Việt Nam Trong Vai Trò Chủ Tịch ASEAN-2020

Trong nước trong tình hình hiện tại có bầu không khí lạc quan khi được biết VN sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN từ ngày 1-1-2020. Đây là cột mốc quan trọng: VN sau 25 năm trở thành thành viên ASEAN đồng thời cũng là cơ hội để VN tiếp tục tự chứng minh là một thành viên chủ động tích cực và có trách nhiệm của Cộng Đồng ASEAN..

VIET NAM THÚC ĐẨY HOÀN TẤT VÒNG ĐÀM PHÁN VỀ COC

Theo Thứ trưởng ngoại giao của CSVN, Nguyễn Quốc Dũng, Tổng thư ký Ủy ban quốc gia ASEAN-2020 nhấn mạnh việc VN đảm nhận vai trò kép: -Chủ tich ASEAN 2020 và là -Thành viên không thường trực của HĐBA-LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Ông hy vọng VN là cầu nối giữa LHQ và Cộng Đồng ASEAN. VN cố thực hiện và triển khai cho bằng được các chương trình kế hoạch của Công Đồng ASEAN đồng bộ với những muc tiêu của LHQ. Viêt Nam sẽ nỗ lực thúc đẩy hoàn tất vòng đàm phán về COC dựa trên 5 cột trụ:

1-Hòa bình, Ổn định để phát triển kinh tế

2- Tự do an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông

3- Tuân thủ luât pháp Biển-1982- Tuân thủ Tuyên bố Ứng xử các bên ở Biển Đông-DOC, Xây dựng COC

4- Theo dõi tình hình trên thực địa Biển Đông

5- Tình hình hoat đông ngư dân đanh cá và công tác bảo hộ ngư dân

Do vậy trong thời gian tới nếu xuất hiện những sự kiện có liên quan tới một trên 5 cột trụ trên thì sẽ được phản ảnh trên bàn hội nghị có thể tại Cộng Đồng ASEAN và Hôi đồng Bảo An của LHQ.

VIET NAM THÚC ĐẨY KÝ KẾT RCEP

Với tư cách Chủ tich ASEAN-2020 VN sẽ làm tất cả để có thể thúc đẩy các bên hoàn tất RCEP và đồng thời phối hợp trao đổi với Chinh phủ Ấn Độ về quyết định gia nhập RCEP của nước này.

Thỏa ước thương mại RCEP là lợi ích chung và cũng là quan điểm nhất quán của VN trong việc tự do hóa thương mại và các cơ chế thương mại đa phương. Nếu RCEP được thực hiện sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tất cả khu vực cũng như cho xu thế tự do hóa thương mại toàn cầu, đóng góp chung vào việc loai bỏ tư tưởng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. VN ủng hộ và làm hết sức mình để RCEP có thể được ký kết vào năm 2020.

Đó là niềm hy vọng đầu năm 2020 của VN được nhen nhúm, nhưng liệu VN có thể vươt qua lực cản từ sự thiếu gắn kết của các thành viên Công Đồng ASEAN vì những xung đột vì lợi ich của quốc gia. Lơi dụng tình trạng này Trung Cộng thường xuyên gay hấn ở Biển Đông. Trung Cộng luôn từ chối đối thoại song phương vối Công Đồng ASEAN, măc dầu Công Đồng ASEAN được chính thức thành lập từ năm 2015 như là một khối đồng nhất kinh tế và chính trị khi đương đầu quyền lực bành trướng của Trung Cộng trên Biển Đông. https://vietbao.com/p112a298149/cac-dan-toc-asean-doan-ket-lai,

Gần đây, các nước ASEAN bị Trung Cộng gây sức ép bằng cách ràng buộc các nước này với ba điều kiện độc đoán, nếu muốn TC tham gia bản dự thảo COC:

1- Các nước ASEAN không được đưa nôi dung UNCLOS vào COC

2- Các nước ASEAN không được tập trận với bất cứ nước nào bên ngoài ASEAN nếu không có sự đồng ý các nước ASEAN và Trung Cộng

3- Không được tiến hành hoat động kinh tế với bất cứ nước nào bên ngoài ASEAN mà không được sự đồng ý của tất cả các nước ASEAN và Trung Cộng.

Thông qua 3 điều lệ trên, Trung Cộng đã tự ý giam giữ các nước ASEAN dưới sự kiểm soát gắt gao trên

tất cả 3 phương diện Kinh tế-Chính trị -Quân sự…Sở dĩ Trung Cộng dễ dàng chi phối chia rẽ các quốc gia ASEAN là vì TC đang nắm lấy lợi thế sức mạnh kinh tế. TC có thặng dư mâu dịch rất cao đối với hầu hết các quốc gia ASEAN.

Sự thiếu vắng ý chí chính trị toàn cầu chống lại tham vọng TQ ở Biển Đông đã khiến Hà Nội khó khăn hơn trong việc tập trung sức ép ngoại giao với Bắc Kinh. Viêt Nam đã tim kiếm sự ủng hộ của Công Đồng ASEAN và các quốc gia thân thiện khác như Nhật, Úc, Liên Minh Châu Âu. Nhưng các quốc gia này đều sợ bị TQ trừng phạt kinh tế. Chỉ có Mỹ công khai chỉ trích mạnh mẽ TQ trong chính sách bành trướng trên Biển Đông. sau khi Mỹ khơi động cuộc chiến thương mại chống lại Trung Cộng đã làm tê liệt nền kinh tế xuất khẩu của nước này. Tiến xa hơn nữa Mỹ công khai hâu thuẫn phong trào nỗi dậy của sinh viên thanh niên Hong Kong chống lại chinh sách chuyên chính vô sản của Nhà nước Trung Cộng. Người dân Hong Kong đòi Đôc lập, Tự do và hủy bỏ luật dẫn độ do Trung cộng áp đặt. Cuôc nổi dậy của Hong Kong hôm nay đang mang bộ mặt đấu tranh của biến động Thiên An Môn năm 1989! Một sự hâm dọa và thách đố thật sự nghiêm trọng cho quyên lực lãnh dạo của ĐCSTQ và Chủ Tich Tập Cân Bình.

Do đó hy vọng năm 2020 là thời điểm thuân lợi cho Hà Nội để hoàn tất đàm phán và xây dựng COC, và thúc đẩy ký kết thỏa ước thương mai tư do khu vực-RCEP. Đồng thời cũng là cơ hội để VN tiếp tục tự chứng minh là một thành viên chủ động tích cực và có trách nhiệm của Công Đồng ASEAN./.

Đào Như

Chicago

Dec. 25-2019

Viết vào ngày lễ Giang Sinh năm 2019.