Thời Sự Trong Năm 2019

Cuộc đời vô thường. Thế giới không ngừng đổi thay và biến động. Hầu như không ngày nào nhân loại không nghe thấy đâu đó trên hành này những thiên tai hay nhân họa xảy ra. Tất nhiên, trong họa vẫn còn may, trong cái xấu vẫn còn điều tốt, bởi lẽ đây là thế giới tương đối, tương đãi, nên đã có ác ắt có thiện, đã có buồn ắt có vui. Chỉ là cõi này dường như buồn nhiều hơn vui, xấu nhiều hơn tốt!

Một năm qua với bao nhiêu biến động mà có lẽ ít ai nhớ hết. Chỉ những sự kiện xảy ra rồi để lại dư chấn lớn thì chúng ta mới nhớ tới. Việt Báo xin kể lại theo thứ tự thời gian một số sự kiện thời sự lớn xảy ra trong năm 2019 để hầu chuyện cùng độc giả.

Mới Ngày Nào Trump, Kim Thân Mật Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump (trái) bắt tay lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un sau buổi họp ở khách sạn Sofitel Legend Metropole tại Hà Nội hôm 27/2/2019. (Photo AFP/Getty Images)



Thượng Đỉnh Trump-Kim Chưa Tới 1 Năm, Bắc Hàn Quay Lại Chống Mỹ

Trước hết là chuyện lão già Trump gặp cậu nhóc Kim lần thứ 2 tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2019.

Gặp gỡ thượng đỉnh Trump-Kim thứ nhì đã bắt đầu tại thủ đô Vietnam tối Thứ Tư – 2 nguyên thủ xuất hiện bắt tay nhau trước ống kính của phóng viên trước khi dự tiệc tại khách sạn 5 sao Metropole.

Sau buổi hội ngộ đầu tiên tại Singapore 8 tháng trước, hầu như chưa có tiến bộ về phi nguyên tử và giảm căng thẳng, là điểm chính trong Thông Cáo Chung.

Về phần mình, TT Trump báo trước “Kỳ này có thể rất thành công” – khi nhà báo hỏi về khả năng đạt tới tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh, ông nói “Hãy chờ xem”. Ông tỏ ý hy vọng giúp Kim phát triển kinh tế. Lãnh tụ Kim nói “Tin rằng sẽ có kết quả tốt đẹp mà mọi người hoan nghênh – tôi làm hết sức mình” trước khi ngồi xuống ăn tiệc.

Tin của báo Washington cho biết 4 phóng viên bị cấm tường thuật từ dạ tiệc là người của Reuters, Bloomberg, LA Times, Associated Press. Thông báo của tham vụ báo chí Sarah Sanders cho hay: nhân số phóng viên bị hạn chế vì tính cách nhậy cảm của các hội đàm thượng đỉnh.

Nhưng cuộc họp đã không đưa đến bất kỳ thỏa thuận hay tuyên bố chung nào cả. TT Trump đã rút ngắn thời gian cuộc họp sớm hơn dự định.

Sau đó hai bên Mỹ và Bắc Hàn đã đưa ra các giải thích khác nhau về nguyên nhân không đạt được thỏa thuận nào. Mỹ đổ lỗi cho lãnh tụ Kim đòi Mỹ gỡ bỏ toàn bộ cấm vận nhưng lại không chịu giải giới nguyên tử.

Trong khi đó, Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã tổ chức cuộc họp các viên chức quân sự hang đầu để thảo thuận về việc gia tang khả năng quân sự của nước này, theo cơ quan thông tin quốc doanh Bắc Hàn cho biết hôm Chủ Nhật, 22 tháng 12 năm 2019 giữa lúc quan tâm cao điểm về việc Bắc Hàn có thể quay trở lại đối đầu với Mỹ, theo bản tin của hãng thông tấn Anh Reuters cho biết.

Kim chủ trì cuộc họp mở rộng cûa Ủy Ban Quân Sự Trung Ương Đải Lao Động, theo thông tấn nhà nước KCNA cho biết, để thảo luận các bước “tăng cường lực lượng quân sự của quốc gia.. về quân sự và chính trị.”

Cuộc họp “cũng thảo luận về các vấn đề quan trọng đối với sự cải thiện quyết định về quốc phòng chung và những vấn đề cốt lõi đối với sự phát triển tăng tốc về khả năng quân sự để tự vệ,” theo KCNA cho biết. Có điều cơ quan thông tin nhà nươc này không cho biết cuộc họp được tổ chức khi nào.

Trên lãnh vực kinh tế, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn tiếp tục sang năm thứ 2.

Thương Chiến Mỹ-Trung Chưa Dứt, Kinh Tế Toàn Cầu Sút Giảm

Cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn ở năm thứ 2 với nhiệt độ nóng lạnh bất thường, đôi khi hòa hoãn, đôi khi gay gắt nhưng thiệt hại kinh tế của 2 nước đối đầu và cả thế giới là cao.

Sau khi hai lãnh đạo Mỹ-Trung đồng ý “hưu chiến’ kéo dài 90 ngày mà kết thúc vào ngày 1 tháng 3, cuộc họp đầu tiên trong năm đã bắt đầu vào ngày 7 tháng 1 năm 2019.

