Những Món Quà Tình Thương

Santa Ana, California

Lễ Tạ Ơn là dịp để các gia đình có dịp quây quần trong những buổi họp mặt, tổ chức những chuyến đi chơi xa hoặc những buổi ăn tối với những thức ăn truyền thống của ngày lễ trong không gian ấm cúng và hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được những hạnh phúc này. Vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, kém may mắn, vì lý do này hay lý do khác, bị đẩy ra bên ngoài lề xã hội và sống cuộc sống vất vưởng, thiếu thốn của những người không nhà. Mùa Đông sắp đến, họ càng khốn khổ hơn trong những chiếc lều dựng tạm bợ, hay co ro trong những chiếc mền không đủ ấm trong một góc khuất nào đó, dưới gầm cầu hay trên băng ghế ở công viên...





Để cho các em thiếu nhi trong chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ có cơ hội được tham gia những chương trình sinh hoạt phục vụ cộng đồng và nhất là được có dịp chia sẻ tình thương dành cho những người kém may mắn, Ban Điều Hành của CLB Tình Nghệ Sĩ đã tổ chức buổi phát quà vào ngày Chủ Nhật, 24 tháng 11, lúc 1 giờ cho người vô gia cư ở khu downtown của thành phố Santa Ana.







Theo dự định ban đầu, Ban Điều Hành Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ sẽ xuất quỹ để mua một số vật dụng cá nhân như vớ, khăn choàng cổ, mũ ấm, v.v để gói thành những món quà tặng cho người vô gia cư. Ban Điều Hành chỉ gửi thông báo cho các anh chị em trong Ban Văn Nghệ và cho các phụ huynh của các em thiếu nhi trong chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ mang theo những quần áo cũ hoặc không dùng tới để tặng cho người vô gia cư. Tuy nhiên, sau khi thông báo được gửi ra, rất nhiều các anh chị em và phụ huynh đã sốt sắng gửi tiền để ủng hộ. Chỉ sau một tuần lễ, số tiền đã lên đến hơn $1,000.





Chúng tôi rất cảm động khi nhận được những số tiền từ vài chục đến vài trăm của một số anh chị em và phụ huynh mà chúng tôi nghĩ có những người cũng có hoàn cảnh tài chính khá eo hẹp. Chúng tôi rất xúc động khi nhận được email của em Hillary Nguyễn, một học sinh đã tham dự chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ trước đây và hiện nay đang học năm thứ nhất ở Đại học Yale. Trong thư em viết:





"Thưa Thầy Hưng,





Con nghe ba nói sẽ dẫn em Tí tham gia với CLB TNS đi phát quà cho người vô gia cư vào ngày Chủ Nhật 24/11/2019 nhân dịp Lễ Tạ Ơn.





Hiện nay con vừa học vừa làm Research Assistant for Yale Visual Cognitive Neuroscience Lab nên con xin Thầy Hưng cho con ủng hộ $50 để mua quà trao tặng cho những người vô gia cư.





Con cảm ơn Thầy Hưng."





Thật cảm động khi biết em vừa phải đi học, vừa phải đi làm để kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống của một sinh viên nghèo, nhưng tấm lòng của em vẫn rộng mở giúp đỡ cho những người vô gia cư. Tuy không còn tham gia chương trình với các em thiếu nhi, nhưng em Hillary vẫn không quên chiếc tổ ấm trong những ngày tháng em đã có dịp sinh hoạt cùng với các thầy cô và các bạn ở đây. Chúng tôi đã đề nghị em Hillary nên giữ lại số tiền để dành cho việc học, nhưng em vẫn khẩn khoản muốn được góp một phần trong buổi phát những món quà tình thương này.





Với số tiền đóng góp của các anh chị em và các phụ huynh, Ban Điều Hành đã mua 70 túi ngủ (sleeping bags) để làm quà tặng cho người vô gia cư. Sau khi mua xong, vẫn còn một số anh chị em và phụ huynh tiếp tục gửi tiền tặng, nên Ban Điều Hành quyết định tặng hết số tiền đóng góp sau ngày mua túi ngủ cho hội SAM Foundation để hội này dùng để mua mền tặng cho người vô gia cư vào đúng ngày Lễ Tạ Ơn.









