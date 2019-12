Ngừng Thi Hành Luật Bảo hiểm Y Tế đến 2021, Ứng Viên Tổng Thống Bloomberg: Hoa Kỳ Muốn Có Nhiều Di Dân

Lê Minh Hải





(Robert Mullins International) Tòa Bạch Ốc hứa hẹn sẽ thách thức một chánh án liên bang đã phán lệnh ngưng bản tuyên bố của Tổng thống Trump muốn ngăn chận những di dân nào không có khả năng mua bảo hiểm sức khỏe. Vào ngày 26 tháng11 vừa qua, ông Michael Simon, chánh án Tòa Quận Hoa Kỳ ở tiểu bang Oregon đã ban hành một án lệnh ngừng tác động hành pháp của ông Trump đưa ra vào đầu tháng 10.



Bản Tuyên Bố của ông Trump đòi hỏi những đương đơn xin thẻ xanh đến Hoa Kỳ phải chứng minh họ có thể mua bảo hiểm sức khỏe trong vòng 30 ngày sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ hoặc những bằng chứng khác có đủ khả năng mua bảo hiểm cho họ.



Chánh án Simon lúc đầu đã đưa ra án lệnh ngưng tạm thời tác động hành pháp của ông Trump đến ngày 3 tháng 11 năm 2019. Sau đó, ông đã nghe tranh luận và sau đó đưa ra quan điểm của ông vào ngày 26 tháng 11. Chánh án Simom quyết định rằng tác động hành pháp này là bất hợp pháp vì tổng thống không đưa ra bất kỳ lý do an ninh quốc gia hoặc những quan hệ đối ngọai nào để thay đổi luật di trú.



Những luật sư bênh vực di dân nói rằng quyết định của chánh án Simon là một giới hạn quan trọng đối với những nỗ lực của hành pháp Trump muốn viết lại luật di trú và luật y tế của đất nước chúng ta. Tác động hành pháp của ông Trump vi phạm những ranh giới đã được Hiến pháp quy định.



Quận Hạt Maryland Không Cộng Tác Với Cơ Quan ICE



Hội Đồng Quận Hạt Maryland thuộc tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, vừa bỏ phiếu ngăn cấm cảnh sát địa phương cộng tác với cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (tức cơ quan Immigration and Custom Enforcement - gọi tắt là ICE). Hội đồng này đã bỏ phiếu thông qua Đạo Luật Hành Động Liên Quan Đến Cộng Đồng. Luật này chống lại việc nhân viên cảnh sát hỗ trợ giới chức di trú liên bang điều tra một vụ án nào đó nếu không không có lệnh của tòa án.



Trong thời gian Tổng thống Trump nhậm chức, cơ quan ICE là cánh tay đắc lực của hành pháp với nỗ lực săn bắt và trục xuất người di trú phạm tội, bất kể những tội tiểu hình đã vị phạm từ rất nhiều năm. Đây là lý do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đang tranh cử tổng thống, đã tuyên bố rằng ông sẽ bãi bỏ cơ quan ICE ngay khi ông đắc cử tổng thống vào năm 2020.



Ông Trump ký gia hạn ngân sách ngắn hạn tránh chính phủ phải đóng cửa



Tổng thống Trump vừa ký một biện pháp tài trợ tạm thời, gia hạn việc tài trợ cho chính phủ đến ngày 20 tháng 12 năm 2019. Biện pháp này cho quốc hội thêm chút thời gian để chấp thuận phương cách chi tiêu 1 ngàn 370 tỷ mỹ kim cho tài khóa 2020, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Quốc hội cũng phải quyết định cách đương đầu với yêu cầu của ông Trump muốn tài trợ bức tường biên giới. Ông Trump đòi 5 tỷ mỹ kim để xây tường và 3 tỷ 600 triệu mỹ kim trong ngân khoản xây dựng quân đội để tài trợ cho việc xây tường.



Trong thời gian chính phủ đóng cửa tạm thời trong tháng 12 năm 2018 và tháng Giêng năm 2019 vừa qua, hầu hết 231.000 nhân viên của Bộ Nội An vẫn tiếp tục làm việc. Là một cơ quan dựa phần chính vào tiền lệ phí của khách hàng, Sở di trú vẫn tiếp tục tiến hành duyệt xét đơn di trú trong suốt thời gian chính phủ đóng cửa, kể cả những đơn bảo lãnh di dân và đơn xin việc làm không di dân, cũng như đơn xin chuyển diện thẻ xanh. Chín mươi bảy phần trăm công việc của Sở di trú vẫn tiếp tục, mặc dù chiếu khán (visa) dành cho những người họat động tôn giáo và những người đầu tư bị ngưng lại trong ngắn hạn trước đây.



