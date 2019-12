Các Lãnh Đạo NATO Chế Giễu Trump Bị Bắt Gặp

Việc bắt quả tang này được thực hiện từ một video cho thấy Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (trái), Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron (phía trước), Thủ Tướng Anh Boris Johnson (phải) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau (phía sau, giữa) trong lúc các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp và Hà Lan đã bị chụp hình tại một buổi tiếp tân ở Cung Điện Buckingham chế giễu sự xuất hiện trên phương tiện truyền thông dài của Tổng Thống Mỹ Donald Trump trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 3 tháng 12 năm 2019 tại London. Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ vào ngày 4 tháng 12 năm 2019 một cuộc họp báo cuối cùng được lên kế hoạch dự kiến sau hội nghị thượng đỉnh NATO, sau hai ngày tranh chấp gay gắt với các đồng minh.(Photo AFP/Getty Images)



Người biểu tình đụng độ với cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối kế hoạch lương hưu gây tranh cãi của Tổng Thống Emmanuel Macron và ủng hộ cuộc đình công toàn quốc gần Điện Place de Republique ở Paris, Pháp vào ngày 5 tháng 12 năm 2019. Khoảng 800,000 người đã tham gia cuộc biểu tình mà cảnh sát đã dùng bom khói để giải tán đám đông.(Photo AFP/Getty Images)

Trong tuần qua, có một sự kiện thời sự mà có lẽ cả thế giới đều chú ý, đó là chuyện Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump gây sóng gió tại cuộc họp thượng đỉnh của Khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắc là NATO diễn ra ở thủ đô London, Anh Quốc.





Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.



“Khi các cuộc họp hôm nay đã xong, tôi sẽ trở lại Washington,” ông Trump viết trong hàng loại tweets. “Chúng tôi không tổ chức họp báo tại bế mạc của NATO bởi vì chúng tôi đã có quá nhiều trong 2 ngày qua,” ông Trump nói thế.



Cuộc họp báo đã được lên lịch sau hàng loạt họp tay đôi với các thành viên NATO, gồm Thủ Tướng Đức Angela Merkel và Thủ Tướng Ý Giuseppe Conte.

Nhiều giờ trước cuộc họp báo đã định bắt đầu, video thu được Thủ Tướng Canada Justin Trudeau chế giễu ông Trump trên loa.



Trump đã đưa ra một câu trả lời thẳng thừng khi được hỏi hôm Thứ Tư về những bình luận của Trudeau. “Ông ấy là người 2 mặt,” Trump nói thế, trước khi trả lời tiếp rằng, “Tôi thấy ông ấy là gã đàn ông rất lịch sự nhưng sự thật là tôi đã bảo ông ấy là ông ấy không trả 2% và tôi đoán ông ấy không hài lòng về điều đó.” Trump từ lâu đã hiểu rõ về việc các thành viên NATO trả ít hơn so với “phần công bằng” của họ, hướng tới liên minh, và đưa ra vấn đề liên tục trong cuộc họp kỷ niệm hai ngày trong tuần này.



Trong một đoạn thu âm thanh sau đó được các phóng viên đăng tải về sự kiện NATO, Trump đã xuất hiện để tự khen mình vì những lời cay nghiệt đối với Trudeau. “Thật là buồn cười khi tôi nói anh chàng hai mặt,” Trump đã được nghe nói như vậy.



Trudeau, nói với Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ Tướng Anh Boris Johnson, và Thủ Tướng Hòa Lan Mark Rutte, rằng Trump “trễ bởi vì ông ấy mắc họp báo 40 phút.” “Bạn chỉ cần nhìn nhóm của ông ấy xệ mặt xuống tới đất thì biết rồi,” ông Trudeau nói thế tại một thời điểm khác trong video, nhướn mày và ra hiệu bằng tay.



Không có nhà chính trị nào nói trên loa đang mở, mà được truyền thông xã hội phổ biến hôm Thứ Ba, đề cập tới tên ông Trump. Nhưng Trudeau cho biết hôm thứ Tư rằng chính Trump đã thông báo bất ngờ về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhóm G-7 vào năm tới khiến cho “nhóm của ông ấy bị xệ mặt xuống tới nền nhà.”



Trump cho biết hôm Thứ Ba rằng cuộc họp thượng điển G-7 năm 2010 sẽ tổ chức tại Trại David ở tiểu bang Maryland.



Iran giết chết hơn 1,000 người biểu tình





Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm, một ngày sau khi chính quyền ở Cộng hòa Hồi Giáo thừa nhận rằng những người biểu tình đã bị bắn và giết trong tình trạng bất ổn.



