Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương. Joshua Wang nói "Hồng-kông là Bá-linh mới" chắc chắn đó không phải là một sự tình cờ do ngẫu hứng, mà do ý thức, ý thức chánh trị, vì muốn dân Hồng-kông, cũng như dân bá-linh trước đây, đã lấy quyết định lịch sử đứng lên kết thúc sứ mạng cộng sản hơn 70 năm làm giải phóng thế giới. Ở đây là kết thúc chế độ ác ôn của Tập Cận-bình để Hồng-kông vẫn là Hồng-kông và sẽ ảnh hưởng chuyển hóa nước Tàu theo dân chủ tự do như Hồng-kông.

Tại sao năm 89, Bức tường Bá linh sụp đổ? Khi làm lễ kỷ niệm 30 năm, có ai nghĩ tại sao năm 89? Ai cũng biết năm 1789 nổ ra Cách mạng Pháp dẹp bỏ chế độ quân chủ, đem lại cho nước Pháp chế độ Nhơn quyền và Dân quyền. 230 năm sau là Cách mạng ôn hòa Bá linh, dẹp sạch cộng sản, đem lại cho Đức và các nước trong khối cộng sản Đông Âu thể chế dân chủ tự do.

Nhưng năm 2019 cũng sẽ là năm cách mạng dân chủ tự do ? Và Hồng-kông là nơi khởi đầu để sẽ dẩn tới nước Tàu sụp đổ ? Hồng-kông không lớn đối với nước Tàu cũng như Bức tường bá-linh không nghĩa gì đối với khối cộng sản về tầm vóc. Thế mà dân hồng-kông, với hàng ngũ lãnh đạo và xung kích trẻ, đứng hàng đầu, tranh đấu, không chỉ riêng chống chánh sách toàn trị của Tập Cận-bình ở Trung quốc, mà còn chống ảnh hưởng tàu cộng ngày càng lớn trên thế giới . Đây chính là mục tiêu chiến lược của phong trào cách mạng hồng-kông.

Cuộc biểu tình của Hồng-kông từ tháng 3/2019, từ chống lại luật dẩn độ chuyển qua tranh đấu Dân chủ, có thể coi là cuộc Cách mạng thật sự khởi đầu của thế giới tranh đấu cho Tự do . Đối thủ ngày nay không còn là khối liên-xô, mà là một tập đoàn dân túy tả khuynh đúng nghĩa đang cầm quyền một cách độc tài toàn trị ở Bắc-kinh.

Thảm sát thanh niên ở Thiên An môn năm 1989, khối cộng sản liên xô sụp đổ, những chống đối lại chủ trương độc tài toàn trị của cộng sản bắc-kinh ở Hồng-kông trong những năm 2000, phải chăng tất cả đã ung đúc cho giới trẻ hồng kông ngày nay một tinh thần bất khuất và phản kháng bất công, khai sanh ra phong trào « biểu tinh Dù Vàng » năm 2014 và kế tiếp cho tới phong trào phản kháng luật dẩn độ và đòi dân chũ năm 2019 ?





Cuộc bầu cử 24/11 là một thông điệp Dân chủ

Bầu cử Hội đồng Quận hôm 24/11 ở Hồng-kông tuy không mang tầm vóc quan trọng cho số phận của Hồng-kông nhưng kết quả ngoạn mục là phe Dân chủ toàn thắng, cử tri tham gia với đa số tuyệt đối là điều chưa từng xảy ra . Ý nghĩa thật sự của kết quả bầu cử là một thông điệp Dân chủ gởi cho toàn thế giới, hùng hồn nói lên rằng Dân chủ vẫn là giá trị qui chiếu của mọi dân tộc, là đích đến của nhơn loại văn minh, và, riêng trong trường hợp Hồng-kông, là vết đen lớn tắp vào mặt Tập Cận-bình khó rửa sạch, như vết mực tàu đã bị dân Hồng-kông tạt lên nhuộm đen quốc hiệu Cộng hòa Nhân dân Trung quốc trong dịp biểu tình trước đây, sau cùng xác tín không thể có một nước Tàu duy nhứt cộng sản độc tài ác ôn vì chế độ của Tập không phải thật sự vũng chắc ! Giấc mơ của Tập, từ lúc lên cầm quyến năm 2012, đổi mới nước Tàu để trở thành bá chủ thế giới là mơ hồ .

Rất hiển nhiên khi người dân, ngay cả trong chế độ độc tài đi nữa, khí được cơ hội phát biểu, thì họ sẽ nói lên khao khát Tự do Dân chủ . Dân hồng-kông đã đứng lên cực lực chống lại sự can thiệp độc đoán của Bắc kinh .

Năm 2017, Xi được nhiều nước hoan nghênh ở Diển đàn Davos vì nghĩ Xi, với tư cách lãnh tụ Đệ II Cường quốc kinh tế sẽ ảnh hưởng làm dịu trật tự thế giới do Trump xới tung lên sau khi vào Nhà Trắng . Nhưng chỉ không đầy 3 năm sau, Xi bị dân Hồng-kông dạy cho một bài học dân chủ đích dáng hôm 24/11 vừa rồi.