Theo tổng kết của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) thì ban đầu dự kiến diễn ra trong hai ngày, các cuộc thảo luận kéo dài thêm một ngày sau khi nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Cố vấn kinh tế hàng đầu của Trung Quốc Lưu Hạc cũng xuất hiện bất ngờ tại các cuộc đàm phán vốn dự định chỉ diễn ra ở cấp thứ trưởng. Cuộc đàm phán được chia thành hai lĩnh vực – ‘thương mại’, bao gồm mất cân bằng thương mại và ‘các vấn đề hệ thống’, như ép buộc chuyển giao công nghệ, bảo vệ sở hữu trí tuệ và hàng rào phi thuế quan.

Đến ngày 10 tháng năm thì Mỹ tăng thuế đối với 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc trong danh sách 3 từ 10% lên 25%, do hai nước không đạt được thỏa thuận sau khi kết thúc ngày đầu tiên của vòng đàm phán thương mại cấp cao thứ mười một.

Ngày 16 tháng 5, Mỹ đưa Huawei vào danh sách trừng phạt. Theo đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo bổ sung Huawei và các chi nhánh của Huawei vào danh sách cấm các công ty Mỹ bán hàng cho Huawei mà không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. Ngày 1 tháng 6, Trung Quốc trả đũa tăng thuế đối với 60 tỷ đô la hàng Mỹ nhập cảng. Các mức thuế 25%, 20% và 10%, vốn lần đầu tiên được công bố vào ngày 13/5 giờ đã có hiệu lực đối với hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ đô la xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ngày 18 tháng 6, ông Tập và ông Trump khởi động lại đàm phán trước cuộc họp của Nhóm G20 tại Osaka, Nhật Bản vào ngày 28 và 29 tháng 6.

Đến ngày 26 tháng 6 thì hai bên đạt thỏa thuận đình chiến. Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý với một thỏa thuận ‘đình chiến’ dự kiến trong lúc chuẩn bị nối lại đàm phán thương mại ở Osaka.

Ngày 9 tháng 7, Mỹ miễn thuế 110 sản phẩm TQ với mức thuế 25% và cấp phép cho các công ty Mỹ bán hàng cho Huawei.

Ngày 11 tháng 10, Mỹ công bố thỏa thuận ‘Giai đoạn 1’, tạm dừng tăng thuế đối với hàng Trung Quốc. Ngày 1 tháng 11 hai bên đạt thỏa thuận về nguyên tắc.

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Mỹ-Trung đồng ý ‘thỏa thuận giai đoạn một’ ngay trước khi đợt tăng thuế kế tiếp có hiệu lực. Theo đó, Mỹ đồng ý không áp thuế 15% đối với 160 tỷ đô la hàng tiêu dùng và sẽ giảm mức thuế đã áp từ ngày 1/9 đối với 120 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc - giảm từ 15% xuống còn 7,5%. Tuy nhiên, mức thuế 25% đối với 250 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ được duy trì. Về phần mình, Trung Quốc đã đồng ý tăng mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ thêm ít nhất 200 tỷ đô la trong hai năm tới, đình chỉ thuế trả đũa cũng dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/12, thực hiện các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ và có quy trình bãi bỏ thuế quan. Có khả năng Trung Quốc sẽ nhập khẩu nông sản Mỹ trị giá 40 tỷ đến 50 tỷ đô la mỗi năm trong vòng hai năm tới.

Tính đến cuối năm 2019, thiệt hại kinh tế tài chánh cho Mỹ, TQ và thế giới là rất lớn.

Phân tích được thực hiện bởi Moody’s Analytics phỏng đoán rằng tính đến tháng 8 năm 2019, Mỹ đã mất 300,000 việc làm tính chung việc làm đã bị mất và số việc làm không thể tạo ra vì thương chiến.

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2019, Chứng Khoán Dow mất 800 điểm, một phần do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và TQ gây nên. 9 ngày sau, vào ngày 23 tháng 8, Dow lại mất 223 điểm trong 5 phút sau khi Trump ra lệnh các công ty Mỹ tìm chỗ thay thế kinh doanh; à Dow mất 623 điểm trong ngày này.

Các kinh tế gia tại Bekkers và The dùng mẫu mô phỏng của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) dựa vào các tài liệu thực để tiên đoán các nền kinh tế bị thiệt hại như thế nào bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo đó, thương chiến sẽ dẫn tới sự sút giảm tổng sản lượng toàn cầu tới gần 2% -- tức khoảng 1.75 ngàn tỉ đô la – và 17% mất trị giá xuất cảng vào năm 2022. Thu nhập thực sẽ giảm 2.25%.

Hãng Boeing Ngưng Chế Tạo Máy Bay Boeing 737 Max

Thế giới cũng chưa quên việc đại công ty chế tạo máy bay lớn nhất thế giới của Mỹ là Boeing đã phải đối diện với cuộc khủng hoảng về loạt phi cơ dân sự Boeing 737 Max bị trục trặc đã rơi 2 chiếc là chết hàng trăm hành khách đưa đến việc Mỹ và nhiều nước trên thế giới phải ra lệnh cấm bay loại máy bay này trong tháng 3.

Hồ sơ dữ liệu liên bang xác nhận: phi công từng lái Boeing 737 MAX 8 đã gửi nộp thư phàn nàn về cách phi cơ này vận hành trong lúc bay. 1 phi công chính xác nhận: hệ thống bay tự động đưa mũi phi cơ hướng xuống đất. Trong trường hợp này, phi công trưởng tắt quy chế tự động và tiếp tục bay đến đích.

