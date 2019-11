VN: 1 Ông Đốt Đài Phát Thanh Để Phi Tang Tài Liệu Giả Mạo Lừa Gạt

ĐỒNG NAI, VN -- Một ông VN vì muốn phi tang tài liệu giả sổ đỏ mà đã đốt đài phát thanh huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tại Việt Nam, theo bảo tin của VNExpress cho biết hôm 21 tháng 11. Bản tin cho biết thêm thông tin như sau.Phạm Xuân Chiến, 36 tuổi, bị bắt để điều tra hành vi làm giả sổ đỏ và phóng hỏa đốt Đài truyền thanh huyện Xuân Lộc.Chiến bị khởi tố về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Xuân Lộc cho biết hôm 21/11. Nghi can bị bắt tại cửa khẩu Bờ Y (Kom Tum) tuần trước, khi đang chuẩn bị trốn sang Lào.Theo điều tra, sau nhiều năm kinh doanh lĩnh vực chăn nuôi thua lỗ, Chiến làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mang đi cầm. Năm 2016-2018, gã móc nối với một người ở TP HCM làm khoảng 30 sổ đỏ với thù lao 14-20 triệu đồng. Mỗi sổ giả, Chiến thu về một tỷ đồng, dùng trả nợ và đầu tư bất động sản.Đầu năm nay, Chiến chi 60 triệu đồng mua máy móc, thiết bị in ấn về nhà tự làm sổ đỏ. Để làm giống thật, anh ta tìm hiểu quy trình và lên mạng chụp lại các thông tin rao bán đất.Ngày 22/10, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai (chi nhánh huyện Xuân Lộc) phát hiện một sổ đỏ có dấu hiệu bất thường nên đã báo cho cơ quan chuyên môn thẩm tra.Biết được thông tin trên, rạng sáng hai hôm sau, Chiến đột nhập vào lầu một trụ sở Đài truyền thanh huyện Xuân Lộc, nơi làm việc tạm thời của Văn phòng HĐND - UBND huyện Xuân Lộc, dùng xăng đốt phi tang hồ sơ chứng cứ. Vụ cháy được bảo vệ phát hiện, dập tắt kịp thời nên không ảnh hưởng đến tài liệu.Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Chiến đã gây án liền khám xét nhà, thu giữ nhiều tài liệu, máy móc và chứng cứ phạm tội. Tuy nhiên, hôm đó nghi can đã bỏ trốn.