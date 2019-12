Lịch 2020, lịch của Hồn Việt hải ngoại

Sao phát hành quá muộn.

Chúng tôi sẽ in và gửi đến các bạn cuốn lịch Hồn Việt của năm 2020. Bằng hữu hỏi rằng thiên hạ gửi biếu lịch từ tháng 7, lịch của tiên sinh gửi bây giờ quá muộn chăng. Không đâu ông ơi. Lịch của Việt Museum ghi ngày tháng 2020 để xử dụng từ đầu năm nhưng chính là di sản Hồn Việt để giữ lại trăm năm. Xin bạn ngồi xuống cho tôi nói câu chuyện xưa đã cũ gần nửa thế kỷ.

Chống Tầu lại học lịch Tầu.

Ở đất hải ngoại này vào cuối thập niên 80 là lúc quê hương đã ngồi dậy đổi mới và phát hành lại lịch Tam Tông Miếu theo kiểu Tàu. Dù đánh Tầu một trận long trời lở đất nhưng ta vẫn theo những chỉ dẫn vô cùng chậm tiến kiểu Trung Quốc. Hôm nay là ngày rất tốt để cưới xin, tắm và cắt tóc. Xin các ngài xé hộ tờ lịch xem hôm nay là ngày thứ mấy. Thứ hai các ngài ạ. Từ thứ hai đến chiều thứ sáu đều không được xuất hành. Không được ra đường thì làm sao cắt tóc và làm đám cưới thứ hai? Nhà ta quay ra Thái Bình Dương mà đầu năm phải xuất hành phương Đông thì chỉ thẳng đường ra biển. Cuối tuần sách lịch không cho động đất, trồng cây và cấm luôn cả cưới xin hay tổ chức lễ hội. Không những lời chỉ dẫn vô duyên tại hải ngoại mà thực ra ngay tại quê nhà cũng không hợp lý. Sự vô lý tối tăm theo chân người Việt dạy dỗ chúng ta ở bốn phương trời hải ngoại thực là điều sai lầm rất lạ lùng. Anh em ta ai cũng một lòng chống Tàu. Có nhiều tổ chức chỉ nhằm mục đích chống Tàu nhưng vẫn không nhìn ra nhìn sai lầm rất lẩm cẩm trên những tờ lịch hay những lời chỉ dẫn chậm tiến hết sức vô lý. Xin bằng hữu hãy ngồi đọc lời hướng dẫn vàng ngọc trên những tờ lịch của thánh nhân Trung Quốc và phe ta cứ nhắm mắt dịch ra để chỉ dẫn cho bà con từ trong nước ra đến hải ngoại. Vì vậy năm nay chúng tôi xin phát hành một cuốn lịch tạm thời gọi là cách mạng.

Lịch Mỹ cũng in sai.

Nếu thân hữu tiếp tục lưu ý thì lịch của Mỹ in biếu bà con vẫn ghi ngày 25 tháng 1 năm 2020 là ngày Chinese New Year. Thực ra nếu nể nang các dân tộc Á Châu còn theo đuôi con đường đi của Mặt Trăng thì nên ghi rằng Lunar New Year. Năm nay Âm lịch có dịp 2 lần tháng tư. Bởi vì chị Hằng Nga mấy năm rồi đi quá nhanh nên các Bốc sư Á châu bày ra sau tháng tư thường lệ rồi thêm tháng tư tiếp theo gọi là tháng Nhuận. Thông thường Tết ta vào tháng 2 dương lịch những năm nay cuối tháng 1 tây là đã có Tết ta.

Lịch âm dương của chúng tôi.