Tai nạn tại Ethiopia đang được điều tra, 2 hộp đen chưa được phân tích, nên chưa biết bằng chứng trực tiếp liên quan với chuyến bay lâm nạn ở Indonesia 5 tháng trước.

Hôm Thứ Ba, 14 tháng 3, 2019, viên chức Ethiopia xác nhận với CNN: phi công báo tin có vấn đề trong việc kiểm soát bay không lâu trước khi phi cơ rơi cách nơi cất cánh hơn 60 kilomet. 1 phi công mô tả cẩm nang là không thích ứng và không đầy đủ - phi công này tin rằng phi công không được huấn luyện đầy đủ về nhu liệu bay, cũng không nhận được tài liệu đầy đủ.

Các phàn nàn kể trên cho hiểu rằng phi công điều khiển Boeing 737 MAX tại Hoa Kỳ từng nhận ra thiếu sót gì đó.

Phóng viên CNN tìm kiếm viên chức FAA và Boeing để hỏi nhưng chưa được hồi đáp.

Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA) đã phát lệnh cấm phi cơ Boeing 737 MAX 8 bay tại không phận chau Âu tiếp theo tai nạn hôm Chủ nhật tại Ethiopia. Đức, Pháp và Anh đã quyết định ngưng bay loại phi cơ này 1 ngày trước.

Tại Hoa Kỳ, các hãng lớn vẫn khai thác Boeing 737 MAX 8 – nhưng, 2 nghiệp đoàn là Hội tiếp viên chuyên nghiệp (APFA) và Liên đoàn công nhận vận tải (TWU) yêu cầu 2 hãng American Airlines và Southwest ngưng bay Boeing 737 MAX cho tới khi biết nguyên nhân gây tai nạn tại Ethiopia.

Trong khi đó, bản tin của UPI hôm Thứ Tư cho biết rằng Cơ Quan Hàng Không Liên Bang Hoa Kỳ đã ra lệnh ngưng bay tất cả các phi cơ Boeing 737 Max 8 và Max 9, theo Tổng Thống Donald Trump đã loan báo hôm Thứ Tư, đưa Hoa Kỳ vào quốc gia sau cùng ra lệnh cấm bay loại phi cơ này sau tai nạn rớt máy bay tại Ethiopia vào cuối tuần rồi làm chết 157 người.

Loan báo của Mỹ đến sau thông báo cấm bay của Canada vài giờ. Khi loan báo cấm bay, Bộ Trưởng Giao Thông Canada Marc Garneau, viện dẫn các tài liệu vệ tinh mới nhất cho thấy hướng thẳng đứng của các máy bay lên xuống cho thấy các trở ngại tương tự, theo báo the New York Times cho biết.

Trước đó Ai Cập, Kazakhstan và Việt Nam đã tham gia cùng với Liên Hiệp Âu Châu, Trung Quốc, Úc và Ấn Độ đình chỉ máy bay Boeing 737 Max 8 từ các không phận của họ.

Vào cuối năm, hãng Boeing đã tuyên bố ngưng sản xuất loại máy bay Being 737 Max này.

Thế giới trong năm qua cũng chưa quên chuyện cháy Nhà Thờ Đức Bà Paris có tuổi gần 1000 năm.





Nhà Thờ Đức Bà Paris 1000 Năm Tuổi Bị Cháy Lửa phựt cháy dữ dội trên mái Nhà Thờ Đức Bà ở giữa Paris hôm 15/5/2019, nơi đang sửa chữa lại và nghi rằng lửa cháy là do khi tân trang bất cẩn. Nhà thờ Đức Bà có tên Notre-Dame Cathedral ngay giữa Paris cũng là biểu tượng Pháp quốc, xây từ năm 1163 và hoàn tất năm 1345, đón khoảng 12 tới 13 triệu du khách/năm. Có nhiều họa phẩm lịch sử đang cất giữ ở nhà thờ này. (Photo AFP/Getty Images)



Nhà Thờ Đức Bà Paris Gần 1000 Tuổi Bị Cháy

PARIS - Cứu hỏa tại thủ đô nước Pháp xác nhận tin hỏa hoạn tại nhà thờ nổi tiếng Notre Dame – nhân chứng cho biết : lửa và khói đen tuôn ra từ 2 tháp chuông của ngôi thánh đường thời Trung Cổ hồi chiều Thứ Hai 15-4.

Nhà thờ này xây từ năm 1163, tới năm 1350 mới hoàn tất. Như vậy là khởi xây từ 956 năm trước, gần 1,000 năm.

Đài truyền hình France 2 đưa tin: cảnh sát nói nguyên nhân cháy là bất cẩn biến thành tai nạn.

Từ thủ đô Hoa Kỳ, TT Trump gợi ý: dùng phi cơ chữa cháy.

Nhà thờ Notre Dame thu hút 13 triệu du khách hàng năm. Nhà thờ này nổi tiếng thế giới qua tiểu thuyết và phim “Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà”...

