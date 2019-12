Quân Đội Phục Vụ Dân Hay Nô Lệ Độc Tài?

Phạm Trần

Sau 75 năm có mặt trên đất nước, có bao giờ Quân đội Cộng sản Việt Nam tự hỏi mình: Chúng ta là của dân hay của đảng cầm quyền độc tài?

Câu hỏi đơn giản, nhưng trả lời thì khó vì Quân đội đã tình nguyện đặt mình dưới quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng từ ngày thành lập 22-12-1944. Do đó, câu tuyên truyền Quân đội Nhân dân (QĐND)"từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ", không phản ảnh đúng lịch sử của 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn do đảng chủ động.

Trong 30 năm ấy (1945-1975), QĐND –lực lượng nồng cốt của Lực lượng Võ trang Nhân dân--, bao gồm cả Công an nhân dân và Dân quân tự vệ, tổng số trên 3 triệu người phải chịu trách nhiệm trong hai cuộc chiến đẫm máu giữa những người Việt với nhau.

Từ nghĩa vụ tiên phong cao đẹp ban đầu “chống thực dân Pháp giành độc lập” , đảng CSVN đã biến Quân đội thành đội quân xâm lăng chống đồng bào ruột thịt ở miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 30/04/1975.

Qua chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”, QĐND đã để cho đảng Lao Động Việt Nam (sau đổi thành đảng CSVN), dưới quyền lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh, sử dụng như một công cụ để xâm lược phá hoại cuộc sống thanh bình của nhân dân miền Nam.

Nhưng sau 21 năm nội chiến tương tàn, tuy QĐND đã giúp đảng CSVN thống nhất đất nước, lại gây ra mối hân thù Nam-Bắc và chia rẽ dân tộc sâu thẳm hơn giữa hai miền đất nước, từ cuộc gọi là chiến thắng ngày 30/04/1975.

Bây giờ, sau 44 năm kết thúc chiến tranh và 35 năm gọi là “đổi mới”, nhân dân Việt Nam vẫn còn đói nghèo và lạc hậu, trong một số lĩnh vực, sau cả nhân dân Kamphuchea.

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (World Bank) năm 2018, lợi tức đầu người của Việt Nam là $US 2,563.00, đứng sau Lào với $US 2,567.00, nhưng được ở trên Campuchea: $US 1.512.00 và Miền Điện (Myanma): $US 1,32.00. Trong khi đó, lợi tức của người Tân Gia Ba : $US 64,581.00, Malaysia: $US 11,239.00 , Brunei là $US 31,627, và Nam Hàn với 37,849 U.S. dollars.

TRÁCH NHIỆM VỀ AI ?

Như vậy, QĐND có trách nhiệm gì với nhân dân không, hay “quốc nạn” Tham nhũng và những tệ nạn xã hội khác như :xì ke-ma túy, trẻ hóa tội phạm trong thanh-thiếu niên mỗi ngày một gia tăng; đạo lý suy đồi, phai nhạt lý tưởng và thiếu kiến thức và khả năng bảo vệ đất nước là trách nhiệm của ai ?

Hỏi nhau như thế vì Quân đội được quy định là “lực lượng chính trị”, vừa có Công tác Đảng” (CTĐ) và Công tác Chính trị (CTCT)

Theo báo Quân đội Nhân dân (QĐND) ngày 18/02/2019 thì hai nhiệm vụ này “trở thành “linh hồn, mạch sống” của quân đội; góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.”

Ngoài ra, báo QĐND còn khoe Quân đội đã :”Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao.”

Bái viết “Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trước yêu cầu mới” của QĐND còn khẳng định rằng:”Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây là giải pháp then chốt, quyết định, có tính bao trùm, xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta.”

Như thế rõ ràng Quân đội đã có trách nhiệm chung với đảng trong cả thành công và thất bại, cũng phải gánh vác trách nhiệm với đảng về những hành động sai trái trong mọi lĩnh vực, nhất là trong nhiệm vụ bảo vệ và yểm trợ nhà nước độc tài chống lại đòi hỏi dân chủ và các quyền tự do của nhân dân đã được quy định trọng Hiến pháp.

Ngoài ra Quân đội còn ra sức, cùng với đảng kiên định Chủ nghĩa Cộng sản, một sản phẩm ngoại lai do ông Hồ nhập cảng vào Việt Nam từ 1930, đã làm băng hoại đất nước và hủy hoại tiềm năng dân tộc trong 30 năm chiến tranh.