Brian Hook, đặc phái viên của Hoa Kỳ tại Iran, nói với các phóng viên của Bộ Ngoại Giao rằng các quan chức Mỹ đã xem một đoạn video về một sự kiện trong đó Quân Đoàn Vệ Binh Cách Mạng Iran đã bắn chết ít nhất 100 người bằng súng máy. Ông nói rằng Hoa Kỳ đã nhận và xem lại video về vụ việc đó ở thành phố Noshahr.



“Chỉ trong sự kiện này thôi, chế độ đã giết tới 100 người Iran và có thể còn nhiều hơn nữa,” theo Hook nói với các phóng viên.



Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế tin rằng có ít nhất 208 người đã bị giết trong các cuộc biểu tình và lực lượng an ninh đã đàn áp sau đó. Những nhóm khác, như National Council of Resistance of Iran, cho rằng 1,029 người đã bị giết trong các cuộc biểu tình tại 189 thành phố.



Iran tranh chấp các số liệu của Tổ Chức Ân Xá, nhưng cho đến nay đã từ chối công bố bất kỳ số liệu thương vong hoặc bắt giữ trên toàn quốc. Hook, người đã trích dẫn các báo cáo không xác định vào Thứ Năm và không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về số người chết, cho biết lực lượng Iran có thể đã giết chết hơn 1,000 người để đáp trả các cuộc biểu tình.



800,000 dân Pháp già trẻ biểu tình chống Marcron



Khách du lịch thất vọng đang gặp sự hỗn loạn giao thông khắp nước Pháp sang ngày thứ hai vào Thứ Sáu, khi các công đoàn đào sâu vào những gì họ hy vọng là một cuộc đình công kéo dài chống lại kế hoạch của Tổng Thống Emmanuel Macron để thiết kế lại hệ thống hưu trí quốc gia.



Hầu hết các chuyến xe lửa ở Pháp đều ngưng – gồm xe điện ngầm ở Paris – và giao thông tắt nghễn trên khắp cả nước.



Lâu Đài Versailles vẫn đóng cửa trong ngày thứ 2 vì cuộc đình công trên toàn quốc và Bảo Tàng Louvre cảnh giác du khách dự kiến chậm trễ và một số phòng trưng bày đóng cửa. Tháp Eiffel đã mở cửa trở lại vào Thứ Sáu sau khi đóng cửa cả ngày vào Thứ năm, nhưng khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới vẫn bị thách thức bởi sự gián đoạn liên quan đến đình công.



Xúc động trước cơn giận dữ lớn nhất trong nhiều năm qua, các công đoàn đã công bố kế hoạch mới trên toàn quốc, cuộc biểu tình “liên thế hệ” hôm Thứ Ba về một cuộc cải cách mà họ coi là một cuộc tấn công vào quyền của người lao động khó thắng được.



Ít nhất 800,000 người trẻ và già biểu tình hôm Thứ Năm, trong khi các cuộc đình công đóng cửa các trường học và một số dịch vụ công cộng và ngăn trở các bệnh viện và nhà máy lọc dầu. Cảnh sát đã bắn liên tục những luồng hơi cay và những người biểu tình đã nổ súng vào một đám đông xung quanh phía đông Paris. Tuy nhiên, hầu hết những người biểu tình đều ôn hòa, và bạo lực do một nhóm cực đoan không ngăn cản các công đoàn thúc giục mọi người trên khắp xã hội Pháp tham gia các cuộc biểu tình mới vào tuần tới.



Cảnh Sát Ấn Độ Xử Tử 4 Tội Phạm Hãm Hiếm 1 Cô Gái Trẻ





NEW DELHI -- Một trong những vụ hiếp dâm đáng lo ngại nhất của Ấn Độ trong những tháng gần đây đã được đưa đến một kết thúc bất ngờ và gây sốc vào Thứ Sáu, 6-12.



4 người đàn ông đã bị buộc tội cưỡng hiếp và giết chết một phụ nữ trẻ gần thành phố phía nam thành phố Hyderabad của Ấn Độ đã bị cảnh sát bắt dưới một cây cầu và bị bắn chết vào buổi sáng.



Các sự việc diễn ra làm sao thì vẫn chưa rõ ràng.



Cảnh sát, người đã chịu áp lực rất lớn để đưa những kẻ hiếp dâm ra trước công lý, nói rằng họ đã đưa những người đàn ông đến hiện trường vụ án lúc 3 giờ sáng và đang trong quá trình theo dõi họ tái hiện vụ tấn công khi hai người đàn ông đã cố lấy súng của các cảnh sát, khiến các cảnh sát không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắn chết các nghi phạm.



Các cảnh sát đang được ca ngợi là những anh hùng, và được những người dân ở đó đổ ra đường với những cánh hoa hồng để ăn mừng những gì họ coi là một hành động trả thù nhanh chóng cho một tội ác kinh hoàng. Vì có quá nhiều người đã đổ ra đường vào Thứ Sáu để ăn mừng nên giao thông đã bị ngưng trệ. Pháo có thể nghe thấy tiếng nổ trên khắp thành phố. Mọi người ôm nhau và phát kẹo.



