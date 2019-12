Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian kỷ niệm 5 năm thành lập

Cả nhóm và thân hữu- Ảnh của Hoàng Vinh

Cả nhóm và thân hữu-Ảnh của tác giả

Nhà văn Việt Hải và nhà văn Quyên Di- Ảnh của tác giả

Nhà văn Việt Hải nói lời tạ ơn cùng phu nhân- Ảnh của tác giả

MC Khánh Lan-Ảnh của tác giả

Trong không khí gây gây lạnh của ngày cuối năm, người Việt tha hương ở Nam Cali vẫn có những ngày nắng ấm hanh vàng làm tươi hồng đôi má các cô thiếu nữ đương xuân. Đèn hoa lễ hội được trang hoàng khắp nơi chào đón ngày Chúa chào đời. Nhân dịp mừng Giáng Sinh, nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian đã tổ chức một buổi hội ngộ tại nhà hàng Ngọc Sương để kỷ niệm 5 năm thành lập nhóm, vào trưa ngày Chủ Nhật 15 tháng 12, 2019 vừa qua. Và cũng để mừng sinh nhật nhà văn Việt Hải là 1 trong những con chim đầu đàn của nhóm, các thành viên và những thân hữu khoảng 80 nguời cùng đến tham dự rất đông đảo.





Nhà văn Việt Hải tuy trải qua 2 lần đột quỵ và đang điều trị bệnh ung thư, ông vẫn kiên cường ngày ngày điều hành, khuyến khích, giao tiếp cũng như cố vấn để thiết lập các chương trình sắp tới cho các thành viên của nhóm bằng điện thoại hay điện thư.





Trong phần phát biểu và cám ơn quan khách, ông đã chia sẻ như sau:





Tôi xin phép nói chuyện dù giọng nói của tôi là giọng nói mà vợ tôi gọi là "khó nghe", dù tôi đi, đứng không vững. Tôi vừa té cách đây 2 ngày gần bể đầu nhưng may mắn là chưa bể đầu. Tôi bị ung thư sau 2 cơn đột quỵ và té 18 lần mà vẫn còn đứng ở đây hôm nay. Nói đến nhóm "Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian", tôi xin trở về năm 2015 khi đó chúng tôi chỉ có 5 người. Tôi, GS Trần Mạnh Chi, HS Lưu Anh Tuấn, Ngô Thiện Đức và Lý Tòng Tôn. Ngày nay, bao gồm thành viên và các thân hữu ở khắp nơi chúng tôi có khoảng 4, 5 trăm người. Chủ trương chính của chúng tôi tập trung trên hai mảng văn học nghệ thuật và âm nhạc. Bên VHNT thì lo về in ấn, tưởng niệm và ra mắt sách của một số các nhà văn nổi tiếng và một số đã khuất núi. Bên Tiếng Thời Gian lo phần âm nhạc cho các buổi ra mắt sách. Ngoài ra chúng tôi cũng thành lập một khoá giảng dạy âm nhạc căn bản cho thành viên của nhóm do Phạm Thái và Nguyễn Phước Hồng đảm đương. Một khoá dạy viết văn do nhà văn Quyên Di phụ trách. Những sinh hoạt sắp tới chúng tôi có các buổi tưởng niệm Dương Thiệu Tước, GS Pétrus Ký, Nhà Văn Hồ Biểu Chánh ..v..v..Các buổi mừng thọ GS Dương Ngọc Sum, GS Đào Đức Nhuận, NS Trường Sa và NS Hoàng Sa..v..v..





Cô MC Khánh Lan cũng đã lược sơ các hoạt động trong quá khứ của nhóm như tổ chức các buổi ra mắt sách của các văn, thi, nhạc sĩ: Trần Quang Hải, Ngọc Cường, Yên Sơn và Nhóm Hậu Duệ Tự Lực Văn Đoàn. Vinh danh và chúc thọ: NS Lam Phương, NS Tuấn Khanh, Cung Trầm Tưởng. Tổ chức các buổi party nhạc trẻ và mừng sinh nhật.





Ngoài các thành viên trong nhóm còn có sự hiện diện của Họa sĩ Hoàng Vinh và phu nhân, Họa sĩ Chín Mừng, Họa sĩ Lam Thủy, Họa sĩ Lưu Anh Tuấn. Giáo sư Quyên Di, Giáo sư Dương Ngọc Sum, Giáo sư Lý Tòng Tôn và phu nhân, Nhà văn Nguyễn Quang Huy, Nhà văn Trịnh Thanh Thủy, Nhà văn Vũ Thùy Nhân, Thi sĩ Hồng Vũ Lan Nhi, Ca sĩ Thanh Mỹ và phu quân (Hội Trưởng Nhóm ROF), Nhạc sĩ Quốc Sĩ, Chị Nga Nguyễn (phu nhân của cố nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn) v.v…





GS Trần Mạnh Chi, trưởng nhóm đại diện cho mọi người cho tôi biết thêm đường lối hoạt động của nhóm ngoài việc vinh danh các văn nghệ sĩ có công đóng góp cho VHNT. Nhóm còn muốn tạo dựng 1 không khí, 1 môi trường sinh hoạt VHNT hải ngoại cho mọi người có thể tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau. Giới trẻ cũng có thể tham gia tập viết văn, làm thơ, và ca, vũ.





