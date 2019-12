Vì đâu nên nỗi: (bài viết nhiều kỳ) Bài 3 và Hết: Việt Nam, Tháng Cuối Cùng

Thưa quý bà con,

Thưa quý thân hữu,

Bài nầy là bài cuối cùng của năm 2019, và cũng là những lời lãi nhãi cuối cùng của người viết chúng tôi về Quốc Nạn Hán Hóa, vì năm 2020 là thực thụ bắt đầu một thời kỳ Tân Bắc Thuộc! Định mệnh nghiệt ngã? Không ! Vì đó, chẳng những là một quyết định của Đảng Cộng Sản đương quyền, nhưng còn là một sự thờ ơ thỏa thuận đồng lỏa gián tiếp của một đại đa số người dân Việt Nam.

Do đó, chúng tôi từ nay, cũng xin cáo biệt với « đất nước Việt Nam », vì từ nay Việt Nam – với tôi - là một xứ lạ, không còn dính líu gì với cái gốc gác người Việt – hay đúng hơn người Nam Việt của chúng tôi nữa, và từ nay, xin miễn bàn về cái « đất nước Việt Nam » nầy nữa !

Ngày nay, Việt Nam đã Hán hóa, do đa số người dân mình trong nước, vì thờ ơ, hay « vô cảm », hay vì « sợ », không phản ứng, nên đã gián tiếp hoàn toàn chấp nhận ! Đó là quyết định của đại đa số người dân Việt Nam ! MÌNH thiểu số phải phục tùng thôi ! - Thằng tôi, bấy lâu nay ngu si ! Vẫn nhầm lẫn, tưởng rằng, phải nhắc nhỡ Dân Chủ và Nhơn Quyền ! Vì Dân Chủ Nhơn Quyền, Dân Quyền và Tự Do ... rất quan trọng với người dân Việt Nam ta ! Và những quan niệm « Dân tộc Độc lập, Dân quyền Tự do, Dân Sanh Hạnh phúc », cần thiết cho một dân tộc. Nhưng đó chỉ cần thiết với một xứ khác, với một dân tộc khác! - Thật sự, dân tộc Việt ta CHỈ cần thiết với cái « Ăn » là trên hết ! Độc lập ? Tự túc đủ ăn ! Tự do ? thả cửa hàng quán, sáng phở, chiều nhậu, suốt ngày cà phê ! Hạnh phúc ? Sáng sỉnh, tối say, xài hàng hiệu, đi xế ngon. Panem et circem - bánh mì no lòng, xiệc vui no mắt ! - Chữ « Ăn » là chữ quan trọng nhứt trong xã hội và đời sống ( ngày nay) của dân Việt ta : Từ cái căn bản, « ăn uống, ăn mặc, ăn ở », đến « làm ăn » khi lên voi, hay « ăn mày » lúc xuống chó, đến « ăn nằm » để có hậu duệ tương lai, đến cả khi về già, tu hành cũng phải « ăn năn »… Trong khi đó, Dân Chủ hay Nhơn quyền đều không có Ăn. Bằng chứng ngày nay, ở Đông Đức, còn một số người khá đông đang nuối tiếc thời Cộng Sản… Lúc xưa thời Đông Đức Cộng Sản họ không có Tự Do – nhưng Tự Do là gì ? Họ không định nghĩa được - nhưng họ có ăn, dù ăn với tem phiếu, với bao cấp - nhưng họ có ăn ! Bây giờ họ có tự do đó, nhưng họ phải đi KIẾM ăn ! Do đó ngày hôm nay, thằng tôi ngộ rằng đa số người dân Việt Nam ta đã chấp nhận chế độ Cộng Sản, và do đó, họ đã hoàn toàn chấp nhận Hán Hóa ! - Sẽ có vài thân hữu không bằng lòng, sẽ nói, nào trong nước có phản đối đó, có biểu tình, có cả những tù nhơn chánh trị nữa đó... ! Nào ngoài nước có cả đại diện tù nhơn lương tâm đó … Phải ! Nhưng bao nhiêu 100 ? 200 ? 300, 1 000 đi nữa ?… So với 90 triệu đồng bào ! Tháng qua, tuần qua có cả hai anh Tướng lên tiếng ! So với bao nhiêu Tướng ! Thật ? Giả ? Còn có cả hiện tượng Phạm Thành với BàĐầmXòe, ngon lành, DÁM công khai chưởi ông Trọng, mà chưởi thiệt, chưởi nặng, chưởi xã láng ! Thiệt, giả ? Xin trích bài viết của tác giả Nguyễn thị Cỏ May tuần qua :