Nhưng tình cảnh đằng sau vụ giết người đã gây ra sự nghi ngờ. Các nhà hoạt động nhân quyền đã tự hỏi có phải cảnh sát chỉ đơn giản xử tử những người đàn ông và bịa đặt một câu chuyện để che dấu vết của họ.



“Đó chỉ là sự phản đối kịch liệt gây áp lực buộc chính phủ phải loại bỏ 4 người đàn ông và đây là một sự vi phạm nhân quyền hoàn toàn,” theo Ranjana Kumari, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Xã Hội, một nhóm bất vụ lợi, cho biết.



Ông Kumari gọi các vụ giết người là “sự thất bại hoàn toàn của hệ thống tư pháp hình sự.”



2 Vụ nổ súng giết chết nhiều người tại Florida





Bốn người đã thiệt mạng gồm một nghi can sau sự kiện nổ súng tại căn cứ hải quân ở Pensacola, Florida, theo cảnh sát cho biết hôm Thứ Sáu, 6 tháng 12.



Tay súng đã được xác nhận là Mohammed Alshamrani, có quốc tịh Saudi và là thành viên của không lực Saudi Arabia đang được huấn luyện láy máy bay tại Hoa Kỳ, theo các viên chức an ninh thông thạo với cuộc điều tra nói với ABC News. Các nhà điều tra đang cố xác định xem có phải vụ nổ súng liên quan đến khủng bố hay không, theo các viên chức cho biết.



Các viên chức thẩm quyền đáp ứng các báo cáo về nổ súng tại Trạm Hàng Không Hải Quân Pensacola vào lúc 6 giờ 51 phút sáng Thứ Sáu, theo các viên chức cho biết. ATF và FBI cũng đã đến hiện trường.



Vụ nổ súng xảy ra tại một trong các tòa nhà lớp học trên căn cứ này, theo các viên chức cho hay. Các cảnh sát với Cảnh Sát Quận Escambia đã đến hiện trường và đã bắn chết nghi can sau cuộc đọ súng.



3 người, gồm tay súng, đã được tuyên bố chết tại hiện trường, theo cảnh sát cho hay. Một nạn nhân khác được chở tới bệnh viện và đã chết ở đó vì các thương tích.



8 người khác bị thương trong vụ nổ súng được chở tới Bệnh Viện Baptist Hospital, theo cảnh sát báo cáo. Tình trạng của các nạn nhân đó chưa được công bố.



Không có nạn nhân được xác định danh tánh.



2 cảnh sát nằm trong số những người bị thương trong vụ nổ súng. Một cảnh sát bị bắn vào chân và hiện đang được giải phẫu. Cảnh sát thứ hai bị bắn vào tay và đang ở bệnh viện điều trị. Cả hai đều được dự đoán sẽ không sao.



Trước đó, vào ngày 5 tháng 12 một tay cướp đã đấu súng với cảnh sát làm chết 4 người.



Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.



Cuộc rượt đuổi đã kết thúc trong trận đấu súng được trực tiếp truyền hình khi cảnh sát nổ súng vào chiếc xe tải UPS bị đánh cắp cách đó 25 dặm. Vụ đấu súng xảy ra sau khi chiếc xe tải đã bị kẹt xe làm chậm lại và bị bao vây bởi cảnh sát.



Ngay sau khi chiếc xe tải ngừng, cảnh sát đã nổ súng vào xe với các nghi can và tài xế UPS bên trong.



Một người đàn ông có thể được nhìn thấy cố chạy khỏi chiếc xe truck bên phía hành khách ngồi trong lúc đọ súng, nhưng không được biết có phải ông ấy là nhân viên của UPS hay là một nghi can.



Các viên chức đã xác nhận với báo Miami Herald rằng 2 nghi can đã bị giết chết, cùng với tài xế UPS và một người ngoài cuộc vô tội.



Cảnh sát nói rằng 2 nghi can có súng cố đánh cướp tiệm vàng Regent Jewelers ở địa chỉ 1261 Mariana Avenue gần ngả tư đường Miracle Mile và LeJeune Road.



Chủ của tiệm vàng được báo cáo đã đấu súng với các nghi can. Một phụ nữ bên trong tiệm bị bắn vào đầu trong thời gian nổ súng và đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ổn địn.



Theo sau nổ súng tại tiệm vàng, các nghi can đã chạy vào xe truck UPS, dẫn cảnh sát theo phía bắc Turnpike của Florida tới xa lộ I-75 trước khi ra khỏi xa lộ gần Century Village tại Pembroke Pines và rồi chạy tới khu vực Miramar.



422.9 triệu khẩu súng do cá nhân người Mỹ làm chủ





Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.