Bằng chứng đã phơi ra trong bài báo của QĐND, theo đó:”Đảng ta luôn trung thành và nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo các quy luật vận động, phát triển của xã hội, các quy luật của chiến tranh để đề ra đường lối chính trị, đường lối quân sự, quốc phòng, đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng LLVT và QĐND.”

CŨNG ĐANG DIỄN BIẾN

Nhưng trước những khoe khoang thành tích và tái khẳng định tuyệt đối trung thành với đảng, những Dư luận viên Quân đội và Tuyên giáo cũng không che giấu nổi nỗi lo sợ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang lan nhanh trong hàng ngũ Quân nhân.

Dưới tiêu đề “Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”, báo QĐND yêu cầu:” Kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm thù địch, phản động; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội; không để một vài vụ việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội; phải đặc biệt giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội.”

Ngoài ra, báo này còn lên mặt chỉ thị phải :”Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Các cấp ủy phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng bảo vệ tổ chức, con người an toàn tuyệt đối về chính trị; phòng, chống sự xâm nhập, móc nối, cài cắm, lộ lọt thông tin. Chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; từ đó phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đối với các cơ quan báo chí quân đội, bài viết đề xướng:”Các cơ quan báo chí quân đội tiếp tục chủ động triển khai những bài viết có tính lý luận, tính chiến đấu cao, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, kiên quyết bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, kích động, đi đôi với khẳng định tính khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tựu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quân đội. Các đơn vị văn hóa-nghệ thuật quân đội tăng cường nghiên cứu, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tính chính trị cao, theo đúng đường lối văn hóa của Đảng; tôn vinh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.”

TUYÊN GIÁO TIẾP TAY

Song song với cơn bão tâm thần hoảng loạn, Ban Tuyên giáo Trung ương đảng cũng hiệp lực bảo vệ Quân đội qua bài viết “Không có và không bao giờ có “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, ngày 13/12/2019.

Bái viết có đoạn gay gắt như đỉa phải vôi:”Quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị” là một trong những thủ đoạn nham hiểm, thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đây là luận điểm vô chính trị, phản khoa học, lừa bịp đã có từ lâu, nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm vô hiệu hóa và làm lạc hướng quân đội cách mạng. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của quân đội trong lịch sử đã khẳng định: Không có “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”.

Cuối cùng Tuyên Giáo khuyến cáo:”Luận điểm “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, “trả quân đội về cho nhà nước”,... thực chất là một mũi tiến công chủ yếu nhằm làm cho quân đội xã hội chủ nghĩa mất phương hướng, rơi vào quỹ đạo chính trị phản động mà các thế lực tư bản, đế quốc đã thực hiện đối với quân đội các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông u trước đây.”

Trước đó vào ngày 7/12/2019 , Tuyên Giáo còn công bố bài “75 năm keo sơn gắn bó "như cá với nước" để lộ ra nỗi sợ bị đánh phá bởi “thế lực thù địch”.

Bài viết bắt đầu:”Nhận rõ sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là sức mạnh chính trị, là từ sự lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch, phản động ngày càng tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, âm mưu muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội. Chúng không ngừng kích động gây mâu thuẫn giữa quân đội với nhân dân, với công an; cán bộ đảng, chính quyền với cán bộ, chiến sĩ trong quân đội; giữa cán bộ với chiến sĩ, hòng phá hoạt sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, làm mai một truyền thống quân dân "như cá với nước” và sự đoàn kết hợp đồng các lực lượng trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa của quân đội ta.”

Theo tiết lộ của bài viết thì :”Chúng còn cổ súy tâm lý “tự do”, ngại kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trong quân đội, lối sống thực dụng, buông thả, vị kỷ để không chỉ nhằm kích động tư tưởng công thần, địa vị, bè phái, cục bộ, đòi hưởng thụ đãi ngộ của các "bậc công thần"; kêu gọi quân đội liên minh với quân đội một số nước để tiến lên hiện đại, trở thành quân đội “nhà nghề” như quân đội các nước tư bản mà còn thúc đẩy sự tha hóa, biến chất, “tự diễn biến” trong nội bộ quân đội theo ý đồ của chúng.”

Thì ra tình hình đâu có “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” như lời tự khoe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (01/02/2019).

Đến Quân đội, tổ chức phải kỷ luật và tuân lệnh hàng đầu mà còn nhiễu nhương như thế thì lực lượng Công an và các Tổ chức đảng như thế nào ?

Nói khác với lời khoe của ông Trọng thì “nội bộ phải thế nào thì mới lắm chuyện rối ren như thế chứ”, phải không ? -/-



