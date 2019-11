Tài Xế Taxi Chết Trong Đồn Công An

Chuyện người dân bị bắt vào đồn công an và rồi chết trong đó vẫn tiếp tục diễn ra tại VN qua việc tài xế Đăng Thanh Tùng vừa chết trong đồn công an tỉnh Hà Nam hôm 21 tháng 11, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 22 tháng 11. Bản tin RFA cho biết thêm thông tin như sau.

Tài xế taxi Đặng Thanh Tùng, 26 tuổi đã tử vong trong thời gian bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam ngày 21/11.

Truyền thông trong nước loan tin ngày ngày 22/11, trích xác nhận của Đại tá Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chiều cùng ngày.

Theo thông tin chị Nguyễn Thị Lan – vợ anh Tùng đăng tải trên Facebook cá nhân, gia đình chị nhận được tin anh Tùng tử vong liền vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, nhưng khi đến cổng viện thì thấy anh Tùng đã bị đắp chiếu kín người và đưa từ xe cấp cứu xuống.

Vẫn theo chị Lan, phía công an còn gây khó dễ, cản trở không để chị quay lại những vết tím bầm dập trên người chồng chị ở trước ngực, sau lưng, tay, chân, mông và đùi. Ngoài ra, miệng anh Tùng cũng bị sưng, dính máu và không nhắm mắt.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam nói với báo trong nước hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Đặng Thanh Tùng và đang chờ kết luận từ Cơ quan pháp y Bộ Công an.

Công an tỉnh Hà Nam cho biết anh Tùng bị bắt tạm giam vào ngày 22/9 để điều tra về tội môi giới mại dâm người chưa thành niên.

Còn theo vợ anh Tùng, khoảng 12h10 phút đêm 21/9/2019 công an tỉnh Hà Nam tới gặp anh Tùng cho biết khách đi xe anh báo để quên đồ trên taxi, yêu cầu chiếc xe 90A - 07429 đứng tên anh Tùng và anh Tùng về cơ quan công an tỉnh Hà Nam làm việc 1 lúc là được về nên không có biên bản hay giấy tờ.

Tuy nhiên sau đó công an bắt tạm giam anh Tùng ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam nói chưa điều tra xong đồng thời bắt chị Trang phải bán xe ô tô trong lúc anh Tùng đang bị tạm giam. Phía công an nói với chị nếu không sẽ bị thu trắng vào tài khoản của công an tỉnh Hà Nam. Nên chị Trang đã bán xe và chi ra 10 triệu để có thể lấy xe ra từ phía công an.

Truyền thông trong nước trích lời Công an Hà Nam cho biết sau 7 ngày bị tạm giam, anh Tùng có sức khỏe yếu và được đưa đến bệnh viện thăm khám. Đến ngày 21/11 thì tử vong ngay sau khi đưa đến bệnh viện.

Trong cùng ngày, ông Đặng Văn Hiệp, bố anh Đặng Thanh Tùng, đã gửi đơn kêu cứu đến Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng (Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị điều tra về cái chết của con trai ông mà ông nghi là anh Tùng có dấu hiệu bị ép cung, dùng cực hình để lấy lời khai dẫn đến tử vong.

Đến 8 giờ sáng ngày 22/11 thì công an bàn giao thi thể anh Đặng Thanh Tùng về cho gia đình để mai táng.

Những vụ người dân chết trong đồn công an khá phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây. Nhiều trường hợp được gia đình nạn nhân xác định là do bị công an tra tấn. Công an thường cho biết những nạn nhân bị chết là do sức khỏe yếu hoặc tự tử. Trong một phiên điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về thực thi Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị hồi đầu năm nay, đại diện Bộ Công an cho biết tỷ lệ phạm nhân chết trong trại giam chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 0,3% số phạm nhân đang chấp hành án. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công An nói trước Liên Hiệp Quốc rằng các trường hợp chết do bệnh hiểm nghèo trước khi vào trại chiếm hơn 98%, chỉ có khoảng 1,4% là chết do tại nạn hoặc rủi ro.

Trong hình vết bầm trên thi thể anh Đặng Thanh Tùng.