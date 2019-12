Iowa: Nguyen đánh vợ, gây nguy hiểm cho con



(Photo: KCCI/News 8)





URBANDALE, Iowa (KCCI/ Nov. 29, 2019)— Bản tin KKCI ngày 29/11/2019 ghi rằng theo hồ sơ tòa án, An Than Nguyen, 30 tuổi, ngồi trong một chiếc xe trong khi vợ của anh lái xe, và lúc đó đứa con 3 tuổi của anh ngồi nơi ghế sau xe.



Nguyen lúc đó say bí tỉ, và tìm cách mở cửa chiếc xe đang chạy vào đêm Thứ Năm vừa qua.



Cảnh sát kể rằng vợ của anh mới tấp xe vào trạm xăng trên địa chỉ 701 Hickman Rd. và lúc đó anh Nguyen mới bắt đầu tấn công vợ anh, "buộc vợ anh phải tìm cách rời đi," theo hồ sơ tòa.



Cô tìm cách đưa đứa con 3 tuổi ra khỏi xe, nhưng Nguyen tấn công cô, theo báo cáo của cảnh sát. Nguyen tiếp tục đánh vợ trong khi cô tìm cách đưa đứa con ra xa, theo hồ sơ tòa.



Nguyen mới giựt đứa con ra khỏi tay vợ, và lôi đứa con vào trạm xăng, nơi anh bước đi lạng quạng vì say, theo cảnh sát.



Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em.



Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.