Texas: Nổ Súng Tại Nhà Thờ, 2 Người Chết, 3 Người Bị Thương

2 người bị giết chết trong một vụ nổ sung tại một nhà thờ gần Fort Worth, Texas, vào sáng Chủ Nhật và người thứ 3 đã được chở vào bệnh viện trong tình trạng nguy ngập, theo các viên chức thẩm quyền cho biết.

Nữ phát ngôn viên Macara Trusty của MedStar Mobile Healthcare nói với hãng thông tấn Mỹ AP rằng 2 người đã bị bắn chết tại Nhà Thờ West Freeway Church of Christ in White Settlement. Một người thứ 3 trong tình trạng nguy ngập được điều trị tại một bệnh viện và tất cả nạn nhân đều là đàn ông, theo bà này cho hay. MedStar là dịch vụ xe cứu thương.

Các viên chức thẩm quyền đã không công bố bất kỳ chi tiết nào về điều gì dẫn tới vụ nổ súng.

Một vị cao niên tại nhà thờ nói với báo the New York Times rằng một trong những người đã bị giết là an ninh là người đáp trả với tay súng, gọi hắn là bạn thân.

“Ông ấy đã cố gắng làm điều mà ông ấy cần để bảo vệ chúng tôi,” theo người cao niên này tên là Mike Tinius cho biết.

Một phụ nữ là người trả lời điện thoại tại West Freeway Church of Christ nói với AP rằng bà không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào và nói bà được dặn báo cáo trực tiếp với các viên chức thẩm quyền.

Trusty nói rằng bà được một giám sát cho biết tại hiện trường rằng một trong những người thiệt mạng là tay sung.

Thêm 2 người khác được điều trị tại hiện trường với các vết thương nhẹ, theo bà Trusty cho hay.

Thành phố White Settlement cách Fort Worth về hướng tay khoảng 8 dặm, tức 12 kilômét.