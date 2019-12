Đối lập trên mạng hay thế lực thù dịch?

Ban Tuyên giáo của đảng cộng sản Quận Hai Bà Trưng, Hà nội, hôm cuối tháng 11/2019 vừa rồi, họp đảng để kiểm điểm hiệu quả của khả năng đảng ở Thủ đô chống thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Qua đầu tháng 12, Ban Tuyên giáo Trung ương đảng kết hợp với đảng ủy khối các cơ quan trung ương, báo Nhân Dân, đài TV Việt nam, để tăng cường «công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí » đối phó trong trận chiến truyền thông giữa «lề đàng và lề dân» . Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW lo sợ khó giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng – văn hóa diễn ra ngày càng phức tạp và hung hản hơn do những tiến bộ mới của công nghệ internet, mạng xã hội . Trong lúc đó, vẫn theo ông Lê Mạnh Hùng, “Một số cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng về công tác tư tưởng, văn hoá; thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước, xa rời tôn chỉ mục đích”.

Về phương tiện chống lại những thế lực thù địch trên mạng xã hội, hiện nay, Việt Nam có hơn 700 tờ báo, gần 100 kênh truyền hình . Nghĩa là toàn bộ phương tiện thông tin đều của đảng cộng sản . Những thế lực thù địch mà đảng và Nhà nước tập trung chống chỉ là những tố cáo, những nguyền rủa của dân chúng về sự thối nát của chế độ cộng sản, về sự thật Hồ Chí Minh từ xuất thân làm công an chỉ điểm ăn lương của Staline, về chủ trương của đảng cộng sản đang từng bước khéo léo giao sạch Việt nam cho Tàu Bắc kinh, ... nhũng điều đó được dân chúng phổ biến trên mạng xã hội.

Và, rất đáng chú ý vì đây là điều mới mẻ, thế lực thù địch này được Tiến sĩ François Guillemot, sử gia chuyên về Việt nam của Viện Nghiên cúu Á Đông (AIO, Trường Cao Đẳng Sư phạm Lyon, Pháp), đánh giá « Ở Việt Nam không phải là một chế độ đa đảng, nhưng thực ra là có một đối lập trên mạng để đáp lại và có sự tương tác giữa nội và ngoại để «nói chuyện với nhau" khi trả lời nhà báo Quốc Phương của Đài BBC bên lề «Bàn Tròn Tự do Ngôn luận ở Việt nam » hôm 21/9/2019 ở Lyon

Thật ra, ông cũng thừa nhận «Đối lập trên mạng» chỉ mới là nỗ lực còn «bất cân xứng» . Nhưng nếu đảng và Nhà nước cộng sản ở Viêt nam có dũng khí từ bỏ độc quyền báo chí, tức độc tài toàn trị, thì Việt nam chắc chắn sẽ không đơn độc mà phải lệ thuộc Bắc kinh để giử chế độ tồn tại .

Nhưng đảng và Nhà nước hà nội trước sau vẫn không hề nói những chống đối là « đối lập » mà chỉ coi đó là những thế lực thù địch . Với cộng sản không thể có đối lập . Chỉ có ta và không phải ta là địch . Mà địch là phải tiêu diệt .

Vậy « đối lập trên mạng » của Ts Guillemot nên được hiểu là sự chống đối lại chế độ của dân chúng trên mạng xã hội. Vì đối lập chỉ có trong một chế độ dân chủ tự do thật sự . Đó là lực lượng thiểu số đối với phía cầm quyền .

Hiện tượng «Bà Đầm Xòe» ở Hà nội là «Đối lập» hay «Thế lực thù địch» ?

«Bà Đầm Xòe» là một blog như bao nhiêu blog khác ở Việt nam có chủ blog bị tù hoặc vẫn được tự do hoạt động .«Bà Đầm Xòe » do ông Phạm Chí Thành dưới bút danh Phâm Thành làm chủ với hơn hai mươi người hợp tác cùng bày tỏ quan điểm phê phán, chống đối đảng cộng sản và Nhà nước hà nội . Lời lẻ đôi khi rất mạnh, khiếm nhả, mang nặng tính phỉ báng, mạt sát cá nhơn hơn là phê bình .

Riêng ông Phạm Thành bị nhà cầm quyền nhận diện «chính là kẻ chuyên tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc và bôi nhọ nhà nước Việt Nam, đồng thời tiếp tay cho các đối tượng khác chống phá đất nước, phỉ báng các lãnh tụ của dân tộc, kêu gọi người dân lật đổ thể chế chính trị tại Việt Nam.

