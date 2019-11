Nữ Hoa Kiều Đột Nhập Đất Tư Của TT Trump Bị 8 Tháng Tù

MIAMI - Hoa kiều Yujing Zhang, là nữ thương gia 33 tuổi từ Shanghai bị tình nghi do thám cơ sở an dưỡng cũng là câu lạc bộ golf của TT tỉ phú Donald Trump, bị bắt ngày 30-3, đã bị tuyên án 8 tháng tù.

Cả quyết vô tội, Zhang đã bị giam 7 tháng rưỡi.

Án phạt của chánh án Roy Altman cũng gồm 2 năm quản chế.

Zhang bị quy tội xâm phạm khu vực cấm của cơ sở Mar-a-Lago từ Tháng 9 - ban đầu, Zhang khai muốn xử dụng hồ bơi, sau cải chính là định dự 1 sự kiện do LHQ tổ chức đã bị bãi bỏ vào phút chót.

1 nhân viên tiếp tân chỉ điểm mật vụ tới bắt Zhang.

Zhang bị bắt với 1 số vật dụng điện tử và cả quyết muốn gặp TT Trump - Zhang tỏ ra khó khăn với tiếng Anh và vờ như là không hiểu biết thủ tục thẩm vấn.