« Phê phán Đệ nhứt lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng, cả Hồ Chí Minh, nhơn vật đảng tôn thờ như thần thánh, với những lời lẽ nặng nề như xỉ vả, thế mà Phạm Thành vẫn an nhiên tự tại tại Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy ông có bị báo mạng của đảng cộng sản như Nhân Văn, Trang Thông tin chống Phản động chửi rủa ông cũng thậm tệ như ông chửi lãnh tụ của họ. Tức một cuộc chửi lộn tay đôi ngang ngữa nhau giữa phe báo đảng và Phạm Thành Bà Đầm Xòe. Trong lúc đó, nhà giáo Nguyễn Năng Tĩnh ở Hà Tĩnh chỉ dạy học trò hát trong lớp học nhạc «Trả lại đây cho nhân dân tôi Quyền tự do, quyền con người, Quyền được nhìn, được nghe, được nói. Quyền được chọn chân lý tự do. Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn … » lại bị Tòa án phạt 11 năm tù ở và 5 năm quản chế » - Hết trích - Nguyễn thi Cỏ May – Đối lập mạng hay thế lực thù địch (13/12/2019).

Như vậy để nói rõ đến cả Đối lập – Đảng Cộng Sản đương quyền cũng kiểm soát tổ chức :. - Khi một người dân có uất ức, có bất mãn, thì bổng có một người khác bất mãn DÁM nói thay ta, mà còn nói mạnh hơn ta, nói giỏi hơn ta, chưởi giỏi thay ta ; và hơn nữa, lại có cả người có chức vụ lớn, cựu đảng viên, cựu Tướng hay đương Tướng, trí thức, … ta yên lòng. - Ta ngồi yên, được « ăn có », còn gì cho bằng, may ra ngày mai… có thay đổi, ta nhờ, rủi không thay đổi ? Thì cũng no star where – cũng không sao đâu ! Do đó, bấy lâu nay,vẫn có vài hiện tượng « tiếng nói Đối lập, tiếng nói Dân chủ », những « hiện tượng gọi là » ! Vài cánh « cửa gió », vài cái « sút-páp » xì hơi … Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng được « tiếng thơm » là có tý Dân Chủ, có tý cởi mở, đối với dư luận âu tây mỹ úc ...

Bài cuối, hẹn viết phải viết xong :

30 năm nay chương trình Hán hóa Việt Nam của Tàu Cộng và Việt Cộng là DIỆT Tổ quốc Việt, DIỆT Văn Hóa Việt, DIỆT Kinh tế Việt và phải TÀN PHÁ Môi Sanh môi trường sống của người Việt… Để người Việt không thể sống được! Để người Việt PHẢI bỏ nước ra đi … Việt tộc đã có truyền thống di cư, với 4000 năm di cư ! Đã di cư, đã đi từ Động Đình Hồ xuống tận mủi Cà mau … Nay người Việt ta đã đến tận cùng của đất liền, giáp với Biển Cả, vẫn chưa đủ ! Nay phải chạy nạn lan tràn qua ngoại quốc, á, âu, mỹ, úc …

6 / Tàn Phá Môi Sanh Việt Nam :

