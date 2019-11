Chưa Tới Tết Hàng Thực Phẩm TQ Đã Ào Ạt Tuôn Vào VN

VIỆT NAM -- Hàng hóa từ Trung Quốc, nhất là hàng thực phẩm giá rẻ đang ào ạt tuôn vào VN nhiều bất thường dù Tết chưa đến, theo bản tin của báo VNExpress cho biết hôm 26 tháng 11. Bản tin VNExpress cho biết thêm thông tin như sau.Hai tháng nữa mới tới Tết Nguyên Đán nhưng thị trường hàng hóa đã nhộn nhịp, trong đó sản phẩm nhập từ Trung Quốc chiếm số lượng lớn.Chuyên "đánh hàng" từ Trung Quốc, anh Thành ở Hà Nội tiết lộ năm nay nhập về khoảng 20 tấn mứt các loại. Trong đó mứt được làm từ các loại trái cây như kiwi, nho, khoai lang, các loại hạt... chiếm số lượng lớn."Năm ngoái tôi nhập khoảng chục tấn nhưng đều được các đầu mối sỉ lấy hết sớm. Do đó, năm nay tôi tăng gấp đôi sản lượng. Một nửa sẽ bán tại miền Bắc, còn lại vận chuyển vào miền Trung", anh Thành nói và cho biết, sở dĩ chỉ bán hàng Trung Quốc vì mẫu mã đẹp, giá cả hợp với túi tiền người tiêu dùng.Không chỉ nhập các loại mứt, chị Hoa, chủ sạp ở chợ Bà Chiểu (TP HCM) cho biết, bánh kẹo Tết cũng đã về với số lượng lớn, đa phần từ Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan. Trong đó, hàng Trung Quốc vẫn có giá rẻ nhất nên được người tiêu dùng ưa chuộng."Nếu một kg kẹo dẻo Thái Lan có giá 120.000 đồng thì hàng Trung Quốc chỉ 80.000 đồng", chị Hoa nói.Cùng với các sản phẩm bánh kẹo, mứt, thì trái cây, cây cảnh Trung Quốc cũng đang rục rịch vào Việt Nam.Theo giới buôn, trái cây Trung Quốc như lê, táo, dưa gang, lựu... hay các loại cây cảnh bonsai đang được các đầu mối gom đơn hàng để vận chuyển về Việt Nam, giá chỉ từ 90.000 đến 250.000 đồng một chậu.Anh Hoàng, một đầu mối chuyên nhập cây cảnh Trung Quốc về bán Tết cho biết, các năm trước táo cảnh, bonsai tạo hình được khá nhiều khách ưa chuộng nên năm nay để đảm bảo đơn hàng, anh gom đơn trước. Số lượng đơn đặt hiện đã lên tới 5.000 chậu với đủ các loại."Việt Nam có khá nhiều loại cây cảnh nhưng hiếm có bonsai tạo thế đẹp mà giá hấp dẫn như hàng Trung Quốc. Do đó, lượng người lựa chọn các sản phẩm này vẫn tăng khoảng 10% so với năm ngoái", anh Hoàng dự tính.Thống kê của chợ đầu mối nông sản TP HCM cho thấy, các loại trái cây từ Trung Quốc vào Việt Nam đang tăng mạnh ở mức 2 con số. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng.Số liệu thống kê của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cũng cho thấy, 10 tháng, lượng rau quả nhập về Việt Nam quay đầu tăng sau chuỗi ngày giảm. Trong đó, nhập khẩu rau quả của Thái Lan giảm 22,5%, trong khi Trung Quốc tăng 17,7%. Dự báo, nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc sẽ còn tăng mạnh trong 3 tháng cuối năm.Chưa biết là những thực phẩm từ TQ đưa vào VN đó có được đảm bảo chất lượng cho sức khỏe hay không?