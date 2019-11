Đa Số Người Mỹ Ung Hộ Tự Do Tôn Giáo

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ mạnh mẽ quyền tự do tôn giáo, và chống đối việc chính quyền can thiệp vào tôn giáo.

Nghiên cứu này được công bố trên tờ Daily Caller vào giữa tháng 11. Nghiên cứu đã phỏng vấn trên mạng 1,000 người Mỹ trưởng thành, với câu hỏi có thang điểm từ 0 đến 100.

Kết quả nghiên cứu cho thấy số điểm 67, chứng tỏ rằng đa số người Mỹ ủng hộ tự do tôn giáo. Theo nghiên cứu, mặc dù cách diễn đạt quyền tự do tôn giáo của từng cá nhân là rất khác nhau, người Mỹ vẫn chấp nhận và ủng hộ một sự diễn giải rộng rãi về quyền tự do tôn giáo.

Nghiên cứu được đưa trong thời điểm mà nhiều báo cáo mới đây, cho thấy mức giảm về lòng tin vào tín ngưỡng của người Mỹ.

Cũng theo cuộc nghiên cứu, đại đa số người Mỹ không ủng hộ việc chính quyền can thiệp và tìm cách ảnh hưởng các tôn giáo. Và giới trẻ là những người ủng hộ mạnh quyền tự do tôn giáo của mình.