-Hoa Lục và Âu Châu, căng thẳng với NATO, căng thẳng ở Eo Biển Đài Loan, Palestines, Vịnh Ba Tư, Venezuela và Chiến Tranh Lạnh giữa ba siêu cường Mỹ-Nga-Hoa. Tại Syria, phe ly khai và người Kurd dường như bị Hoa Kỳ bỏ rơi theo số phận khi Tổng Thống Donald Trump nói rằng hỗ trợ cho những lực lượng này quá tốn kém. Cuộc chiến A Phú Hãn kéo dài 18 năm vẫn chưa kết thúc, thỏa hiệp với Taliban vẫn chưa đạt được. Còn Biển Đông thì Mỹ và Trung Quốc vẫn đang còn giằng co nhau nhưng Hoa Kỳ bày tỏ thái độ mạnh mẽ chứ không “xìu xìu ển ển” như thời Ô. Obama. Lâu lâu Hoa Lục lại giờ trò “ma giáo” đem tàu khảo sát đi xâm lấn chỗ này chỗ kia để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, thậm chí đem tàu hải giám tới tận Nam Dương. Năm 2019 là năm mà thế giới đang chuyển dịch về một hướng nào đó mà chúng ta chưa biết được - hoặc Mỹ cố gắng lấy lại địa vị bá chủ thế giới hay sẽ “Tam phân thiên hạ ”. Theo các nhà phân tích chính trị thế giới, các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đã tạo ra những liên minh kinh tế và quân sự mới để sinh tồn hay chống đỡ lại.



- Ngày 3/1/2019: Một phi thuyền của Trung Quốc lần đầu tiên đã đáp xuống phần tối của Mặt Trăng - một thành tựu mới nhất của chương trình phát triển không gian. Một tấm hình do phi thuyền Hằng Nga 4 (Cheng’ e 4) chụp lúc 11:40 sáng và được phổ biến trên mạng lưới điện tử bởi Tân Hoa Xã cho thấy hình một hố nhỏ bề mặt trơ trụi đã được chiếu sáng bởi phi thuyền thăm dò.

-Ngày 7/1/2019: Một cụ già 80 tuổi ở Anh khi dẫn chó đi chơi ở một công viên, đã khóc vì bị phạt 50 bảng Anh vì dây xích chó quá dài, Theo luật, dây xích chó không được dài quá 2 mét. Câu chuyện tưởng như khôi hài nhưng chính là sự thi hành nghiêm minh luật pháp. Luật lệ quy định dây xích chó không dài quá để người chủ có thể kiểm soát được chó của mình không tấn công người khác.

-Ngày 14/1/2019, Thủ Tướng Thái Lan đã khuyến cáo người dân của thủ đô Bangkok nên ở trong nhà khi không khí ô nhiễm trên thành phố lên tới mức độ nguy hiểm. Chỉ số không khí an toàn hay AQI đã lên tới 182 lúc 10:14 sáng – cao hơn mức ô nhiễm nổi tiếng ở các khu đô thị như New Delhi, Bắc Kinh và Jakarta.

-Ngày 15/1/2019: Trung Quốc đã ra lệnh bắt giữ hai công dân Gia Nã Đại vì cho rằng có hoạt gián điệp hay nguy hại tới nền an ninh quốc gia. Rồi sau đó đã tái thẩm và chuyển án 15 năm tù thành án tử hình Robert Lloyd Schellenberg - công dân Gia Nã Đại thứ ba vì tội buôn bán ma túy. Giới quan sát quốc tế nói rằng đây là chiến dịch bắt giữ để trao đổi con tin. Tình hình ngoại giao giữa Hoa Lục, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ căng thẳng thêm sau khi Hoa Kỳ tuyên bố có thể ban hành lệnh cấm các công ty Hoa Kỳ bán các linh kiện điện tử cho hãng Huawei.

-Ngày 17/1/2019: Tuyên bố rằng không gian là địa bàn chiến tranh mới, Tổng Thống Donald Trump cam kết sẽ phát triển loại vũ khí không có đối thủ để đối phó với mối đe dọa về hỏa tiễn siêu thanh tân tiến và hỏa tiễn hành trình từ các đối thủ cạnh tranh và kẻ thù (Nga và Hoa Lục).

-Ngày 17/1/2019: Trong chuyến viếng thăm Việt Nam và tham dự hội nghị đối phó với biến đổi khí hậu, cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng Việt Nam không nhất thiết phải là “tù nhân” lệ thuộc vào năng lượng than. Chúng ta cần hướng đến nguồn năng lượng tái tạo bền vững, giảm khí thải thán khí (CO2) càng nhiều càng tốt.

-Ngày 22/1/2019: Hoa Lục hứa viện trợ bốn tỷ Nguyên (588 triệu Mỹ Kim) cho Campuchia nhân chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Thủ Tướng Hun Sen vào ngày hôm nay. Là nhà đầu tư lớn nhất vào Căm Bốt, Hoa Lục đã bơm nhiều tỷ Nguyên vào nền kinh tế xứ sở này, xóa nợ và không thèm để ý tới chuyện nhân quyền của Campuchia.

-Ngày 24/1/2019: Nga cáo buộc Hoa Kỳ tiếm quyền ở Venezuela và cảnh cáo về ý định can thiệp quân sự của Hoa Kỳ tại đây khiến tạo ra sự đối đầu với Hoa Thịnh Đốn -là nước đã hỗ trợ cho những cuộc chống đối một đồng minh thân cận nhất của Mạc Tư Khoa. Juan Guaido - thủ lãnh phe đối lập tự tuyên bố mình là tổng thống lâm thời, được Hoa Thịnh Đốn, Anh Quốc, Gia Nã Đại cùng vài quốc gia Châu Mỹ La Tinh công nhận.

-Ngày 26/1/2019: Các viên chức Taliban nói rằng cuộc thương thảo với Hoa Kỳ ngày hôm nay đã đồng ý về bản dự thảo thúc đẩy việc rút quân ngoại nhập ra khỏi A Phú Hãn trong vòng 18 tháng sẽ được ký kết, nhằm mục đích chấm dứt cuộc chiến tranh dai dẳng nhất của Hoa Kỳ. Taliban nhượng bộ Hoa Kỳ bằng cách sẽ ngăn cấm tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda và Nhà Nước Hồi Giáo.

-Ngày 27/1/2019: Hai trái bom phát nổ cách nhau ít phút trong một buổi lễ ngày Chủ Nhật tại một nhà thờ Ca-tô Giáo La Mã tại nam Phi Luật Tân nơi các thành phần cực đoan Hồi Giáo đang hoạt động, giết chết 20 người và làm bị thương 81 người.

-Ngày 9/2/2019: Năm trẻ vị thành niên gồm ba bé gái tuổi 12,14,15 và hai bé trai tuổi 13, 16 đã bị bắt và cáo buộc tội giết người sau khi cướp và bắn chết ca sĩ Kyle Yorlets 24 tuổi ở Nashville. Cảnh sát đã tịch thu được hai khẩu súng và hai chiếc xe đều là vật ăn cắp.

-Ngày 1/2/2019: Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo (đọc là Pom Peo) tuyên bố Mỹ chính thức rút lui khỏi thỏa hiệp kiểm soát vũ khí hạt nhân có tính cách lịch sử trong vòng sáu tháng với lý do có nhiều vi phạm đang xảy ra. Thỏa Hiệp INF (Lực Lượng Nguyên Tử Tầm Trung) là trọng tâm của sự giới hạn vũ khí nguyên tử mà hai phía Nga-Mỹ có thể triển khai.

-Ngày 12/2/2019: Lần đầu tiên vào ngày hôm nay, nợ công của Hoa Kỳ đã vượt quá 22 ngàn tỷ Mỹ Kim – một dấu mốc quan trọng mà các chuyên viên nói rằng là bằng chứng xa hơn cho thấy khó lòng duy trì chiều hướng tài chính, khiến suy tổn đến nền an ninh kinh tế của mọi người dân Hoa Kỳ.

-Ngày 21/2/2019: Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Hoa Kỳ cho phép máy bay dân sự Việt Nam mở đường bay thẳng tới Mỹ.

-Ngày 24/2/2019: Lần đầu tiên trong một cuộc tập trận hằng năm tại Eo Biển Hormuz, Ba Tư đã phóng thành công một hỏa tiễn hành trình từ một tàu ngầm.

-Ngày 28/2/2019: Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy hy vọng, hội nghị thượng đỉnh Donald Trump- Kim Jong Un diễn ra tại Hà Nội tan vỡ với việc Ô. Trump bỏ ra về mà không hề có lấy một thông cáo chung.

-Ngày 2/3/2019: Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Phi Luật Tân trong trường hợp có cuộc tấn công vào lực lượng quân sự hay lợi ích của Phi Luật Tân tại khu vực tranh chấp Biển Đông theo đúng cam kết ở Thỏa Hiệp Phòng Thủ Hỗ Tương 1951 (Mutual Defense Treaty) giữa hai quốc gia.

-Ngày 5/3/2019: Chi phí quốc phòng năm 2019 của Hoa Lục tăng 7.5%, nhỏ hơn năm ngoái nhưng vượt quá chỉ tiêu phát triển kinh tế. Ngân sách quốc phòng lên tới con số 177.49 tỷ Mỹ Kim, trong khi ngân sách quốc phòng Mỹ là 738 tỷ Mỹ Kim.