Ngay từ ngày vừa ký xong Mật Ước, đứng trước những tai họa ô nhiễm đang hoành hành trên đất nước (Tàu) của mình, Beijing đã nghĩ cách chuyển những tai họa nầy qua Việt Nam. Từ đó, bằng những sức ép chánh trị, kinh tế, tài chánh Bắc Kinh buộc dần Nhà đương quyền Việt Nam, Đảng Cộng Sản Hà Nội chấp nhận phải chứa chấp, nhận lãnh tất cả mọi kỹ nghệ hóa học, cơ khí dơ bẫn, ô nhiểm nhứt của Tàu trên đất nước Việt Nam. Ngay từ thời nguyên khởi, ngay sau năm 1990, Mật ước vừa ráo mực đã có hàng ngàn người Tàu Cộng đột nhập Việt Nam làm ăn, tạo công xưởng, lập thương mại …, thoạt đầu nhờ người Việt đứng tên, dần dần biến qua hùn hập và tiến dần đến mở cổ đông tập đoàn. Tóm lại, một anh Tàu, có khi là một đại cán bộ Tàu Cộng trá hình, lột áo đảng giả dạng lái buôn, móc nối với một hay vài đại cán bộ, đại đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, và các anh nầy, hoặc cho mượn tên, hoặc đúng hơn bán tên mình và có khi dùng cả chức vụ mình để bao che, liên kết làm ăn – Do đó, ngày nay, một số lớn các đại công ty tại Việt Nam, đều có tên các đại gia đình cán bộ hùn hập làm ăn, nhưng thật sự mà nói đều do các người Tàu có dính líu quan hệ xa gần với Đảng Cộng Sản Tàu, nắm cả !

- Trong khi Trung Cộng, vì sợ ô nhiễm đã cho đóng cửa các nhà máy Bô Xít của mình từ năm 2001, họ lại được Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ, ký giấy cho phép năm 2007, mở 6 nhà máy Bô Xít trên một diện tích là 1800 mét vuông trên vùng Cao Nguyên miền Trung, để hai quốc gia cùng khai thác ! Xin trích bản cáo trạng viết trong tuần qua của một tác giả trong nước – Nguyễn Dân đăng trên mạng (danlambaovn.blogspot.com), về Bô Xít Tây Nguyên ngày 8/12/2019:

- « Bô Xít Tây Nguyên - một chủ trương lớn, giao giang san cho giặc - Thấy nguy, (toàn dân) can gián, chẳng chịu nghe - Độc đoán, độc quyền, và càng độc hại: rước giặc vào nhà? »

Và tác giả còn tố cáo thêm :

. « -Một đất nước mà từng lượt người (hàng trăm, hàng ngàn) xếp hàng chờ đợi để được “xuất khẩu” đi làm thuê, ở mướn, cả bán dâm, làm điếm nơi xứ người để lo cho sự sống. Và cũng để kiếm tiền nuôi đảng.

- Để chuẩn bị cho đỉnh điểm năm 2020, trong những tháng ngày cuối năm 2019, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang ráo riết thực thi: phải được thành lập và xúc tiến cùng với Quốc Hội Việt Nam vừa phê chuẩn:

- Tuyến đường vận chuyển Vân Nam, Lào Kai, Hà Nội, Hải Phòng, do Tàu hoạch định và Việt Nam hợp tác thực hiện… bắt buộc phải được xúc tiến.- Ba đặc khu, vùng ven biển và hải đảo (rất trọng yếu cho công cuộc thôn tính): Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc miển visa cho “người nước ngoài” vào vùng ven biển (tách ra?) lãnh thổ Việt Nam.

- Xài tiền Tàu - học chữ Tàu - lấy chồng Tàu - sanh con Tàu... Mọi thứ phải là “Tàu”? Đó là đường lối, chính sách chủ trương của đảng.

- Tuyến đường cao tốc Bắc – Nam, phục vụ cho “vành đai, một con đường” nhất định phải xúc tiến thực thi cho đúng kỳ, đúng hẹn, kịp lúc, kịp thời. Tốn bao nhiêu không ngại, đã có người bạn vàng “4 tốt” giúp cho?

Nói chung là phải hoàn thành sứ mạng “Hiệp Ước Thành Đô”. Để một sáng đẹp trời nào đó: các đồng chí lãnh đạo đảng ta (CSVN) được qùi xuống “tuyên thệ” dưới lá cờ 6 sao »

(Ngưng Trích)

- Và để khỏi mất thời giờ quý bà con kể mãi những chuyện ai cũng biết rồi. Chúng tôi xin tóm lược vài điển hình xin tạm gọi là những xì căn đang – những chuyện động trời vô lý bất công chỉ có xảy ra ở một quốc gia với một nền pháp luật tồi tệ do một lũ ác ôn quản trị.

