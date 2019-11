LỄ TẠ ƠN HOA KỲ 2019- MÃI BIẾT ƠN TẤM LÒNG THẾ GIỚI CỨU THUYỀN NHÂN VIỆT NAM



Trần Chí Phúc









Mùa Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2019 đang đến, tuyết rơi đầy các tiểu bang miền Đông và California mưa gió. Sống trên xứ người 40 năm cũng quen dần với phong tục địa phương, mùa lễ này nghỉ được 4 ngày, con cái ở xa bay về đoàn tụ bên bữa tiệc sum họp gia đình, bạn bè rủ nhau ăn uống trò chuyện, ôn lại kỷ niệm.



Cùng ôn lại chuyện cũ quê nhà rồi chuyện vượt biển rồi được định cư nơi này. Từ tháng 4-1975 Sài Gòn thất thủ để hàng trăm ngàn người vượt biển và bao nhiêu người đã bỏ mình biển cả. Thế giới xúc động và đã có hội nghị thuyền nhân quốc tế Geneva 20-7-1979 để từ đó thu nhận người vượt biển Việt Nam. Lớp thuyền nhân Việt Nam định cư nhiều nước trên thế giới từ Châu Âu, Úc châu, Mỹ Châu trong đó ở Hoa Kỳ là nhiều nhất. Từ lớp thuyền nhân này đã bảo lãnh thân nhân, sinh ra thế hệ kế tiếp và tạo nên một cộng đồng Việt Nam hải ngoại vững mạnh.



Mùa Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2019- Dân Do Thái lang thang khắp thế giới cả ngàn năm rồi trở về lập lại nước Irael hùng mạnh ở Trung Đông là nhờ niềm tin dân tộc thiêng liêng trong dòng máu của họ.Cảm hứng từ tấm gương đó, hi vọng thuyền nhân Việt Nam đã trải qua hiểm nguy vượt biển sẽ giữ mãi được tấm lòng sắt son truyền lại cho con cháu để tiếp tục xây dựng một cộng đồng Việt Nam tự do phát triển để giúp đỡ cho quê nhà còn đang bị sự cai trị của chủ nghĩa độc tài Cộng Sản và trong nguy cơ bị đế quốc Tàu xâm lấn và đồng hóa thành thuộc địa của họ.



Mùa Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2019- Xin tạ ơn, xin bày tỏ lòng biết ơn, xin cám ơn những người Tây phương tốt bụng, những hội đoàn, những quốc gia đã mở rộng vòng tay cứu giúp thuyền nhân trong đó có người viết bài này. Và xin cám ơn, xin tưởng nhớ những thuyền nhân đã bỏ mình biển cả. Chính sự chết của họ đã cứu thuyền nhân sống, triết lý cuộc đời thật thâm sâu vi diệu. Và xin tạ ơn Trời Đất đã phò hộ cho con thuyền không bị chìm đắm biển khơi.

Bày tỏ lòng biết ơn, nói lên sự cám ơn không bao giờ cho đủ và nhàm chán. Để thấy con người mình nhỏ bé và muốn sống còn thì ngoài tự lực bản thân còn phải nhờ vào sự tương quan với người khác.Vẫn nhớ lời dạy từ thời bé rằng cám ơn bác nông phu đã cày bừa để có hạt cơm cho chúng ta ăn, mặc dù phải bỏ tiền ra mua gạo về nấu.



Mùa Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2019- Xin chép lại mấy lời hát trong bài hát Cám Ơn Tấm Lòng Thế Giới:

“Tôi đến đây hai bàn tay trắng, cố quên đi bao niềm cay đắng, bỏ quê hương băng ngàn sóng gió, kiếp tha hương đất khách bơ vơ. Xin cám ơn tấm lòng thế giới, đã cho tôi một cuộc sống mới, xin cám ơn những người nhân ái , đã cho tôi có một ngày mai. Ngày hôm nay trên xứ người tôi vẫn nhớ, những khốn khó những ngày tháng tị nạn xưa. Những mất mát những đau đớn đã qua rồi, và mơ ước cùng đời mới đã dựng xây. Xin tôn kính cám ơn Đất Trời, xin tưởng nhớ đến những người đã mất trên Biển Đông, giúp tôi đến nơi đất lành. Xin cám ơn, xin cám ơn những tấm lòng"



Xin mời nghe lại ca khúc Cám Ơn Tấm Lòng Thế Giới được hát trong đêm 40 Năm Quốc Tế Cứu Thuyền Nhân 20-7-2019 tại Hội Trường Việt Báo Nam Cali.