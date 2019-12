Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College Tổ Chức Lễ Mãn Khóa Mùa Đông, Kỷ Niệm 20 năm Thế Hệ Thứ Hai Điều Hành

Hình ảnh trong buổi lễ.



Garden Grove, Nam California (Bình Sa)- - Trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College Gaden Grove, số 10121 Westminster Ave, Thành Phố Garden Grove, CA 92843, đã tưng bừng tổ chức lễ mãn khóa Mùa Đông 2019 cho 250 học viên các ngành thẩm mỹ, đặc biệt có một số học viên tốt nghiệp khóa hớt tóc Nam.

Buổi lễ đã được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Thứ Tư ngày 11 tháng 12 năm 2019 tại hội trường Advance Beauty College.

Tham dự buổi lễ ngoài các Thầy, Cô giáo, các phụ huynh cùng 250 học viên tốt nghiệp và các học viên đang theo học tại trường.

Đặc biệt có sự tham dự của Bà Nguyễn Kiên Tâm thân mẫu của BS. Tâm Nguyễn và Cô Linh Nguyễn là người đã cùng phu quân là cựu Hải Quân Trung Tá Nguyễn Tâm thành lập ngôi trường nầy cách đây 32 năm. Nhân dịp nầy cũng là ngày kỷ niệm 20 năm do thế hệ thứ hai là BS. Tâm Nguyễn và cô Linh Nguyễn điều hành ngôi trường.

Quan khách tham dự có ông Steven R. Jones, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove và các Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Kim Nguyễn, ông Chánh Lục Sự Quận Cam Hiếu Nguyễn và phụ tá Billy Lê, cựu TNS Jannet Nguyễn, Đại Diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa… một số quý vị đại diện các công ty mỹ phẩm, các cơ sở thương mại…

Trước giờ khai mạc, Ban Giám Hiệu nhà trường đã lần lượt phát bằng tốt nghiệp cho các học viên, sau đó các học viên lớp Nail lên trình diễn “Vũ Điệu Quê Hương.” Bài hát ca ngợi quê hương đã được tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn.

Sau đó Bác Sĩ Tâm Nguyễn Tổng Giám Đốc và cô Linh Nguyễn Giám Đốc Điều hành lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cùng thân hữu tham dự, trong dịp nầy BS. Tâm Nguyễn đã có lời cảm ơn Bố, Mẹ đã dày công xây dựng ngôi trường trong một giai đoạn đầu khó khăn để giúp đở đồng hương có được nghề nghiệp mà sau nầy con cháu đã trở thành những Bác Sĩ Kỷ Sư, chuyên viên các ngành nghề, đóng góp vào những sinh hoạt chung trong cộng đồng đa sắc tộc.

Tiếp theo BS. Tâm Nguyễn mời ông Thị Trưởng Garden Grove và các vị dân cử, đại diện dân cử lên phát biểu, mở đầu ông Thị Trưởng Steven R. Jones, ông cảm ơn BS. Tâm Nguyễn, Cô Linh Nguyễn và gia đình đã đóng góp công sức cho những sinh hoạt chung trong Thành Phố, ông chúc cơ sở của trường mỗi ngày thêm phát triển. Lần lược quý vị dân cử, đại diện dân cử cũng ngỏ lời chúc mừng và cảm ơn những đóng góp của trường trong 32 năm qua, trường đã đào tạo hàng chục ngàn học viên trong các ngành thẩm my, đâỹ là một việc làm không nhỏ đối với cộng đồng người Việt nói riêng và cộng đồng các sắc tộc nói chung.

Sau đó những vị nầy cũng đã trao bằng tưởng lục đến BS. Tâm Nguyễn và Cô Linh Nguyễn.

Sau những lời phát biểu là chương trình văn nghệ do các học viên trình diễn qua những tiết mục ca ngợi quê hưng và những bản tình ca thật hay.

Theo cô Linh Nguyễn, Giám Đốc Điều Hành cho biết, hiện nay trường có chương trình gởi các học viên đến thực tập tại các tiệm nail vẫn được tính vào giờ học, ngoài ra trường có kế hoạch hợp tác với 20 công ty chuyên về ngành thẩm mỹ để học sinh có cơ hội tham gia hầu phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Được biết trường Thẩm Mỹ Advance Beauty College được thành lập năm 1987 do cựu Hải Quân Trung Tá Nguyễn Tâm và phu nhân là Bà Nguyễn Kiên Tâm, điều hành cho đến năm 1999 thì trường giao lại cho hai người con (Thế hệ thứ hai) là Bác Sĩ Tâm Nguyễn và cô Linh Nguyễn đã tốt nghiệp Đại Học California State University, Fullerton. Linh Nguyễn đã có bằng BA về quản trị kinh doanh của Đại Học California State University, Fullerton. Tâm Nguyễn đã có bằng BS về khoa Sinh Học và quản trị Doanh Nghiệp Nhỏ từ Đại Học UC Irvine vào năm 1995. Ông cũng đã hoàn tất bằng Cao Học vào năm 2000 và đã có được bằng MBA tại Cal State Fullerton vào năm 2005, hai người nầy đã tiếp tục điều hành ngôi trường từ đó đến nay.

Ngôi trường nầy cũng đã góp phần vào sự thành công của các thế hệ tiếp nối, những phụ huynh tốt nghiệp từ ngôi trường nầy đã tạo được điều kiện để lo cho con em theo học các trường đại học và đã trở thành những Bác Sĩ, Kỷ Sư, những chuyên viên kỷ thuật, những khoa học gia đang làm việc trong các cơ quan Hoa Kỳ trên nhiều lãnh vực khoa học, kỹ thuật, v.v….

Theo Bác Sĩ Tâm Nguyễn, Tổng Giám Đốc Trường Advance Beauty College cho biết sau 35 năm hoạt động trường đã đào tạo hàng ngàn chuyên viên các ngành thẩm mỹ, làm việc khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.

Được biết, Trường dạy nghề thẩm mỹ Advance Beauty College tọa lạc tại thành phố Garden Grove trước đây đã được cựu Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, nay là Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ chọn lựa để trao giải thưởng hàng năm cho Doanh Nghiệp Nhỏ của tiểu bang California cho địa hạt 34, bao gồm phần lớn cộng đồng dân cư Little Saigon của Quận Cam.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ của tiểu bang California tức California Small Business Association tổ chức ngày Doanh Nghiệp Nhỏ California hàng năm để cùng nhau chọn lựa những người được vinh danh khắp tiểu bang California để chào mừng những doanh nghiệp làm ăn gương mẫu. Ngày hội này để cho các doanh nghiệp như là Advance Beauty College nhận thức được những đóng góp vượt bực cho tiểu bang California và cho cả cộng đồng xung quanh.

Advance Beauty College là trường dạy nghề tư được công nhận và là hội viên của the American Association of Cosmetology Schools (Hiệp hội những trường dạy thẩm mỹ Hoa Kỳ).

Bác Sĩ Tâm Nguyễn ngoài việc lo cho hai ngôi trường ông cũng đã từng là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Việt Foundation, và cũng đã được bổ nhiệm vào chức Board of Directors of Garden Grove Community Foundation , Hội Đồng các Trường Thẩm Mỹ Hoa Kỳ (American Association of Cosmetology School),...

Ông là người rất năng động trong cộng đồng đã từng phục vụ trong Ban Giám Đốc của The St. Anselm’s Cross Cultural Community Center, là trung tâm cung cấp những dịch vụ cho các cộng đồng di dân. Ông cũng ở trong ban Giám Đốc của the Vietnamese American Chamber of Commerce (Phòng Thương Mại Việt Mỹ) và the Vietnamese American Arts & Letters Association (Hội Thư Pháp Nghệ Thuật Việt Mỹ). Anh Tâm còn là thành viên ban Giám Đốc của the Project Vietnam Foundation, một nhóm thiện nguyện cung cấp thuốc men cho những làng mạc nông thôn nghèo khó tại Việt Nam.

Trường đã và đang có những khóa học về thẩm mỹ, dưỡng da, chăm sóc móng tay, liệu pháp massage, thực hành toàn diện và đào tạo giảng viên.

Trường rất mong được đón tiếp các cựu học viên trở lại thăm trường và kính mời đồng hương có dịp đến thăm hai cơ sở của trường, tại hai địa diểm: 10121 Westminster Ave, Garden Grove 92843, điện thoại (714) 530-2131 và, số 25332 Mclntyre Street, Laguna Hills CA 92653, Điện thoại (909) 951-8883 hoặc vào trang web: advancebeautycollege.com