-Ngày 9/3/2019: Ấn Độ vừa ký thỏa thuận trị giá 3 tỉ Mỹ Kim để “thuê” một tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử thứ ba của Nga trong vòng 10 năm, khiến New Delhi gia tăng sức mạnh tại Ấn Độ Dương để đối phó với hai đối thủ truyền kiếp là Hồi Quốc và Hoa Lục. Tháng Tám năm rồi, Tổng Thống Putin và Thủ Tướng Modi đã ký thỏa thuận mua hệ thống hỏa tiễn chống hỏa tiễn S-400 trị giá 5.2 tỷ Mỹ Kim. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhất định mua loại hỏa tiễn này khiến gây căng thẳng ngoại giao với Hoa Kỳ.

-Ngày 11/3/2019: Cơ quan điều hành hàng không Trung Hoa đã ra lệnh cho gần 100 Boeing 737 MAX- tức hơn ¼ số lượng toàn cầu, không được phép bay sau khi chiếc phi cơ này rớt tại Ethiopia khiến 157 hành khách thiệt mạng, trong đó có 19 nhân viên Liên Hiệp Quốc.

-Ngày 10/3/2019: Sau hai năm bị giam giữ để điều tra, cô Siti Aisyah- công dân Nam Dương - một trong hai “sát thủ” đã dùng hóa chất bị Liên Hiệp Quốc cấm -giết Ô. Kim Jong Nam- cùng cha khác mẹ với Ô. Kim Jong Un tại Phi Cảng Kuala Lumpur - được tòa án phóng thích. Đây là kết quả của những cuộc vận động liên tục của Nam Dương. Tổng Thống Joko Widodo đã hai lần gặp thủ tướng Mã Lai để xin cho cô Siti Aisyah vì Ô. Joko Widodo đang vận động tái tranh cử. Còn cô Đoàn Thị Hương khoảng hơn tháng sau cũng được phóng thích theo lời yêu cầu của Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Vào ngày 12/6/2019: Tổng Thống Donald Trump hứa sẽ không dùng tình báo CIA để dọ thám Bắc Triều Tiên khi lộ tin người anh em cùng cha khác mẹ Kim Jong Nam đã từng là mật báo viên cho CIA trước khi bị giết ở Mã Lai.

-Ngày 15/3/2019: “Một cuộc tấn công khủng bố bằng súng đã xảy ra cùng lúc tại hai nhà thờ Hồi Giáo của Thành Phố Christchurch- nam Tân Tây Lan khiến 49 người chết, 48 bị thương. Nạn nhân đều là những người di cư hoặc những người tỵ nạn Hồi Giáo.

-Ngày 16/3/2019: Bộ tham mưu của Tổng Thống Donald Trump ngăn cấm các thành viên của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế vào Hoa Kỳ - một hành động nhằm che chở cho quân đội và nhân viên tình báo Hoa Kỳ không bị điều tra bởi cáo buộc đã có hành vi tra tấn tại A Phú Hãn.

- Ngày 17/3/2019: Những người biểu tình đã phóng hỏa một ngân hàng và hôi của tại những cửa hàng sang trọng của Đại Lộ Champs Elysee thuộc Thủ Đô Paris trong một đợt bùng phát bạo động mới kéo dài qua tháng thứ tư mà nhóm Áo Gi-lê Vàng xuống đường chống lại Tổng Thống Macron và những cải cách thiên về các nhà kinh doanh của ông. 200 người biểu tình đã bị bắt.

-Ngày 21/3/2019: Sau khi quyết định rời tòa đại sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv tới Jerusalem, Tổng Thống Donald Trump nói rằng đã tới lúc công nhận chủ quyền của Do Thái đối với Cao Nguyên Goland mà Do Thái chiếm năm 1967- đánh dấu một sự chuyển đổi chính sách quan trọng của Hoa Kỳ và tạo cho Thủ Tướng Benjamin Natanyahu thêm sức mạnh giữa cuộc tái tranh cử.

-Ngày 23/3/2019: Tổng số 29 thỏa thuận lên tới 2.8 tỷ Mỹ Kim đã được ký kết khi Chủ Tịch Tập Cận Bình viếng thăm Rome. Những dự án này được coi như Con Đường Tơ Lụa Mới (new Silk Road) giống như trục lộ cổ nối liền Trung Hoa tới Âu Châu. Các nước trong Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng lớn mạnh của Trung Hoa. Dự án nhằm tài trợ cho những chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở (hải cảng, phi cảng, cầu cống) khắp thế giới nhằm đưa hàng hóa của Trung Hoa- bằng đường bộ và đường biển tới những nơi xa xôi - từ đó tao ảnh hưởng chính trị và địa lý chiến lược.

-Ngày 7/4/2019: Lực lượng Libya ở phía đông của Thống Chế (tướng 5 sao) Khalifa Hafta đã bắt đầu không kích vào phía nam của Thủ Đô Tripoli vào hôm nay, gia tăng chiến dịch tiến chiếm thủ đô cho dù Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi một cuộc ngưng bắn.

-Ngày 21/4/2019: Ô. Volodymyr Zelensky 41 tuổi - một anh hề, không một chút kinh nghiệm chính trị, đóng giả tổng thống Ukraina trên truyền hình đã đắc cử tổng thống với số phiếu áp đảo.

-Ngày 24/4/2019: Sau khi thượng đỉnh Việt Nam đổ vỡ và Tổng Thống Donald Trump bất ngờ bỏ ra về mà hai bên không đạt được thỏa hiệp nào, Ô. Kim Jong Un viếng thăm Nga. Ông đã tới Vladivostok- một thành phố cảng nằm ở bờ biển Viễn Đông.

-Ngày ngày 24/4/2019: Sau khi Hoa Kỳ liệt kê và công bố Vệ Binh Cách Mạng Ba Tư là tổ chức khủng bố, quốc hội Ba Tư đáp trả lại bằng cách biểu quyết đạo luật coi toàn bộ quân đội Hoa Kỳ là tổ chức khủng bố quốc tế.

-Ngày 24/4/2019: Hoa Kỳ đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Nga bằng cách phái hai HKMH Abraham Lincoln và John C. Stennis cùng với nhóm tàu hộ tống tới Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria. Hỏa lực của nhóm tàu tấn công này gồm có 130 phi cơ chiến đấu, 10 tàu chiến và 9000 thủy thủ và TQLC mà hải quân nói rằng không ai có thể tập trung một hỏa lực mạnh như vậy.

-Ngày 27/4/2019: Tờ New York Times đã phải xin lỗi vì đưa lên một biếm họa trong đó vẽ Tổng Thống Donald Trump đầu đội nón chóp, đeo kính đen như người mù và được dẫn dắt bởi con chó có thân hình dài, mặt là mặt của Thủ Tướng Netanyahu, cổ đeo ngôi sao David- biểu tượng của Do Thái.

-Ngày 29/4/2019: Số lượng tự tử trong giới trẻ của Hoa Kỳ tăng lên 1/3 trong tháng sau khi Netflix khởi đầu chiếu một loạt phim “13 Lý Do Tại Sao” (13 Reasons Why) xem trên hệ thống máy điện tử vào năm 2017. Chương trình chiếu phim này đã làm gia tăng 28.9% số lượng tự tử trong giới trẻ từ 10 tuổi tới 17 tuổi vào Tháng Tư 2017.

-Ngày 4/5/2019: Đặc sứ của Hoa Kỳ phụ trách việc tiến hành một thỏa hiệp với Taliban nói rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho việc tất cả các bên hạ vũ khí vì cuộc chiến kéo dài đã 17 năm.

- Ngày 7/5/2019: Cô Pamela Anderson – siêu người mẫu và tài tử nổi danh vì tài năng và sắc đẹp đã bày tỏ sự hỗ trợ cho Julian Assange- nhà sáng lập WikiLeaks và gọi ông là người vô tội nhất của thế giới này. Siêu mẫu 51 tuổi đã từ lâu ủng hộ lý tưởng của Assange và đưa sự ủng hộ này lên diễn đàn xã hội sau khi thăm viếng Assange tại Nhà Tù Belmarsh tại Luân Đôn. Pamela Anderson đã tới nhà tù trong chiếc chăn choàng lên người vẽ đầy những chữ như “bịt miệng” (gagged) và “tự do ngôn luận”.

- Ngày 12/5/2019: Matthew Boling- một học sinh Da Trắng 18 tuổi của Đại Học Texas đã phá kỷ lục ở môn chạy nước rút 100 mét với 10.13 giây- một kỷ lục kéo dài đã 29 năm thường do các lực sĩ Da Đen nắm giữ.

-Ngày 18/5/2019: Ả Rập Sê-út kêu gọi những cuộc họp khẩn cấp của Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh và Liên Đoàn Ả Rập để thảo luận về những leo thang căng thẳng tại Vùng Vịnh. Cơ quan thông tấn Ả Rập Sê-út nói Vua Salman đã mời các quốc gia Vùng Vịnh và các quốc gia Ả Rập tới hai cuộc họp thượng đỉnh tại Mecca vào 30/5/2019 để thảo luận về những hung hăng của Ba Tư cùng hậu quả của nó cho khu vực.

-Ngày 18/5/2019: Đối đầu với hàng loạt thách thức- từ sự can thiệp vào bầu cử của Nga, ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc và độc quyền về kỹ nghệ điện tử của Hoa Kỳ, Thủ Tướng Merkel của Đức nói rằng Âu Châu cần thành lập một mặt trận đoàn kết tốt hơn nữa để đối phó với ba cường quốc này.

-Ngày 22/5/2019: Ít nhất sáu người chết khi thủ đô của Nam Dương bùng phát bạo động và cảnh sát đụng độ với những người biểu tình chống đối kết quả bầu cử.

-Ngày 29/5/2019: Trong khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc thăm Việt Nam thì Ô. Nguyễn Xuân Phúc đi Nga gặp Tổng Thống Putin và Thủ Tướng Mevdev. Còn Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh đi Mỹ, gặp bộ trưởng thương mại, bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ và thăm Ngũ Giác Đài. Điều này cho thấy Việt Nam đu dây giữa ba siêu cường Mỹ-Nga-Hoa để cân bằng ảnh hưởng, phát triển kinh tế và không để dính líu vào các cuộc chiến.