Bản tin RFI ghi rằng hỏa hoạn bùng phát lúc 18 giờ 50, giờ Paris, ngày 15/04/2019. Khoảng 400 lính cứu hỏa được huy động. Do địa hình phức tạp, việc cứu hỏa gặp khó khăn. Vòi phun nước không vượt quá 30 mét. Tháp nhọn trên nóc Nhà Thờ Đức Bà Paris cao 83 mét đã bị cháy rụi và sập.

Trong khi đó, bản tin CNN ghi lời Thị Trưởng Paris là Anne Hidalgo nói rằng các tác phẩm nghệ thuật lớn -- họa phẩm và tượng -- có giá trị và các phẩm vật linh thánh đã được lính cứu hỏa cứu ra kịp. Trong các tác phẩm linh thánh cứu ra kịp còn có Crown of Thorns (Vòng gai mũ Chúa Jesus), Tunic of Saint Louis (Áo choàng của Thánh Louis)...

Tổng Giám Mục Michel Christian Alain Aupetit nói với CNN rằng, “Trận cháy tại Nhà thờ Đức Bà vượt xa khỏi Paris. Tôi nhận được lời hỗ trợ an ủi từ Giáo trưởng Do Thái Giáo Paris. Mọi người đều bày tỏ cảm xúc chia sẻ. Trận lửa vượt xa hơn Paris. Toàn cầu đang xúc động. Người trẻ gửi tới các lời nhắn an ủi, trong đức tin, cho thấy sức mạnh hòa bình...”

Theo Wikipedia, Nhà thờ Đức Bà Paris (tiếng Pháp: Cathédrale Notre-Dame de Paris) là một nhà thờ Công giáo của Paris. Đây cũng là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris. Vào năm 1163, viên đá đầu tiên được đặt với sự có mặt của Giáo hoàng Alexanđê III và vua Louis VII.

Nhà thờ Đức Bà Paris là một trong những biểu tượng được công nhận rộng rãi nhất của không chỉ của thành phố Paris mà cả còn của cả nước Pháp. Nhà thờ Đức Bà Paris đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm như The Hunchback of Notre Dame của Hugo và bộ phim Disney năm 1996. Đây là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris, Notre-Dame do Tổng giám mục Paris (Michel Aupetit) quản lý.

Bên trởi Đông, tại xứ hoa Anh Đào, tin Nhật Hoàng Akihito, 85 tuổi, tuyên bố thoái vị vào ngày 1 tháng 5 năm 2019 sau khi trị vì 30 năm đã là sự kiện đáng ghi nhớ.

Nhật Hoàng Akihito Thoái Vị Sau 30 Năm Tại Vị

TOKYO - Như đã định trước, Nhật hoàng Akihito đã chính thức tuyên bố thoái vị trong 1 nghi lễ lịch sử tại Hoàng Cung. Nhân dịp này, vị quân vương 85 tuổi bàn giao các biểu tượng của quyền lực và cảm ơn về hậu thuẫn của thần dân trong 30 năm tại vị của ông.

Ông là Nhật hoàng đầu tiên thoái vị trong 200 năm – trưởng nam là thế tử Naruhito sẽ lên ngôi 1 ngày Thứ Tư, mở đầu kỷ nguyên Reiwa, có ý nghĩa “trật tự trong hòa đồng”.

Lên tiếng tại buổi lễ này, Thủ Tướng Shinzo Abe tuyên bố “Chúng tôi sẽ dồn sức kiến tạo 1 tương lai tươi sáng cho đất nước Nhật sống trong hòa bình và hy vọng tràn đầy”.

Trong phát biểu cuối cùng, Nhật hoàng Akihito cầu chúc nước Nhật và toàn thế giới sống trong hòa bình, thịnh vượng.

Hồ sơ nhà báo ghi: ông được giải phẫu để chữa bệnh ung thư tuyến tiền liệt năm 2003 và nối mạch máu tim năm 2012.

Nhưng tại phương Đông, chuyện Nhật Hoàng thoái vị không gây chấn động và ảnh hưởng kéo dài đến tình hình thế giới bằng những cuộc biểu tình kéo dài đến nay đã trên 7 tháng của người dân và đặc biệt giới trẻ Hồng Kông ủng hộ dân chủ.

Dân Hồng Kông Tiếp Tục Biểu Tình Sang Tháng Thứ 7

Khi trưởng khu hành chánh Hồng Kông Carrie Lam đệ trình dự luật dẫn độ người Hồng Kông sang Hoa Lục để ra tòa vào đầu tháng 6 đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình khắp Hồng Kông khởi đầu là ngày 9 tháng 6 với 1 triệu người và ngày 16 tháng 6 với hơn 2 triệu người.

Lúc đầu, những người Hồng Kông biểu tình đòi chính quyền hủy bỏ dự luật dẫn độ. Nhưng sau đó họ đã tăng yêu sách lên 5 điểm, gồm hủy bỏ dự luật dẫn độ, bà Lam từ chức, điều tra độc lập cảnh sát bạo hành, thu hồi chữ bạo loạn để mô tả các cuộc biểu tình, và quyền bầu cử phổ thông chính đáng.

Ngày 4 tháng 9 năm 2019, Đặc Khu Trưởng Hồng Kông là bà Carrie Lam đã chính thức tuyên bố rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi đáp ứng một trong 5 đòi hỏi của những người biểu tình sau 13 tuần lễ biểu tình.