Nhận thấy việc dạy viết văn tiếng Việt là việc mà từ trước tới giờ tôi chưa thấy ở Quận Cam. Tôi xin thầy Quyên Di mấy phút phỏng vấn để thầy trình bày rõ hơn về khoá dạy đặc biệt này.





- Anh Việt Hải và tôi có bàn với nhau rằng, tất cả các nhà văn nhà thơ hải ngoại qua đây sau 1975, như chúng tôi sẽ mờ nhạt đi với thời gian hiểu theo nhiều nghĩa. Do đó, phải có một lớp khác, trẻ hơn, năng lực hơn, có nhiều sáng kiến mới hơn. Họ có thể thay thế chúng tôi giữ gìn văn hoá VN ở hải ngoại. May mắn là tôi đang dạy học tại Calstate Long Beach, trong 1 phân khoa gọi là nghiên cứu về người Mỹ gốc Á Châu. Nhà trường và khoa đó cho chúng tôi cái quyền được tổ chức các khoá huấn luyện. Phân khoa chúng tôi bằng lòng cấp chứng chỉ khoá đó. Từ trước đến giờ chúng tôi có tổ chức các khoá sư phạm dạy tiếng Việt. Tôi bảo với anh Việt Hải rằng tại sao chúng tôi không tổ chức 1 khoá luyện viết văn. Nói để cô thương thời chúng tôi khi viết văn có ai huấn luyện đâu, viết thì cứ viết thôi. Người Mỹ, người ta có lớp để huấn luyện, nên chúng tôi đang cố gắng làm như thế. May mắn chúng tôi lại có cơ hội thực hiện. Khi tôi nói chuyện với bà khoa trưởng thì bà ấy bằng lòng cho tổ chức 1 khoá tương đối dài hạn kéo dài cả năm trời. Học viên được giảng dạy từ những bước đầu tiên, cách dùng từ ngữ, cách đặt câu, bố cục 1 bài văn. Một bài văn theo lối ký sự như thế nào, truyện ngắn, truyện dài, biên khảo ra làm sao. Từng bước từng bước một được huấn luyện, sau đó sẽ có chứng chỉ. Nhà trường lại dễ dàng cho chúng tôi giảng dạy tại ngay cơ sở của nhà trường. Hoàn toàn miễn phí. Học viên không phải trả đồng nào vì nhà trường hỗ trợ phòng ốc. Chúng tôi có thể mượn phòng lớn hay nhỏ tùy theo con số học viên. Tuy nhiên vấn đề chính là thành phần giảng huấn. Nhóm đầu tiên có từ 20 tới 25 người mà lịch ghi danh đã kín rồi. Nếu có nhiều nhân lực hơn, chúng tôi sẽ tổ chức rộng rãi hơn. Nếu ai quan tâm và có ý muốn ghi danh xin liên lạc với chúng tôi để chúng tôi sắp xếp vào danh sách chờ khi có hoàn cảnh.





Kế tiếp là phần cắt bánh sinh nhật cho NV Việt Hải. Người hạnh phúc nhất buổi tiệc có lẽ là Lệ Hoa, người vợ đầu gối tay ấp của ông. Chị đã giúp đỡ, chăm sóc ông trong suốt bao nhiêu năm dài từ khi ông bị đột quỵ đến hai lần.





Chị không dấu được vẻ cảm động khi được tôi hỏi cảm tưởng của chị trong ngày sinh nhật này và những khó khăn chị gặp phải khi chăm sóc ông trong thời gian qua. Chị cám ơn các ACE trong nhóm nhân dịp này đã thương mến và tổ chức sinh nhật cho ông. Lúc ông mới bị đột quỵ, chị cực nhọc vô cùng, vì khi ấy 2 cháu còn nhỏ chỉ 2,3 tuổi. Thật không biết làm sao, may có mẹ chị phụ giúp nên chị vượt được những cơn khó khăn trong việc nuôi dưỡng các con và chăm sóc cho ông. Ngày nay, các cháu đã lớn và học hành thành đạt. Riêng ông, thì ban đầu rất buồn và trống trải, sau ông bắt đầu viết sách, nhờ thế tiêu khiển được thời gian 1 cách có ý nghĩa. Sau ông gia nhập những nhóm văn nghệ và thành lập nhóm NVNT & TTG. Nhờ đó ông lên tinh thần, vui, yêu đời, và vượt qua mọi khó khăn để đứng lên.





Cuối cùng là phần văn nghệ sinh động với những nhạc khúc mừng Giáng Sinh hợp ca và đơn ca do nhóm Tiếng Thời Gian và thân hữu cùng trình diễn.





Thanh Thư thực hiện