Đây là một màn phối hợp và trình bày Âm Dương rõ ràng. Trên căn bản có tất cả các chi tiết ngày tháng và tuần lễ của Dương Lịch. Những ngày nghỉ lễ quốc gia Hoa Kỳ quanh năm. Nhưng tình tự quê hương ghi rõ các ngày truyền thống dân tộc Việt Nam. Nếu Hoa Kỳ có ngày của các vị tổng thống thì Âm Lịch ghi rõ ngày Hùng Vương , Hai bà Trưng, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Lê lợi và Nguyễn Trung Trực. Mặc dù vấn đề chính trị tế nhị nhưng chúng tôi không quên ba vị lãnh đạo từ Bảo Đại, Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu. Nếu đã có ngày quan trọng là Chúa ra đời thì âm lịch phải ghi ngày Phật Đản. Người Mỹ có Mother Day thì ta ghi thêm Lễ Vu Lan. Ngay cả Hoa Kỳ có ngày Halloeen thì sao lại thiếu Tết Đoan Ngọ Việt Nam. Cũng không quên ghi ngày quốc Hận 30 tháng tư và ngày quân lục 19 tháng 6. Tết Trung thu ghi vào giữa tháng 8 nhưng trong mỗi tháng cũng ghi luôn ngày nào là đêm trăng tròn. Cũng không quên ghi ngày đầu tháng âm lịch. Rồi có cả ngày Lập Xuân, Vào Hạ, Sang Thu rồi Về Đông. Cũng không quên ngày đổi giờ của nước Mỹ. Đó là nội dung văn hóa Đông Tây trong cuốn lịch mới mẻ chào mừng năm 2020. Nhưng phần tuyệt vời là chúng tôi dùng hình ảnh các tác phẩm vô cùng độc đạo của Việt Musem làm cảnh cho ý nghĩa lịch sử của năm di cư tỵ nạn thứ 45 tại hải ngoại. Trong suốt 21 năm chiến tranh bảo vệ miền Nam và hơn 40 năm tìm tự do, sống tự do ở hải ngoại, chúng ta có biết bao nghệ sĩ tài hoa. Sáng tác biết bao nhiêu bài ca tiếng hát ca ngợi cuộc đấu tranh và những đoạn đường bi thảm tìm tự do, nhưng tiếc thay gần như không có các họa sĩ và các điêu khắc gia sáng tác các tác phẩm phản ánh cuộc chiến và thiên anh hùng ca vượt biển. Viet Museum rất may mắn sưu tầm được một số rất quan trọng và đây chính là dịp đưa ra cho công chúng thưởng lãm qua sáng kiến Lịch Hồn Dân Tộc 2020. Xin quý vị cho địa chỉ chúng tôi sẽ gửi biếu. Và sau đó tháng 1-2010 sẽ trực tiếp phát hành trên Internet để tự bà con 4 phương in lấy và xử dụng

Xin đừng quên đây chỉ là bạn nháp đầu tiên.

Nếu có chỗ sai hay có ý kiến xin cho biết, chúng tôi sẽ ghi nhận và sửa chữa.

Chúc mừng năm mới cùng món quà Lịch Hồn Dân Tộc

Viet Museum, IRCC, Dân Sinh và Giao Chỉ, San Jose.



****

Tắm mát ngọn sông Đào





Giao Chỉ, San Jose.

Lời cảm ơn cuối năm



Chuẩn bị mở cửa hàng.





Bài này là lời cảm ơn cuối năm của chương trình homeless IRCC. Ngày xưa thời kỳ còn ở Sài Gòn viết văn chui gửi qua Mỹ, tác giả Hoàng Hải Thủy có tác phẩm tựa đề theo ca dao: “Tắm mát ngọn sông Đào.” Nguyên văn câu ca dao ngọt ngào của tiền nhân như sau: Sông Thương nước chảy đôi dòng, Dòng trong, dòng đục, anh trông dòng nào? Muốn tắm mát thì lên ngọn con sông đào, Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh. Đêm nay tôi thao thức nghĩ đến một đề tài xã hội rất nhỏ bé nhưng liên quan đến nhu cầu tầm thường là vệ sinh thân thể. Số là năm 1992 nhân đi họp với các sắc dân tỵ nạn tại địa phương. Tấm lòng cảm kích đối với quê hương mới Hoa Kỳ đón chào di dân bốn phương đã đưa ra câu hỏi. Chúng tôi có thể làm điều gì góp sức xây dựng nước Mỹ. Các viên chức và nhà bảo trợ Hoa Kỳ đều nói rằng hãy giúp vấn nạn Homeless. Đây là nhu cầu miên viễn không bao giờ hoàn tất. Ngày xưa khi mới lập quốc, toàn dân đều là du mục. Bốn phương đều màn trời chiếu đất. Không có đô thị với cao ốc và chung cư. Toàn dân không ai là Homeless. Nhưng khi các thị xã được xây dựng, những đô thị thành hình với cả trăm triệu dân thì bắt đầu có những khách không nhà. Ngay tại San Jose của chúng tôi từ thị trấn đồng quê bỗng chốc vươn vai đứng lên thành kinh đô điện tử. Homeless ngày thêm đông đảo. Các bạn di dân ty nạn hãy đến các cơ quan thiện nguyện tiếp tay với họ. Chúng tôi bèn nhận lời làm cơm Việt Nam mỗi tháng dọn cho khách giang hồ một hay hai lần vào cuối tuần. Kể từ ngày nhận công tác đến nay thấm thoát đã gần 30 năm.Hàng trăm hội đoàn và cá nhân đã giúp chúng tôi thực hiện cơm Việt Nam trải qua hơn 300 tháng và trên 30 ngàn phần ăn đã dọn ra. Bây giờ là cuối năm 2019 xin chân thành cảm ơn quý vị đã tiếp tay với chúng tôi suốt con đường dài gọi là góp phần Thank You America. Bây giờ sắp đến năm 2020 chương trình cứ tiếp tục nhưng xin báo cáo một đề tài rất mới.

Khách hàng tắm xong.



