Nhà Báo Phạm Chí Dũng Bị Bắt

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng là Chủ Tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Độc Lập đã bị bắt và khởi tố về tội “tuyên truyền chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 21 tháng 11 năm 2019. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.

Ngày 21/11, Công an TP.HCM đã khởi tố hình sự, bắt tạm giam nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, cộng tác viên của VOA Tiếng Việt, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập (IJAVN), với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước,” và các cơ quan chức năng đang tiếp tục “mở rộng điều tra vụ án.”

Cổng thông tin Bộ Công an Việt Nam loan tin rằng ông Phạm Chí Dũng “có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự.”

Từ Hà Nội, ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch IJAVN, nói với VOA rằng việc ông Dũng bị bắt là “một bước đi nguy hiểm” khi chính quyền gia tăng “đàn áp tự do báo chí.”

“Chúng tôi phản đối việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam nhà báo Phạm Chí Dũng. Chúng tôi cho rằng đây là bước đi nguy hiểm trong việc đàn áp báo chí tự do.”

“Sau vụ bắt này khả năng phản biện của báo chí tự do sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều,” ông Thụy cho biết thêm.

Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Chí Dũng theo Điều 117 - Bộ luật Hình sự năm 2015: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Từ Bangkok, nhà báo độc lập Đường Văn Thái, từng là phóng viên của một tờ báo nhà nước, nhận định:

“Việc bắt ông Phạm Chí Dũng ngày hôm nay cho thấy nhà cầm quyền muốn bịt đường tự do ngôn luận tại Việt Nam. Mục đích của họ là không muốn có những thông tin đa chiều, thông tin độc lập mà các nguồn thông tin phải được dẫn dắt, chỉ đạo của nhà cầm quyền Việt Nam. Họ không cho phép tự do ngôn luận, tự do báo chí.”

Ông Nguyễn Tường Thụy nói rằng ông Phạm Chí Dũng không vi phạm pháp luật.

Được hỏi về việc tại sao Hội IJAVN đã hoạt động hơn 5 năm qua nhưng cho đến nay người sáng lập của hội lại bị bắt, Phó Chủ tịch IJAVN, lý giải:

“Chúng tôi đã đọc Phạm Chí Dũng và có thể nói rằng những bài viết của Phạm Chí Dũng không vi phạm pháp luật. Từ ngày thành lập Hội Nhà báo VN Độc lập năm 2014 cho đến nay, ông Dũng có một sức viết rất mạnh, khỏe, với nội dung rất thẳng thắn, bình luận các vấn đề thời sự, chính trị, xã hội.

“Ông ấy viết ráo riết hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng Phạm Chí Dũng vẫn là như vậy! Nhưng có lẽ thời gian này là thời gian thích hợp để họ bắt ông Phạm Chí Dũng,” ông Nguyễn Tường Thụy chia sẻ.

Ông Thái nhận định về các bài báo của ông Dũng.

“Tôi rất ngưỡng mộ ông Phạm Chí Dũng. Ông có một lượng bài viết rất lớn. Đó là những bài viết có chiều sâu, có điều tra kỹ lưỡng cùng với các số liệu tiếp cận được từ các cơ quan nhà nước.”

Ông Thái cho biết rằng nhà báo Phạm Chí Dũng là một nhà báo có tài và có tâm huyết với nền tự do báo chí trong nước.

“Chính vì vậy mà ông Dũng, ông Thuỵ luôn là cái gai trong mắt của nhà cầm quyền Việt Nam,” ông Thái cho biết thêm.

Ngay sau khi ông Dũng bị bắt, trang thoibaovietnam.org của IJAVN không còn truy cập được.

Ông Phạm Chí Dũng, 53 tuổi, cựu cán bộ Ban Nội chính Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, từng bị tạm giam 6 tháng vào năm 2012 vì bị tình nghi biên soạn tài liệu “nhằm lật đổ chính quyền nhân dân;" bị khởi tố hai tội danh “Âm mưu lật đổ chính quyền” và “Tuyên truyền chống nhà nước.”

Báo Thanh Niên dẫn tài liệu của cơ quan chức năng cho biết ngày 4/7/2014, ông Phạm Chí Dũng ra “Tuyên bố thành lập IJAVN” với số lượng ban đầu hàng chục thành viên, nội dung Điều lệ hoạt động của Hội thể hiện rõ quan điểm là tổ chức xã hội dân sự…, là “trái với quy định của pháp luật Việt Nam.”

Sau khi tuyên bố ra khỏi đảng vào năm 2013, và thành lập Hội IJAVN, ông Dũng trở thành cộng tác viên thường xuyên trên trang Blog của VOA Tiếng Việt.