Sau đó, giới trẻ Hồng Kông vẫn tiếp tục biểu tình để đòi chính quyền đáp ứng đầy đủ các yêu sách còn lại của họ.

Đến ngày 27 tháng 11 năm 2019, Tổng Thống Trump đã ký ban hành 2 Đạo Luật Dân Chủ và Nhân Quyền cho Hồng Kông mà trước đó đã được Hạ Viện và Thượng Viện thông qua.

Trong khi đó, nhiều giờ sau khi ông (TT Trump) ký 2 đạo luật ủng hộ nhân quyền tại Hồng Kông, làm phẫn nộ các viên chức chính quyền Trung Cộng, những người ủng hộ dân chủ tại thành phố bị bao vây đã tộ chức “Biểu Tình Cảm Ơn” vào tối Thứ Năm để khen ngợi ông đã hành động. Và trong cuộc biểu tình này đã có nhiều biểu ngữ ghi lại các bài viết trên twitter của TT Trump hôm Thứ Tư cho thấy đầu của ông trên thân thể rắn chắc của Rocky Balboa.

“Đấu tranh cho tự do, đứng cùng Hồng Kông,” hàng ngàn người biểu tình hô tô tại quảng trường khi họ giơ cao những lá cờ Mỹ và cầm các bức hình đủ thứ.

Liên quan đến tình hình Hồng Kông thế giới cũng còn nhớ đến cuộc chiến thắng của những người ủng hộ dân chủ trong cuộc bầu cử địa phương tại cựu thuộc địa Anh này hôm 24 tháng 11.

Sau cuộc bầu cử địa phương hôm CHủ Nhật 24/11 ghi nhận thắng lợi rộng lớn của các ứng viên chủ trương mở rộng dân chủ, đặc khu trưởng Carrie Lam hứa cởi mở, lắng nghe.

BBC đưa tin: 17 trong 18 HĐ nghị viên quận do phe dân chủ kiểm soát. 71% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tuyển cử đầu tiên sau hơn 5 tháng biểu tình chống chính quyền, là cao kỷ lục, chưa từng có trước đây tại Hong Kong. Kết quả bầu cử là một lời xác nhận ủng hộ cho phòng trào biểu tình đòi dân chủ tại Hong Kong trong suốt nửa năm qua, và đã bị cảnh sát Hong Kong đàn áp dã man.

Tuyên bố mạng của đặc khu trưởng Lam ghi rõ “chính quyền tôn trọng kết quả bầu cử”. Bà công nhận: đó là phản ảnh sự bất bình với tình hình thực tế và các nan đề của xã hội, chính quyền sẽ lắng nghe ý dân.

Phóng viên ngoại quốc cho hay: kỳ này 1.94 triệu công dân đi bỏ phiếu (so với 1.4 triệu của năm 2015). Phe dân chủ thu 60% tổng số phiếu – chiếm 347 trong tổng số 452 ghế nghị viên cấp quận.

Quay sang tình hình tại Anh Quốc trong năm qua là phải kể đến vụ ly thân giữa Anh và Liên Âu hay gọi tắt là Brexit đã làm cho xứ này phải trải qua nhiều bất ổn nhất.

Brexit Làm Anh Bất An, Cuối Cùng Cũng Yên, Anh Rời Liên Âu 2020

Cũng vì Brexit mà nữ Thủ Tướng Theresa May đã phải gạt lệ ra đi trong tuyên bố từ chức ngày 7 tháng 6 năm 2019.

Gạt lệ, Thủ Tướng May loan báo từ chức, mở đầu cho cuộc đối đầu EU về Brexit 3 năm sau trưng cầu dân ý với 52% cử tri chấp thuận đề nghị ly thân. Nhà lãnh đạo Bảo Thủ chịu đựng khủng hoảng và áp lực trong nỗ lực hòa giải mà Hạ Viện có thể tán đồng, đã tuyên bố từ chức hiệu lực ngày 7-6.

Cuộc tranh đua vai trò lãnh đạo hành pháp vương quốc bắt đầu ngay trong tuần lễ kế tiếp – bà May nói “Tôi từ bỏ nhiệm vụ là vinh dự trong đời, và biết ơn cơ hội phục vụ đất nước”.

Nữ chính khách được giao trọng trách Thủ Tướng không lâu sau trưng cầu dân ý Tháng 6-2016 xác nhận: không đem lại tiến trình ly thân là điều đáng tiếc và mong đợi người kế nhiệm sẽ đem lại giải pháp thực hành ý nguyện Brexit là ý nguyện của đa số công dân.

Thời hạn chót để thực hiện Brexit là ngày 31-10. EU đã tuyên bố không thương lượng nếu thỏa thuận rút không hoàn tất trong Tháng 11.

Tiếp nhận ghế thủ tướng từ bà May là cựu thị trưởng London Boris Johnson đã chính thức trở thành Tân Thủ Tướng Anh hôm 23 tháng 7.

Vào ngày 23/07, cựu ngoại trưởng Boris Johnson đã thắng ngoại trưởng tại chức Jeremy Hunt, để trở thành người kế vị Thủ Tướng Theresa May. Ông Johnson, cũng là cựu thị trưởng London, sẽ nhận bàn giao ngày Thứ Tư 24-7.