-Ngày 7/6/2019: Tại Biển Phi Luật Tân, một tuần dương hạm trang bị hỏa tiễn đạn đạo của Mỹ đã phải khẩn cấp né sang một bên để khỏi đụng chạm với một khu trục hạm của Nga chỉ cách tàu có vài mét.

-Ngày 9/6/2019: Thống kê cho biết từ 2011-2017 trên thế giới đã có khoảng 259 người chết vì tự chụp hình (selfie) trong nước gọi là “chụp hình tự sướng” nay biến thành “chụp hình tự sát”. Nguyên do của những cái chết đều là do người tự chụp hình không để ý sau lưng mình là vực thẳm, núi cao, giốc đá hay thậm chí từ trên lầu cao cả trăm thước.

-Ngày 10/6/2019: Trong cuộc thăm viếng Tehran, ngoại trưởng Đức nói rằng Đức, Anh và Pháp vẫn tiếp tục tuân thủ thỏa hiệp hạt nhân ký kết năm 2105 cho dù Mỹ hủy bỏ và cấm vận nghiệt ngã Ba Tư. Thủ tướng Nhật Bản viếng thăm Ba Tư để tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề này.

-Ngày 12/6/2019: Tổng Thống Donald Trump tuyên bố gửi thêm 1000 quân tới Ba Lan và các cơ sở quân sự ở đây thuộc tầm vóc thế giới. Mỹ hiện đã có 4500 quân đóng ở Ba Lan.

-Ngày 16/6/2019: Ấn Độ tăng thuế các mặt hàng như hạnh nhân, táo và quả hạch (walnut) nhập cảng từ Hoa Kỳ để trả đũa Hoa Kỳ đã ngưng quy chế ưu đãi thương mại cho Ấn Độ.

-Ngày 18/6/2019: Năm trẻ vị thành niên tại Alaska đã nhận lời yêu cầu của của một người đàn ông tên Schilmiller qua hệ thống liên mạng toàn cầu (Internet) tự nhận mình là triệu phú -yêu cầu giết một người nào đó sẽ cho một số tiền thưởng 6 triệu Mỹ Kim. Bọn trẻ đã chọn giết cô bạn gái tốt nhất của mình tên Cynthia Hoffman và gửi hình ảnh của cuộc thảm sát trực tiếp qua iphone để hy vọng lấy số tiền thưởng. Câu chuyện thật lạ kỳ và khủng khiếp có lẽ chỉ có ở nước Mỹ. Bạo lực lan tràn trên hệ thống liên mạng toàn cầu, iphone, ipad khiến giết người trở nên một thứ trò chơi giải trí. Là phụ huynh ở Mỹ chúng ta nghĩ gì về trẻ con ngày hôm nay?

-Ngày 19/6/2019: Trung Quốc ngưng nhập cảng thịt lợn từ các công ty Gia Nã Đại với lý do thực phẩm không an toàn giữa lúc căng thẳng ngoại giao gia tăng vì vụ Bà Mạnh Vãn Chu.

-Ngày 20/6/2019: Ba Tư bắn rơi một máy bay không người lái do thám tối tân RQ-4 Global Hawk trị giá 176 triệu Mỹ Kim của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nói rằng máy bay đang ở trong không phận quốc tế trên Eo Biển Hormuz. Còn Ba Tư nói rằng máy bay đã vi phạm không phận của họ và Ba Tư sẵn sàng chiến tranh với Hoa Kỳ dù không muốn. Trong khi đó Tổng Thống Putin nói rằng cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Ba Tư sẽ là một thảm họa. Trong khi đó Ấn Độ đưa hai chiến hạm tới Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman để bảo vệ các tàu của Ấn thông quá hai eo biển chiến lược này.

-Ngày 20/6/2019: Chủ Tịch Tập Cận Bình thăm Bình Nhưỡng, hội đàm với Chủ Tịch Kim Jong Un trước khi tham dự G-20 tại Osaka, Nhật Bản.

-Ngày 22/6/2019: Mười quốc gia Đông Nam Á trong khối ASEAN đã họp thượng đỉnh tại Thái Lan và cam kết chống lại việc ô nhiễm trên biển gây ra bởi rác thải nhựa.

-Ngày 23/6/2019: Chính quyền Ethiopia tuyên bố phá vỡ một âm mưu đảo chính, người đứng đầu quân đội bị bắn chết.

-Ngày 23/6/2019: Ba Tư treo cổ một cựu binh sĩ thuộc đơn vị đã bắn rơi máy bay không người lái của Hoa Kỳ- với cáo buộc làm tình báo cho CIA.

-Ngày 23/6/2019: Lần đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN họp tại Thái Lan, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam yêu cầu các nước trong khu vực lưu ý về những diễn biến quân sự hóa trên Biển Đông và mối đe dọa đối với các ngư dân khi đánh bắt trên vùng biển còn tranh chấp. Ô. Phúc không chỉ đích danh Hoa Lục nhưng ai cũng biết đó là ai.

-Ngày 24/6/2019: Thứ Trưởng Ngoại Giao Sergei Ryabkov của Nga cảnh báo rằng việc Hoa Kỳ dự trù triển khai hệ thống hỏa tiễn gần biên giới Nga sẽ giống như cuộc khủng hoảng hỏa tiễn năm 1962 tại Cuba. Điều đó có nghĩa là khi Mỹ triển khai hệ thống hỏa tiễn tại Thổ Nhĩ Kỳ thì Nga triển khai hệ thống hỏa tiễn tại Cuba.

-Ngày 27/6/2019: Một phi cơ chiến đấu của Trung Quốc bay sát một tàu chiến của Gia Nã Đại đang hoạt động tại vùng biển quốc tế ở Biển Đông giữa lúc ngoại giao căng thẳng vì vụ Bà Mạnh Vãn Chu.

-Ngày 28/6/2019: Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua một nghị quyết ngăn chặn Tổng Thống Donald Trump đơn phương mở cuộc chiến với Ba Tư nếu như không có sự chấp thuận của quốc hội. Nghị quyết được thông qua sau khi Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông sẽ tung ra một lực lượng áp đảo để tấn công Ba Tư mà không cần sự cho phép của Quốc Hội. Thượng Viện không muốn Hoa Kỳ lại lao thêm vào một cuộc chiến kéo dài vô tận ở Trung Đông.

-Ngày 29/6/2019: Nhân hội nghị G-20 họp tại Osaka, Nhật Bản, Tổng Thống Donald Trump nói rằng Hiệp Ước An Ninh Mỹ-Nhật là không công bằng. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ Nhật Bản trong khi Nhật Bản không bảo vệ Hoa Kỳ, do đó cần phải thay đổi.

-Ngày 29/6/2019: Trước chuyến viếng thăm Bắc Kinh, Ngoại Trưởng Mễ Tây Cơ Marcelo Ebrard nói rằng đất nước ông muốn liên hệ kinh tế với Hoa Lục sâu rộng hơn bằng cách tăng xuất cảng và lôi kéo thêm đầu tư từ quốc gia Á Châu này. Năm ngoái, Mễ Tây Cơ nhập cảng 83.5 tỷ đô-la hàng hóa từ Trung Quốc và xuất cảng trị giá 7.4 tỷ đô-la. Mễ Tây Cơ muốn bớt lệ thuộc thương mại vào Hoa Kỳ khi 80% hàng xuất cảng sang đây.

-Ngày 30/6/2019: Với nụ cười tươi, hai Ô. Kim Jong Un và Donald Trump đã bắt tay nhau tại lằn ranh khu Phi Quân Sự Bàn Môn Điếm phân chia Nam-Bắc Triều Tiên. Sau đó Ô. Donald Trump đã bước qua lằn ranh và như thế ông là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ bước vào lãnh thổ Bắc Hàn dù chỉ vài thước.

-Ngày 30/6/2019: Việt Nam và Liên Hiệp Âu Châu (EU) ký hiệp định tự do mậu dịch.

-Ngày 9/7/2019: Hoa Kỳ chấp thuận việc bán một số vũ khí quan trọng cho Đài Loan.

-Ngày 9/7/2019: Theo Phòng Ngân Sách của Quốc Hội Hoa Kỳ, nếu tăng lương tối thiểu lên 15$/giờ vào năm 2025 thì sẽ phải tăng lương cho khoảng 17 triệu công nhân. Cả triệu sẽ thất nghiệp vì chủ nhân các xí nghiệp không đủ tiền để trả cho nhân công.

-Ngày 11/7/2019: Tổng Giám Đốc đài BBC, trong Hội Nghị Toàn Cầu về Tự Do Truyền thông ở London cảnh báo rằng thế giới đang đối mặt với cuộc tấn công lớn nhất của tin tức giả mạo vào sự thật kể từ những năm 1930. Ngày hôm nay, tin tức giả tạo như một đại dương mênh mông đã thống ngự hệ thống thông tin toàn cầu với mục đích triệt hạ đối thủ hay bênh vực cho kẻ mà mình ngưỡng mộ hoặc cải sửa lịch sử.

-Ngày 11/7/2019: Tổng Thống Putin và tân Tổng Thống Zelenskiy đã có cuộc điện đàm lần đầu tiên để thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột tại đông Ukaina và trao trả tù binh.

-Ngày 11/7/2019: Hạ Viện Hoa Kỳ chấp thuận một đạo luật có thể buộc Tổng Thống Donald Trump chấm dứt trợ giúp cho Ả Rập Sê-út trong cuộc chiến Yemen.

