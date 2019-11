Nhà Văn Nhã Giang Thu Tâm ra mắt “Người Lính Và Quê Hương”

Hình ảnh trong buổi ra mắt sách.

Hình ảnh trong buổi ra mắt sách.

Hình ảnh trong buổi ra mắt sách.

Hình ảnh trong buổi ra mắt sách.

Hình ảnh trong buổi ra mắt sách.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Viện Việt Học 15355 Brookhurst St., Ste. 222. Thành phố Westminster, CA 92683 vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2019, một buổi ra mắt tác phẩm “Người Lính Và Quê Hương” của nhà văn Nhã Giang Thu Tâm đến từ San Jose.

Tham dự buổi ra mắt tác phẩm có đông các nhà văn, nhà thơ, thân hữu, trong số quan khách có: Linh Mục Nguyên Thanh, Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc, Nhà văn Lê Anh Dũng, nhà thơ Vũ Lang, Nghệ Sĩ Hà Phương, chiến hữu Vũ Hải, cô Kim Ngân, Giám Đốc Viện Việt Học, thân hữu Phạm Quang Hiền, Nhà Văn Võ Ý, Đặc biệt có Giáo Sư Bùi Thị Dương là thầy dạy Nhã Giang tại Trường Trung Học Pleiku, một số các chiến hữu đã từng làm việc tại Pleiku… Cô Tâm An, Diễn Đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, các cơ quan truyền thông và đồng hương.

Điều hợp chương trình MC. Ca sĩ Ngọc Quỳnh.

Trước khi vào chương trình chính thức Nhà Văn Nhã Giang Thu Tâm đã ký tặng sách cho những người tham dự, trả lời những phỏng vấn của một số các cơ quan truyền thông.

Sau đó nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm.

Tiếp theo Nghệ Sĩ, nhà thơ Hà Phương lên ngâm bài thơ “ Màu Cờ Tôi Yêu” thơ của Nhã Giang Thu Tâm.

Tiếp theo Chiến hữu Tô Phạm Thái, Chủ Nhiệm Nguyệt San KBC Hải Ngoại, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy quan khách, quý thân hữu, chiến hữu, các cơ quan truyền thông, sau đó ông giới thiệu tóm lược vài nét về cuộc đời của tác giã, ông cho biết Nhã Giang Thu Tâm là con của một gia đình tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, là vợ của một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa khi ra tù đã qua đời vì hậu quả sau những năm tháng trong các trại tù cộng sản. Vì vậy, những gì Nhã Giang Thu Tâm viết trong tác phẩm “Người Lính và Quê Hương” là những sự kiện có thật mà phần đông chúng ta đã chứng kiến qua một giai đoạn lịch sử nghiệt ngã sau ngày 30-4-1975.

Sau đó tác giả Nhã Giang Thu Tâm lên ngỏ lời cảm ơn chân thành đến các vị quan khách, Thầy, Cô Giáo cùng bạn bè thân hữu đã đến tham dự buổi giới thiệu tác phẩm hôm nay, mặc dù trong ngày Chủ Nhật rất bận rộn nhưng sự có mặt đông đủ của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi.

Sau đó Nhà Biên Khảo, Người Tù Bất Khuất, Phạm Trần Anh, lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả quý vị đồng hương thân hữu.

Trong phần giới thiệu về tác phẩm với phần trình bày khá dài, trong đó có những đoạn ông Phạm Trần Anh cho biết:

“Ngày hôm nay, Người Em gái hậu phương, Người yêu của lính của chúng ta, Nhã Giang Thu Tâm đã trình làng tác phẩm “Những Người Bất Tử” để bày tỏ lòng tri ân ngưỡng phục của nàng đối với những “Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân, Anh Hùng Tử khí hùng nào tử…”. Những Người lính vô danh đã hy sinh tính mạng để bảo vệ miền Nam tự do của chúng ta, Họ là “Những Chiến sĩ Vô Danh” đã “Chết” để chúng ta được “Sống” cho đến ngày hôm nay nên chúng ta cùng có mặt hôm nay, không chỉ để dự buổi giới thiệu Tác phẩm “Người Lính và Quê hương – Những Người Bất Tử” mà cũng là để tưởng niệm tri ân những Chiến sĩ quân lực VNCH đã hy sinh trên khắp các chiến trường, đã thịt nát xương tan như 81 chiến binh Nhảy Dù trải qua 9 năm nằm cô quạnh trên sườn núi trong rừng sâu và 45 năm lưu đày! Hôm nay, họ đã được chúng ta cử hành lễ Truy Điệu và đặc biệt, Cựu Bộ Trưởng bộ Hải Quân cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb đã ngậm ngùi xúc động trang trọng phát biểu: “Tôi rất hài lòng khi được chủ tọa buổi lễ vinh danh 81 anh hùng Việt Nam. Đây là một trách nhiệm đạo đức của Hoa Kỳ để cuối cùng, 81 chiến sĩ mũ đỏ đã có được nơi an nghỉ tại Little Saigon. Đây không là quê hương họ, nhưng đây là ngôi nhà mới của cộng đồng tị nạn gốc Việt.”.