- Xì căng đang Formosa : « Đỉnh cao » của sự lừa đảo và vô lương của Tàu cộng với sự đồng lỏa của đương quyền Cộng sản Việt Nam. 2008, Bắc Kinh ép (?) Hà Nội cho phép Formosa Plastics - một công ty nguyên quán Đài Loan nhưng đương chủ nhiệm và chủ vốn lại là Trung quốc, một công ty đã có tai tiếng xấu về những vi phạm môi trường – được mở một xí nghiệp luyện thép tại tỉnh Hà Tĩnh, miền Bắc Trung Việt Nam. Formosa Plastics sẽ mở chi nhánh tại Việt Nam lấy tên là Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh Compagny, tên gọi là tắt là Formosa Việt Nam, với toàn bộ vốn liếng do người Trung Cộng đứng tên. Do đó, một « úm ba la », phù thủy Formosa nguyên thủy Đài loan, « úm ba la », biến thành Formosa Việt Nam hoàn toàn Tàu Cộng !!. 2010, lòn lách thế nào ? Formosa Việt Nam được mua nhượng (?) 70 năm, 330 mẫu đất ở Vũng Áng, thuộc huyện Kỳ Anh, trước ngay vịnh nước sâu có tầm vóc quân sự vì có thể chứa các tầu bè lớn và cả tiềm thủy đỉnh. Cho mướn 70 năm là một sự đặc biệt, - vì theo luật Việt Cộng – đất là của công – chỉ cho dân mướn, và chỉ cho mướn tối đa là 45 năm. Thế mà, 70 cho Tàu và Đặc khu 99 năm ! Hết ý !!

- Xì căng đan cá chết, nhiễm biển : Ngày 6 tháng 4 năm 2016, dân chúng vùng Vũng Áng bổng phát hiện trên nhhững bãi biển hàng loạt cá chết nằm đầy … và những ngày kế tiếp theo hàng vạn hàng triệu tấn cá chết tắp đầy vào những bãi biển của toàn khắp ven biển miền Trung Việt Nam. Hiện tượng một vùng của Biển Đông đầy tử khí đầy không nhận một tiếng vang nào của phía đương quyền Việt Cộng ! Đi tìm lý do, các thợ lặn đã tìm ra ra cơ nguyên do chất độc đã được rãi ra bởi cái ống thãi dẫn từ nhà máy Formosa ra xa đến tận đáy biển ! Dân chúng Vũng Áng và các vùng phụ cận láng giềng với nhà máy bắt đầu biểu tình phản đối và đòi nhà máy bồi thường. Diễn ra một tuồng kịch, đáng lý nhà nước phải đứng về phía nạn nhơn, trái lại một cuộc thương thuyết đến ngày nay vẫn chưa ngã ngũ… Dân chúng nạn nhơn cuộc ô nhiễm trãi dài cả trăm cây số, từ Hà Tĩnh đến Huế, cả vạn cây số vuông mặt biển...Dân chài bốn tỉnh duyên hải miền Trung không có cá ăn, vì vùng nước ven biển nhiễm độc phải ra khơi xa đánh cá thì lại bị « tàu lạ » đánh đuổi vì tàu lạ bảo vệ ranh giới chữ U của Tàu…

- Xì căng đan Hoa Sen : Formosa chưa giải quyết thì đương quyền Hà nội lại cho phép xây môt nhà máy Thép – kiểu Formosa khác – ở Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận, phía Nam miền Trung. Formosa mạn Bắc, Hoa Sen mạn Nam, nếu hai nhà máy nầy đồng xã chất bẫn, Việt Nam hết còn cá đề ăn, hết còn nước mắm để chấm !

