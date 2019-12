Tiệc Chay Kỷ Niệm 1 Năm Thành Lập Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu

Westminster (Bình Sa)- - Để kỷ niệm 1 năm thành lập Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, đài đã tổ chức buổi tiệc chay văn nghệ gây quỹ vào tối Chủ Nhật, ngày 8 tháng Mười Hai năm 2019 tại nhà hàng Diamond Seafood 3, Westmister, Thành Phố Westminster, Nam California.



Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu tọa lạc tại địa chỉ 9884 Bolsa Ave, Thành phố Westminster (phía sau Cơm Tấm Thành) do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Viện chủ các thiền viện: Thiền Viện Chân Không, Hawaii; Thiền Viện Chân Không, London, Anh Quốc; và Tu Viện An Lạc, Ventura, California… cùng Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh chủ trương thành lập. Hiện tại đài do Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh làm Giám Đốc Điều Hành cùng một số anh chị em chuyên viên kỳ thuật, Ca Sĩ trong đó có hai cô con gái của Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh là Hai MC và cũng là phụ trách phần kỷ thuật của đài đó là Hoàng Trinh, và Hoàng Nguyên, tất cả những người làm việc cho đài đều là những ngưới phát tâm thiện nguyện.





Riêng Ca nhạc sĩ Thùy Linh trong vai trò là giám đốc điều hành tổng quát chương trình Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, cô cũng là người thực hiện chương trình, thu hình những phóng sự trong cộng đồng Phật Giáo tại Little Saigon và nhiều nơi khác.



Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu là một cơ sở bất vụ lợi, và cũng nhờ nhiều mạnh thường quân xa gần yểm trợ nên đài được duy trì hơn một năm qua.

Theo Hòa Thượng Thích Thông Hải cho biết “Lý do có sự ra đời của đài là trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy YouTube là một hệ thống chuyển tải những hình ảnh tin tức cũng như văn nghệ rất mạnh, và chúng tôi cũng nhận thấy những đài truyền hình phát sóng trên hệ thống digital thì chỉ trong phạm vi có giới hạn, mà chi phí lại cao hơn các kênh trong hệ thống truyền hình được phát hình trên YouTube rất nhiều. Vì thế, chúng tôi mới mạo muội thành lập Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu để quý đồng hương trên thế giới có thể xem được những tin tức của Phật Giáo cũng như những chương trình có ích lợi cho xã hội, nhất là những chương trình thuyết giảng về Phật pháp do quý vị Giảng Sư thực hiện.





Trong dịp nầy, Hòa Thượng Thích Thông Hải cho biết, hiện nay, đài có ba “kênh” truyền hình chính: Thứ nhất là chương trình Pháp Thoại và Pháp Ngữ, gồm những bài giảng của chư tôn đức ở các nơi gởi về đài. Thứ hai là chương trình Phật Đạo Ca gồm những bài đạo ca, do nhóm “Dòng Chảy Tâm Linh” gồm các ca sĩ Hồ Quốc Việt, Minh Tâm và ca nhạc sĩ Thùy Linh đảm trách. Thứ ba là “kênh” Tin Tức Phật Giáo Toàn Cầu được thu hình từ những tin tức Phật Giáo toàn cầu và được phát sóng tại phòng thu của đài tại Thành Phố Westminster, Nam Cal;ifornia.



Khoảng 600 Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni đến từ các chùa và tự viện Nam California cùng đồng hương Phật tử tham dựï đêm tiệc chay kỷ niệm một năm thành lập đài.





Chư tôn đức chứng minh có: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, HT. Thích Minh Mẫn, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, HT. Thích Như Minh, Viện Chủ Chùa Việt Nam Los Angerles.



Quan khách có Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và phu nhân, Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Tài Đổ, một số quý hội đoàn, đoàn thể Phật Giáo, các cơ quan truyền thông.



Điều hợp chương trình tổng quát do Đại Đức Thích Đức Trí.



Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút Nhập Từ Bi Quán do Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật điều hợp.





Sau đó lời chào mừng và cảm ơn của HT. Thích Thông Hải, mở đầu HT. nói: “Sự hiện diện của tất cả quý ngài, quý vị là một niềm khích lệ lớn lao cho riêng cá nhân của chúng tôi và tất cả các anh chị em trong Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu. Một năm trôi qua với bao nhiêu khó khăn thử thách, chúng tôi đã từng nghĩ rằng, chắc có lẽ đài sẽ không tiếp tục được lâu dài bởi gặp phải nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự yểm trợ của quý chư tôn đức và đồng hương xa gần đã cho đài được tồn tại cho đến bây giờ. Như quý vị đã biết, nếu ai đã đi vào ngành truyền thông, có thể chúng ta nhìn thấy tuy dễ, nhưng khi thực hiện thì rất khó trong vấn đề kỹ thuật, công sức và thời gian làm việc. Điều cần thiết nhất là vấn đề tài chánh để duy trì.



