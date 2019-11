Chương Trình WIC Công Bố Việc Ra Mắt Về Thẻ California WIC

Hình anh trong ngày lễ

Hình anh trong ngày lễ

Hình anh trong ngày lễ

Quận Cam, California, Ngày 14 tháng 11 năm 2019. Sau thời gian dài chờ đợi, Chương trình WIC ra mắt thẻ California wic va nhan su cong bo tu Giám sát viên Andrew Do Quận tu OC Board of Supersisor. Chương trình WIC tại Quận Cam và một số khu vực của Quận Los Angeles đã bắt đầu sử dụng Thẻ California WIC để cung cấp các lợi ích từ WIC. Chương trình WIC đã sử dụng phiếu giấy để cung cấp lời ích cho các gia đình trong 45 năm. Vào tháng 11, ở Quận Camkhu vuc đầu tiên cung cấp các lợi ích thực phẩm bằng Thẻ California WIC, sự thay đổi này baogồm ap dụng WIC app trên điện thoại de dễ dàng sử dụng và kiểm tra lợi ích của WIC.

Trong buổi công bố Thẻ WIC, Giám sát viên đã neu lên: “WIC là một trong những chương trình liên bang hiệu quả nhất, hoac ra chương trình con chuong trinh thành công nhất o lien bang va trong quận trong 50 năm qua”. Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Đến ngày nay, nghèo đói vẫn còn tồn tại trong cộng đồng của chúng ta”. ông nói thêm, “một trong năm đứa trẻ sống trong nghèo đói ở California và 2 triệu người đói”. WIC cam kết tiếp tuc trong việc cung cấp hỗ trợ cho cộng đồng bằng cách tạo điều kiện cho những gia đình nao cần hỗ trợ mua thực phẩm lành mạnh dễ dàng. Tại Quận Cam, WIC đã phát hành hơn 2,000 thẻ kể từ Thứ Hai, ngày 11 tháng 11 năm 2019. Các gia đình đang nhận được lợi ích của họ bao gồm: trái cây, rau quả tươi, ngũ cốc, sữa, phô mai, trứng, nước ép trái cây 100%, đậu và bơ đậu phộng từ Thẻ CA WIC. Thẻ được sử dụng như thẻ ngân hàng, có thể tái sử dụng và các gia đình có thể mua những gì wic cung cap.

Thẻ California WIC loại bỏ sự thành kiến của việc sử dụng hỗ trợ thực phẩm và các chợ tạp hóa cung được lợi ich tu quy trình hoan tra cua wic. Tại buổi Tuyên bố ra mắt Thẻ California WIC bởi Giám sát viên Andrew Do, có bốn cơ quan WIC: Orange County Health Care Agency, Plan Parenthood of Orange and San Bernardino Counties, Camino Health Center, and PHFE WIC Programs tại Quận Cam đã thể hiện sự cống hiến của họ va tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các dịch vụ ve dinh dưỡng cho các gia đình như một mạng lưới an toàn trong giai đoạn dinh dưỡng quan trọng cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thu nhập thấp trên khắp Hoa Kỳ. Các dịch vụ WIC bắt đầu trong khi phu nu mang thai và tiếp tục sao khi sinh va cho toi tre năm tuoi. Tại Quận Cam, bốn chương trình WIC cung cấp thực phẩm bổ dưỡng cho hơn một nửa số trẻ em dưới 5 tuổi. Theo nghiên cứu đã ghi nhận, ket qua tích cực đáng kể của việc tham gia chương trình WIC đối với su phát triển và sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, cũng như tiết kiệm chi phí dinh dưỡng đáng kể danh cho bà mẹ mang thai và trẻ em.

Về PHFE WIC: Wic là Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em do USDA tài trợ. PHFE WIC, một chương trình của Heluna Health, là cơ quan lớn nhất trong cả nước, phục vụ khoảng 200.000 người tham gia mỗi tháng tại các Quận Los Angeles, Orange và San Bernardino. Hay ghé thăm chúng tôi qua trang mang tại www.phfewic.org.

Về Cơ quan Heluna Health: Heluna Health là một nhà lãnh đạo quốc gia trong việc cung cấp các dịch vụ chương trình và hỗ trợ để tối ưu hóa sức khỏe dân số. Cơ quan này cung cấp các chương trình: phát triển kế hoạch, nhân sự, tài chính và hỗ trợ quản lý tài trợ cho các nhà nghiên cứu, tập đoàn, cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

Truy cập www.hulunahealth.org

Cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên lạc Misty Nguyen qua 714-619-5186 hoặc emal: mistyn@phfewic.org