Trong tuyên bố nhận thắng lợi, ông Johnson cam kết thực hiện Brexit (là kết quả trưng cầu dân ý), đoàn kết toàn dân, tăng sinh lực đất nước. Ông tỏ lòng biết ơn Thủ Tướng tiền nhiệm và nhận là vinh dự được phục vụ nội các May.

Nghị Viện mới của Anh đã bỏ phiếu áp đảo hôm Thứ Sáu, 20 tháng 12 năm 2019, hậu thuẫn hiệp ước Brexit của Thủ Tướng Anh Boris Johnson, là bước tiến đáng kể để Anh Quốc rời khỏi Liên Âu vào ngày 31 tháng 1 tới đây, theo bản tin hôm Thứ Sáu của báo The Wall Street Journal cho biết.

Trong khi đó bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 22 tháng 12 cho biết thêm thông tin về việc này như sau. Hạ nghị viện, với thành phần phe Bảo thủ gia tăng sau chiến thắng bầu cử của ông Johnson vào tuần trước, biểu quyết với tỉ số 358-234 chấp thuận Dự luật Thỏa thuận Thoái xuất, dọn đường cho Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu vào tháng sau.

Dự luật sẽ sẽ được săm soi kĩ hơn và có thể được sửa đổi vào tháng sau khi các nhà lập pháp trở lại sau kì nghỉ lễ hai tuần, và nó cũng phải được phê chuẩn bởi Thượng nghị viện không do dân bầu. Nhưng với thế đa số của Đảng Bảo thủ trong nghị viện, dự luật của ông Johnson gần như chắc chắn sẽ trở thành luật vào tháng 1. Anh sau đó sẽ rời EU vào ngày 31 tháng 1.

Bây giờ chúng ta hãy nhìn qua tình hình tại Việt Nam trong năm qua để xem có sự kiện gì làm mọi người để ý nhất. Ngoài các tin như Việt Nam đã được chọn làm nơi họp thượng đỉnh lần thứ 2 của Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un vào tháng 2 năm 2019, tin làm cho nhiều người quan tâm nhất là vụ 39 di dân lậu đến từ Việt Nam đã chết cóng trong thùng đông lạnh của một chiếc xe tải được phát hiện tại Anh Quốc hôm 23 tháng 10 năm 2019.





Giấc Mơ Mỹ Với Cha Con Này Chỉ Là Mộng Thi thể của di dân Salvador là Oscar Martinez Ramirez và người con gái của ông đã chết đuối trong khi cố vượt qua sông Rio Grande trên đường họ tới Mỹ tại Matamoros thuộc tiểu bang Tamaulipas của Mexico hôm 24 tháng 6 năm 2019. Oscar Martinez Ramirez, 25 tuổi, đã vượt biên khỏi El Salvador với người vợ 21 tuổi và người con gái và đã quyết định thực hiện cuộc vượt sông nguy hiểm từ Mexico tới Hoa kỳ vào xế trưa Chủ Nhật, theo phúc trình của tòa án Mexico được AFP xem. Ramirez đeo người con gái trên lưng, nhét con gái vào áo thun của ông để bảo vệ người con gái khi họ vượt qua sông. Nhưng hai cha con đã bị dòng nước dữ cuốn đi, bị chết đuối trước khi sự chứng kiến của người vợ và là mẹ còn sống sót và đã vào được bờ. Hôm Thứ Tư, Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi nói rằng bà hy vọng bức hình 2 di dân chết đuối vì cố vượt qua sông Rio Grande sẽ giúp làm thay đổi lập trường di trú của chính phủ Trump.(Photo AFP/Getty Images)

39 Di Dân VN Chết Trong Thùng Xe Tải Tại Anh

Vào ngày 23/10, cảnh sát Essex đã gọi xe cứu thương, không lâu sau khi phát hiện 1 xe tải chở container có vẻ khác lạ.

Cảnh sát sở tại cho hay: xe này nằm trên một chuyến phà, xuất phát từ Zeebrugge, Belgium. Bên trong container là di dân lậu. 39 người đã chết trong container, bao gồm 1 trẻ em.

Tài xế là cư dân North Ireland 25 tuổi đã bị bắt với tội giết người. Nhận diện danh tính là ưu tiên, theo xác nhận của cảnh sát hạt Essex. Công chúng được hô hào cung cấp thông tin.

Thủ Tướng Leo Varadkar của Ireland nói “Đây là thảm kịch – cần biết xe này có quá cảnh Ireland hay không”.

Xe tải ngày, được cho biết phải vào Anh Quốc qua cảng Welsh của Holyhead hôm Thứ Bảy, được phát hiện bởi các nhân viên cấp cứu tại Công Viên Waterglade Industrial Park ở Grays, một thành phố cách Sông Thames khoảng 25 dặm (40 kilômét) về phía đông của trung tâm thủ đô London.

Sau đó vào đầu tháng 11 một bản tin trên trang mạng báo Irishtimes loan báo rằng tất cả 39 thi thể chết trong xe tải tại Anh đều là người Việt Nam.

39 di dân lậu được phát hiện chết trong thùng đông lạnh của chiếc xe tải tại Essex cách nay một tuần được tin đều là người có quốc tịch Việt Nam, theo cảnh sát cho biết hôm 1 tháng 11, theo bản tin của trang mạng Báo Irishtimes.