Trên tường ở Hồng-kông (Le Point 28/11/2019, Paris)



Nước Tàu dưới trướng Xi ngày càng bộc lộ bộ mặt một chế độ bạo ngược khổng lồ vô cùng hung hản, coi thường dân chủ, nhơn quyền và tìm cách khống chế thế giới nhằm thỏa mản tham vọng của mình . Báo chí tây phương tố cáo chính Xi trực tiếp tổ chức đàn áp người Duy-ngô-nhỉ dưới hình thức trại huấn nghệ tập trung . Có cả triệu người bị giam giử trong điều kiện cực kỳ dã man.

Một con người hung ác như vậy, kế nghiệp Mao Trạch-đông, liệu có thể đứng đầu nước Tàu suốt đời được không?

Văn hóa tàu xưa nay không có tiếng Dân chủ, Tự do, Nhơn quyền mà chỉ có Thiên tử, người nhận lãnh mệnh Trời cai trị muôn dân . Người dân tàu cũng không có ý niệm cụ thể về Nhơn quyền, về Dân chủ Tự do . Họ chỉ mong muốn có một người mạnh, cai trị đất nước giừ được yên ổn để họ làm ăn kiếm cơm, khỏi ăn cháo trắng với củ cải muối mà thôi . Nhưng ý dân là ý Trời . Dân biết là Trời biết . Dân muốn là Trời muốn . Trời sẽ vì dân mà truất quyền những ai đàn áp dân, bị dân ta thán . Liệu Tập sẽ bị Trời phạt hay không?





Tập Cận-bình là người độc tài nguy hiểm nhứt

Năm nay, hôm 24/.01/2019, cũng tại Diển đàn kinh tế Davos, nhà tỷ phú Georges Soros đã nói rỏ Chủ tịch Tập Cận-bình là kẻ thù nguy hiểm nhứt của xã hội dân chủ tự do . Hôm sau, Bắc kinh lên tiếng phản đối .

Trong buổi tiệc thường niên bên cạnh Diển đàn, ông Soros nói thêm «Trung quốc không phải là chế độ độc tài duy nhứt trên thế giới, nhưng chắc chắn là giàu nhứt, mạnh nhứt, phát triển nhứt về trí tuệ nhơn tạo . Điều đó khiến Tập Cận-bình là kẻ thù nguy hiểm nhứt cho những ai tin tưởng và của những xã hội tự do » .

Nhà tỷ phú nhớ lại «Năm ngoái, tôi vẫn còn nghĩ rằng Trung Quốc sẽ hội nhập hơn vào các định chế thế giới, nhưng thái độ của ông Tập Cận Bình đã làm tôi phải đổi ý».

Ông liền kêu gọi Huê kỳ hành động chống lại các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Hoa Vi (Huawei), ZTE. Theo ông, để các công ty Hoa lục thống trị thị trường 5G, sẽ là « mối nguy không thể chấp nhận được đối với an ninh thế giới »

Ông cũng đã tấn công vào các tập đoàn internet như Facebook mà ông cho là đã « tự bán mình để thu lợi nhuận tối đa ». Lần này ông chủ yếu nhắm vào Trung Quốc.

Phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng tuyên bố của ông Soros là «vô nghĩa». Bà nói : «Trên thế giới ngày nay có thể thấy rõ ai mở ra những cánh cửa, xây dựng đường sá và ai đóng cửa, xây lên những bức tường » . Nhưng mọi người cũng thấy rỏ ai là người hưởng lợi trong các dự án xây cất đó và ai là con nợ khó hoàn trả, nếu không bán rẻ đất nước . Cũng như mọi người đều thừa hiểu Ba Tàu xưa nay muốn làm chuyện gì, cho ai, cũng đều tính sẽ lượm được bao nhiêu bạc cắc thì mới làm . Ba Tàu chưa bao giờ làm việc gì không có bạc cắc vào túi .

Xin kể một câu chuyện về Ba Tàu lượm bạc cắc :

« Hồi Đệ II Thế chiến, một anh Do thái ở Đức chạy lánh nạn bằng tàu biển, rủi chợt chơn té xuống biển . Anh cảm thấy người anh rơi nhẹ nhàng trong nước . Bổng chơn anh chấm đất trong một không gian an toàn . Anh lần đi tới . Trong bụng mừng thầm phen này, anh sẽ một mình một chợ làm ăn, làm giàu, không bị cạnh tranh . Anh đi tới nữa . Và trước mặt anh, một chú Ba Tàu đang ngồi đếm bạc cắc . Họ đang cùng ở trong bụng cá mập” !





Tuổi trẻ Hồng-kông dấn thân chết bỏ

Xin được cuối đầu trước ý chí vì Dân chủ Tự do cuả tuổi trẻ Hồng không . Một em gái sáng ra lạy Mẹ con đi vì không biết hôm nay con có về không ?

…

“Lạy Mẹ Con Đi,

Mỗi ngày đời con là ngày cuối,

Quấn khăn trắng để tang mình không tiếc nuối,

Bước vào chốn dùi cui, đòn vọt,

Đạn thật, hơi cay, roi điện, vòi nước cao áp suất

Chùn bước cả những bạn bè ngất trời chí khí tuổi thanh xuân.

Tiếng loa tần số nhức đầu bể tung màn nhĩ,

Tất cả đều chẳng đáng chi.

Miễn xóa tan bóng tối ngày mai trong vòng đai nhờm tởm ,

….

Giây phút cuối.

Để ngàn sau dân Hồng- Kông sống xứng đáng Con Người (Đạt Giả)