Xuyên suốt quá trình viết blog, Phạm Thành dùng hết mọi cơ hội có thể để chống chế độ.

Ngoài ra, hắn còn thường xuyên có các hoạt động vi phạm pháp luật và thiếu gương mẫu ở khu dân cư nơi hắn ở.

Để có cái nhìn thêm về Phầm Thành và đánh giá đúng mức ông ấy, tưởng nên đọc qua vài đoạn bài viết phổ biến trên blog «Bà Đầm Xòe » :

« Ngay trong thời đại thông tin đã tràn ngập đến từng nhà vệ sinh của mỗi gia đình và đám con ông cháu cha của chính quyền thổ phỉ hiện tại luôn cố gắng hội nhập với văn minh của thế giới, nhưng vẫn cứ thích sài luật rừng thổ phỉ, rằng: “Luật sư phải có nghĩa vụ tố cáo tội phạm của thân chủ (Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân nói) và vẫn bắt, tống tù, thủ tiêu những người phản biện bằng các điều luật 88, 258 và các quy định rất mù mờ khác.

Ngày 20/9 vừa qua, trong buổi Hội thảo góp ý dự án Luật An ninh mạng do đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức, ông Trần Quốc Tú, Phó phòng Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp TP.HCM, đã đề nghị thêm tội danh “xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ” vào luật của Việt Nam.

Giải thích về lý do đưa ra đề nghị nghiêm cấm xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ, ông Tú nói rằng gần đây trên các trang mạng, các phần tử phản động chống phá đang ra sức xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh tụ cách mạng Việt Nam để hạ bệ thần tượng, như hạ bệ Hồ Chí Minh, gây hoang mang, hoài nghi và bất mãn trong quần chúng nhằm tiến đến mưu đồ chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Vì vậy ông kết luận rằng đây là hành vi nguy hiểm, trực tiếp ảnh hưởng đến chế độ và an ninh quốc gia.

Thế mà Phạm Thành vừa tự in và phổ biến quyển sách của ông có tựa là «Nguyễn Phú Trọng, Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo » sau khi cuốn sách bị nhiều nhà in từ chối in . Trả lời Đài VOA tại sao ông dám tự in :

“Tôi tự tin rằng việc in ấn này là không có gì sai luật. Tôi cũng muốn nói cho những người khác rằng họ có sách thì cứ in. Nhà nước không in, thì tôi, dùng quyền của tôi theo điều 25 của Hiến pháo đã quy định, để in».

Trong quyển sách ông tập trung lên án Nguyyễn Phú Trọng : «Ở trong nước người dân đều hiểu rất rõ việc làm của ông Trọng, nhưng có điều là người dân Việt Nam qua bao nhiêu năm bị cộng sản đè nén, tư duy độc lập không còn, tinh thần phản kháng không còn…, nên họ cứ để mặc cho Đảng muốn làm gì thì cứ làm. Chính sách đối ngoại của ông Trọng là vẫn tiếp tục chống phương Tây, còn đối nội là lừa đảo, ru ngủ mọi người dân – tuy vẫn nói rằng Đảng lãnh đạo thế này thế kia nhưng trên thực tế là người dân đã biết tỏng hết rồi, nhưng tinh thần phản kháng thấp - nên họ không có những cuộc biểu tình như người Hồng Kông, Đài Loan …Hiện nay có người nói rằng ông Trọng xoay trục, không theo gót Trung Quốc, nhưng tôi không bao giờ tin điều đó. Vì ông ấy là người do Trung Quốc dựng lên và ông luôn tìm mọi cơ hội để biện minh cho những hành động xâm lược của Trung Quốc».

Trả lời báo Người Việt ở Huê kỳ, ông Phạm Thành nói : «Ông Trọng thực chất đã là một Việt gian cho Tàu Cộng. Tàu Cộng bảo làm gì, làm như thế nào, ông Trọng cứ thế mà làm theo, tính từ năm 2006–thời điểm ông giữ chức Chủ tịch Quốc Hội đến khi thành Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Ông này chưa từng một lần mở mồm ra phê phán Tàu Cộng xâm lược đất liền, biển đảo, giết người, cướp của, phá hoại tài sản của người và ngư dân Việt Nam, chưa từng một lần mở mồm ra tỏ ý thương xót đồng bào bị Tàu Cộng giết hại, cướp của, phá hoại tài sản .