-Ngày 12/7/2019: Ngày hôm nay Nga bắt đầu giao hệ thống hỏa tiễn S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ- một hành động chắc chắn gây tổn thương cho Hoa Kỳ và Tây Âu. Hoa Kỳ đe dọa sẽ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.

-Ngày 12/7/2019: Tướng Mark A. Milley- người được Tổng Thống Donald Trump đề cử làm Tham Mưu Trưởng Liên Quân trong buổi điều trần trước Quốc Hội nói rằng Trung Hoa sẽ là mối đe dọa quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ trong 100 năm và cảnh báo rằng họ cải tiến nhanh và rất nhanh trên các lãnh vực, không gian, trên không, điện tử, trên biển và trên bộ.

-Ngày 12/7/2019: Hoa Lục nói rằng họ có thể sẽ ban hành lệnh trừng phạt lên các công ty liên quan đến việc bán 2.2 tỷ Mỹ Kim vũ khí cho Đài Loan bao gồm xe tăng, hỏa tiễn và các thiết bị liên quan vì như thế là xâm phạm tới chủ quyền và an ninh quốc gia của Trung Hoa.

-Ngày 13/7/2019: Sau vài lần đình hoãn, Nga vừa đưa một viễn vọng kính mới và tối tân nhất vào không gian, cách xa trái đất 1.5 triệu cây số.

-Ngày 13/7/2019: Thêm một công dân thứ ba Gia Nã Đại bị chính quyền Hoa Lục bắt giữ kể từ khi nổ ra vụ Bà Mạnh Vãn Chu phải hầu tòa và có thể bị trục xuất theo lệnh của Hoa Kỳ. Còn Tòa Đại Sứ Anh cũng cho biết bốn công dân của họ cũng mới vừa bị chính quyền Hoa Lục bắt giam.

-Ngày 16/7/2019: Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt lên Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Miến Điện Min Aung Halaing và một số viên chức khác vì đã giết hại mà không đưa ra tòa xét xử những người Hồi Giáo Rohinga và ngăn cấm họ vào Hoa Kỳ.

-Ngày 18/7/2019: Trong một cuộc điện đàm, Tổng Thống Pháp Macron và Tổng Thống Nga Putin đồng ý về nỗ lực chung để cứu vãn thỏa hiệp hạt nhân 2015 mà sáu cường quốc ký kết với Ba Tư. Trong khi đó Tổng Thống Macron kêu gọi Âu Châu hợp tác quân sự mạnh hơn nữa vì không thể tin cậy sự bảo vệ của Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống Donald Trump.

-Ngày 19/7/2019: Ba Tư nói rằng họ vừa tịch thu hai tàu chở dầu mang cờ Anh Quốc sau khi Anh Quốc bắt giữ một tàu dầu của Ba Tư hồi đầu tháng làm tình hình Vùng Vịnh căng thẳng thêm. Còn Hoa Kỳ nói rằng họ có bằng chứng rõ ràng là đã bắn rơi một máy bay không người lái của Ba Tư. Còn Ba Tư lại nói rằng có thể Hoa Kỳ đã bắn lầm máy bay không người lái của chính họ chứ Ba Tư không tổn thất máy bay nào cả.

-Ngày 20/7/2019: Hai tàu tuần duyên của Trung Quốc và bốn tàu tuần duyên của Việt Nam tất cả đều trang bị vũ khí nặng đã gườm nhau tại Bãi Tư Chính hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam khi một tàu khảo sát của Trung Quốc triển khai tới đây. Chưa có cuộc đụng độ nào xảy ra nhưng Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam nói rằng lực lượng tuần duyên (Cảnh Sát Biển) phải theo dõi và sẵn sàng tác chiến. Trong khi đó Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về việc Hoa Lục can thiệp vào vùng biển mà đã từ lâu Việt Nam thăm dò và khai thác dầu khí. Theo tin ngày 7/8/2019, tàu thăm dò Hải Dương 8 đã bỏ đi sau những căng thẳng giữa hai bên, lôi kéo cả Hoa Kỳ vào đó. Thế nhưng sau đó bốn ngày, tàu Hải Dương 8 tại quay trở lại Bãi Tư Chính, rồi lại bỏ đi.

-Ngày 21/7/2019: Tờ Wall Street Journal cho biết, Campuchia và Hoa Lục đã đạt được thỏa hiệp nhưng không công bố là - Bắc Kinh được độc quyền sử dụng một phần của căn cứ hải quân ở Vịnh Thái Lan. Thủ Tướng Hun Sen bác bỏ và nói rằng đây là tin bịa đặt tệ hại nhất để chống Campuchia. Thế nhưng sân bay Dara Sakor rộng lớn quá khổ dành cho một phi trường dân sự đang do một công ty Hoa Lục xây cất, khiến dấy lên lo ngại là Trung Quốc sẽ sử dụng nơi đây như một căn cứ quân sự. Theo tôi nghĩ, nếu Campuchia cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự tại nước mình thì Campuchia lập tức trở thành kẻ thù của Việt Nam và Mỹ, khi đó Ô. Hunsen khó lòng tồn tại.

-Ngày 23/7/2019: Nam Triều Tiên nói rằng họ đã bắn 360 phát đạn cảnh cáo khi hai oanh tạc cơ và phi cơ cảnh báo sớm của Nga hai lần xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của họ trên Quần Đảo Takeshima. Nhưng Nga nói rằng Nam Triều Tiên chẳng bắn phát đạn nào cả mà chỉ bay sát các máy bay của Nga một cách nguy hiểm trong cuộc diễn tập đường xa với Trung Quốc. Còn Nhật Bản lại nói rằng chính họ mới có thẩm quyền lên tiếng vì Quần Đảo Takeshima thuộc chủ quyền của họ.

-Ngày 24/7/2019: Bốn người chết trong một cuộc tấn công vào một tiền đồn ở nam Thái Lan, nơi mà các phiến quân Hồi Giáo đang hoạt động.

-Ngày 25/7/2019: Thủ Tướng Mahathir Mohamad đã cho tái tục dự án xây đường xe lửa dài 649 km trị giá 10 tỷ Mỹ Kim mà trong lúc tranh cử ông đã nặng nề chỉ trích cựu Thủ Tướng Najib là đã không lưu ý đến quyền lợi của Mã Lai và sẽ rớt vào bẫy nợ của Trung Quốc.

-Ngày 29/7/2019: Theo báo cáo của tờ Bitter Winter của Ý, Hoa Lục dạy dỗ các em nhỏ học sinh tại trường rằng Thiên Chúa Giáo là tà giáo và nếu các em yêu cha mẹ thì không được tham gia vào tôn giáo này. Hiện nay Trung Hoa có khoảng 253 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo trên tổng số 1.3 tỷ dân.

-Ngày 1/8/2019: Campuchia nói rằng nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ có thể ra đi nếu họ không thích đất nước này sau khi toà đại sứ Hoa Kỳ tại Phnom Penh nói rằng cuộc bầu cử năm 2018 đưa Ô. Hun Sen tiếp tục nắm quyền không thể hiện ý chí của toàn dân.

-Ngày 1/8/2019: Số lượng giới tiệu thụ thưa kiện, khiếu nại đã lên tới 1.5 triệu vụ trong 35 tiểu bang tại Hoa Kỳ, phần lớn ở các lãnh vực như: quảng cáo gian trá, tính tiền bảo hiểm sức khỏe, dịch vụ bán lẻ, xây cất, sửa nhà và xe hơi.

-Ngày 1/8/2019: Bộ Tư Lệnh Không Quân Hoa Kỳ ra lệnh cho tất cả các đơn vị nghỉ ngơi một ngày vì số lượng tự tử tăng cao - 78 vụ - tức tăng thêm 28 vụ trong năm nay.

-Ngày 3/8/2019: Vào ngày 28/7/2019, một thiếu niên Da Trắng 19 tuổi ngụy trang, leo rào để qua mặt an ninh, dùng súng bắn chết 3 người và làm bị thương 18 người đang tham dự Ngày Hội Tỏi tại Gilroy, California. Rồi một tuần lễ sau, một thanh niên Da Trẳng 21 tuổi đã nổ súng giết chết 22 người và làm bị thương 26 người tại một tiệm bán lẻ Walmart ở Arizona. Rồi chỉ 14 giờ sau, một cuộc nổ súng khác tại khu trung tâm của Thành Phố Dayton, Ohio giết chết 9 người trong đó có chị ruột của hung thủ và làm bị thương 26 người. Vào ngày 4/8/2019, cả ngàn người đã tụ họp trước Tòa Bạch Ốc biểu tình yêu cầu có biện pháp kiểm soát súng đạn. Chuyện thanh-thiếu-niên dùng súng giết người hàng loạt đã trở nên quá bình thường trong xã hội Mỹ, không biện pháp giải quyết mà chỉ còn cách tin vào số phận “Trời kêu ai nấy dạ”. Các chính trị gia đã bị Hội Súng Đạn Hoa Kỳ mua chuộc cho nên vẫn nại quyền mang súng bao gồm cả AK-47, M16, AR15 đệ tự vệ. Tự vệ đâu không thấy mà chỉ thấy đem súng đi giết người.

-Ngày 5/8/2019: Tổng Thống Putin nói rằng Nga buộc phải triển khai loại hỏa tiễn nguyên tử tầm ngắn và tầm trung nếu Hoa Kỳ cũng làm như vậy sau khi Hoa Kỳ hủy bỏ thỏa hiệp hạn chế hỏa tiễn nguyên tử.

-Ngày 6/8/2019: Dù thủ tướng Úc Đại Lợi lên tiếng bác bỏ, nhưng Hoa Lục nói rằng họ sẽ có biện pháp trả đũa nếu Hoa Kỳ triển khai hệ thống hỏa tiễn tầm trung trên đất liền tại Á Châu và các nước đồng minh của Hoa Kỳ sẽ phải chịu hậu quả của tác động này.