“Các số lượng này cho thấy kỹ nghệ mà nước Mỹ có ước muốn mạnh để tiếp tục mua vũ khí cho mục đích hợp pháp,” theo Chủ Tịch Joe Bartozzi của NSSF viết trong một thông báo.



“Súng trường thể thao hiện đại tiếp tục là súng trường trung tâm phổ biến nhất được bán ở Mỹ hiện nay và rõ ràng là một loại súng được sở hữu phổ biến với hơn 17 triệu quyền sở hữu tư nhân hợp pháp hiện nay. Sự phổ biến liên tục của súng ngắn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của người Mỹ để bảo vệ bản thân và nhà của họ và tham gia vào các môn thể thao bắn súng giải trí.”



Tài liệu trích thuật là từ các Phúc Trình Sản Xuất và Xuất Cảng Súng Hàng Năm (AFMER) của Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF's).

Tài liệu còn cho biết tổng số súng do công dân làm chủ từ năm 1986 tới 2018 là 422.9 triệu. 17,740,000 Súng Trường Thể Thao do cá nhân làm chủ. Hơn một nửa (54%) tất cả các súng trường được chế tạo trong năm 2017 là súng trường thể thao hiện đại.



688,000 người mỹ có thể mất Food Stamps





Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.



Quy định mới này khiến các tiểu bang khó từ bỏ yêu cầu người lớn có thể không có trẻ em phải làm việc ít nhất 20 giờ một tuần nếu không sẽ mất lợi ích. Chính phủ nói rằng sự thay đổi này nhằm khuyến khích những người nhận SNAP có được việc làm, nhưng những người ủng hộ chống đói nghèo lo lắng rằng nó sẽ làm tổn thương những người thu nhập thấp, những người không thể tìm được công việc ổn định.



"Chúng tôi cần khuyến khích mọi người bằng cách giúp đỡ họ, nhưng không cho phép nó trở thành một bàn tay vô hạn",” theo Bộ Trưởng Nông Nghiệp Hoa Kỳ Sonny Perdue cho biết trong thông cáo báo chí. "Bây giờ, giữa nền kinh tế mạnh nhất trong một thế hệ, chúng tôi cần tất cả những người có thể làm việc, đi làm việc."



Quy định mới tác động đến những người trưởng thành có thể trong độ tuổi từ 18 đến 49 mà không có người phụ thuộc. Có gần 4 triệu người trưởng thành như vậy nhận được phiếu thực phẩm trong năm 2016, khoảng 3/4 trong số đó không làm việc, theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cho biết. Một số ước tính cho biết những thay đổi có thể tiết kiệm gần 5 tỷ đô la trong 5 năm.



Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện lần đầu mở điều trần luận tội Trump





Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.



Ủy ban chịu trách nhiệm soạn thảo các bài viết về luận tội đã nhóm họp trong khi nhóm của Trump nổi giận khắp Điện Capitol. Phó Tổng Thống Mike Pence đã gặp bí mật với các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Hạ Viện, và các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa hội ý bí mật với cố vấn Bạch Ốc trong khi các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đứng về phía tổng thống và các nhà Dân Chủ buộc tội hướng vào điều đã trở thành động lực của một đảng để luận tội ông Trump.

Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện là Dân Biểu Jerrold Nadler thuộc Đảng Dân Chủ, mở ra phiên điều trần nói rằng, “Sự thật trước mắt chúng ta là không thể tranh cãi.”



Nadler cho biết cuộc gọi điện thoại của Trump với tổng thống Ukraine hồi tháng 7 năm ngoái không phải là lần đầu tiên Trump tìm kiếm một thế lực nước ngoài để tác động đến cuộc bầu cử ở Mỹ, sau sự can thiệp của Nga vào năm 2016, và nếu không được kiểm soát, ông có thể làm lại trong chiến dịch năm tới.



Chúng tôi không thể chờ đợi cuộc bầu cử để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay,” ông Nadler nói. "Tổng thống đã cho chúng ta thấy kiểu cách ứng xử của mình. Nếu chúng ta không hành động để giữ ông ta trong tầm kiểm soát, bây giờ, Tổng thống Trump gần như chắc chắn sẽ cố gắng một lần nữa để thu hút sự can thiệp vào cuộc bầu cử vì lợi ích chính trị cá nhân của ông ta."



Các nhà lập pháp Cộng hòa phản đối thủ tục tố tụng là không công bằng đối với tổng thống, việc nạo vét các cáo buộc vô căn cứ như một phần trong nỗ lực hủy bỏ cuộc bầu cử năm 2016 và loại bỏ ông Trump khỏi chức vụ.



“Các vị chỉ không thích tổng thống,” “theo Dân Biểu Doug Collins của Georgia, người đứng đầu của Đảng Cộng Hòa trong ủy ban tư pháp, phát biểu. Ông ấy gọi thủ tục là một sự “sỉ nhục” và “xấu hổ.”



Nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa đã tức thì phản đối quy trình này, xen vào các câu hỏi về thủ tục và họ dự định sẽ dành phần lớn phiên họp làm gián đoạn, trì hoãn và đặt câu hỏi cho các luật lệ.



Collins nói rằng, “Đây không phải là luận tội, đây chỉ đơn giản là việc làm đường rầy.”



Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cho biết Đảng Dân Chủ “chưa có quyết định” gì về việc sẽ có cuộc bỏ phiếu về việc luận tội hay không. Bà cũng đã có họp riêng với các đồng viện Dân Chủ. Nhưng một cuộc bỏ phiếu vào Lễ Giáng Sinh có vẻ sẽ xảy ra với việc công bố phúc trình 300 trang bởi các nhà Dân Chủ trong Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện tìm ra “hành vi sai trái nghiêm trọng” bởi tổng thống.



“Bằng chứng mà chúng tôi đã tìm thấy thực sự khá áp đảo rằng tổng thống đã sử dụng quyền lực của văn phòng của mình để bảo đảm sự ủng hộ chính trị và lạm dụng lòng tin của người dân Mỹ đặt vào ông và gây nguy hiểm cho an ninh của chúng ta,” theo Chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Adam Schiff, Dân Chủ tại California, nói với Associated Press. “Người Mỹ cần hiểu rằng tổng thống này đang đặt lợi ích chính trị cá nhân của mình lên trên họ. Và điều đó gây nguy hiểm cho đất nước.”



Liên quan đến cuộc điều trần lần đầu của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, một bản tin khác cho biết 3 chuyên gia pháp lý đã làm cho việc luận tội Trump thêm mạnh mẽ hơn tại cuộc điều trần gây tranh luận hôm Thứ Tư, theo CNN cho biết.



Một bộ ba học giả pháp lý đã tranh luận tại phiên tòa luận tội của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đầu tiên hôm Thứ Tư rằng hành vi chưa từng có của Tổng Thống Donald Trump là bằng chứng của các hành vi phạm tội bị cáo buộc, giữa các chống đối bằng lời và các rào cản tố tụng lặp đi lặp lại bởi các nhà Cộng Hòa phản đối tiến trình luận tội.



Cả ba giáo sư, Noah Feldman của Đại Học Harvard, Pamela Karlan của Đại Học Stanford và Michael Gerhardt của North Carolina, đều được hỏi, dựa trên bằng chứng của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, "Có phải Tổng Thống Trump đã phạm tội lạm dụng quyền lực cao và tội nhẹ lạm dụng quyền lực?" Tất cả nói rằng TT Trump đã làm."Nếu những gì chúng ta đang nói về không thể bị buộc tội, thì không có gì là có thể bị buộc tội", theo Gerhardt cho biết. "Đây chính xác là hành vi sai trái mà các nhà soạn thảo đã tạo ra Hiến Pháp, bao gồm cả luận tội, để bảo vệ chống lại."



Trong khi 3 vị giáo sư luật được Đảng Dân Chủ mời ủng hộ việc luận tội, vị giáo sư luật được Đảng Cộng Hòa mời để điều trần, là Jonathan Turley của George Washington, tranh cãi rằng các nhà Dân Chủ đã phạm sai lầm mà sẽ có nhiều hậu quả lâu dài.



"Tôi lo ngại về việc hạ thấp các tiêu chuẩn luận tội để phù hợp với một ít bằng chứng và nhiều giận dữ. Tôi tin rằng bản luận tội này không chỉ không đáp ứng tiêu chuẩn của các luận tội trong quá khứ mà còn tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các luận tội trong tương lai", theo Turley cho biết.





Hạ Viện Mỹ cho soạn điều khoản luận tội TT Trump





Hôm 5 tháng 12, Dân Biểu Nancy Pelosi, Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, đã chỉ đạo Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện soạn thảo “các điều khoản luận tội” TT Trump, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Năm như sau.



Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 5/12 cho biết đã chỉ đạo Ủy ban Tư pháp của Hạ viện thảo ra các điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump vì đã gây áp lực cho Ukraine điều tra một đối thủ chính trị, theo Reuters.



Bà được hãng tin Anh trích lời nói trên truyền hình: “Sự thật không thể chối cãi. Tổng thống đã lạm dụng quyền lực để tư lợi chính trị bất chấp tổn hại về an ninh quốc gia của chúng ta, khi giữ viện trợ quân sự cũng như một cuộc gặp quan trọng ở Phòng Bầu dục để đổi lấy việc thông báo điều tra đối thủ chính trị của ông”.



Bà Pelosi được Reuters trích lời nói thêm rằng “các hành động của tổng thống đã vi phạm nghiêm trọng hiến pháp”.