Từ 12:30 pm trưa, các phụ huynh đã đưa các em đến địa điểm tập trung để phát quà. Một số các anh chị em trong Ban Điều Hành và Ban Văn Nghệ cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị cho buổi phát quà. Khi chiếc xe van của anh Trần Hào Hiệp vừa đậu lại, các anh chị em đã giúp khiêng những thùng lớn đựng quà ra khỏi xe để xếp ngay ngắn trên bàn. Chúng tôi thấy có những em lần đầu tiên được cha mẹ dẫn đi tham gia buổi phát quà còn e dè và lạ lẫm nhìn khung cảnh những người vô gia cư nằm hoặc ngồi khắp nơi trên vỉa hè hoặc dưới những bóng cây. Sau khi các anh chị em và các phụ huynh đã có mặt đầy đủ, chúng tôi bắt đầu phát quà. Các em cũng được hướng dẫn để mang quà đến nhà tạm trú của người vô gia cư phía bên kia đường để phát hết những chiếc túi ngủ còn lại.









Những bàn tay nho nhỏ trịnh trọng trao những chiếc túi ngủ cho người vô gia cư và những lời cảm ơn kèm theo những ánh mắt vui mừng trên từng khuôn mặt của người cho và người nhận có lẽ là những hình ảnh đẹp nhất trong mùa lễ Tạ Ơn năm nay. Những hình ảnh của từng người tham gia trong buổi phát quà đã góp phần tạo nên bức tranh thật đẹp này. Đó là hình ảnh của bé Thuận Thiên, Thục Nghi và Benjamin dìu mẹ của mình là chị Mỹ Dung với những bước đi khập khiễng vì chân chị bị tật, lội bộ từ parking rất xa để đến chỗ phát quà. Rồi đến hình ảnh chị Tuyết với một đàn chim non ríu rít như một đội quân chuẩn bị ra trận. Tội nghiệp bé Tiana chân đang bị băng cũng cố gắng đến. Hình ảnh chị Mai Vương tất bật chạy tới lui để cùng các anh chị em trong Ban Điều Hành và Ban Văn Nghệ như chị Lisa Trần, Ngọc Bích, anh Hạnh Cư, anh Phạm Hoàng, anh Phạm Ngọc Lân, chị Hồng Vân, chị Thy Nhung, chị Kim Huệ, chị Hoàng Ngọc Thuỷ, anh Johnny Hoàng, v.v. hướng dẫn các em trao quà. Hình ảnh các bé nhỏ như Randall, bé Tí, v.v với những khuôn mặt còn thơ ngây như những thiên thần cũng được cha mẹ đưa tới tham dự. Một số phụ huynh có các em học lớp tiếng Việt và Hướng Đạo buổi sáng như các anh chị: Mỹ Lễ, Mỹ Hương Nguyễn, Huyên Phan, Tố Nguyễn, Quang, Loan Nguyễn, Phương, Nhiên, Heidi v.v. cũng cố gắng đưa các em tới tham dự. Chúng tôi cũng không quên cám ơn anh Đắc Đinh và anh Cơ Nguyễn luôn có mặt trong các chương trình sinh hoạt của các em để CLB Tình Nghệ Sĩ có những videos và hình ảnh kỷ niệm.





Chắc chắn những mảnh đời kém may mắn này còn cần rất nhiều những thứ khác nữa trong những ngày tháng tới, nhưng chúng tôi cảm thấy thật vui và hạnh phúc khi có dịp mang đến cho họ thêm chút ấm áp trong những ngày Đông lạnh giá sắp tới, đúng như câu nói của ông Henry Drummond "Happiness... consists in giving, and in serving others".





Riêng với các em trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, chúng tôi rất vui khi các em có dịp tham gia làm những công việc hữu ích cho xã hội và chúng tôi tin tưởng rằng mặc dầu với một việc làm nhỏ ngày hôm nay, nhưng sẽ giúp các em có thêm ý thức về cuộc sống xung quanh và trở thành những người hữu ích cho xã hội sau này.





Mùa lễ Tạ Ơn 2019

Cao Minh Hưng