Phụ Tá Cảnh Sát Trưởng Essex Tim Smith cho biết vào chiều tối Thứ Sáu rằng, “Vào thời điểm này, chúng tôi tin là các nạn nhân đều là người có quốc tịch Việt Nam, và chúng tôi đang tiếp xúc với Chính Quyền Việt Nam. “Chúng tôi đang trực tiếp tiếp xúc với một số gia đình tại Việt Nam và tại Anh Quốc, và chúng tôi tin rằng chúng tôi đã xác định được các gia đình đối với một số các nạn nhân là những người có cuộc hành trình kết thúc trong bi kịch tại bờ biển của chúng tôi.”

“Chứng cứ xác nhận cần để chính thức trình bày các trường hợp với Nhân Viên Điều Tra Cao Cấp HM đối với sự quan tâm của bà đã chưa có được.

“Chứng cứ này được thu thập qua nhiều khu vực pháp lý trên khắp thế giới. Kết quả là chúng tôi không thể vào thời điểm nay công bố danh tánh của bất cứ nạn nhân nào.”

Ông Smith cho biết những người được đào tạo đặc biệt, được các thông dịch viên tiếng Việt hỗ trợ, đang quản lý đường dây nóng sử dụng từ 9 giờ sáng đến nửa đêm, bảy ngày một tuần, cho những người tìm cách liên lạc về sự việc.

Trong một tuyên bố, Tòa Đại Sứ Việt Nam tại London đã gửi “lời chia buồn chân thành” tới các gia đình nạn nhân.

Vẫn chưa biết khi nào các nạn nhân bước vào trailer, nơi nhiệt độ có thể xuống tới -25C nếu tủ lạnh được kích hoạt, hoặc tuyến đường chính xác mà nó đã đi trước khi đi từ Zeebrugge ở Bỉ đến Purfleet ở Anh vào tuần trước.

Liên quan đến vụ này một bản tin khác cho biết rằng cảnh sát đã truy tố người tài xế xe tải thứ 2 từ Bắc Ái Nhĩ Lan, 22 tuổi, với tội ngộ sát ‘sau khi ông này lái xe tải có người chết tới Zeebrugge trước khi 39 di dân được khám phá bên trong’ -- và đã bắt 2 người tại Việt Nam.

Eamon Harrison, 22 tuổi, từ County Down -- là người đàn ông được tin là đã giao thùng container định mệnh tới Zeebrugge, Bỉ -- cũng bị cáo buộc âm mưu phạm tội buôn người và âm mưu giúp di dân bất hợp pháp.

Cảnh Sát Essex đã bắt đầu tiến trình dẫn độ để mang Harrison từ Ái Nhĩ Lan sang Anh để đối diện với các truy tố trong vòng 2 tuần tới. Harrison, người đã xuất hiện tại một tòa án ở Dublin hôm nay, phải đối mặt với các cáo buộc tương tự như Mo Robinson, 25 tuổi, người đã nhặt được đoạn trailer -25 độ C từ cảng Purfleet vào thứ Tư, ngày 23 tháng 10.

Ngày 27 tháng 11, thi hài của 16 nạn nhân Việt Nam chết ở Anh đã được báy bay chở về Hà Nội. Sau đó vào ngày 30 tháng 11, đợt thứ hai chở 23 thi thể và tro cốt của nạn nhân Việt chết ở Anh cũng đã về tới Việt Nam.

Trong năm 2019 còn có chuyện đáng chú ý khác là vụ ông trùm ISIS đã tự sát vì bị quân đội Mỹ truy kích tới đường cùng hôm 27 tháng 10.

Trùm ISIS Tự Sát Vì Bị Mỹ Truy Kích Tới Cùng

TT Trump loan báo thủ lãnh Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) đã bị lực lượng đặc biệt Mỹ truy kích và đã nổ bom tự sát. Bản tin cho biết thêm như sau.

Tin quan trọng được TT Trump loan báo từ “Phòng tình hình” của Bạch Ốc sáng Chủ Nhật, 27 tháng 10 năm 2019 – thủ lãnh al-Baghdad của “nhà nước Hồi Giáo – ISIS” đã chết khi kích hỏa áo bom ở đường hầm cụt của sào huyệt của y khi bị 1 đơn vị hành quân đặc biệt Hoa Kỳ săn đuổi trong 1 trận đột kich đêm.

Theo lời TT Trump, Nga được thông báo vì Nga kiểm soát khu vực này không lâu sau quyết định rút của ông.

Al-Baghdadi được biết tiếng là hung ác, cho thu video cảnh cắt đầu con tin đưa lên mạng.

Rút tại Syria, có thể giúp ISIS tái tập trung lực lượng, là quan ngại đưa tới các đả kich chống định hướng ngoại giao của TT Trump. Ông giải thich: mục tiêu của ông là ngưng tham chiến ngoài nước vô hạn định và không kết quả, theo tường thuật của CNN.

Trong khi đó, giới phân tích ngờ rằng al-Baghdad đã đền mạng, nhưng ISIS không biến mất.

Nhưng chuyện dài luận tội của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn thường nằm trên trang nhất của các tờ báo khắp thế giới trong nhiều tháng qua của năm 2019 mà có lẽ sẽ còn dài dài trong năm mới 2020.