- Xì căng đan nhà máy giấy Tàu trên sông Hậu : Ô nhiễm, tàn phá miền Tây Nam Việt Năm 2008, quân phiệt Tàu Cộng với hảng Lee & Man, được bọn bán nước Việt Cộng cho phép xây một nhà máy giấy khổng lồ (công xuất 420 ngàn tấn giấy/ năm) trên giòng Hậu Giang, giòng sông vú sữa của đồng bằng Sông Cửu. Những chất thãi của ngành kỹ nghệ giấy sẽ tàn phá nông nghiệp lúa gạo và ngư nghiệp truyền thống của miền Tây xứ Nam kỳ mình.

- Nói tóm lại : khác biệt với các xí nghiệp ngoại quốc khác, các xí nghiệp Tàu Cộng, nhứt là về công nghiệp hay nông nghiệp đều sa thãi, sử dụng đầy chất hóa học ô nhiễm môi trường. Từ sông hồ, ven biển, đến cả đất ruộng ven thành xí nghiệp, đều bị ô nhiễm. Ấy là chưa kể, Tàu Cộng có thể « nhập cảng ô nhiểm vào Việt Nam ». Nhà máy Formosa, tuy chưa hoàn tất, tuy chưa hẳn hoàn toàn hoạt động, làm sao có thể có một sức thãi « quá tải » như vậy ?

Ảnh hưởng đến đời sống : Ngày nay, một cuộc du lịch dài ngày, hay về sống dài hạn ở Việt Nam là một cuộc hành trình đầy hiểm nguy, đầy phiêu lưu, … cho Sức Khỏe ! Từ không khí đầy bụi bặm, đến nước uống thức ăn, cả nước tắm giặt, tất cả đầy cả chất độc ! Từ trái cây, hoa củ, rau cải đều – được-bị - trồng trọt với hoa mầu hóa học. Chưa kể hàng giả ... từ gạo giả đến thuốc giả ! Nhưng làm sao đây ! Ăn để mà sống hay ăn để mà chết ! Việt Nam ngày nay, đứng hàng số hai của thế giới về bệnh ung thư. Kết quả : các vùng miền Trung Việt Nam ngày nay là những vùng dân bỏ xứ ra đi nhiều nhứt : từ xuất khẩu lao động chánh thức đến tỵ nạn, đi chui, 31 nạn nhơn « thùng nhơn » bên Anh vừa qua là dân gốc miền Trung !

Xâm nhập, Đạo quân thứ Năm, … Xâm chiếm quân sự : Thiên nhiên không thích khoảng trống – La nature a peur du vide. Dân mình bỏ xứ ra đi, bỏ vườn không, bỏ nhà trống ? Dân Tàu cộng sẽ xâm nhập và sẽ canh tác vườn trống, sẽ ở những nhà không của ta ! Nhưng làm sao dân ta sống không được mà dân Tàu lại sống được ? Đảng Cộng Sản Tàu đã có kế hoạch cho dân Tàu di dân … để giải tỏa Nạn Nhơn Mãn Tàu. Dân Tàu PHẢI đi mọi nơi giành chiếm chổ với dân bàn xứ. Ở Pháp, mua tất cả những cửa hiệu cà phê thuốc lá tạp hóa ... mọi nơi. Nhà Nước Tàu có kế hoạch giúp đở người Tàu di cư … giành dân chiếm đất… bành trướng tạo những chinatowns ở khắp nơi !

- Cái đặc biệt thứ hai của Tàu, là các xí nghiệp Tàu ở xứ ngoài đều dùng người Tàu làm việc, rất ít thâu người bản xứ ! Ở Việt Nam còn đặc biệt hơn là có thề có đến 100 % công nhơn là người Tàu, cộng với gia đình, và những nghiệp vụ phụ cận, và dịch vụ hậu cần và chẳng chốc các cơ quan tiếp liệu, hàng quán… nói tóm lại chỉ cần một một xí nghiệp kha khá có tầm vóc là có thể tạo một chinatown nho nhỏ… Ở Việt Nam còn có cái nguy hiểm hơn là một phần lớn các xí nghiệp Tàu được xây dựng ở những địa thế chiến lược … Nhóm công nhơn có thể là những quân nhơn trá hình … Nguyên liệu nhập cảng sản xuất công nghiệp có thể là những vũ khí ? Đây là một đạo quân thứ năm, khi cần tuyên chiến Việt Nam, sẽ là những nội tuyến đắc lực … cả thời bình cũng sẽ là một vũ khí gián điệp, nghiên cứu, điều nghiên !

