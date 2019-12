Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu về Chiến Tranh Việt Nam ra mắt tại Little Saigon, Nam California, nhân dịp tái bản hồi ký Gọng Kìm Lịch Sử của Cựu Đại Sứ Bùi Diễm

Cựu Đại Sứ Bùi Diễm

LITTLE SAIGON, Nam California (03/12/2019) - Một buổi sinh hoạt sẽ được tổ chức vào lúc 1:30PM, ngày 22 tháng 12, 2019 tại phòng hội Việt Báo, 14841 Moran St, Westminster, California 92683 (vào cửa tự do) và nhân dịp này tiến sĩ Thái Đình Võ, trường Đại Học Cornell, tiểu bang New York, sẽ giới thiệu một dự án được gọi là “Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu về Chiến Tranh Việt Nam: Sự Can Thiệp Của Hoa Kỳ Tại Việt Nam Qua Cái Nhìn Của Một Nhà Ngoại Giao” do anh phụ trách, một dự án nằm trong một chương trình nghiên cứu rộng lớn hơn về Đông Nam Á Châu của trường Đại Học này.Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu (oral history) là một dự án nghiên cứu học thuật nhằm mục đích thu thập, lưu trữ, khai thác và phổ biến dữ liệu, ký ức và suy nghĩ liên quan đến những kinh nghiệm trong lịch sử, đặc biệt là lịch sử chiến tranh tại Việt Nam. Vì được biết cựu Đại Sứ Bùi Diễm là người đã làm bản thông cáo loan báo khi ba tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến của Hoa Kỳ đổ bộ lên Đà Nẵng tháng 3, 1965, và đã làm Đại Sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ hơn 5 năm, làm Đại Sứ Lưu Động cho tới khi chiến tranh chấm dứt năm 1975, do đó có nhiều kinh nghiệm về mối liên quan giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, nên khi có dịp tiếp xúc với cựu Đại Sứ tại một Hội Thảo do giáo sư Keith Taylor, trường Đại Học Cornell, tổ chức tháng 6, năm 2012, (với chủ đề “Tiếng nói từ Đệ Nhị Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam”) anh Thái Đình Võ đã đưa ra dự án lịch sử truyền khẩu và được nhà ngoại giao kỳ cựu đồng ý để anh phỏng vấn về những kinh nghiệm của ông qua những diễn biến về chiến cuộc ở Việt Nam. Và kết quả là trong 6 năm từ 2013 đến 2019, qua nhiều giai đoạn làm việc chung, một bộ phim tài liệu dài 17 tiếng phỏng vấn, và tài liệu được gom góp vào một USB mà anh sẽ giới thiệu tại buổi sinh hoạt.Nhân dịp này nhà xuất bản Việt Tide sẽ đưa ra cuốn hồi ký Gọng Kìm Lịch Sử vừa mới được in lại với sự đồng ý của tác giả Bùi Diễm. Về cuốn hồi ký này thì gần đây vì có một số độc giả hỏi mua trong khi đó thì các hiệu sách không còn sách để bán nên người ta thấy ở trên mạng có bản dịch cũng được gọi là “Gọng Kìm Lịch Sử” nhưng thực ra chỉ là bản dịch từ cuốn In The Jaws of History của tác giả viết bằng tiếng Anh. Tưởng cũng cần phải nói rõ là tuy có bố cục tương tự như cuốn tiếng Anh (xuất bản năm 1987), cuốn Gọng Kìm Lịch Sử (xuất bản năm 2000 và nay vừa mới được in lại) là cuốn được tác giả Bùi Diễm viết bằng lời văn tiếng Việt của chính ông cùng với những tài liệu mà ông đã sưu tầm được sau 1987 và thêm vào cuốn sách.đốc nhà xuất bản Việt Tide, sẽ có mặt tại buổi sinh hoạt cùng với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, người điều hợp buổi họp. Vì lý do sức khoẻ, tác giả Bùi Diễm sẽ tham dự buổi sinh hoạt và phần vấn đáp qua truyền hình trực tuyến (video conference).Để biết thêm chi tiết về Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu xin vào trang mạng VietnamWarOHP.com. Bộ phim tài liệu dài 17 tiếng phỏng vấn cựu Đại Sứ Bùi Diễm cùng tất cả các tài liệu được gom vào một USB, giá bán 25 Mỹ kim. Quý vị cũng có thể đặt mua qua vietnamwaroralhistoryproject@gmail.com hoặc vnlichsutruyenkhau@gmail.com.Hồi ký Gọng Kìm Lịch Sử đang có bán tại www.baoviettide.com/store.html - ấn phí 25 Mỹ kim. Liên lạc nhà xuất bản Việt Tide: (714) 262-7028 hoặc ad@baoviettide.com.