GIẢI VĂN CHƯƠNG TOÀN QUỐC (NATIONAL BOOK AWARD) NĂM 2019

Hai mươi lăm cuốn sách lọt vòng chung kết giải Văn Chương Toàn Quốc Hoa Kỳ 2019 gồm các thể loại: Tiểu thuyết, Phi Hư cấu, Thơ, Văn chương dịch, và Văn chương Thiếu niên. Mỗi thể loại có năm cuốn được bình chọn vào chung kết từ 1.712 cuốn do các nhà xuất bản lớn nhỏ khắp nơi gửi về dự thí. Sau cùng, tại buổi lễ tổ chức hôm 20/11/2019 tại thành phố New York, ban xét giải đã tuyên bố các cuốn sau đây trúng giải:





- Tiểu thuyết hư cấu: Trust Exercise của nhà văn Susan Choi. Cuốn tiểu thuyết thuật chuyện hai học sinh trung học yêu nhau, nhưng người đọc không hiểu rõ chuyện gì xảy ra trong quan hệ tình cảm của hai người, cũng như quan hệ giữa hiện thực đời sống và hư cấu.





- Phi Hư cấu: Trúng giải là cuốn The Yellow House của nhà văn Sarah M. Brown. Cuốn sách tả cuộc sống họ tộc gia đình của tác giả kéo dài suốt một trăm năm tại thành phố New Orleans kỳ bí. Cuốn sách nói về sự phấn đấu và ý chí kiên cường của những con người da đen trong một bối cảnh kỳ thị, bị đối xử bất công cùng tất cả những bất hạnh xảy ra cho họ.





- Thơ: Giải Thơ năm nay về tay thi sĩ Arthur Sze. Chữ nghĩa ông được miêu tả là đã đi xuyên thấu qua không-thời-gian để đem lại ý nghĩa sáng tỏ cho những điều cá biệt trong cuộc sống. Qua trí tưởng tượng phong phú, thơ ông là lời cảnh báo thiết thực nhất về mối hiểm họa đang xảy ra trên quả đất chúng ta đang sinh sống.





- Văn chương dịch: Đây là thể loại dành cho các tác phẩm văn chương tiếng nước ngoài. Năm nay giải được trao cho cuốn Baron Wenckheim’s Homecoming của nhà văn László Krasznahorkai, người Hungary, dịch giả là Ottilie Mulzet.





- Giải Văn chương Thiếu niên: Giải này dành cho những sách viết cho thiếu niên đọc, tác giả không nhất thiết phải là thiếu niên. Chính nhà văn Lại Thanh Hà được trao giải này năm 2011. Năm nay người được trao giải là nhà văn Martin W. Sandler’s với cuốn 1919 The Year That Changed America. Đây là sách phi hư cấu, nói vể những biến cố xảy ra năm 1919 mà đã để lại dấu ấn quan trọng làm thay đổi bộ mặt xã hội Mỹ, từ những xung đột màu da, nữ quyền cho đến vấn đề khí hậu biến đổi, những vấn đề mà cho đên ngày nay con người vẫn loay hoay chưa giải quyết.