Ông tiếp: “Những Người Bất Tử” mà Nhã Giang Thu Tâm tri ân ngưỡng phục trong tác phẩm hết sức ý nghĩa chính là những anh hùng, nhựng “Chiến sĩ Vô Danh” trong bài hát “Mờ trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng… Núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng. Lạnh lùng theo trống dồn, trên khu đồi nương, Im trong chiều buông… Hồn quật cường còn mang đến phút chiến thắng, Sầu hận đời nát tan. Gương Anh linh đã bao đời vấy máu, Còn xác xây thành. Thời gian luống vô tình. Rừng trầm phai sắc, Thấp thoáng tàn canh, Hỡi Người Chiến Sĩ Vô Danh…. Thi sĩ Đằng Phương một nhà cách mạng đã cảm khái viết lên bài “Anh Hùng Vô Danh” : “ Họ là những anh hùng không tên tuổi, Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh, Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh. Nhưng can đảm và tận tình giúp nước… Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên. Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên, Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật … Nhưng máu họ đã loang vào mạch đất, Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông … Và anh hồn chung với tấm tình trung, Đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt…”.

“Mở đầu quyển sách, Nhã Giang đã “Gởi về Anh, Người Lính VNCH” như một tâm tình của người Em Gái hậu phương năm nào gởi về các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những người đã gói trọn tuổi xuân vào sự tồn vong của quê hương đất nước, rồi ông đọc bài thơ của Thu Tâm:

“Tôi muốn viết lên từng dòng tha thiết,

Trọn tâm tư để gửi đến các anh.

Những anh hùng đã gầy dựng sử xanh,

Những người lính quên mình cho đất nước…

Tôi không biết dùng lời nào diễn tả,

Nói lên niềm kiêu hãnh bởi các anh.

Trong tim tôi anh muôn thuở lưu danh,

Hỡi người lính Cộng Hòa của dân Việt”.”.

Tại sao trong tim người phụ nữ vẫn luôn lưu giữ hình ảnh các anh, hành động can trường xả thân vì dân tộc của các anh lính chiến…”. Thưa quý vị, là con của một tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa nên ngay từ thuở còn nhỏ trong những buổi tối gia đình quay quần sau bữa ăn chiều đã nghe lời ru hỡi ru hời của mẹ, nghe những lời ca tiếng hát của người Bố một đời gian truân của người lính chiến. Tuy khoác bộ quần áo màu xanh lá rừng, bộ đồ lính trận oai hùng nhưng Bố của người em gái hậu phương lại có tâm hồn văn nghệ lãng mạn của những “Tình Anh lính chiến” rồi “Chiều Mưa Biên giới”, “Mấy Dặm Sơn Khê”… đã in sâu vào tâm hồn non trẻ, khiến nàng luôn rộn ràng một niềm cảm kích và mến thương người lính vô hạn…

Tình yêu quê hương đất nước cứ lớn dần theo năm tháng của đời học sinh ngây thơ nhí nhảnh của tuổi hoa niên. .. “Học sinh là người Tổ Quốc mong cho mai sau, Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao… Theo các thanh niên sống vì giống nòi, Liều thân vì nước vì dân mà thôi…”. Chúng ta hãy nghe “Nàng Thơ Thu Tâm” tâm sự về “Màu Cờ Tôi Yêu”:

Màu cờ vàng khiến tôi luôn xúc động, Cúi đầu chào để nước mắt rưng rưng. Nhìn cờ bay phất phới giữa không trung, Đánh thức dậy tình yêu thương non nước…”.

Thưa quý vị và quý Chiến hữu, Đã hơn 43 năm kể từ ngày “Quốc Hận” khi miền Nam VN bị Cộng Sản Bắc Việt xâm chiếm thế nhưng ngọn cờ vàng vẫn ngạo nghễ phất phới tung bay trên khắp thế giới như một biểu tượng của dân chủ tự do, của những anh hung dân tộc “Bất Tử” đã đi vào lịch sử, thấm đậm trong lòng người không chỉ của những người miền Nam mà ngay cả đồng bào miền Bắc. Trong lịch sử chưa bao giờ chứng kiến một chế độ qua đi mà ngọn cờ Quốc gia vẫn ấp ủ trong tim hàng chục triệu người cũng như trong lịch sử chưa bao giờ chứng kiến hang triệu người đã rời bỏ đất nước, đau lòng đứt ruột rời bỏ quê hương chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của chính mình lấy tự do… Một cuộc bỏ phiếu bằng chân hết sức vĩ đại có một không hai trong lịch sử nhân loại và cả thế giới càng ngạc nhiên ngưỡng mộ thán phục tấm gương “Tuẫn tiết” anh hùng khí tiết của “Ngũ Hổ Tướng Quân” sống chết với VNCH cùng hàng trăm sĩ quan và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa…