-Ngày 7/8/2019: Hoa Kỳ ban hành lệnh cấm vận khắc nghiệt lên Venezuela, phong tỏa toàn bộ tài sản của đất nước này có tại Hoa Kỳ và đe dọa sẽ trừng phạt bất cứ quốc gia nào làm ăn buôn bán với Venezuela như Hoa Lục, Nga. Thế nhưng bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ vẫn tiếp tục hợp tác với Venezuela.

-Ngày 8/8/2019: Hoa Lục đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc là họ sẽ dùng quân đội để giải quyết vụ biểu tình của dân Hương Cảng kéo dài đã chín tuần lễ nếu tình hình trở nên tồi tệ.

-Ngày 9/8/2019: Công ty viễn thông Huawei đầu tư 800 triệu Mỹ Kim cho một nhà máy mới ở Ba Tây.

-Ngày 10/8/2019: Một người đàn ông 77 tuổi ở Tiểu Bang Washington đã bắn chết vợ 76 tuổi rồi sau đó tự sát vì không trả nổi chi phí chăm sóc sức khỏe cho vợ. Ông đã gọi điện thoại báo trước cho sở cảnh sát. Mười lăm phút sau cảnh sát tới nơi nhưng tất cả đều quá trễ. Đây là thảm cảnh của thời đại vì chi phí y tế chăm sóc người bệnh quá cao.

-Ngày 13/8/2019: Giới chức cao cấp về di dân của Tổng Thống Donald Trump đề nghị thêm một cước chú dưới bài thơ khắc dưới chân tượng Nữ Thần Tự Do cho phù hợp với chính sách mới của Ô. Trump chỉ hoan nghênh những di dân có kỹ năng và có thể tự túc chứ không phải tới đây để ăn trợ cấp xã hội (welfare). Như vậy sau 133 năm Nữ Thần Tự Do sẽ không còn giang tay đón nhận những di dân nghèo khó nữa. Ôi, tất cả không qua khỏi Luật Vô Thường. Nước Mỹ đang phải điều chỉnh lại vì những khó khăn về tài chính do di dân gây ra.

-Ngày 15/8/2019: Bộ trưởng Quốc Phòng Venezuela Vladimir Padrino đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu tại Moscow, trong đó ông đã ký một thỏa thuận cho phép chiến hạm hai bên tới thăm cảng của nhau và thảo luận về tình hình ở Venezuela, cùng các vấn đề quân sự và hợp tác kỹ thuật quân sự song phương. Như thế tình hình Venezuela sẽ giống hệt như Syria.

-Ngày 19/8/2019: Sau 33 năm bị cấm, Mỹ cho thử hỏa tiễn tầm trung tại một hòn đảo nhỏ ngoài khơi California sau khi rút lui khỏi thỏa hiệp hạn chế vũ khí nguyên tử ký kết với Nga.

-Ngày 22/8/2019: Tổng Thống Donald Trump đã hủy bỏ chuyến viếng thăm Đan Mạch sau khi có lời tuyên bố của thủ tướng Đan Mạch là ý tưởng đòi mua Iceland- một băng đảo tự trị của Đan Mạch- là “điên rồ”. Còn bà thủ tướng Iceland nói rằng bà sẽ không tiếp Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence khi ông này viếng thăm băng đảo, điều chưa từng thấy trong ngoại giao.

-Ngày 22/8/2019: Tổng Thống Nga Putin và Tổng Thống Filipe Nyus của Mozambique ký một thỏa hiệp hợp tác về năng lượng và an ninh. Như thế, cùng với Hoa Lục, Nga đã vươn tay tới Phi Châu. Vào năm 2018, Mozambique đã đồng ý cho cố vấn quân sự Nga tới đất nước mình.

-Ngày 22/8/2019: Thủ Tướng Úc Scott Morrison lần đầu tiên thăm Việt Nam sau 25 năm. Hai bên đã tập trung vào vấn đề hợp tác kinh tế và an ninh tại Biển Đông -từ tự do hàng hải đến hàng không. Hiện nay Úc đang mở rộng tầm ảnh hưởng ngoại giao và quân sự để đối phó với áp lực ngày càng gia tăng của Hoa Lục.

-Ngày 23/8/2019: Tổng Thống Donald Trump ra lệnh cho các công ty đang điều hành tại Hoa Lục phải tìm cách tìm một nơi khác để làm ăn, tức rút lui khỏi đây sau khi Hoa Lục đánh thuế khoảng 75 tỷ Mỹ Kim hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ. Thế nhưng hãnh Apple nói rằng dù Ô. Trump nói gì đi nữa thì họ vẫn không rút lui.

-Ngày 27/8/2019: Trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ Tướng Mã Lai Mahathir Mohamad, hai bên Việt-Mã đã đồng ý đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương về an ninh quốc phòng, hợp tác năng lượng, trên biển, đánh cá, an ninh hàng hải, giáo dục, lao động và du lịch. Như thế Việt Nam có thêm một đồng minh ở Đông Nam Á.

-Ngày 2/9/2019: Theo nhà thương thuyết Zalmay Khalilzad, Hoa Kỳ sẽ rút 5000 binh sĩ và đóng cửa 5 căn cứ quân sự trong vòng 135 ngày theo như dự thảo thỏa hiệp hòa bình ký kết với Taliban.

-Ngày 3/9/2019: Một trẻ vị thành niên 14 tuổi ở Alabama đã dùng súng bắn chết bố mẹ, ba người em rồi quăng súng, gọi cảnh sát. Trong khi đó tại Việt Nam, một người anh đã dùng dao chém chết người em, cùng vợ con người này, tất cả 5 người, chỉ vì tranh giành có nửa thước đất hàng rào. Thật kinh hoàng! Tình nghĩa cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè ngày hôm nay giống như một thứ tiền oan, nghiệp chướng cần phải giết nhau để thanh toán nợ nần.

-Ngày 3/9/2019: Khoảng vài ngàn người đã xuống đường đốt phá cửa tiệm của người ngoại quốc (di dân) tại Johannesburg, Nam Phi khiến 5 người chết. Nguyên do vì người Da Đen bản xứ cho rằng chính di dân đã gây ra nạn thất nghiệp cho họ. Ngày xưa chế độ kỳ thị chủng tộc Apartheid khiến Da Trằng kỳ thị Da Đen. Ngày nay giành được chính quyền rồi thì Da Đen lại kỳ thị người ngoại quốc và người Da Trắng. Trong khi đó tại Nigeria, công ty MTN and Shoprite đã phải đóng cửa vì những cuộc tấn công để trả thù khiến Nam Phi phải đóng cửa tòa đại sứ tại đây.

-Ngày 4/9/2019: Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt San Francisco đã ra nghị quyết coi Hiệp Hội Súng Đạn Hoa Kỳ (NRA) là tổ chức khủng bố nội địa vì hiệp hội này chống đối lại những biện pháp kiểm soát súng nghiêm ngặt.

-Ngày 4/9/2019: California là tiểu bang đầu tiên ban hành lệnh cấm bẫy dã thú để lột da hoặc đem bán.

-Ngày 4/9/2019: Cựu đệ nhất phu nhân Rosa Elena Bonilla- vợ cựu tổng thống Honduras bị kết án 58 năm tù về tội gian trá và lạm dụng công quỹ quá mức. Trong lịch sử cận đại có nhiều bà đệ nhất phu nhân nắm hết quyền hành…như bà Imelda Marcos- đã cùng chồng là cố tổng thống Ferdinand Marcos tham nhũng nhiều chục tỷ Mỹ-Kim và có cả ngàn đôi giày. Sau khi nhà độc tài Marcos bị lật đổ và chết tại Tiểu Bang Hawaii, bà bị truy tố ra tòa. Hiện nay đệ nhất phu nhân, vợ của thủ tướng Do Thái, vợ cựu thủ tướng Mã Lai cũng đang bị truy tố về tội tham nhũng và sử dụng công quỹ vào việc riêng. Thế mới hay muôn đời…chồng làm tổng thống thì bà là siêu tổng thống. Chồng làm thủ tướng thì bà là siêu thủ tướng. Đương quyền ai dám dụng tới bà? Chỉ khi ông ngã ngựa rồi thì mới dám đụng tới sợi lông chân của các đệ nhất phu nhân này.

-Ngày 5/9/2019: Hoa Kỳ đã bác bỏ một bản công bố của Hội Đồng Bảo An LHQ do Pháp soạn thảo trong đó bày tỏ lo ngại về những bạo động ở vùng Blue Line (biên giới giữa Do Thái và Li-băng) và kêu gọi Do Thái-Hezbollah ngưng chiến.

-Ngày 6/9/2019: Việt Nam loại trừ 4.7 triệu con heo để ngăn chặn bệnh cúm heo Phi Châu đã lan tràn ở 63 tỉnh ở các nước Đông Nam Á.

-Ngày 9/9/2019: Tỉnh Quảng Đông của Hoa Lục giải tỏa thêm 3150 tấn thịt heo từ kho dự trữ để bảo đảm số cung cho thị trường.

-Ngày 10/9/2019: Vào ngày hôm nay, một tuần dương hạm của Gia Nã Đại đã đi qua Eo Biển Đài Loan, một hành động chắc chắn gây tức giận cho Hoa Lục. Đồng thời cũng có tin Anh sẽ gửi Hàng Không Mẫu Hạm Queen Elizabeth tối tân nhất tới gần Quần Đảo Trường Sa.