Với hai tay nắm đảng, và Nhà nước, đạt mức quyền lực hoàn hảo, ông điều khiển con thuyền Việt Nam bất luận sóng gió kiểu gì cũng phải cập bến Trung Nam Hải”.

Phê phán riêng về con người Nguyễn Phú Trọng, tác giả Phạm Thành đã dùng những lời quá đáng đối với một người đứng đầu đảng cầm quyền và đứng đầu cả Nhà nước xhcn :

«Ậy vào mồm Trọng lú , nhằm mục đích đậy những lời lú lẫn, xú uế đó lại , không để nó lan tỏa, ngấm sâu hơn nữa trong cộng đồng người VN, hằng mong dân tộc VN sẽ có cơ hội để tồn tại .

Nguyễn Phú Trọng là con người không có nhân cách . Người không có nhân cách thì phải gọi nó bằng thằng là quá đúng theo truyền thống gọi tên danh xưng ở nước Việt Nam ta : Thằng Phú Trọng ».

Nhắc lại câu của Nguyễn Phú Trọng tuyên bố đầu năm 2016 về quan hệ với Trung quốc «Nếu ta không hòa hiếu với họ thì giờ đây, ta có tiến hành đại hội được không ?», Phạm Thành đã phải không tự chế được :

«Một câu nói thể hiện sự khốn nạn hết chỗ chứa .Một sự lú lẫn, bốc mùi xú uế đã đạt tới tầm vĩ đại và nó cũng lại lộ nguyên hình một Nguyễn Phú Trọng luôn toàn tâm, toàn ý dốc sức thực hiện nhiệm vụ làm Thái thú mẫn cán cho Tàu Cộng . Trọng lú ơi , sao mà mày lú lẫ , bốc mùi đến thế ?»

Ông Phạm Thành và nhóm Bà Đầm Xòe phê phán cả Hồ Chí Minh bằng những lời lẽ mà thông thường đảng cộng sản không thể bỏ qua được :

«Di sản vĩ đại nhất của Hồ Chí Minh là hiện có hơn 4 triệu đảng viên cộng sản, thay nhau cầm quyền, thay nhau ăn tiền thuế của dân,một lòng ngày đêm học tập, trui rèn đạo đức của ông, tác phong của ông, để chúng vô tư bán đất nước, háo hức kiếm ăn, quyết liệt làm ăn, “ăn không từ một thứ gì của dân”, đi cùng đàn áp bắt bớ tống tù bất kỳ ai nói không đúng ý cảu bọn đảng viên cộng sản cầm quyền.

Ấy là chưa nói đến một thứ di sản khác, cả dân tộc Việt Nam bây giờ, đều mang tâm thức nô lệ cho cộng sản cầm quyền, sợ sự thật, lãng tránh công lý, chỉ biết sống như những con bò, vô tư găm cỏ trên cánh đồng cỏ cháy, như những con lợn hối hả sục mõm vào cái máng không có thức ăn, như những con chó, chỉ quẩn quanh sục xạo … ».

Đảng cs thừa nhận thất bại chống lại thế lực thù địch

Trong khuôn khổ Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, chiều 11.12, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức diễn đàn “Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh”. Diễn đàn hướng tới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tuyên truyền, cung cấp thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước cho thanh niên, nắm bắt tình hình dư luận thanh niên, đấu tranh với các thế lực thù địch để từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cũng như bản lĩnh chính trị của thanh niên hiện nay. Nhưng «nhiều trang mang màu sắc đỏ chỉ là chúng ta nói cho nhau nghe ! " .

Đại biểu Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, nhìn nhận hiện nay «một bộ phận không nhỏ thanh niên đang xa rời lý tưởng, có cuộc sống thực dụng, buông thả, thậm chí nhiều thanh niên có biểu hiện tung hê, thích thú với các thông tin trái chiều» .

Sau cùng, đại biểu Khánh phải thừa nhận «thời gian qua, các bộ, ngành, trong đó có Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên và cả Bộ Công an, nói nhiều, làm rầm rộ, mạnh mẽ, nhưng “thực tế công tác đấu tranh còn yếu, thậm chí nhiều mặt trận đang thua”.