Đặc biệt trong “Những Người Bất Tử’ Nhã Giang Thu Tâm đã kể lại từng chi tiết bi hùng của những cuộc “Tuẫn Tiết Tập Thể” của những người lính bình thường nhưng khí tiết ngất trời “Ngay sau khi nghe Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng thì Trung Tá Nguyễn văn Cung SĐ 18 Bộ Binh đã quân phục chỉnh tề, đứng nghiêm chào Quốc kỳ rồi tự kết liễu cuộc đời bằng khẩu súng Colt. Hàng chục chiến sĩ Nhảy Du, Biệt Kích tự sát trước cổng Tổng Tham Mưu, Tổng Cục Chiến Tranh Chính trị. Hình ảnh những chiến sĩ Nhảy Dù chống trả đến cùng bắn cháy mấy chiến xa T 54 nằm la liệt trên đường tiến vào Ngã Tư Bảy Hiền… Khi nghe tin VNCH không còn nữa, Thiếu úy Nhảy Dù Huỳnh văn Thái, 24 tuổi đời 3 tuổi lính Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù đã cùng 7 chiến binh thuộc cấp đã mở chốt lựu đạn để cùng sống chết có nhau. Người dân khu Bảy Hiền đã chứng kiến hình ảnh 5 người lính Hoa Dù đã thản nhiên ngồi vòng tròn quanh mấy trái lựu đạn, chia nhau rít nốt những điếu thuốc Quân Tiếp Vụ cuối cùng, bóc bao thuốc xé lấy hình người lính cầm súng xung phong trên nền lá cà cờ vàng nhét vào túi áo để sống chết cùng lá cờ Tổ Quốc. Sau khi chào từ biệt bà con đứng vây quanh và nói xin bà con tránh xa ra tránh nguy hiểm. Họ đồng ca bài quốc ca trong khi một chiến binh Nhảy Dù ung dung tháo chốt lựu đạn… Một tiếng nổ vang lên, xương thịt máu me tung tóe cùng với những mảnh quần áo hoa dù khiến bà con không cầm được nước mắt, gào khóc cho những anh hung tử khí hung nào tử. Nhã Giang Thu Tâm đã thốt lên những vần thơ não nùng đứt ruột để vinh danh ca tụng những Anh Hùng Bất Tử sống mãi trong lòng dân tộc:

Anh hùng Tử khí hùng nào tử,

Người ra đi, chiến sử ngỡ ngàng

Thân tan cùng lá cờ vàng

Núi sông đón bước chân chàng từ đây.

Anh theo gió theo mây thanh thản

Cả Trời Nam buồn nản tiếc thiêng

Người đi để lại tình vương

Danh trong như ngọc, tựa gương sáng ngần…

Tàn cơn khói lửa dở dang,

Anh hùng quyết tử thành trang sử buồn

Nước đã mất tâm hồn tan tác

Chọn gương trung, thể xác xem thường

Hàng đêm sao sáng tỏ tường

Có anh lấp lánh soi đường hậu sinh…”

Đặc biệt, tất cả binh chủng của Quân Lực VNCH từ những binh chủng kiêu hùng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Lực Lượng Đặc biệt, Biệt Động Quân, Không Quân Hải quân, Lục Quân kể cả những anh lính Nghĩa Quân, Địa phương Quân với chiến công của một Thiếu tá Lê Phi Ô, một Chiến hữu của tôi đã được tác giả vinh danh và tri ân trong một quyển sách hơn 200 trang. Đây là một tài liệu quý giá để đồng bào trong nước nhất là giới trẻ tìm hiểu về Việt Nam Cộng Hòa một thời và cuối cùng quyển sách này cũng đóng góp không nhỏ trong Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa.

Người xưa nói rằng “Văn tức là Người” quả không sai, chỉ có một tấm lòng yêu nước và tình thương vô bờ “Đời Anh Lính Chiến” mới có thể viết lên những vần thơ bình dị, nhưng văn chương xúc tích tràn đầy tâm huyết đi vào lòng người như một áng Sử Thi “Lính Chiến Oai Hùng” của Nữ Sĩ Nhã Giang. Xin cám ơn Ca sĩ Thu Tâm với giọng hát truyền cảm, cám ơn Nữ sĩ Nhã Giang với những vần thơ mượt màtình yêu quê hương dịu ngọt…đã lưu lại trong tâm tư chúng ta, để lại cho hậu thế hững “Kỳ Tích Oai Hùng của Những Người Con Bất Tử của Tổ Quốc thân yêu, của Mẹ Việt Nam của chúng ta. Xin chân thành cám ơn quý vị, quý Chiến hữu, quý Văn Thi Hữu, quý Đồng hương đã lắng nghe và trân trọng kính chào quý vị.

Chương trình tiếp tục với phần trình diễn văn nghệ đấu tranh do các nghệ sĩ thân hữu qua những bản nhạc đấu tranh.

Quý đồng hương muốn có sách xin liên lạc về tác giả: (408) 771-9246)