New York Kiện Juul Quảng Cáo Thuốc Lá Điện Tử Nhắm Giới Trẻ

Chỉ một ngày sau California, tiểu bang New York vào ngày Thứ Ba 19/11 đã khởi kiện Juul Labs Inc. Theo Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang New York Letitia James, Juul đã vi phạm luật quảng cáo tiểu bang khi nhắm vào tuổi teen cho thuốc lá điện tử, và đưa thông tin sai lạc về nicotine trong sản phẩm này.

Bộ trưởng Letitia James đã chính thức thông báo về đơn kiện này. Ong James nói rằng bằng cách tô hồng quá mức thuốc lá điện tử, đồng thời giảm nhẹ sự có mặt của nicotine trong sản phẩm, Juul đã đặt rất nhiều người dân New York trong tình trạng nguy hiểm.

Đặc biệt, New York cáo buộc Juul đã nhắm quảng cáo của mình vào giới trẻ tuổi teen, khiến cho nhiều trẻ bị nghiện nicotine. Juul đã dùng những chiến dịch quảng cáo với những hình ảnh đầy màu sắc, với những người mẫu trẻ để lôi cuốn sự chú ý của giới trẻ.

Bộ trưởng James đã viện dẫn khảo sát mới đây cho thấy khoảng 4.1 triệu học sinh trung học cấp 3, cùng 1.2 triệu học sinh trung học cấp 2 trên khắp Hoa Kỳ đang sử dụng thuốc lá điện tử. Tính đến ngày 13/11, Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh cho biết đã có 42 ca tử vong có liên quan đến thuốc lá điện tử, cùng 2,172 ca tổn thương phổi trên toàn quốc.

Vào ngày Thứ Hai 18/11, nói về đơn kiện của tiểu bang California, phát ngôn nhân của Jull- Austin Finan- tuyên bố rằng công ty Juul cam kết sẽ tái phân loại sản phẩm thuốc lá điện tử, và tìm cách ngăn chận việc người trẻ tuổi sử dụng sản phẩm này.