-Ngày 14/9/2019: Phiến quân Houthi do Ba Tư đỡ đầu nói rằng họ đã dùng 10 máy bay không người lái tấn công trung tâm kỹ nghệ lọc dầu của Ả Rập Sê-út, phá hủy hơn một nửa số lượng dầu của vương quốc này khiến lo ngại giá dầu sẽ tăng vọt và căng thẳng gia tăng tại vùng Trung Đông. Hoa Kỳ nói chính Ba Tư đã nhúng tay vào. Còn Nga thì cảnh báo phải thận trọng trước khi đưa ra kết luận vội vã là ai đã tấn công khu lọc dầu này. Ả Rập Sê-út đang cầm đầu một liên minh hùng mạnh để ủng hộ chính phủ của Ô. Hadi chống lại phe Houthi. Hai phe bị tố cáo là đã bắt trẻ em ra trận vì thiếu lính.

-Ngày 17/9/2019: Một vụ nổ gần nơi vận động tranh cử có sự hiện diện của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã giết chết 30 người và làm 31 người bị thương. Vụ nổ xảy ra 11 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan mà các thủ lãnh Taliban thề sẽ dùng bạo lực để phá hoại, sau sự tan vỡ của các cuộc hòa đàm giữa Hoa Kỳ và Taliban.

-Ngày 18/9/2019: Trong số 500,000 người vô gia cư ở Hoa Kỳ, hơn phân nửa là của Tiểu Bang California. Hiện nay một số đông thành phố trên nước Mỹ đã áp dụng biện pháp phạt tiền, phạt tù và cấm đem đồ ăn cho những người vô gia cư để giảm thiểu vấn nạn không giải pháp này.

-Ngày 23/9/2019: Trong một bài diễn văn cảm động và giận dữ trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, bé gái người Thụy Điển Greta Thunberg lên án các nhà lãnh đạo thế giới đã không hành động để cứu vãn sự biến đổi khí hậu chỉ vì tiền và phát triển kinh tế, “Sao các ông có thể làm điều như vậy!”

-Ngày 30/9/2019: Máy bay ném bom chiến lược tàng hình H-20 của Hoa Lục giống hệt như B-2 của Hoa Kỳ sẽ là cơn ác mộng cho các đối thủ khi nó được vận hành vào năm 2015 khi nó bay thử chuyến đầu tiên nhân cuộc diễn binh kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa 1949-2019.

-Ngày 3/10/2019: Bốn cảnh sát Pháp đã bị một đồng nghiệp đâm chết tại một trụ sở ở Thủ Đô Paris. Được biết hung thủ đã đổi sang Đạo Hồi được 18 tháng. Kinh nghiệm cho thấy những kẻ tân tòng thường rất cực đoan.

-Ngày 3/10/2019: Thủ Tướng Nga Dmitry Medvedev bắt đầu chuyến công du kéo dài hai ngày tới Havana nhằm bày tỏ sự hậu thuẫn trong bối cảnh Cuba đối mặt với áp lực mọi bề từ Mỹ. Một nguyên tắc có từ sau Đệ II Thế Chiến tới giờ: Nếu nước nào bị Nga đe dọa thì chạy theo Mỹ. Nước nào bị Mỹ đe dọa tấn công, lật đổ và cấm vận thì chạy theo Nga.

-Ngày 4/10/2019: Nhân chuyến viếng thăm thứ hai tới Nga, Tổng Thống Duterte của Phi Luật Tân lại công kích Hoa Kỳ - người đã chỉ trích chiến dịch tiêu diệt ma túy của ông và mong có liên hệ quốc phòng lớn hơn với Mạc Tư Khoa. Ô. Duterte cũng mời công ty Rosneft của Nga thăm dò và khai thác dầu khí chung tại vùng biển Phi Luật Tân.

-Ngày 6/10/2019: Hàng chục ngàn người biểu tình tại quảng trường chính của Thủ Đô Kiev để phản đối tổng thống Zelenskiy thương thảo với Nga để ban cấp quy chế tự trị cho miền đông Ukraine thân Nga đang do phe nổi dậy kiểm soát hầu chấm dứt cuộc xung đột kéo dài đã năm năm giết chết 13,000 người.

-Ngày 7/10/2019: Nhiều nước Phương Tây như Mỹ, Anh và Đức mới gửi đi "cảnh báo đỏ" về tình hình ô nhiễm không khí “nguy hiểm” ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội và Sài Gòn khuyến cáo công dân của mình về ảnh hưởng đối với sức khỏe của họ.

-Ngày 8/10/2019: Một người đàn ông Da Đen tên Samuel Little 79 tuổi - thú nhận đã giết chết 93 người đàn bà, thực hiện từ năm 1970-2005 ở 16 tiểu bang. Y đã vẽ lại chân dung các nạn nhân trong thời gian bị giam giữ. Cơ quan FBI nói rằng đây là vụ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chẳng cần tìm quỷ ở đâu xa. Quỷ dữ đang sống chung với chúng ta mà chúng ta không biết.

-15/10/2019: Do áp lực từ mọi phía, chính phủ Hoa Kỳ đã trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì đã tấn công vào người Kurd ở biên giới Syria sau khi Tổng Thống Doanld Trump ra lệnh rút quân khỏi nơi đây.

-Ngày 17/10/2019: Hoa Lục bắt giữ hai công dân Hoa Kỳ dạy Anh Ngữ với lý do nghi ngờ đưa người bất hợp pháp qua biên giới giữa lúc hai bên căng thẳng về mọi mặt. Chưa biết Hoa Kỳ có trả đũa bằng cách bắt giữ công dân của Hoa Lục hay không?

-Ngày 18/10/2019: Venezuela được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ với số phiếu 105 trên 193 cho dù Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền vận động dữ dội để chống lại Venezuela.

-Ngày 19/10/2019: Hoa Kỳ vừa ban hành thêm lệnh cấm vận nghiệt ngã lên Cuba với lý do vi phạm nhân quyền và ủng hộ Venezuela.

-Ngày 20/10/2019: Bangladesh sẽ di chuyển khoảng 100,000 người Hồi Giáo Rohingya tới một hòn đảo cách đất liền khoảng vài giờ đi tàu để giải tỏa trại tiếp cư Cox’s Bazar quá đông. Khoảng 1 triệu người Rohingya đang tỵ nạn tại Bangladesh khi họ trốn chạy khỏi Miến Điện.

-Ngày 21/10/2019: Tổng Thống Putin lần đầu tiên gặp gỡ khoảng 47 nhà lãnh đạo Phi Châu tại cuộc họp thượng đỉnh Sochi- nơi nghỉ mát nằm ở Hắc Hải nhằm tranh giành ảnh hưởng vào lục địa này với Hoa Kỳ, Âu Châu và Hoa Lục.

-Ngày 25/10/2019: Cô Maria Butina- một công dân Nga bị cáo buộc là gián điệp xâm nhập vào hệ thống chính trị Hoa Kỳ bị kết tội năm 2018, sau 18 tháng đã được phóng thích và trở lại Moscow. Bộ Ngoại Giáo Nga nói rằng việc kết án cô Butina biểu hiện tinh thần bài Nga tại Hoa Kỳ.

-Ngày 2/11/2019: Nợ công của chính phủ Hoa Kỳ đã vượt qua mức 23 ngàn tỷ đô-la.

-Ngày 3/11/2019: Hoa Kỳ chuyển hàng chục ngàn binh sĩ, thậm chí cả máy bay ném bom B-1 tới Ả Rập Sê-út để đối phó với Ba Tư.

-Ngày 6/11/2109: Nhóm nổi dậy đòi ly khai đã tấn công vào một trạm kiểm soát thuộc khu vực đông dân cư Hồi Giáo ở phía nam Thái Lan, giết chết tối thiểu 15 người trong đó bao gồm đoàn viên nhân dân tự vệ và cảnh sát.

-Ngày 7/11/2019: Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Mỹ áp đặt lên Cuba. Đây là năm thứ 28 Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc liên tiếp thông qua nghị quyết này.

-Ngày 8/11/2019: Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết, công ty AES sẽ xây một nhà máy điện chạy bằng khí đốt trị giá 1.7 tỷ Mỹ Kim tại Việt Nam.

-Ngày 8/11/2019: Russell Travers - quyền giám đốc Trung Tâm Quốc Gia Chống Khủng Bố tại Hoa Thịnh Đốn nói rằng trước đây Hoa Kỳ thường chỉ tay ra ngoại quốc nói rằng các nước này xuất cảng chủ nghĩa Hồi Giáo cực đoan. Thế nhưng nay Hoa Kỳ lại bị cáo buộc là xuất cảng ý thức hệ kỳ thị chủng tộc Da Trắng Là Ưu Việt xuyên qua các vụ thảm sát có động cơ kỳ thị chủng tộc xảy ra trên khắp thế giới. Hiện Lục Quân và Hải Quân Hoa Kỳ đang điều tra về việc một sinh viên sĩ quan đã đưa ra thủ hiệu White Power (Sức Mạnh Của Người Da Trắng) trong một trận cầu giữa hải quân và lục quân.

-Ngày 10/11/2019: Tổng Thống Morales của Bolivia tuyên bố từ chức trước áp lực của quân đội. Cuba và Venezuela gọi đây là cuộc đảo chính. Tổng Thống Morales đã xin tỵ nạn tại Mễ Tây Cơ. Chính quyền mới trục xuất các nhà ngoại giao Cuba và Venezuela. Vào ngày 16/11/2019 lực lượng an ninh đã nổ súng vào đám người biểu tình ủng hộ cựu Tổng Thống Moralses khiến 5 người chết và hơn 100 bị thương. Tình hình bất ổn tại Bolivia lan qua nước láng giềng Chí Lợi (Chile) khiến 20 người chết. Trong khi chính quyền mới ban hành lệnh truy nã nhưng Á Căn Đình (Argentina) tuyên bố ban cấp quy chế tỵ nạn cho Ô. Morales và cho phép ông được bàn chuyện chính trị.