TT Donald Trump Bị Hạ Viện Hoa Kỳ Luận Tội

Câu chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng tột độ để nổ thành cuộc điều tra luận tội TT Trump là vụ ông Trump đã dùng tiền tài trợ cho chính phủ Ukraine để gây áp lực TT Zenlensky điều tra cha con cựu Phó TT Biden cũng là đối thủ tiềm năng của ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020.

Trước hết là Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư 25/09 đã công bố một bản ghi nhớ tóm tắt cuộc đối thoại qua điện thoại của TT Trump hôm 25 tháng 7 với Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong đó, ông Trump đã nhiều lần thúc giục Zelensky điều tra Joe Biden và người con trai Hunter, là người ngồi trong hội đồng quản trị của công ty khí đốt Ukraine trong thời gian ông Biden làm phó tổng thống.

Biden lúc này đang dẫn đầu ứng viên Dân Chủ chạy đua với Trump trong cuộc bầu cử vào năm 2020.

Ngay cả trước khi bản ghi nhớ được công bố, Chủ Tịch Hạ Viện Dân Biểu Nancy Pelosi đã tham gia với những lời kêu gọi tăng cao từ các đồng viện Dân Chủ để chính thức mở cuộc điều tra luận tội tổng thống.

Trump gọi bản ghi nhớ 5 trang là bản sao. Nhưng chính bản ghi nhớ thì cảnh giác rằng văn bản này “không phải là bản chép lại nguyên văn của cuộc thảo luận,” mà đúng ra là “bản ghi chú và hồi ức về các Nhân Viên Phụ Trách Phòng Tình Huống và nhân viên chính sách [của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia] được phân công để lắng nghe và ghi nhớ cuộc nói chuyện trong hình thức văn bản viết khi cuộc điện đàm diễn ra.”

Liên quan đến cuộc điều tra luận tội TT Trump một bản tin khác của thông tấn AP cho biết Tổng Thống Donald Trump nhiều lần thúc tổng thống Ukraine “điều tra” đối thủ Dân Chủ Joe Biden, theo một văn bản nguyên xi về cuộc điện đàm mùa hè mà hiện nay là trọng tâm cuộc điều tra luận tội của Đảng Dân Chủ đối với TT Trump. Trump thúc Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy làm việc với Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr và Rudy Giuliani, là luật sư riêng của Trump. Có lúc trong cuộc nói chuyện, ông Trump nói, “Tôi muốn ông làm cho chúng tôi một việc ưa thích.”

Trong khi đó một bản tin khác cho biết Chủ Tịch Hạ Viện Dân Biểu Nancy Pelosi đã chính thức công bố điều tra luận tội Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, chấp nhận áp lực từ các đảng viên Dân chủ và khiến một quốc gia bị chia rẽ sâu sắc trong cuộc đụng độ năm bầu cử giữa Quốc hội và tổng tư lệnh.

Cuộc điều tra tập trung vào việc xem thử Trump có lạm dụng quyền tổng thống và tìm cách giúp từ chính quyền ngoại quốc để phá hoại ứng viên tổng thống Dân Chủ Joe Biden và giúp ông tái đắc cử hay không.

Bà Pelosi nói rằng những hành động như thế sẽ đánh dấu “sự phản bội lời thề của ông” và đã tuyên bố: “Không ai đứng trên luật pháp.”

Donald Trump hôm Thứ Sáu, 13 tháng 12 đã trở thành tổng thống Hoa Kỳ thứ 3 trong lịch sử bị luận tội. Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã bỏ phiếu với tỉ lệ 23 thuận trên 17 chống để chấp thuận điều khoản của việc luận tội cáo buộc Trump lạm dụng quyền hành để áp lực Ukraine điều tra đối thủ tương lai trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, là Joe Biden của Đảng Dân Chủ. Ủy ban cũng đã ủng hộ điều khoản thứ 2 cùng tỉ số phiếu cáo buộc Trump cản trở cuộc điều tra của Quốc Hội về vụ tai tiếng này.

Hôm Thứ Tư, 18 tháng 12 năm 2019, Hạ Viện Hoa Kỳ đã đưa vấn đề luận tội TT Trump với 2 điều khoản: lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc Hội ra thảo luận tại sàn Hạ Viện trong không khí tranh cãi kịch liệt giữa các dân biểu bênh và chống ông Trump.

Chiều tối cùng ngày, Hạ Viện Hoa Kỳ đã chính thức bỏ phiếu 2 điều khoản luận tội nói trên. Kết quả do CNN loan tin vào tối Thứ Tư, theo giờ miền đông, đa số Dân Biểu Hạ Viện đã bỏ phiếu ủng hộ điều khoản thứ nhất luận tội Tổng Thống Trump. Kết quả số phiếu gồm 230 phiếu thuận của Dân Chủ, và 197 phiếu chống của Cộng Hòa.

Hơn 5 phút sau, cùng ngày, đại đa số Dân Biểu Hạ Viện đã bỏ phiếu ủng hộ điều khoản thứ 2 luận tội TT Trump cản trở Quốc Hội, với tỉ số phiếu gồm DC với 229 và CH với 198.

Như vậy, Hạ Viện với đa số phiếu của các dân biểu Dân Chủ đã chấp thuận 2 điều khoản luận tội TT Trump và TT Trump chính thức trở thành vị tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ bị luận tội lúc còn tại chức.