Bà cũng cho hay đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler tiến hành soạn thảo “các điều khoản luận tội”.



Trong khi đó, AP dẫn lời bà nói thêm: “Nền dân chủ của chúng ta đang lâm nguy. Tổng thống khiến chúng tôi không có một lựa chọn nào khác là phải hành động”.



Theo Reuters, thông báo của bà Pelosi được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Tư pháp tổ chức một cuộc điều trần mà tại đó, ba chuyên gia luật hiến pháp được phe Dân chủ mời tới nói rằng Tổng thống Trump đã có hành động có thể bị luận tội theo hiến pháp.



Trong khi đó, một chuyên gia luật thứ tư được các nhà lập pháp Cộng hòa mời tới cho rằng cuộc điều tra luận tội của phe Dân chủ “vội vàng” và “có lỗ hổng”.



Hãng tin AP đưa tin rằng phe Dân chủ tại Hạ viện đang tiến nhanh tới một cuộc bỏ phiếu mà nhiều khả năng sẽ được tiến hành vào dịp Giáng sinh.



Trung tâm của cuộc điều tra luận tội là cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hồi tháng Bảy vừa qua.



Theo AP, Tổng thống Trump bị cho là đã thúc ép nguyên thủ Ukraine mở cuộc điều tra liên quan tới ứng viên tổng thống hàng đầu của phe Dân chủ, ông Joe Biden, trong khi giữ khoản viện trợ dành cho Ukraine.



Tổng thống Trump đã nhiều lần lên tiếng rằng ông không làm điều gì sai trái.



Trước đó, Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện lần đầu tiên mở điều trần luận tội TT Trump hôm 4 tháng 12 với 4 vị giáo sư các đại học Mỹ.



Bạch Ốc hôm Thứ Sáu nói rằng họ sẽ không tham giam các cuộc điều trần luận tội của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện để chống lại TT Trump.



Trong lá thư 2 đoạn ngắn gọn gửi tới Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện Jerry Nadler, cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone viết rằng, “Như ông đã biết cuộc điều tra luận tội của ông là không cơ sở và vi phạm các nguyên tắc cơ bản của quá trình và sự công bằng cơ bản. Tuy nhiên chủ tịch Hạ Viện đã ra lệnh cho các nhà lập pháp Dân Chủ tại Hạ Viện tiến hành với các điều khoản luận tội trước khi ủy ban của ông nghe thấy mẫu bằng chứng.”



VN là ‘điểm nóng’ buôn người với lợi nhuận hàng chục tỉ đô





Việt Nam là điểm nóng của nạn buôn người và di cư lậu, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết hôm 3 tháng 12. Bản tin VOA cho biết chi tiết như sau.



Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.



Báo cáo tại một hội nghị hôm 29/11 về công tác hỗ trợ nạn nhân buôn người trở về, Thượng tác Lê Văn Nhãn – phó trưởng phòng Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm mua bán bán người của Cục Cảnh sát Hình sự - được báo chí Việt Nam dẫn lời nói: “Việt Nam được xem là điểm nóng của tình trạng mua bán người, di cư bất hợp pháp tại khu vực các nước tiểu vùng sông Mekong với ước tính lợi nhuận từ hoạt động mua bán người lên tới hàng chục tỉ đôla mỗi năm”.



Mặc dù vậy, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động lại không cung cấp con số cụ thể được cho là “siêu lợi nhuận” từ nạn buôn người tại Việt Nam.



Tình trạng buôn người tại Việt Nam bắt đầu thu hút sự chú ý của công luận thế giới kể từ sau khi xảy ra vụ 39 người Việt nhập cư bất hợp pháp chết trong một xe tải chở hàng đông lạnh ở Anh vào cuối tháng Mười.



Sau hơn một tháng phối hợp trong công tác điều tra và xác định danh tính nạn nhân giữa hai phía Anh-Việt, 39 thi hài và tro cốt của các nạn nhân cuối cùng đã được đưa về đến Việt Nam vào ngày 30/11.



Sau vụ việc này, một số tỉnh ở miền Nam như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng đang gặp khó khăn trong chủ trương xuất khẩu lao động vì số lượng người đăng ký tham gia giảm mạnh, kém xa chỉ tiêu đặt ra.



Trong đó, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Cà Mau, ông Từ Hoàng Ân, thừa nhận với báo Lao Động rằng tình hình xuất khẩu lao động của tỉnh đang “gặp khó” sau vụ 39 người chết. Cho đến thời điểm hiện tại, tỉnh này mới chỉ có 250 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong khi chỉ tiêu đặt ra cho năm 2019 là 400 người.



Tình trạng thiếu hụt số lượng người tham gia xuất khẩu lao động đang khiến cho các tỉnh trên phải “đẩy mạnh tuyên truyền” và đưa ra các chính sách hỗ trợ vay vốn, bảo hiểm… để khuyến khích người dân đi lao động ở nước ngoài.



Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động, cho biết tại hội nghị rằng trong vòng 6 năm qua, Việt Nam đã có 3.476 người là nạn nhân của các vụ mua bán người.



Các nạn nhân buôn người thường là phụ nữ và trẻ em ở vùng nông thôn, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và trình độ học vấn kém, theo Bộ Công an.

Trường hợp cụ thể nhất mới xảy ra là vụ một cô gái VN nạn nhân buôn người được cứu rồi sau đó là trở thành người đứng ra tổ chức buôn người đã bị bắt tại Nghệ An.



Mỹ viện trợ 300 triệu đô làm sạch độc chất da cam tại Biên Hòa





Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.



Quân chủng phòng không - không quân, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) động thổ giai đoạn 1 dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa.



Phát biểu tại buổi lễ ngày 5-12, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - khẳng định đây là dấu mốc quan trọng nhằm tiếp tục hiện thực hóa nội dung trong tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, thể hiện quyết tâm của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành trong phối hợp với USAID giải quyết hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.



Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cam kết mạnh mẽ cùng Chính phủ Việt Nam xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động khắc phục hậu quả của chất độc hóa học đối với con người tại Việt Nam.



Đến nay, Quân chủng phòng không - không quân (Bộ Quốc phòng) đã bàn giao 37ha đất khu vực phía tây sân bay (khu vực Pacer Ivy) cho USAID để bắt đầu thực hiện các hoạt động thực địa trong khuôn khổ dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa.



Với hỗ trợ của USAID, các đội thi công đã xây dựng đường công vụ, cổng ra vào và khu văn phòng để phục vụ dự án. Các hoạt động giải phóng mặt bằng và quan trắc đã bắt đầu được triển khai.



Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết tài trợ 300 triệu USD để khôi phục môi trường cho sân bay và các khu vực xung quanh. Mục tiêu ban đầu là loại bỏ nguy cơ rò rỉ thêm dioxin ra bên ngoài sân bay. Phối hợp với tỉnh Đồng Nai làm sạch các khu vực ngoài sân bay, sau đó là xử lý, cô lập đất nhiễm dioxin. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong 10 năm.



Tại buổi lễ, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm song những hậu quả chất độc hóa học đối với sức khỏe con người và môi trường sinh thái đến nay vẫn còn rất nặng nề. Ngoài các điểm nóng ô nhiễm chưa được tẩy độc còn có trên 3,6 triệu ha rừng đã bị hủy diệt, 4,8 triệu người bị phơi nhiễm và hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.



"Hôm nay, điểm nóng dioxin lớn nhất, phức tạp nhất tại Việt Nam chính thức được bắt đầu xử lý, niềm mong mỏi của người dân khu vực sân bay Biên Hòa được đáp ứng. Tôi tin rằng sau khi dự án hoàn thành, điểm nóng dioxin khu vực sân bay Biên Hòa chỉ còn trong sử sách, người dân hoàn toàn yên tâm sinh sống, thành phố Biên Hòa sẽ có diện tích lớn đất sạch để phát triển kinh tế - xã hội" - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình khẳng định.



Cũng trong dịp này, USAID đã ký thỏa thuận với NACCET về khoản tài trợ 65 triệu USD nhằm thực hiện các hoạt động cung cấp, hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật nặng tại 8 tỉnh ưu tiên trong 5 năm tới.



Theo đó, USAID dự kiến sẽ hợp tác với Chính phủ Việt Nam củng cố hệ thống phục hồi chức năng của Việt Nam và các mạng lưới hỗ trợ cộng đồng nhằm đảm bảo tất cả người khuyết tật đều có cơ hội tham gia đầy đủ vào xã hội, đồng thời cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống của họ.

Bản tin của báo Tuổi Trẻ Online cũng cho biết thêm thông tin như sau.



Cho đến nay, với sự hỗ trợ của các tổ chức, đối tác quốc tế, Việt Nam đã chôn lấp, cô lập hàng trăm ngàn mét khối đất nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa và Phù Cát; tẩy độc thành công hơn 150.000m3 đất và trầm tích ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng; bàn giao hơn 32,4ha đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.





Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Michelle Obama (giữa) chụp hình với các học sinh Việt Nam tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An hôm 9 tháng 12 năm 2019.(Photo AFP/Getty Images)





Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Michelle Obama và cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đến Việt Nam trong chuyến đi nhằm mục đích nâng cao ý thức về sự quan trọng của việc giáo dục cho các thanh nữ, theo bản tin của trang mạng https://footwearnews.com cho biết hôm 9 tháng 12 năm 2019.



Bà Obama đã thể hiện phong cách dịu dàng và thoải mái khi đến Việt Nam hôm Thứ Hai. Cựu đệ nhất phu nhân mặc một bộ màu hồng nhạt gồm áo cổ cao, quần harem và áo nịt tại Cần Giuộc, một trường trung học ở tỉnh Long Long, Việt Nam.