Mặc dù chúng tôi rất bận rộn về Phật sự, nhưng cũng nhờ cơ duyên may mắn có YouTube là một hệ thống truyền tải rất mạnh mà quý vị ở nơi nào nếu có Internet thì chúng ta vẫn xem được. Hiện nay, tại phòng đài của chúng tôi có trên 200 video đã được lưu lại trong thư viện của Đài Phát Âm Phật Giáo Toàn Cầu. Với sự cố gắng làm việc không ngừng của Phật tử ca nhạc sĩ Thùy Linh cùng hai ái nữ của cô, họ là những người đã góp công sức và thời gian đã giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều để thực hiện những chương trình của đài trong một năm qua.”



Tiếp theo lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, HT. cảm ơn HT. Thích Thông Hải và ban tổ chức, HT tiếp: “Chúng ta có mặt hôm nay, trước là để tạ ơn Đức Phật, sau là để cám ơn đất nước Hoa Kỳ đã cho chúng ta có cơ hội nói lên tiếng nói của tự do và được làm chủ chính mình. Hôm nay, sự có mặt của quý vị là sự tiếp hơi để cùng gióng lên tiếng chuông lớn, nhằm hỗ trợ cho nền Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại được mạnh mẽ hơn, trong đó có chương trình của Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu…”





Sau đó là lời Đạo Từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, mở đầu HT. tán thán công đức của HT. Thích Thông Hải, mặc dù bận rộn với nhiều công tác Phật Sự, HT. vẫn luôn quan tâm đến vấn đề hoằng pháp, trong lúc khó khăn HT. vẫn đứng ra thành lập Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, chúc cho HT. và Ban điều hành của đài được thành công tốt đẹp trong những năm tiếp nối…



Trong dịp nầy Nghị Viện Phát Bùi cũng đã trao bằng tưởng lệ của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đến HT. Thích Thông Hải và cô Thùy Linh Giám Đóc Đài.



Chương trình văn nghệ do MC. Triệu Mỹ Ngân và Thùy Linh điều hợp.



Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ.



Mở đầu hai Xướng Ngôn Viên của Đài đó là Hoàng Trinh và Hoàng Nguyên lên trình diễn màng múa quạt “Lôi Phong Phiếm.”





Tiếp theo nhóm An Lạc Pháp trong nhạc phẩm “Ca Ngợi Đấng Thế Tôn”, Ca Sĩ Minh Tâm với “Quê Hương Ba Miền”, Ca Sĩ Hồ Quốc Việt qua nhạc phẩm “Gánh Mẹ,” Nghệ Sĩ Minh Hùng qua bản Tân Cổ “Ngàn Dặm Nước Non.”



Xen lẫn chương trình có phần bán đấu giá những tặng phẩm, những bức Thư Họa và những kỷ vật, trong phần nầy rất sôi nổi qua những cánh tay giơ cao để mong được kỷ vật về mình đã làm cho hội trường rộn lên những tràng pháo tay thật lớn.



Trong dịp nầy, MC cũng đã giới thiệu đến mọi người CD Thùy Linh do Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh sáng tác và trình diễn.



Tiếp theo, Nghị Viên Garden Grove Bùi Phát, kiêm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, cũng có lời chúc mừng ban tổ chức và ông đã gởi tặng bằng khen của thành phố Garden Grove đến Hòa Thượng Thích Thông Hải và ca nhạc sĩ Thùy Linh.





Muốn biết thêm cho tiết, xin liên lạc Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu ở địa chỉ 9884 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683. Hoặc Hòa Thượng Thích Thông Hải (888) 222-0909, Thùy Linh (714) 808-3589.



Tiếp xúc với HT. Thích Thông Hải được HT. cho biết: “Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu tiếng Anh gọi là Global Buddhist Media & Tour. Văn phòng cũng là nơi thâu hình, và cô Thùy Linh có chuyên môn, có kỹ thuật rất giỏi về phương diện này. Mai mốt trong tương lai khi mình làm thành phẩm rồi, mình có phương tiện mình sẽ thuê air vì hiện nay air rất mắc. Mình vừa để lên air, vừa để lên YouTube thành ra chương trình sẽ có nhiều vấn đề phải làm. Thật ra, các chùa cũng bận rộn nên trong trường hạ vừa qua thầy cũng có nói, đây là chỗ để chư tôn đức Tăng, Ni liên lạc nó tiện lợi hơn.”



Đài hiện có ba Kênh. Một là pháp thoại, pháp ngữ; hai là Đạo ca và ba là Tin Tức Phật Giáo Toàn Cầu. Nhóm đạo ca “Dòng Chảy Tâm Linh” do các ca sĩ Hồ Quốc Việt, Minh Tâm và Thùy Linh đảm nhiệm.



“Trong tương lai sẽ còn nhiều chương trình kế tiếp là Pháp Thoại và Pháp Ngữ. Chương Trình Pháp Thoại sẽ phát đi những lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú, và những Lời Hay Ý Đẹp và một kênh nữa là Pháp Thoại do Hòa Thượng Thông Hải phụ trách, thầy sẽ phát lên những bài giảng của chư tôn đức Tăng, Ni…”