Hiện tượng Phạm Thành

Phê phán Đệ nhứt lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng, cả Hồ Chí Minh, nhơn vật đảng tôn thờ như thần thánh, với những lời lẽ nặng nề như xỉ vả, thế mà Phạm Thành vẫn an nhiên tự tại tại Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội . Tuy ông có bị báo mạng của đảng cộng sản như Nhân Văn, Trang Thông tin chống Phản động chửi rủa ông cũng thậm tệ như ông chửi lãnh tụ của họ . Tức một cuộc chửi lộn tay đôi ngang ngữa nhau giữa phe báo đảng và Phạm Thành Bà Đầm Xòe . Trong lúc đó, nhà giáo Nguyễn Năng Tĩnh ở Hà tĩnh chỉ dạy học trò hát trong lớp học nhạc «Trả lại đây cho nhân dân tôi Quyền tự do, quyền con người, Quyền được nhìn, được nghe, được nói. Quyền được chọn chân lý tự do. Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn … » lại bị Tòa án phạt 11 năm tù ở và 5 năm quản chế.

Và một người khác chỉ làm 4 câu thơ bị công an phát hiện và bị bắt cầm tù, trong tù bị công an đánh đập mang bịnh, bị biệt giam, không thuốc men, chết :

Bài thơ 4 câu

Bố nhớ bé nhiều lắm bé ơi

Bé mang dép ngược bố la hoài

Ở đây chân trái là chân phải

Chân lý học hoài cũng thế thôi.

Theo dỏi hiện tượng Phạm Thành, ông Bùi D. Kh (dạy Toán ở Đại Học Paris VI - Pierre Curie) có ý kiến khá lạ. Ông nghĩ tới Dương Thu Hương 1987-1990 ở Hà Nội, và Tôn Thất Lập đầu năm 1975 ở Paris .

Theo ông thì Phạm Thành chửi rủa xối xả lãnh tụ cộng sản như Dương Thu Hương, nhưng không có cái tâm lương thiện của Dương Thu Hương !

Những năm 1987-1990 ở Hà Nội, Dương Thu Hương đấu tranh không ngừng nghỉ chống chuyên chế cộng sản (le despotisme communiste), chống sự hèn hạ trí thức (la vulgarité intellectuelle), chống lương tâm yên ổn của kẻ lề phải (la bonne conscience des bien-pensants), chống những kẻ chỉ sáng tác cho chính mình,và ủng hộ tiếng gào thét của các nhà đấu tranh chính trị trực diện ở Hà Nội .

Mà Phạm Thành 2019 không hề có các đấu tranh này !

Hồi đầu năm 1975 Tôn Thất Lập được đảng CSVN đưa tới Paris, làm chim mồi lực lượng thứ ba, để phá hoại Lực lượng thứ ba, nhiều phe phái, khá đông đảo ở Paris, và để che dấu đoàn quân viễn chinh biển người của Miền Bắc Việt Nam, tái khởi động từ tháng 1/1975 ở Đông Dương (Việt -Miên -Lào) !

Nếu chú ý sẽ thấy Phạm Thành chỉ chửi rủa cá nhân Nguyễn Phú Trọng, không chửi rủa Đảng, không chống Đảng, không chống Cộng sản về chủ thuyết, về chánh sách độc tài, bạo ngược ..

Vậy có thể hiểu Phạm Thành, là 1 nhà báo Hà Nội, tìm ra được một khe hở để tự bốc mình, kiếm tiền bán sách và kiếm vốn liếng chính trị như nhà chống đối, nhà phản kháng ?

Cũng có thể Phạm Thành chửi rủa Nguyễn Phú Trọng mà không bị bắt, không bị ra Tòa vì được hiểu là để đánh bóng, quảng cáo Nguyễn Phú Trọng . Hoan hô hay chửi rủa đều có âm vang như nhau ! Và Nguyễn Phú Trọng có thể sướng cho là mình phải có gì hay ho thì mới có nhà báo phê phán chớ !

Hoặc có thể Nguyễn Phú Trọng và Ban Tuyên Giáo Hà Nội dùng Phạm Thành để phá thối nhóm người đấu tranh chính trị trực diện ở Hà Nội bị coi như cá mè một lứa với Phạm Thành hay cho rằng họ chống ta cũng không ác liệt bằng Phạm Thành !

Nếu đúng như vậy thì quả thật Nguyễn Phú Trọng là người có bản lảnh chịu đấm ăn xôi vĩ đại không thua Hồ Chí Minh vĩ đại!

Cỏ May