Thống đốc California ân xá hai người Việt Nam tránh bị trục xuất



Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam. Hành pháp Trump vẫn tăng cường nỗ lực trục xuất những người có hồ sơ phạm tội hình sự, đặc biệt là những người ở các nước Đông Nam Á.



Hai người Việt Nam được ân xá là cư dân của Quận hạt Santa Clara, tiểu bang California, là Quyen Mai, 36 tuổi, và Dat Vu, 38 tuổi, đều tranh đấu để không bị trả về Việt Nam. Tội của họ đã xảy ra ít nhất là 16 năm trước. Văn phòng thống đốc nói rằng nếu hai người đàn ông này bị trục xuất bây giờ sẽ là một hậu quả bất công cho những hành động xảy ra từ quá lâu và điều này sẽ hủy họai gia đình của họ và cộng đồng. Cả hai anh đều đến Mỹ theo diện tỵ nạn lúc còn thời thơ ấu.



Tuy nhiên, việc ân xá của tiểu bang không tự động bảo vệ một người không bị trục xuất vì họ không thể xóa những tội hình sự cần bị trục xuất khi dựa trên quy luật liên bang về lý do phạm tội. Nhưng việc ân xóa cho thấy người phạm tội đã thể hiện sự phục hồi cách sống của họ.



Những tổ chức bảo vệ quyền di dân muốn thống đốc ra lệnh chấm dứt việc giam giữ những người đang là đối tượng bị trục xuất cho đến khi cơ quan ICE đến dẫn họ đi.



Ứng Viên Tổng Thống Bloomberg: Hoa Kỳ Muốn Có Nhiều Di Dân



Ông Michael Bloomber, ứng viên tổng thống mới nhất, tuyên bố rằng Hoa Kỳ cần có nhiều di dân hơn là hạn chế di dân. Ông vừa mới chia sẻ quan điểm của ông về một xã hội đa văn hóa thịnh vượng nhờ người di dân. Ông nói rằng: "Chúng ta muốn người di dân có tất cả những việc làm khác nhau mà đất nước cần - phát triển văn hóa của chúng ta, thức ăn của chúng ta, tôn giáo của chúng ta, đối thọai của chúng ta và chắc chắn phát triển nền kinh tế của chúng ta". Ông Bloomberg rất gay gắt về những chính sách của ông Trump mà ông cho rằng đã đưa đến việc chia cắt những gia đình khi họ đến biên giới xin lánh cư tại Hoa Kỳ



Ông Bloomberg là cựu thị trưởng thành phố New York và là một tỷ phú có tổng tài sản khỏang 50 tỷ mỹ kim. Ông luôn luôn ủng hộ những nỗ lực cấp tiến, chẳng hạn như tranh đấu trước những thay đổi về khí hậu, là một đề tài mà ông Trump cho rằng chẳng cần phải làm gì hết trước những biến đổi khắc nghiệt về khí hậu.



Hỏi Đáp Di Trú



- Hỏi: Nếu Những Đòi Hỏi Về Bảo Hiểm Y Tế áp dụng cho những đương đơn xin chiếu khán di dân ở ngòai Hoa Kỳ được đưa lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, khi nào Pháp Viện sẽ đưa ra quyết định?

- Đáp: Tối Cao Pháp Viện sẽ có thể không đưa ra quyết định cho đến tháng 6 năm 2021.



- Hỏi: Ông Trump vẫn có thể hợp lệ tái tranh cử tổng thống hay không nếu Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông?

- Đáp: Được. Tên của ông ta vẫn có thể được in trên phiếu bầu. Việc luận tội của Hạ viện chỉ cho thấy sự bất đồng của họ về những việc làm sai trái của ông Trump. Điều này không ngăn cản việc ông Trump tái tranh cử. Thượng viện, với đa số là thành viên của đảng Cộng Hòa, sẽ không luận tội ông Trump. Cử tri luôn là tiếng nói sau cùng trong mùa bầu cử tháng 11 năm 2020.



- Hỏi: Có bao nhiều người Việt Namở Hoa Kỳ phạm tội và đang chờ bị trục xuất về Việt Nam?

- Đáp: Khỏang 7.700 di dân Việt Nam đang chờ bị trục xuất cho đến tháng 11 năm 2018, nhưng thực sự chỉ có một phần trăm rất nhỏ trong số này bị trục xuất mà thôi.



