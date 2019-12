Quy Luật "Gánh Nặng Xã Hội" Vẫn Bị Chặn Dù Tòa Phúc Thẩm San Francisco Thông Qua

Lê Minh Hải







(Robert Mullins International) Vào ngày 5 tháng 12 năm 2019 vừa qua, Tòa Phúc Thẩm Rộng Quyền Thứ Chín tại San Francisco, tiểu bang California, đã mang lại một phần chiến thắng cho hành pháp Trump bằng cách gỡ bỏ sự ngăn chận quy luật "gánh nặng xã hội". Tuy nhiên, quy luật mới về gánh nặng xã hội vẫn không có hiệu lực vì hai sự can thiệp khác vẫn còn ở Hoa Kỳ.

Phán quyết của Tòa Rộng Quyền Thứ Chín không thể xóa bỏ những sự can thiệp khác của các vị chánh án liên bang ở hai tiểu bang New York và Maryland ra lệnh. Vì mỗi sự can thiệp có hiệu lực trên tòan quốc nên những sự can thiệp từ hai vị chánh án tại bờ biển phía Đông vẫn có hiệu lực trên tòan quốc, kể cả những tiểu bang phía Tây trực thuộc thẩm quyền của Tòa Rộng Quyền Thứ Chín. Vì thế, quyết định của tòa này không có hiệu lực thực tế. Quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội vẫn còn bị ngăn chận.

Vấn Đề Tem Phiếu Thực Phẩm Của Hành Pháp Trump Thay Đổi

Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ mới đây đã phổ biến những quy luật sau cùng về những lợi ích của Chương Tình Trợ Giúp Thêm Dinh Dưỡng (tức Supplement Nutrition Assistance Program - SNAP), thường được gọi tem phiếu thực phẩm (food stamps). Quy luật này này đẩy mạnh hơn những yêu cầu về công ăn việc làm đối với những người không bị tàn tật và không có người phụ thuộc nhận tem phiếu thực phẩm. Quy luật mới nhằm vào những người lớn có khả năng làm việc dưới 50 tuổi và không có con nhỏ. Quy luật này thi hành khó khăn hơn khi yêu cầu những người thụ hưởng tem phiếu thực phẩm phải làm việc 20 tiếng mỗi tuần.

Chuyện Huyền Thọai: Mọi người đều có thể kiếm được những việc làm tòan thời gian với lương hậu để có thể hỗ trợ gia đình. Việc làm thì ê hề có thể mang lại cho cả những người ít học vấn, không thể di chuyển và thiếu năng khiếu, hoặc có hồ sơ hình sự. Chỉ có những người không lợi dụng sự thịnh vượng này vì quá lười biếng và chỉ thích sống phụ thuộc vào những món quà của chính phủ liên bang.

Chuyện Thực Tế: Hầu hết những người dùng tem phiếu thực phẩm có đời sống chật vật. Họ từng phải sống khó khăn để đạt được điều mong muốn hoặc phải sắp xếp đời sống phức tạp của họ, có thể phải săn sóc cha mẹ hoặc những người nương nhờ khác. Nhiều người nghèo không thể di chuyển để kiếm việc làm và những việc này trả lương thấp và thời giờ bất định. Đây là thực tế hiện nay dù thị trường việc làm được cho là vững mạnh và mức thất nghiệp giảm.

Những người nghèo nhất trong số người nghèo sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất về sự thay đổi này. Lợi tức của họ thấp hơn nhiều so với mức tiêu chuẩn nghèo đói. Theo cơ quan Liên Hiệp Quốc Gia Trợ Giúp Nhà Cho Những Người Lợi Tức Thấp, một người có tiền lương tối thiểu 7,25 mỹ kim theo tiêu chuẩn liên bang thì sẽ phải làm 103 tiếng mỗi tuần để gánh nổi việc thuê một phòng với tiền thuê trung bình ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, luật mới về tem phiếu thực phẩm CHỈ áp dụng cho những người lớn có thân thể bình thường, không có người nương nhờ, như sau:

- Có thể làm việc,

- trong độ tuổi làm việc (từ 18 đến 50),

- không bị tàn tật, và

- không có người nương cậy.

Những gia đình có con nhỏ hoặc người cao niên (bất cứ ai trên 50), hoặc những người tàn tật, hoặc đang săn sóc những người nương nhờ sẽ KHÔNG bị ảnh hưởng bởi những yêu cầu về việc làm theo quy luật mới.

Tòa Liên Bang ngăn chận hành pháp Trump muốn tăng lệ phí đơn thi nhập tịch N-400 và đơn xin miễn lệ phí

Sở di trú USCIS vẫn chưa phổ biến lịch trình tăng lệ phí đơn di trú nhưng một tòa án liên bang đã ngăn chận sở này muốn hủy bỏ việc xin miễn lệ phí đơn xin nhập tịch và thay đổi lệ phí đơn N-400 từ 750 mỹ kim lên 1.170 mỹ kim.

Phán quyết của Tòa có nghĩa là các đương đơn vẫn có thể dùng đơn xin nhập tịch N-400 bình thường với lệ phí cũ là 750 mỹ kim. Những đương đơn này vẫn có thể xin miễn lệ phí nộp đơn N-400

Nhân Cách Đạo Đức Tốt Cho Vấn Đề Nhập Tịch

Nhân Cách Đạo Đức Tốt là một yêu cầu nếu muốn xin Nhập Tịch. Nếu qúy vị có hai hoặc nhiều hơn sự vi phạm lái xe say xỉn, bạn vẫn có thể được chấp thuận xin nhập tịch không? Sau đây là hướng dẫn mới của Sở di trú USCIS.