Người nữ sinh viên tốt nghiệp trường Luật Harvard này hôm nay đã được tháp tùng bởi Jenna Bush Hager, Julia Roberts và Lana Candor. Điểm dừng chân tiếp theo của bà Obama là Malaysia, nơi bà sẽ tham dự hội nghị Các Nhà Lãnh Đạo Của Tổ Chức Obama Foundation: Chương Trình Châu Á-Thái Bình Dương.



Là đệ nhất phu nhân, bà Obama được biết đến với chức vô địch các nhà thiết kế người Mỹ như Jason Wu, Michael Kors và Tanya Taylor, cũng như kết hợp những món đồ rẻ tiền hơn từ Gap hoặc Target vào tủ quần áo của bà.



Trong khi đó bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 9 tháng 12 cho biết thêm thông tin như sau.



Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã “bất ngờ” tới TP HCM hôm 8/12 với một lịch trình “bí mật” trong khi phu nhân của ông, bà Michelle Obama, tới Long An trong chương trình thúc đẩy giáo dục cho các trẻ em gái.



Các nguồn tin riêng của Thanh Niên, Zing.vn cho biết, cựu tổng thống Mỹ đến Việt Nam bằng máy bay riêng khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất chiều tối ngày 8/12.



Đây là lần thứ hai ông Obama tới Việt Nam nhưng là lần đầu tiên kể từ sau khi rời chức tổng thống Mỹ. Trước đó, bà Obama công khai lịch trình chuyến thăm đầu tiên của bà tới Việt Nam trong một chương trình của quỹ Obama Foundation nhằm tăng cường hỗ trợ giáo dục cho các trẻ em gái.



Chính phủ Việt Nam không có bất cứ thông báo nào về chuyến thăm của cựu tổng thống Mỹ và quỹ Obama Foundation hồi tháng 10 chỉ công bố thông tin về chuyến thăm của bà Obama tới Việt Nam. Tuy nhiên theo Zing.vn, chuyến đi của ông Obama “đã được lên kế hoạch và có lịch trình cụ thể thông báo cho lực lượng an ninh sân bay phía Việt Nam.”



Mặc dù lịch trình của ông Obama “được giữ kín” đối với giới truyền thông, nhưng theo thông tin của VnExpress, cựu tổng thống Mỹ đã gặp gỡ Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chiều ngày 9/12. Theo Sở Ngoại vụ TP HCM được Zing.vn trích dẫn, ông Nhân tiếp xã giao ông Obama tại trụ sở Thành ủy TP HCM.



Trong video đăng tải trên VnExpress, cựu Tổng thống Obama nói với ông Nhân trong buổi gặp mặt rằng vợ ông bà Obama “đang làm việc tại Long An để giúp đưa cơ hội đến với các trẻ em gái” trong một chương trình của quỹ Obama Foundation và rằng “đây là chuyến thăm đầu tiên của bà tới Việt Nam.”



Trong cùng ngày, vợ ông – bà Obama, đã có mặt tại Long An, để tham gia lớp đào tạo kỹ năng sống dành cho các bé gái tại trường Trung học Phổ thông Cần Giuộc.



Các hình ảnh trên truyền thông Việt Nam cho thấy bà Obama, cùng với các diễn viên Julia Roberts, Ngô Thanh Vân và Lana Condor, người từng sống tại trại trẻ mồ côi Việt Nam trước khi được một cặp vợ chồng Mỹ nhận làm con nuôi, giao lưu với các cựu thành viên của chương trình hỗ trợ trẻ em gái vị thành niên phát huy được tiềm năng thông qua giáo dục của tổ chức Liên minh Cơ hội cho Trẻ em gái (Girls Opportunity Alliance), một chương trình của quỹ Obama Foundation do hai vợ chồng cựu tổng thống Mỹ lập ra.



Cựu đệ nhất phu nhân Obama bày tỏ niềm vui được đến thăm Việt Nam, theo VnExpress, và xúc động với những câu chuyện về những cựu nữ sinh “phải vượt qua nhiều trở ngại của cuộc sống để gặt hái được nhiều thành công.”



Bà Obama nói “muốn chứng kiến những đóng góp đã tạo nên sự thay đổi của chương trình hỗ trợ trẻ em gái vị thành niên và muốn cùng các nghệ sỹ truyền cảm hứng cho họ,” theo VnExpress.



Ngoài các nữ diễn viên, cùng đi với bà Obama tới Long An còn có con gái cựu Tổng thống George W. Bush, Jenna Bush Hager, người nói rằng cô “hạnh phúc và tự hào khi có mặt ở (THPT Cần Giuộc)”, theo Zing.vn.