Nhiều Nhà Lập Pháp CH Tung Quảng Cáo Tố Trump Bịt Miệng Các Phụ Tá, Kêu Gọi Ông Trump Hãy Hợp Tác Trong Cuộc Điều Trần Về Luận Tội

Một nhóm bảo thủ đang nhắm mục tiêu là các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Hạ Viện với chiến dịch bảng quảng cáo kỹ thuật số chỉ trích nặng nề TT Donald Trump.

Trong quảng cáo mới có tên Republicans for the Rule of Law bố cáo Trump cấm các nhân chứng chính ra điều trần chống lại ông trong vụ điều trần luận tội tại Hạ Viện vì vụ tai tiếng Ukraine.

Quảng cáo này cho thấy ông Trump với ngón tay đưa lên miệng ra dấu rằng ông muốn im lặng. Ông xuất hiện bện cạnh Ngoại Trưởng Mike Pompeo, cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton, quyền Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Mick Mulvaney và luật sư riêng của ông Trump là Rudy Giuliani, trong các bức hình.

Tất cả ngoài Trump đều có băng keo dán trên miêng để không cho họ nói.

“Trump đang giấu điều gì?” bức quảng cáo nêu câu hỏi như thế, mà sẽ được đặt vào các địa hạt quốc hội của các nhà lập pháp Cộng Hòa Hạ Viện, gồm DB Greg Walden (Oregon), Mac Thornberry (Texas), Fred Upton (Michigan), Brian Fitzpatrick (Pennsylvania), Adam Kinzinger (Illinois), John Katko (New York), và Martha Roby (Alabama).

“Tổng thống không làm chủ chính phủ và ông không đứng trên luật pháp,” theo phát ngôn viên của nhóm Republicans for the Rule of Law là Chris Truax cho biết trong một thông báo gửi tới báo HuffPost cho biết. “

Ông ấy chỉ đơn thuần là người chăm sóc thay mặt chúng tôi và khi Quốc Hội yêu cầu việc kế toán, thì đó là nhiệm vụ của Tổng Thống phải tuân theo.”

“Nếu Tổng Thống Trump thực sự có thể chứng minh rằng ông vô tội về các cáo buộc luận tội chống lại ông, thì ông đã phải nỗ lực để làm điều đó cho đến bây giờ,” theo ông Truax kết luận. “Nếu Tổng Thống thực sự nghĩ rằng sự thật sẽ miễn tội cho ông, tại sao ông không để cho những sự thật đó được nói ra?”