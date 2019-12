Báo Suy Thoái-Cán Bộ Mơ Hồ-Nghị Quyết Bơ Vơ

(Xem: 2522)

Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn