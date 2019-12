Thông Cáo Số 4: Diễn Hành Tết trên Đại Lộ Trần Hưng Đạo có Disneyland Tham Dự

(Xem: 325)

Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối