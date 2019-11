NGƯỜI VIỆT NHẬN GIẢI THƯỞNG “GIA ĐÌNH Á CHÂU GƯƠNG MẪU” DO CHƯƠNG TRÌNH ACUS-TV TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG NGHĨA SINH BẢO TRỢ



Ý thức được tầm mức quan trọng của gia đình – là “tế bào gốc” của xã hội và là “đơn vị căn bản” của cấu trúc xã hội, vào năm 2001, Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã hợp tác với Giáo sư Lourdes Mon và đại diện các cộng đồng Á Kiều tại Chicago để thành lập Giải thưởng “Gia Đình Á Châu Gương Mẫu” (GĐACGM) nhằm vinh danh những gia đình Á kiều ưu tú. Chương trình giải thưởng GĐACGM đã được liên tục tổ chức 19 lần trong 19 năm qua, từ năm 2001 đến 2019 với sự tổ chức của Chương Trình Truyền Hình Á Châu ACUS-TV cùng sự bảo trợ của các đại diện cộng đồng Á kiều – trong đó có Hội đồng Huynh trưởng Nghĩa Sinh.

LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG

Với sự bảo trợ của Chương trình Truyền hình Comcast ACUS Television Program, Lễ trao Giải thưởng “Gia đình Á châu Gương mẫu” năm 2019 đã được tổ chức tại hội trường Khách sạn Sheraton Chicago O’Hare ngày 17/11/2019 với sự tham dự của đại diện chính quyền Hoa Kỳ và quý vị Tổng Lãnh Sự Á châu cùng với hơn 250 đại diện các cộng đồng người Mỹ gốc Á châu vùng Chicago, trong đó có Linh mục Paul Duy Cao, Pastor of St. Celestine - St. Cyprian Parish và Linh mục Dominic Vinh Ha, Associate Pastor of Our Lady of Lourdes Parish. Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Illinois, Hon. Aurelia Puchinski – chủ tọa và Giám đốc ACUS-TV, Giáo sư Lourdes Mon – điều hợp chương trình. Tổng Lãnh sự Thái Lan, Hon. Siriporn Tantipanyatep và đại diện Hội đồng Huynh Trưởng Nghĩa Sinh là khách mời danh dự để trao Giải thưởng “Gia đình Á châu Gương mẫu” năm 2019.





GIẢI THƯỞNG GIA ĐÌNH

