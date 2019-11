Rủi Ro Gia Tăng: Khói Thuốc Do Người Khác Hút từ Cần Sa và Vape

Trước đây mùi hắc làm lộ tẩy – hương vị khó chịu, không thể nhầm lẫn của khói thuốc lá. Và bạn biết ngay, bằng cách nào đó, khói bên nhà hàng xóm đang trôi dạt vào nhà bạn.

Nhưng nếu hàng xóm của bạn vapes thì sao? Hay hút cần sa? Đó là lúc các hóa chất nguy hiểm từ nhà bên cạnh trở nên khó phát hiện hơn hoặc có thể bị nhầm lẫn với thứ khác. Trong khi đó, sức khỏe của bạn và gia đình bạn có cơ bị nguy hiểm, đôi khi bạn không bao giờ biết được.

Sự thật là, khói thuốc là lén lút. Nó không cần một cửa mở hoặc cửa sổ để vào căn hộ của bạn. Khói thuốc từ nhà hàng xóm có thể xuyên qua các vết nứt nhỏ trên sàn nhà, tường, đường ống, hệ thống thông gió và thậm chí cả ổ cắm điện.

Khói thuốc do người khác hút từ thuốc lá đã giết 41,000 người không hút thuốc và 400 trẻ em vô tội mỗi năm. Và bây giờ khói vape do người khác hút đang thêm vào số lượng các hạt độc hại mà bạn có thể bị phơi nhiễm hàng ngày. Bởi vì nó không thực sự là hơi nước vô hại. Nó là một loại hơi bình xịt độc cũng chứa đầy các hạt nicotine. Để làm cho vấn đề tệ hơn, thậm chí khói cần sa do người khác hút có chứa nhiều hóa chất gây ung thư giống như khói thuốc lá. Đó là những dạng khói thuốc mới do người khác hút như thế này khiến người dân California khó có thể tìm được một nơi để hít thở tự do, ngay cả trong và xung quanh nhà của họ.

Bạn làm rất nhiều để bảo vệ gia đình mình rồi. Bạn cài đặt hệ thống báo động. Bạn đặt hệ thống theo dõi trong phòng con trẻ quanh nhà. Nhưng trên thực tế, một trong những điều nguy hiểm nhất có thể đến ngay từ nhà bên cạnh.

Vì vậy, đừng bỏ qua khói thuốc do người khác hút bên nhà hàng xóm của bạn, bất kể nó đến từ đâu. Sức khỏe gia đình bạn đang bị đe dọa. Và điểm mấu chốt là: trừ phi chung cư của bạn là hoàn toàn không khói thuốc, bạn và gia đình có thể gặp nguy hiểm.

Trong khi những lựa chọn giữa các khu “hút thuốc hay không hút thuốc” có thể không còn nữa, thì mối đe dọa của khói thuốc do người khác hút là có thật. Chỉ cần nhìn xung quanh — trên đường đi làm, tại một công viên hoặc bãi biển công cộng, trên vỉa hè, xung quanh nhà bạn, hoặc bất cứ nơi nào. Bây giờ, bạn không cần phải đi xa để gặp khói thuốc do người khác hút. Nó thực sự ở khắp mọi nơi và không có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phơi nhiễm khói thuốc do người khác hút đã tăng vọt và đây là lý do tại sao.

• Phơi nhiễm khói cần sa do người khác hút tăng 86% trong hai năm qua.

• Phơi nhiễm khói vape do người khác hút tăng 67% trong hai năm qua.

Chúng ta hãy tạm dừng ở đây một giây và cân nhắc những con số đó. Đó là rất nhiều khói. Và điều đó chưa tính đến cái nguồn bắt đầu toàn bộ mớ hỗn độn này — thuốc lá. Đúng vậy, ngay cả phơi nhiễm với khói thuốc lá đã tăng gần 6% trong cùng thời gian. Chỉ riêng giữa ba nguồn đó, chúng ta đã phải đối mặt với một vấn đề quá lớn để bỏ qua và gần như không thể tránh được.

Đương nhiên, bạn có thể tự hỏi: Có phải tất cả đều có hại? Không may, là ĐÚNG vậy. Ngay cả khói vape và cần sa do người khác hút cũng chứa hóa chất độc hại. Nói một cách đơn giản, một nguyên tắc nhỏ là tất cả khói thuốc do người khác hút đều có hại. Bất kể nó đến từ đâu hay có hương vị gì, không có thứ khói thuốc nào do người khác hút là an toàn cả. Điều đó bao gồm xì gà nhỏ và hookah, nữa. Nhưng mặc dù mối đe dọa ngày càng tăng của khói thuốc do người khác hút, thực sự có rất nhiều điều bạn có thể và nên làm.

Xin ghé SecondhandDangers.org/Viet để tải xuống bản hướng dẫn miễn phí và tìm hiểu làm thế nào để bảo vệ gia đình bạn khỏi tất cả các loại khói thuốc độc hại do người khác hút.