-Ngày 11/11/2019: Thủ tướng Ba Lan nói rằng lời tuyên bố của tổng thống Pháp Macron là “nguy hiểm” khi Ô. Macron nói rằng thái độ thiếu hợp tác của Hoa Kỳ và sự bất định của Ô. Trump khiến ông nghi ngờ Hoa Kỳ sẽ không coi việc tấn công vào một thành viên NATO là sự tấn công vào cả khối. Ba Lan có biên giới với Nga ở Kaliningrad cho nên lo sợ. Còn Pháp ở xa cho nên không sợ. Còn Hoa Kỳ dưới thời Ô. Trump có thể sẽ không can thiệp mà chờ Âu Châu tan nát rồi sẽ tính. Ai cũng khôn cả. Không ai dại.

-Ngày 12/11/2019: Một sinh viên Pháp đã tự thiêu tại khuôn viên trường đại học vì nói rằng anh không thể sống nổi với số tiền 450 Euro một tháng. Anh để lại thư tuyệt mệnh kết án các tổng thống Pháp Macron, Hollande, Sarkozy và Liên Hiệp Âu Châu đã tạo một tương lai bất ổn cho mọi người. Tương lai bất ổn và đen tối xảy ra ở khắp mọi nơi. Tại Hoa Kỳ hiện có 500,000 người sống vô gia cư mà phân nửa thuộc Tiểu Bang California.

-Ngày 15/11/2019: Nga đưa trực thăng chiến đấu và binh sĩ tới để chiếm giữ căn cứ quân sự rộng lớn của Hoa Kỳ tại bắc Syria sau khi Tổng Thống Donald Trump ra lệnh rút lui khỏi nơi đây.

-Ngày 16/11/2019: Hoa Kỳ đòi số tiền tăng gấp 5 lần (4.7 tỷ) mà Nam Triều Tiên phải đóng góp để duy trì quân Mỹ. Còn Nhật Bản phải trả 8 tỷ để được Hoa Kỳ bảo vệ. Hiện nay số tiền Nhật Bản phải góp là 2 tỷ mỗi năm cho 54,000 quân Mỹ.

-Ngày 16/11/2019: Cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger nói rằng giữa Mỹ và Hoa Lục, không ai có thể khống chế ai và việc thường xuyên xung đột giữa hai bên sẽ là thảm họa và còn tệ hại hơn Đệ Nhất Thế Chiến.

-Ngày 18/11/2019: Nam Triều Tiên và Hoa Lục đã đồng ý phát triển mối liên hệ quốc phòng để bảo đảm ổn định tại vùng Bắc Á - một dấu hiệu mới nhất cho thấy mối liên hệ đồng minh lâu đời với Hoa Thịnh Đốn đã xói mòn.

-Ngày 19/11/2019: Các vụ móc túi, cướp giật trong hệ thống xe điện ngầm ở Paris đã tăng thêm khoảng 60% trong mười tháng đầu năm 2019. Ôi! Khi kinh tế suy thoái, thất nghiệp không công ăn việc làm thì “Đói ăn vụng, túng làm càn”. Ở đâu cũng vậy thôi.

-Ngày 20/11/210: Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Mark Esper trong chuyến viếng thăm Việt Nam gặp gỡ Bộ Trưởng Ngô Xuân Lịch, đã nói rằng Hoa Kỳ kiên quyết chống lại sự đe dọa để xác định chủ quyền lãnh thổ, biển đảo và kêu gọi chấm dứt việc bắt nạt các nước nhỏ và các hoạt động phi pháp. Ô. Esper cũng hứa năm tới sẽ cung cấp cho Việt Nam một tầu tuần duyên dư thừa của Mỹ. Như vậy chuyến đi này chỉ có mục đích tăng cường hợp tác chứ chưa có liên minh quân sự.

-Ngày 25/11/2019: Việt Nam công bố Bạch Thư Quốc phòng trong đó nói rõ Việt Nam chủ trương Bốn Không: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

-Ngày 25/11/2019: Mặc dù là đồng minh chí cốt của Hoa Kỳ, Tân Tây Lan vừa ký một thỏa hiệp thương mại lịch sử với Hoa Lục nhân chuyến viếng thăm của Chủ Tịch Tập Cận Bình tới đất nước này.

-Ngày 28/11/2019: Một ông tướng của Pháp nói rằng khó bảo đảm một chiến thắng toàn diện với quân nổi dậy Hồi Giáo ở Tây Phi (West Africa) sau khi một trực thăng bị rớt khiến 13 binh sĩ chết trong một cuộc hành quân ở Mali - một thuộc địa cũ của Pháp.

-Ngày 28/11/2019: Mặc dù mong muốn gia nhập Liên Hiệp Âu Châu (EU) nhưng Serbia vừa có cuộc thực tập chống khủng bố với lực lượng an ninh Trung Quốc và hợp tác quân sự mạnh mẽ với Nga.

-Ngày 3/12/2019: Thượng đỉnh Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau 70 năm thành lập, diễn ra căng thẳng giữa các hội viên khi Hoa Kỳ buộc các thành viên phải tăng chi phí quốc phòng và cam kết “Một nước bị tấn công là cả khối bị tấn công” không biết có còn được tuân thủ hay không, cộng thêm với thái độ khác thường của Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí của Nga. Tổng Thống Pháp Macron dọa sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Hoa Kỳ áp đặt quan thuế lên các món hàng chủ yếu của Pháp. Vào ngày 12/12/2019, Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật ngăn cấm Tổng Thống Donald Trump rút lui khỏi Minh Ước Bắc Đại Tây Dương.

-Ngày 4/12/2019: Việc ứng cử viên tổng thống gốc Hoa Andrew Yang đã báo cáo cho FBI biết về điện thư đe dọa bắn chết ông cho thấy nạn kỳ thị chủng tộc vẫn âm ỷ trong lòng người Mỹ. Đừng tưởng mình là dân Da Màu có quốc tịch Mỹ rồi thì muốn làm gì thì làm.

-Ngày 6/12/2019: Thiếu Úy Mohammed Saeed Alshamrani của Ả Rập Sê-út đang thụ huấn tại Căn Cứ Hải Quân-Không Quân Pensacola, Tiểu Bang Florida đã bắn chết ba thủy thủ, sau đó bị cảnh sát bắn chết. Trong khi đó một thủy thủ tại Căn Cứ Hải Quân Trân Châu Cảng, Hawaii đã bắn chết hai nhân viên dân chính rồi tự sát. Hiện FBI đã bắt giữ 6 sinh viên sĩ quan Ả Rập Sê-út đang thụ huấn tại Pensacola để điều tra xem các hung thủ có liên hệ tới tổ chức khủng bố không?

-Ngày 8/12/2019: Binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng tại Vicenza, Ý Đại Lợi bị cấm vào khu vực chính của thành phố sau khi xảy ra cuộc ẩu đả với thanh niên địa phương.

-Ngày 10/12/2019: Hai Ô. Putin của Nga và Lezenskiy của Ukraina lần đầu tiên gặp nhau ở Paris qua sự trung gian của Tổng Thống Pháp Macron và Thủ Tướng Đức Merkel. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cản trở để giải quyết cuộc chiến kéo dài từ 2014 giết chết 13,000 người đó là: Quy chế nào cho Vùng Dobass và lực lượng nào sẽ đóng ở vùng biên giới giữa các bên? Thế mới hay mình là một nước nhỏ mà liên kết với một đại cường ở xa để chống lại láng giềng, thì họ sẽ tìm cách chia cắt đất nước mình để tạo một vùng trái độn hay vòng đai an toàn cho họ. Vào ngày 12/12/2019 Quốc Hội Ukraina đã thông qua đạo luật ban cấp quy chế tự trị giới hạn cho Vùng Donbass gồm hai Tỉnh Donetsk và Lugansk.

-Ngày 10/12/2019: Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thỏa thuận về ngân sách quốc phòng khổng lồ với con số 738 tỉ Mỹ Kim nhằm đối phó với Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

-Ngày 11/12/2019: Bà Aung San Suu Kyi xuất hiện trước Tòa Án Quốc Tế để biện minh cho cáo buộc diệt chủng sắc tộc Hồi Giáo Rohingya khi bà cho rằng cáo buộc này không đầy đủ và bị hướng dẫn sai lạc. Trước Tòa Án Quốc Tế bà là bị cáo nhưng khi trở về bà lại được người dân đón tiếp như một vị nữ anh hùng và người dân gọi bà là Mẹ Suu Kyi. Thế mới hay xung đột sắc tộc là vấn đề vô cùng tế nhị.

-Ngày 13/12/2019: Tức giận vì Hoa Kỳ đòi tăng từ 900 triệu lên 4 tỷ Mỹ Kim cho 28,500 lính Mỹ đóng tại Nam Triều Tiên, đoàn người biểu tình đã xé hình của đại sứ Hoa Kỳ Harry Harris và hô các khẩu hiệu, “Chúng tôi không phải là thuộc địa của Mỹ, không phải là cái máy rút tiền”.

-Ngày 13/12/2019: Việt Nam đã mua lại trụ sở của tòa đại sứ Bỉ nằm ở tây bắc Hoa Thịnh Đốn 3330 Garfield St. NW, WA. DC với giá 23 triệu Mỹ Kim. Đây là lần đầu tiên tòa nhà này đổi chủ sau hơn sáu thập niên xây dựng.

-Ngày 13/12/2019: Nga đã báo động sau khi Hoa Kỳ thử hỏa tiễn đạn đạo phóng đi từ dưới đất - loại hỏa tiễn bị cấm bởi Hiệp Ước Hạn Chế Hỏa Tiễn Nguyên Tử Tầm Trung.

-Ngày 14/12/2019: Trong một hội nghị tại Qatar, Thủ Tướng Mã Lai Mahathir Mohamad nói rằng việc áp đặt cấm vận của Hoa Kỳ lên Ba Tư là trái với Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Luật Pháp Quốc Tế.

-Ngày 14/12/2019: Hoa Kỳ đã phải bỏ bom để phá hủy một bệnh viện đang xây cho dân địa phương để ngăn Taliban tấn công Căn Cứ Không Quân Bagram trong lúc cuộc thương nghị hòa bình đang diễn ra. Bagram là một căn cứ không quân khổng lồ với trung tâm thương mại, quán ăn, nhà hàng McDonald, thẩm mỹ viện, đấm bóp, đại lý bán xe hơi, xe gắn máy và đại học thu nhỏ do Liên Bang Sô-viết để lại trước đây.

-Ngày 14/12/2019: Lực lượng của Thống Chế Khalifa Haftar tiến dần vào Thủ Đô Triipoli sau khi chiếm được một căn cứ ở ngoại ô về phía nam.

-Ngày 14/12/2019: Một bé trai 13 tuổi đã đâm chết cô Tessa Majors 18 tuổi - sinh viên trường Đại Học Barnard đang đi dạo tại công viên. Cậu bé khai trước tòa rằng cậu và hai người bạn khác 13,14 tuổi, vào công viên với ý định ăn cướp. Vụ giết người làm kinh hoàng Thành Phố Nữu Ước là tại sao trẻ con bây giờ hung bạo quá. Mới 13 tuổi đã biết âm mưu tổ chức ăn cướp và giết người.

-Ngày 15/12/2019: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có đủ quyền hạn để cấm Mỹ sử dụng căn cứ chiến lược Incirlik và Kurecik có tàng trữ vũ khí nguyên tử nếu Washington áp đặt trừng phạt Ankara vì mua hệ thống chống hỏa tiễn S-400 của Nga.

-Ngày 16/12/2019: Tổng Thống Assad cho biết ông đã đối thoại nghiêm túc với Hoa Lục để tham gia Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường hầu tìm kiến nguồn tài trợ tái thiết đất nước. Còn Hoa Lục thì tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại vùng Trung Đông. Thế mới hay cuộc can thiệp quân sự để giết Ô. Saddam Hussein, tìm cách lật đổ Ô. Assad, thù nghịch với Ba Tư của Mỹ đã tạo cho Nga, Hoa Lục cơ hội bước chân vào một vùng trước đây là độc quyền kiểm soát của Hoa Kỳ. Nếu không khéo, Hoa Kỳ sẽ mất thêm đồng minh chiến lược là Thổ Nhĩ Kỳ.

-Ngày 16/12/2019: Tổng Thống Edgar Lungu của Zambia đã yêu cầu đại sứ Hoa Kỳ rời khỏi đất nước ông sau khi nhà ngoại giao này chỉ trích Zambia kết án một cặp đồng tính luyến ái 15 năm vì đã giao du thân mật với nhau. Mỗi năm Hoa Kỳ viện trợ cho Zambia 500 triệu Mỹ Kim.

-Ngày 17/12/2019: Công ty Communications Construction Co Ltd của Hoa Lục đã đạt được thỏa thuận xây dựng một phi trường ở ngoại ô Manila trị giá 10 tỷ Mỹ Kim - một hành động cụ thể chứng tỏ Hoa Lục đã thực sự đặt chân lên Phi Luật Tân. Trong khi đó Hoa Kỳ liên tục chỉ trích chính sách của Tổng Thống Duterte mà không có một dự án đầu tư hay cho vay lớn lao nào vào đất nước này, khiến Ô. Duterte phải nói huỵch toẹt “Theo Hoa Kỳ chẳng được gì cả”.

-Ngày 17/12/2019: Giáo viên, bác sĩ, nhân viên của Tháp Eiffel và nhân công khắp nước Pháp xuống đường đình công để phản đối dự định gia tăng tuổi về hưu và bảo vệ hệ thống phúc lợi xã hội mà họ sợ Tổng Thống Macron vốn ngả theo giới kinh doanh sẽ lấy đi.

-Ngày 17/12/2019: Theo một cuộc thăm dò của YouGov, gần phân nửa người dân Anh không tin rằng phóng viên của Đài BBC nói lên sự thực. (tức là dấu nhẹm hay bịa đặt). Xin nhớ truyền thông dù là Âu-Mỹ vẫn có thể thiên vị, mua chuộc bằng tiền như thường.

-Ngày 17/12/2019: Chiếc HKMH tự đóng lấy của Hoa Lục đã thực hiện chuyến hải hành đầu tiên tại một căn cứ quan trọng ở Biển Đông - một dấu hiệu cho thấy Hoa Lục đã hiện đại hóa sức mạnh hải quân của mình.

-Ngày 18/12/2019: Vào lúc 8:30 tối giờ California, Hạ Viện đã biểu quyết luận tội Tổng Thống Donald Trump với số phiếu 229-198. Đây là vị tổng thống thứ ba trong lịch sử Hoa Kỳ bị luận tội. Hồ sơ luận tội sẽ được chuyển qua Thượng Viện để biểu quyết.

-Ngày 20/12/2019: Tổng Thống Duterte của Phi Luật Tân nói rằng, “Bỏ tù tôi hoặc treo cổ tôi” và không thèm trả lời Tòa Án Quốc Tế về việc giết người không xét xử trong chiến dịch bài trừ ma túy. Ngang tàng như ông này thật hiếm có.

-Ngày 20/12/2019: Tổng Thống Ba Tư Rouhani gặp Thủ Tướng Abe tại Nhật để nhờ Nhật Bản duy trì thỏa hiệp hạt nhân 2015 giữa lúc cuộc đối đầu Mỹ-Ba Tư đi vào ngõ cụt. Thủ Tướng Abe cũng thông báo cho Tổng Thống Rouhani biết Nhật Bản dự định gửi tàu chiến tới Trung Đông để bảo vệ tàu bè của Nhật Bản.

-Ngày 20/12/2019: Ai Cập bác bỏ hai thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền Libya về quyền hàng hải trên Địa Trung Hải và hợp tác quân sự, đưa quân vào Libya. Trong khi đó Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lại lo lắng việc số tình nguyện quân Nga giúp Thống Chế Khalifa Haftar mỗi lúc mỗi gia tăng. Sau cuộc tấn công của Ô. Obama năm 2014 giết chết Ô. Gaddafi, đất nước Libya chia đôi và đổ máu cho tới ngày hôm nay.

-Ngày 22/12/2019: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc họp báo chung với Tổng Thống Alassane Ouattara của Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) đã nói rằng chủ nghĩa thực dân là một sai lầm lớn của nước Pháp.

-Ngày 24/12/2109: Ba nhà lãnh đạo Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Hoa – Thủ Tướng Abe, Thủ Tướng Lý Khắc Cường và Tổng Thống Moon Jae-in gặp nhau tại Thành Đô, Tứ Xuyên cam kết phi hạt nhân hóa Bán Đảo Triều Tiên và làm dịu bớt căng thẳng giữa ba nước.

-Ngày 25/12/2019: Ba Tư sẽ tổ chức thao diễn quân sự chung bốn ngày với Nga và Hoa Lục tại vùng biển phía bắc của Ấn Độ Dương. Vào năn 2017 Ba Tư đã có cuộc thao diễn hải quân với Trung Quốc tại Eo Biển Hornuz thuộc Vịnh Ba Tư.

-Ngày 26/12/2019: Hoa Lục đưa HKMH mới đóng và nhóm tàu hộ tống đi qua Eo Biển Đài Loan giữa lúc đảo quốc này đang chuẩn bị bầu cử.

-Ngày 27/12/2019: Manila ngăn cấm không cho hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vào Phi Luật Tân và sẽ đưa ra những hạn chế đối với công dân Hoa Kỳ nếu như Hoa Kỳ áp đặp cấm vận vì chuyện giam giữ một giới chức cao cấp Phi Luật Tân chỉ trích chính quyền.

-Ngày 28/12/2019: Nhóm thánh chiến ở Nigeria đã chặt đầu 11 tín đồ Thiên Chúa Giáo để trả thù cho việc Mỹ giết thủ lãnh Abu Bakr al-Baghdadi của họ ở Iraq. Tại Negeria, số lượng tín đồ Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo ngang nhau. Nhóm thánh chiến đang muốn thành lập một Nhà Nước Hồi Giáo riêng tại đây.

-Ngày 28/12/2019: Ít nhất 90 người thiệt mạng khi một chiếc xe vận tải chở bom phát nổ tại một trạm kiểm soát đông người và xe cộ ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Không có ai nhận trách nhiệm về vụ nổ, nhưng thị trưởng thành phố quy trách nhiệm cho nhóm Hồi giáo al Shabaab có liên kết với al Qaeda.

-Ngày 30/12//2019: Nam Dương phản đối Bắc Kinh đã đưa tàu hải giám (Cảnh Sát Biển) xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của họ nằm ở bắc quần đảo Natuna.

-Ngày 30/12/2019: Kết thúc năm 2019 tại Mỹ, một cuộc nồ súng tại nhà thờ ở ngoại ô Fort Worth, Dallas giết chết hai người và một người trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó tinh thần bài Do Thái dâng cao, một hung thủ đã dùng dao đâm năm người tại nhà một giáo sĩ Do Thái ở Nữu Ước trong dịp lễ Hanukkah.

Đào Văn Bình

(California ngày 30/12/2019)