Một bản tin mới nhứt để nói rõ sự xâm nhập ngày nay của Tàu :

« …. Trả lời tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng ngày 12/12/2019, Giám đốc công an TP Đà Nẵng thiếu tướng Vũ Xuân Viên thừa nhận:

- Nhiều người nước ngoài chọn thành phố Đà Nẵng làm địa bàn phạm tội. …. Đà Nẵng, Nha Trang đang kìn kịt người Trung quốc đổ về. Với luật miễn thị thực cho người Trung Quốc vào các vùng kinh tế ven biển, cùng với sự quản lý yếu kém mà tướng Vũ Văn Viên thừa nhận, thì người Trung Quốc tung hoành quanh năm suốt tháng ở Việt Nam “như vào chỗ không người”. Bằng chứng là mới hôm qua đây (10-11/12/2019), hơn 600 người Trung Quốc biểu diễn thời trang ở Hạ Long như ở đất Trung Quốc, mà không thấy công an để mắt đến ngăn cản ngay khi vừa xảy ra (thanhnien.vn,11/12/2019, https://thanhnien.vn/…/hon-600-nguoi-trung-quoc-tu-tap-trin…) ».

Kết Luận :

Như đã nói vào phần mở đầu. Năm 2020, bắt đầu vào phần 2 của Hán Hóa là áp dụng quản trị thực tiển : nghĩa là sao ? Phần một, 30 năm qua, hạ tầng, nền tảng, sơ bộ đã đặt xong. Người Việt nay đã quen với sống người Hán rồi, những rào cản « dân tộc Việt » nay đã tháo gở, người dân Việt nay « vô cảm » với đụng chạm văn hóa, những nhu cầu cần thiết ngày nay chỉ xoay quanh các nhu cầu xã hội, sanh lý, sanh tồn thôi, và đang được ít nhiều thỏa mãn ! Nói tóm lại người Việt Nam ngày nay chỉ là một con người xã hội, kinh tế, sanh lý và sanh tồn ! Tự hào dân tộc, tự hào văn học không còn nữa … ngày mai Hán Hóa sẽ giải quyết mọi trả lời kinh tế, sanh lý, sanh tồn căn bản, của người dân Việt. Và sẽ có hai hạng người Việt Nam trước Hán Hóa : Hoặc Từ Chối – Déni hoặc Định Mệnh – Fatalisme. Tóm lại Makeno !

Tuy nhiên, ở Việt Nam, trong nước, hiện nay CŨNG có vài tiếng nói Dân Chủ, chống đối đó. Nhưng lẽ loi yếu ớt. Thoạt đầu Cộng quyền cũng làm ngơ, cho phép, « gọi là », để quảng cáo với Tây với Mỹ rằng « Ta đây cũng có Nhơn quyền Dân Chủ… » Sau đó tạo thêm người Dân Chủ, tạo thêm người Đối kháng… để lẫn lộn, giả mù sa mưa, thât giả … chen lấn… Kiểm soát, kẻ thật hắn nhốt, thằng giả hắn cũng nhốt … Kiểm soát, ngụy tạo … Kết quả ngày nay, Việt Nam âm thầm sang trang. .. chẳng ai tin ai cả. Tất cả đều giả, tất cả đều dỏm !

Thằng tôi có bi quan không ? Người xưa có câu « Cùng tắc biến, biến tắc thông " Ngày mai chắc chắn là thiệt sự Hán hóa rồi. Mong đây là một cú SỐC ! May ra người Việt thức tỉnh … Vì khi phải bỏ chữ quốc ngữ để học chữ Hán vuông, khi phải nói tiếng Tàu để tạo công ăn việc làm… khi … khi … biết đâu sẽ như dân Hong Kong ? Biết đâu ? Biết đâu ? Và ….

Mong lắm !! |

Hồi Nhơn Sơn, cuối năm 2019

Kính chúc tất cả bà con một Mùa Giáng Sanh an lành

Và Một Năm Mới 2020 được vạn sự như ý !

Phan Van Song