Tắm mát ngọn sông đào. Kinh nghiệm góp phần nhỏ vào công việc yểm trợ Homeless suốt một phần tư thế kỷ chúng tôi đã có câu hỏi. Nhu cầu số một của khách không nhà là chuyện gì. Thực phẩm và quần áo thì đã đành. Phải chăng quan trọng nhất là nhà vệ sinh. Thực tế kẻ không nhà thì bất cứ chỗ nào kín đáo trên quê hương ta đều có thể là nhà vệ sinh. Trong khu rừng cây, dưới gầm cầu hay bất cứ nhà vệ sinh công cộng nào trong công viên, thư viện.Nhưng nhu cầu số một của Homeless là việc tắm rửa. Tôi có hỏi thăm một gia đình hai vợ chồng khách giang hồ và 2 đứa con nhỏ cư ngụ trên xe Van. Mỗi tháng một lần góp tiền thuê phòng một đêm tại motel hẻo lánh có 59 đồng.Cả gia đình tắm rửa và giặt dũ cho kỳ Vacation thần tiên. Đó là chuyện riêng của một gia đình. Bạn có biết thêm rằng những trẻ em của gia đình không nhà sống ra sao. Các em cũng là những học sinh tiểu học và trung học. Hy vọng được bữa ăn trưa miễn phí tại trường. Ai đưa chúng đi học và làm homework ở đâu. Dù là không nhà phải ở gầm cầu hay bờ sông thì cũng phải gần trường và thư viện.Không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa sao. Nhưng các bạn có biết là ở ngay vùng San Jose có cả ngàn sinh viên đại học homeless. Thống kê cho biết lên đến trên 10%. Đói và rét đã đành. Sáng sớm đi học vào nhà vệ sinh của trường đánh răng rửa mặt. Nhưng không tắm rửa thì người vẫn hôi hám ngồi gần các bạn thì rất phiền.

Con sông Đào ở San Jose. Xin giới thiệu với các bạn chương trình của tổ chức Casa de Clara, Catholic Worker từ nhiều năm qua đã có sáng kiến thành lập một nhà tắm lưu động dành cho Homeless. Mua một trailer trang bị 2 phòng tắm nước nóng. Cần một xe truck hay xe Van kéo đi lưu động. Chiều chủ nhật nếu quý vị có thì giờ hãy ghé qua bãi trống trước thư viện đường Tully quen thuộc với cộng động Việt Nam. Chủ nhật thư viện đóng của nhưng khách giang hồ ngồi ăn trưa và ghi danh chờ tắm. Nhân viên chính thức của cơ quan thiện nguyện và các em sinh viên tình nguyện thu xếp chỗ ngồi và dọn ăn tiếp khách. Mời khách vào tắm cỡ chừng 20 đến 25 phút. Đầy đủ xà phòng và khăn tắm rất sạch sẽ được tẩy hấp như mới. Lại có cả qần áo lót phát không. Sau mỗi lần khách xong việc, các em tình nguyện lại lên lau chùi nhà tắm trước khi mời người kể tiếp lên ngọn sông Đào ngay tại San Jose. Các vị khách quen thuộc có dịp gặp nhau với những tiếng Hi nhẹ nhàng. Không khí chờ đợi yên lặng, lịch sự và không ồn ào huyên náo. Có người đến bằng xe đủ loại. Nhiều người đi bộ đẩy cả xe chợ bao gồm toàn bộ gia sản. Đặc biệt các nhân viên phục vụ và tình nguyện ăn mặc giản dị nên chúng ta không phân biệt được hoàn cảnh mỗi người.

Ước vọng tương lai. Điều giản dị là chúng tôi muốn có con em Việt Nam ghi danh đến làm công tác tình nguyện.Nơi đây không khí rất bình yên, an toàn và học được bài học vĩ đại của tình người. Xa hơn nữa và thêm một chút khoe khoang tình nghĩa Việt Nam tôi ước mong cộng đồng ta tổ chức được một xe tắm lưu động giải quyết nhu cầu số một của người homeless. Trailer với 2 phòng tắm giá khoảng 50 ngàn. Cần một xe van cũ khoảng 10 ngàn. Chi phí điều hành cho tài xế, tiền xăng và các tiện nghi khác có thể chừng 7 ngàn một tháng. Đây không phải là nhu cầu lớn lao cho cả một cộng đồng. Nhiều gia đình Việt Nam đến nước này với 2 bàn tay trắng mà hiện có lợi tức hàng năm hàng triệu đồng. Làm chủ nhiều thương xá và nhiều đơn vị gia cư. Dù là cả cộng đồng hay chỉ một gia đình. Hãy nuôi một nhà tắm lưu động với hàng chữ Tắm mát ngọn sông Đào. Xe của cộng đồng Việt Nam có con sông Đào chạy quanh các khu phố Sài Gòn Town đến Little Sai Gon rồi đậu về bến Tully. Đã 45 năm gần nửa thế kỷ ở Hoa Kỳ. Ai cũng nói Thank You America mà không có chứng minh cụ thể. Chỉ đứng đó mà cãi nhau hoài--