Những đương đơn có hai hoặc nhiều hơn những vi phạm về việc say xỉn khi lái xe vẫn có thể thành công trong việc nộp đơn xin nhập tịch nếu họ có những bằng chứng cho thấy có nhân cách đạo đức tốt ngay cả trong thời gian họ phạm tội say xỉn lúc lái xe.

Từ ngữ lái xe trong lúc say xỉn được dùng cho tất cả những vi phạm lái xe lạng quạng ở tiểu bang và liên bang, bao gồm việc đang lái xe bị ảnh hưởng những chất làm say xỉn, và những vi phạm khác được xem là bất hợp pháp đối với một cá nhân chạy xe lúc không còn có thể kiểm sóat được chính mình.

Nói tổng quát, đương đơn xin nhập tịch phải cho thấy Nhân Cách Đạo Đức Tốt trong suốt 5 năm trước khi nộp đơn N-400.

Tuy nhiên, Sở di trú không giới hạn trong việc duyệt xét hành vi của đương đơn chỉ trong 5 năm trước khi nộp đơn xin nhập tịch. Một hành vị của đương đơn trước thời gian 5 năm vẫn ảnh hưởng đến khả năng của đương đơn tạo cho mình một Nhân Cách Đạo Đức Tốt nếu hành vi của đương đơn hiện nay không thể hiện sự cải đổi nhân cách, hoặc hành vi trước đây không liên quan đến nhân cách đạo đức hiện nay của đương đơn.

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Sở di trú loan báo nới rộng một số vi phạm nhân cách đạo đức tốt, sẽ ảnh hưởng nặng nề đến việc xin nhập tịch, chẳng hạn như:

- Vi phạm luật tại ngọai hầu tra;

- Gian lận ngân hàng;

- Đồng lõa phân phối dược chất bị kiểm sóat;

- Khai man là công dân Hoa Kỳ;

- Giả mạo hồ sơ;

- Khai gian dối;

- Cản trở pháp lý;

- Tấn công tình dục;

- Gian dối An Sinh Xã Hội;

- Quấy rối bất hợp pháp;

- Ghi danh bầu cử bất hợp pháp;

- Bầu cử bất hợp pháp; và

- Vi phạm một lệnh cấm vận của Hoa Kỳ

Tổng quát, đương đơn phải thể hiện đã từng và tiếp tục là một người có nhân cách đạo đức tốt trong suốt thời gian luật định trước khi nộp đơn xin nhập tịch và cho đến khi Tuyên Thệ. Thời gian luật định tổng quát là 5 năm đối với các thường trú nhân của Hoa Kỳ; ba năm đối với những đương đơn kết hôn với công dân Hoa Kỳ; và một năm đối với một số đương đơn phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ.

Để quyết định xem đương đơn có hội đủ tiêu chuẩn nhân cách đạo đức tốt hay không, Sở di trú có thể xem những bằng chứng như: Liên hệ gia đình và lý lịch; không hoặc có những quá khứ phạm tội khác; quá trình làm việc; hành vi làm theo luật pháp (thí dụ như thực hiện những cam kết về tài chánh, trả thuế, v.v...); tham gia cộng đồng; sự tín nhiệm của đương đơn; và thời gian sống ở Hoa Kỳ.

Hỏi Đáp Du Trú

- Hỏi: Quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội là gì?

- Đáp: Theo quy luật mới, một người di dân được xem là gánh nặng xã hội và không hợp lệ để có thẻ xanh, nếu họ nhận ít nhất một lợi ích công cộng hơn 12 tháng trong bất cứ 3 năm nào đó. Những lợi ích công cộng gồm có: Trợ Giúp Y Tế (Medicaid), tem phiếu thực phẩm (food stamps), phúc lợi xã hội (welfare) hoặc trợ giúp về nhà ở. Quy luật mới này đã nhanh chóng bị thách thức tại tòa án, đưa đến một số ngăn chận trên tòan quốc, vì thế không có hiệu lực. Có nhiều khả năng sự việc này sẽ đưa lên Tối Cao Pháp Viện và sẽ có quyết định vào tháng 6 năm 2021.

- Hỏi: Có bao nhiêu gia đình sẽ bị ảnh hưởng bởi quy luật mới về tem phiếu thực phẩm?

- Đáp: Chỉ khỏang 3 triệu trong số 18 triệu gia đình đang nhận tem phiếu thực phẩm, vì gia đình họ có một hoặc nhiều hơn những người lớn có sức lao động và không có ai nương cậy. Vì thế, đa số những người sử dụng tem phiếu thực phẩm hiện nay sẽ không bị ảnh hưởng. Trung bình mỗi gia đình này nhận được $165 tiền tem phiếu thực phẩm mỗi tháng.

- Hỏi: Quy luật mới của Sở di trú nói rằng những đương đơn nào có hai hoặc nhiều hơn vi phạm lái xe say xỉn vẫn có thể hợp lệ xin nhập tịch nếu họ có thể đưa ra bằng chứng đã có nhân cách đạo đức tốt ngay cả trong thời giam họ vi phạm tội lái xe say xỉn. Ai sẽ là người có thể quyết định những bằng chứng Nhân Cách Đạo Đức Tốt của đương đơn hội đủ điều kiện hay không?

- Đáp: Quyết định sẽ nằm trong tay nhân viên di trú phỏng vấn đương đơn khi thi nhập tịch. Đây là một quyết định có tính chủ quan và mỗi nhân viên di trú có những quan điểm khác nhau về Nhân Cách Đạo Đức Tốt của đương đơn.

