Đài VNA-TV Mở Thêm 2 Băng Tần Mới Tại San Jose và Houston

Garden Grove (Bình Sa)- - Vào lúc 10:30 sáng Thứ Tư ngày 27 tháng 11 năm 2019 tại văn phòng Đài Truyền Hình VNA-TV tọa lạc số 13871 Newhope St., Garden Grove, CA 92843 chúng tôi được Nhà báo Du Miên, Giám Đốc Chương Trình và Cô Mỹ Linh Tổng Quản Trị Đài Truyền Hình VNA-TV cho biết, sau những năm tháng phục vụ đồng hương qua những chương trình của đài VNA-TV 57.3 đã được đồng hương cũng như các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng thương mến, qua đó cũng nhờ vào sự hổ trợ tích cực và lâu dài của các cơ sở thương mại quảng cáo, nên đài mỗi ngày một cố gắng để đáp lại tấm thịnh tình mà quý đồng hương đã dành cho đài, gần đây nhất theo yêu cầu của một số thính giả ở xa nên đài đã có quyết định mở thêm hai chi nhánh của đài đó là: một tại San Jose trên băng tần 16.10 và tại Houston TX trên băng tần 27.4, chương trình sẽ được bắt đầu phát hình 24/24 kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 với 3 hệ thống cùng một lúc.

Được hỏi về nhân sự điều hành Cô Mỹ Linh cho biết hiện tại cô là người sẽ trực tiếp đến những cơ sở mới nầy để lo sắp xếp và thực hiện chương trình trong buổi đầu.

Với tình hình truyền thông hiện tại gặp rất nhiều khó khăn tại sao đài 57.3 lại có điều kiện phát triển thêm như vậy thì được cô Mỹ Linh cho biết: Được duy trì và phát triển đến ngày hôm nay đó cũng nhờ vào các cơ sở thương mại quảng cáo vẫn tiếp tục yểm trợ cho đài suốt trong 10 năm nay và hiện tại vẫn tiếp tục khuyến khích chúng tôi, nhờ vậy nên chúng tôi mới có điều kiện để thực hiện các hệ thống truyền hình tại hai địa điểm kể trên.

Nhà báo Du Miên cho biết, trong thời gian qua trên hệ thống truyền hình 57.3 đã được nhiều bạn trẻ theo dõi, nghe các chương trình của đài, đồng hương lúc nào cũng khuyến khích, theo quan niệm của ông thì: Cộng đồng mạnh thì đài truyền hình chúng tôi mạnh, chúng tôi là một thành phần nhỏ trong cộng đồng, nhưng mục đích chính của chúng tôi là phục vụ cộng đồng người Việt không cộng sản.

Cô Mỹ Linh cho biết, khi đến hai địa phương trên đã gặp ngay những vị lãnh đạo cộng đồng, sau khi trình bày mục đích của Đài đã được những vị nầy chào đón VNA-TV một cách nồng nhiệt, họ cũng đã từng theo dõi và cho chúng tôi biết là VNA-TV là đài truyền hình luôn luôn sát cánh vào những sinh hoạt cộng đồng, nhất là về phương diện tranh đấu cho Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn.

Nhà báo Du Miên cho biết, Vì nhu cầu phục vụ cộng đồng nên đài chúng tôi cần phải phát triển, về phương diện phục vụ đài rất khiêm tốn chỉ mong là một trong những tiếng nói của cộng đồng.

Nói về lập trường chính trị của Đài được Nhà Báo Du Miên và Cô Mỹ Linh cho biết: Lập trường vẫn là Người Việt Quốc Gia bất di, bất dịch, không ảnh hưởng hoặc chi phối dưới bất cứ một hình thức nào.

Đài luôn luôn chủ trương nhằm mục đích bảo tồn, và phát huy tinh thần văn hóa dân tộc nhân bản, sau khi được xác định lập trường rỏ ràng nên cộng đồng các địa phương trên đã vui mừng đón nhận chúng tôi.

Văn phòng chính của Đài vẫn tại Nam Cali Thủ Đô Tỵ Nạn, theo cô Mỹ Linh cho biết, thì đây cũng là cơ hội may mắn, thuận duyên nên chúng tôi cố gắng thực hiện, một phần cũng nhờ vào sự động viên của khán thính giả xa gần của đài khuyến khích.

Trong nhiều năm qua như khán thính giả đã biết, trong tất cả các chương trình của đài không dùng bất cứ tài liệu hoặc hình ảnh gì của Việt Nam cộng sản, tất cả đều do đài thực hiện vì vậy nên những từ ngữ mà Việt cộng xữ dụng không có trên hệ thống truyền hình 57.3, chúng tôi muốn giới trẻ hải ngoại không bị ảnh hưởng đến những từ ngữ đo,ù cụ thể như quý vị đã thấy qua 42 chương trình của đài, trong đó có phần tham gia của các em Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ vẫn không có từ nào của Việt cộng được xử dụng.

Nhà báo Du Miên nói: Ước nguyện cuối cùng của ông đó là một ngày không xa Đài truyền Hình VNA-TV sẽ phát hình ngay tại Thủ Đô Sài Gòn.

Trong dịp nầy Cô Mỹ Linh cho biết Đài VNA-TV sẽ trực tiếp thực hiện chương trình văn nghệ đón giao thừa tại Chùa Huệ Quang kể từ lúc 6 giờ chiều ngày 24 tháng 1 đến 1 giờ sáng, chương trình văn nghệ ngoài sự tham gia trình diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp còn có sự đóng góp của các ban văn nghệ thuộc các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng, chương trình có phần dành riêng cho các em thiếu nhi thi đố về ca dao, tục ngữ. Ngoài ra còn có chương trình chúc Tết dành cho các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể. Tất cả đều được trực tiếp truyền hình trên băng tần VNA-TV 57.3 và trên hệ thống Direct TV.

Các Hội Đoàn, đoàn thể muốn tham gia chương trình chúc Tết xin liên lạc về: Mỹ Linh (714) 797-3235 hoặc liên lạc về trụ sở Đài: 13871 Newhope St., Garden Grove, CA 92843.

Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, Đài Truyền Hình VNA-TV xin chân thành kính chúc qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ sở thương mại yểm trợï cho đài, các thân chủ quảng cáo cùng toàn thể đồng hương Một Mùa Lễ Tạ Ơn an vui hạnh phúc.

Đặc biệt xin chân thành biết ơnï các Thiện Nguyện Viên, các vị phụ trách các chương trình, các Anh Chị em Nghệ sĩ, các anh chị chuyên viên kỹ thuật và những người cộng tác với đài trong mười năm qua.

Rất mong quý cơ sở quảng cáo đã ủng hộ cho đài trong nhiều năm qua hãy tiếp tục ủng hộ để đài có phương tiện phục vụ công đồng trong những ngày tháng tới.

Được biết Đài Truyền Hình VNA-TV do ông Lê Hoan làm Tổng Giám Đốc và cũng là người thành lập đài, ông là một chuyên viên đã làm việc trong hệ thống truyền hình chính phủ Hoa Ky trong nhiều năm, với kinh nghiệm sẵn có nên ông đã áp dụng vào thực tế điều hành đài một cách rất khoa học theo kỷ thuật tân tiến hiện nay.

