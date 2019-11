16 Tử Thi Trong Số 39 Người VN Chết Ở Anh Đã Về Tới Quê Nhà

VIETNAM -- 16 tử thi của ttrong số 39 người Việt di dân lậu đã chết tại Anh được đưa về quê nhà hôm 27 tháng 11, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Tư. Bản tin VOA cho biết chi tiết như sau.

Mười sáu trong tổng số 39 thi thể của các nạn nhân thiệt mạng trong một xe tải đông lạnh tìm thấy ở Anh hồi tháng trước đã được đưa về Việt Nam hôm 27/11, theo thông báo của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội.

Bản tin Bảo hộ Công dân của BNG nói các thi hài/di hài đầu tiên này đã về tới sân bay Nội Bài sáng ngày 27/11.

Những hình ảnh trên truyền thông trong nước cho thấy các quan tài được quấn vải về tới sân bay ở Hà Nội vào sáng sớm và được đưa lên các xe cứu thương chờ sẵn ở đó.

“Ngay sau khi hạ cánh, đại diện các địa phương có người bị nạn là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa 16 nạn nhân về địa phương để bàn giao cho gia đình,” thông báo của BNG cho biết.

Gia đình của hai trong số những nạn nhân đầu tiên về tới Việt Nam cho VOA biết hôm 27/11 rằng họ đã nhận được thi thể của con trai mình, Nguyễn Văn Hùng và Hoàng Văn Tiếp, đều từ Diễn Châu, Nghệ An.

“Gia đình nhận thi thể lúc 12 giờ trưa (giờ địa phương) ngày 27/11,” ông Nguyễn Thanh Lễ, bố của Hùng, nói với VOA qua điện thoại từ Nghệ An.

Cùng ngày, anh Hoàng Thanh Tùng, cho VOA biết gia đình anh cũng đã nhận được thi hài của em trai anh hôm 27/11.

Anh Tùng cũng cho biết rằng Hùng và Tiếp là hai anh em họ ở Giáo xứ Song Ngọc, tại Diễn Châu, Nghệ An.

Ông Lễ cho biết gia đình ông muốn lên sân bay Nội Bài đón nhưng không được phép của chính quyền.

“Không biết lý do gì cả,” ông Lễ nói. “Thấy họ bảo là nếu người nhà ra sân bay thì sợ đông quá, sợ ảnh hưởng nhiều chuyện, thấy nói báo đài quay chụp lên nhiều vấn đề nên họ không cho mình đi.”

Đầu tháng này, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nói rằng bộ đã họp với báo chí và “đã định hướng cho các lãnh đạo, các tổng biên tập rồi, là báo chí cũng không làm nóng vấn đề này.”

Tuy nhiên, gia đình ông “dù rất buồn nhưng cũng mừng vì cuối cùng (Hùng) đã được về lại quê hương và về với Chúa.”

Ông Lễ cho biết, gia đình sẽ phải trả hơn 66,2 triệu đồng để nhận được thi hài của con ông.

Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 14/11 cho biết chính phủ sẽ “tạm ứng kinh phí để hỗ trợ” gia đình các nạn nhân để hồi hương 39 thi hài và tro cốt của người thân họ.

Một số tổ chức ở Việt Nam và người Việt ở nước ngoài hiện đang gây quỹ để trợ giúp cho các gia đình nạn nhân trang trải chi phí đưa thi thể người thân về nước.

BNG ở Hà Nội nói trong thông cáo hôm 27/11 rằng “hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm đưa các nạn nhân còn lại về nước.”

Việt Nam đã bắt giữ 10 người liên quan tới cái chết của các nạn nhân. Trong khi đó hôm 25/11, tài xế lái chiếc xe tải chở 39 di dân Việt tử nạn đã thừa nhận âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

“Đây là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn,” Đại sứ Anh tại Việt Nam, Gareth Ward, nói trong một tuyên bố bằng video gửi cho VOA hôm 27/11.

“Tôi muốn khẳng định với các gia đình và người dân Việt Nam rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong phòng chống mua bán người và bảo vệ những người dễ bị tổn thương,” ông Ward nói và cam kết sẽ ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn.