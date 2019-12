Nhà văn Kim Vu ngồi trước tấm tranh Thái Tuấn. (Photo PTH)





Nhà Văn Kim Vu Sẽ Ứng Cử Chức Thị Trưởng Westminster





WESTMINSTER (VB/PTH) -- Ông là kiến trúc sư, rồi trở thành một học giả nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, đã xuất bản nhiều tác phẩm trong tiếng Việt và tiếng Anh về Phật học, triết học và tâm lý học. Ông cũng là một người viết truyện ngắn, và làm thơ, cả trong tiếng Việt và tiếng Anh.



Và bây giờ ông suy nghĩ tới việc giúp cụ thể cho người dân trong thành phố Westminster: ông cho biết sẽ ra ứng cử chức Thị Trưởng Thành Phố Westminster.



Ông Vũ Mạnh Phát nói rằng cơ hội đang tới cho ông, khi đã đủ chữ ký cử tri quyết định bãi nhiệm và bầu lại (recall) chức Thị Trưởng và hai nghị viên Westminster, trong khi ông nhiệt thành muốn hoạt động để thăng tiếng Westminster trong mọi mặt. Ông viết văn và làm thơ với bút hiệu Kim Vũ. Ông nói, ông đã về hưu và sẽ làm toàn thời gian cho nhiệm vụ Thị Trưởng nếu đắc cử, cho dù chức vụ này thực ra chỉ là bán thời gin. Ông nói ông muốn có luật bảo vệ người sống trong các căn mobile home trong thành phố, ông muốn tăng việc làm, giữ an ninh thêm, bảo vệ các cơ sở kinh doanh, và nhiều nữa.



Sau đây là tiểu sử của Vũ Mạnh Phát, tức nhà văn Kim Vũ.



TIỂU SỬ VŨ MẠNH PHÁT

Vũ Mạnh Phát sinh quán tại Hà Nội, di cư vào Sàigòn năm 1954, học tại hai trường Nguyễn Trãi và Chu Văn An, đậu Tú Tài Toàn Phần năm 1959, được học bổng qua Hoa Kỳ học về ngành Kiến Trúc tại Đại Học The Catholic University of America ở Washington, D.C., tốt nghiệp năm 1964, về nước phục vụ trong ngành Kiến Trúc và Thiết Kế Đô Thị trực thuộc Bộ Công Chánh, tu nghiệp niên khoá 1973-74 tại Institute of Social Studies, The Hague, Hoà Lan về ngành Quy Hoạch Phát Triển Vùng.



Sau đó tiếp tục làm việc tại Bộ Công Chánh, Việt Nam Cộng Hoà, cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cải tạo tại Long Thành cùng với các viên chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hoà. Định cư tại Hoa Kỳ năm 1991 theo diện bảo lãnh gia đình tại Silicon Valley, Bắc California.



Làm Thông Dịch Viên Anh - Việt tại Bệnh Viện và các Bệnh Xá Stanford từ năm 2000 tới cuối năm 2016 thì nghỉ hưu. Dọn xuống Westminster từ đầu năm 2017, tập trung duy trì thể lực, nghe, nhìn, đọc, sống và tiếp tục sáng tác.

.

Từ năm 2001 đến năm 2012, dưới bút hiệu Kim-Vũ, đã xuất bản 9 đầu sách tiếng Việt và song ngữ Việt - Anh, gồm các tác phẩm sau:

--- Tình Anh Như Thế Đấy - thơ song ngữ Việt - Anh (2001);

--- Khi Yêu Em - thơ song ngữ Việt - Anh (2002);

--- Việt Nam, Những Áng Thơ Tuyệt Tác - thơ dịch Việt sang Anh (2003);

--- Hạnh Ngộ Mong Manh - tuyển tập truyện ngắn (2004);

--- Những Áng Thơ Tuyệt Tác Hiện Đại - thơ dịch Việt sang Anh (2004);

--- Miền Đất Lạ - thơ song ngữ Việt - Anh (2006);

--- Cánh Bướm Ngẩn Ngơ - tuyển tập truyện ngắn (2006);

--- Những Năm Tháng Tuyệt Vời - du ký - thơ (2010);

--- Cho Valentine của Anh - thơ (2012).

.



Một số tác phẩm ông đã ấn hành, một số đang bán ở Amazon.(Photo PTH)





Ngoài ra, Kim-Vũ còn cho ra đời một số tài liệu ngắn gọn về triết học Phật giáo dưới pháp danh Minh Tích, như:

--- "Chân Như, Mười bài viết về Phật Pháp” (1997-1998);

--- “Ân Đức Sinh Thành” (2014);

--- “Ngũ Giới - Ba Bài Kinh Phật dạy Người Tại Gia” (Practicing the Five Precepts - Three Sacred Buddhist Texts for the Layman) (2014)



Tháng 10 năm 2016, Kim-Vũ ra mắt tác phẩm triết học “Trùng Trùng Duyên Khởi” tại Westminster, Nam California.



Tháng 1 năm 2018, hoàn thành “Tâm & Thức Diễn Giải và Bí Quyết Sống Đời Hạnh Phúc” dưới pháp danh Thanh Quang với sự duyệt y của Sư Cô Tâm Tâm.



Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2019, Kim-Vũ lần lượt xuất bản trên Amazon 6 tác phẩm bằng Anh ngữ như sau:

--- Western Thought in a Nutshell, non-fiction;

--- Buddhist Teachings in a Nutshell, non-fiction;

--- Buddhist Faith and Wisdom as a Way of Life, non-fiction;

--- Panpsychism, a Way of Life for the New Era, non-fiction;

--- Stronger than Waterfalls, My Love, poems;

--- For My Valentine, poems.