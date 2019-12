1 Thành Phố Hàng Xóm Quận Cam Bất An Thứ 3 Mỹ

10 Thành Phố An Toàn Nhất Không Có Nơi Nào ở California





Một hình ảnh San Bernardino (Photo: wikipedia)





SAN FRANCISCO (VB) -- Trong danh sách 10 thành phố an toàn nhất Hoa Kỳ, không có thành phố nào của tiểu bang California. Trong khi San Bernadino, một thành phố "hàng xóm" của Quận Cam và cũng là nơi có tỷ lệ đông dân gốc Việt, bị chấm điểm kém an toàn thứ 3 Hoa Kỳ.



Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất.



Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn tại gia và an toàn trong cộng đồng -- như có hay không tấn công khủng bố, các vụ xả súng bắn loạn và mức độ nhiều ít nạn nhân, tội phạm bạo lực, chết vì ma túy và tai nạn giao thông, vân vân --- rỷi ro thảm họa thien nhiên, an toàn tài chánh (tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ nghèo, tỷ lệ xiết nhà và tương tự)...



Nhóm mười thành phố an toàn nhât Hoa Kỳ trong năm 2019 là:



1. Columbia, MD

2. Yonkers, NY

3. Plano, TX

4. Gilbert, AZ

5. South Burlington, VT

6. Virginia Beach, VA

7. Bismarck, ND

8. Nashua, NH

9. Chandler, AZ

10. Warwick, RI

.

Nhóm 10 thành phố kém an toàn nhất năm nay (một thành phố Nam Calif. chiếm hạng 3 về bất an):



1. St. Louis, MO

2. Fort Lauderdale, FL

3. San Bernardino, CA

4. Detroit, MI

5. Baton Rouge, LA

6. Little Rock, AR

7. Birmingham, AL

8. Oklahoma City, OK

9. Memphis, TN

10. Jackson, MS